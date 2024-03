Test du vélo électrique Fiido Titan : un mastodonte pour les amateurs de longs trajets

Le test du vélo électrique Fiido Titan prouve une chose : entre les vélos électriques « fatbike » et les scooters électriques, la ligne est fine.

Il y a parmi les vélos électriques des modèles qui s’approchent inlassablement des scooters en termes de puissance et de taille. On pourrait presque parler de « solex électrique » tant les caractéristiques de ces fatbikes sont proches de la mobylette à pédales. Parmi la gamme élargie de ces deux-roues, la marque Fiido a sorti plusieurs fois son épingle du jeu.

Le Fiido T1, testé dans nos colonnes, nous avait impressionné par sa puissance et la sensation de ne faire aucun effort lors du pédalage. Avec son dernier modèle, le Fiido Titan, la marque propose un vélo encore plus lourd, plus imposant et plus puissant. Un mastodonte qui fait penser à un scooter électrique auquel on aurait ajouté des pédales.

Un vélo à immatriculer impérativement pour pouvoir rouler avec. Avec une telle puissance, difficile de s’imaginer que le vélo puisse être considéré comme tel. Selon la loi, le Fiido Titan dépasse le maximum autorisé (250W) et n’a donc pas le droit d’être utilisé sur une route publique – seulement sur chemin privé. A moins que vous ne le fassiez immatriculé et assuré, comme pour un scooter.

Les plus La puissance délivrée,

La stabilité et l’adhérance,

La solidité et la qualité de fabrication. Les moins Le poids,

L’impossibilité de pédaler sans assistance,

La plage arrière sans intérêt.

Où acheter le Fiido Titan au meilleur prix ? Voir le meilleur prix sur Amazon Voir l’offre

Fiche technique du vélo électrique

Dimensions : 185 x 71 x 107 cm

Vitesse max : 25km/h (45 km/h débridé)

Poids : 37,8 kg avec une batterie

Freinage : hydraulique avant et arrière

Cadre : Alliage d’aluminium

Pneus : 26 x 4 pouces

Fourche : Alliage d’aluminium

Étanchéité : IP54

Puissance moteur : 750W (70 Nm)

Capacité de batterie : 48V 14,5Ah

Position moteur : roue arrière (+capteur de couple pédalier)

Autonomie : 135km annoncés par batterie (100 réels en mode éco)

Poids max : 200 kg

Temps de charge : 5 heures

Prix : 1699€

Unboxing et assemblage du Fiido Titan

Rien que l’arrivée du colis fait déjà son effet : avec une taille et surtout un poids très important (plus de 40kg), on en est presque à se demander si c’est bien un vélo en pièces détachées qu’il renferme ! Réponse : lors du déballage, on aperçoit bien la silhouette d’un modèle « fatbike » à monter avec ses énormes roues et son imposant cadre.

Arrive l’étape de l’assemblage, qui est bien moins longue que l’on pourrait l’imaginer. Plusieurs éléments sont à monter sur le vélo : la roue avant, le phare, les garde-boues, le panier avant, ou encore les branchements des différents circuits électroniques.

En suivant la vidéo présentant les étapes de montages, couplés à la notice, ce n’est pas sorcier.

A lire aussi les 15 meilleurs vélos électriques du moment

Reste que pour mettre la roue avant, il faudra de la force : soulever le cadre du vélo et introduire la roue… une prouesse pour une personne seule. Pensez à demander de l’aide à votre entourage pour cette étape. Mais, une fois ce moment passé, tout se passe sans encombre et en un temps correct (compter moins de 1h).

Le design du vélo électrique

Une fois le Fiido Titan monté, on se rend d’autant plus compte de son imposante carrure. Sa grande taille laisse à penser que la puissance et la stabilité du vélo électrique seront au rendez-vous. Les énormes roues nous font même penser à un scooter : à titre de comparaison, les pneus sont plus gros que ceux du scooter électrique Askoll (utilisés par Cooltra à Paris). Impressionnant !

Avec l’utilisation de matériaux de qualité, on a l’impression d’être particulièrement en sécurité sur ce modèle.

Au niveau des finitions, Fiido fait fort : cadre en aluminium, phare avant ultra-puissant, pédales en métal, tout est pensé pour durer. Quand, on regarde le vélo électrique, difficile de ne pas être impressionné par son esthétisme. Que l’on aime ou pas l’aspect massif du design, il ne laissera personne indifférent.

L’ergonomie du Fiido Titan est une réussite, notamment la béquille très pratique pour stationner le vélo et ses 37 kg. On se questionne néanmoins sur la plage arrière du vélo : quelle est son utilité ? Pour qu’une personne s’y mettent ? Impossible sachant qu’il n’y a pas de repose pieds. Un sac ? Il n’y a pas d’espace prévu pour des tendeurs.

En option, il est possible d’ajouter un panier avant : idéal par sa forme et sachant que le vélo est capable de soutenir 200 kg. Autre accessoire additionnel, faisant passer le prix à 2 400€ : deux batteries supplémentaires et des racks à monter de part et d’autres de la roue arrière pour les stocker.

Un ajout permettant d’avoir une autonomie de 3 batteries au lieu d’une et de faire plus de 300 km (en changeant de batterie lorsque l’une est à plat).

A lire aussi Test Fiido T1 : vélo cargo électrique aux allures de vélo de ville classique

Les fonctionnalités du vélo électrique

Le Fiido Titan est un vélo électrique que la marque range dans la case des « cargo », c’est-à-dire des modèles capables de transporter une grande charge. Ainsi, des supports avant et arrière sont nécessaires avec un moteur puissant et une stabilité accrue. D’où les roues larges, l’assise à l’arrière ou le panier en option à l’avant.

On aurait même tendance à le faire rentrer dans la catégorie des « fat bike », vélo puissant aux grosses roues pouvant rouler sur de nombreuses surfaces. Cette dualité du Fiido Titan le rend intéressant, notamment pour un confort accru, malgré le transport de charge lourde.

Côté fonctionnalité, le Fiido arbore un écran LCD intégré au milieu du guidon avec plusieurs boutons de commande. Ces derniers se retrouvent également au niveau de la poignée gauche du vélo. Dessus, il est possible de :

Allumer et éteindre le vélo électrique,

Changer de mode de vitesse (5 niveaux disponibles),

Modifier l’affichage pour avoir la vitesse ou bien différentes informations sur votre course en cours,

Activer un klaxon électronique avec un son assez agaçant à la longue (heureusement, un klaxon classique à monter est fourni).

Allumer ou éteindre le phare avant.

Une gâchette d’accélération à retirer pour être légal Sur le guidon, on retrouve une gâchette d’accélération permettant d’avancer sans même utiliser les pédales. Ce procédé est illégal en France, sauf sur route privée. Si vous voulez utiliser le vélo, il faudra donc retirer la gâchette (ce qu’il est facile de faire) ou le désactiver sur l’application. Notez que l’assistance au pédalage est largement suffisante pour profiter des performances du Fiido Titan.

Dernière fonctionnalité du vélo : l’application Fiido. Dessus, il est possible de gérer plusieurs paramètres du vélo. Connecté en Bluetooth, il est possible de verrouiller, déverrouiller le vélo, débloquer la batterie avec un code choisi par vos soins ou encore accéder à plusieurs informations sur le vélo (kilométrages, vitesse max, distance, autonomie…)

Prise en main et utilisation du Fiido Titan

Lors de la première utilisation du vélo électrique, le ressenti est positif et on remercie les 750W du moteur et du capteur de couple pour aider à lancer le poids important du Fiido Titan. Puisque oui, sans assistance, il est presque impossible de le bouger. Pour peu que vous ayez ajouté du poids à l’arrière, sans assistance, même des cuisses de cyclistes professionnels ne pourront faire avancer le vélo.

Face à ce constat, on se dit qu’il faudra toujours surveiller le niveau d’autonomie pour ne jamais connaitre un retour chez soi sans batterie ! Heureusement, les 100 km permis par une charge en mode Eco, sont suffisants pour être sûr de ne jamais tomber en rade.

A lire aussi Notre guide d’achat sur les vélos électriques

Les trois batteries, une idée intéressante à condition de… Prendre l’option avec deux batteries supplémentaires est une excellente idée pour multiplier l’autonomie du vélo et ne pas avoir à le recharger trop régulièrement. Les racks fournis avec sont aussi intéressant pour changer de batterie si vous en avez une vide. Reste que ces racks ne protègent pas du vol les batteries qui y sont inséré. Pour 700€ de plus, se faire voler les batteries risquent de piquer !

L’utilisation du vélo est donc agréable, bien que le premier coup de pédale, qui active le moteur du vélo, puisse demander un petit effort. En même temps, lancer un vélo aussi lourd ne peut pas être si facile.

Mais, dès lors que le moteur s’active, on ne ressent plus le poids du vélo. On est même surpris de la facilité à avancer et surtout de sa stabilité. Les grosses roues permettent une adhérence remarquable et une sensation d’être sur un scooter et non plus sur un vélo. La posture droite et le grand guidon avec les bras écartés n’y sont pas non plus pour rien.

Si le niveau de braquage du vélo est assez restreint, notamment avec le poids et les câbles partant du guidon vers la fourche, il reste suffisant pour un tournant en angle droit ou éviter rapidement une voiture faisant une queue de poisson. Quand bien même, vous auriez besoin de freiner en urgence, les freins hydrauliques sont assez puissants pour arrêter le vélo. Attention néanmoins, en pleine vitesse, le Fiido Titan aura tendance à glisser sur un mètre avant de s’arrêter.

A l’arrêt, la batterie, que l’on peut retirer sous le tube intérieur du cadre, est verrouillée par l’application. Il n’est possible de l’enlever qu’avec un code d’accès que vous aurez défini.

Les performances du vélo électrique

Avec ses 5 niveaux d’assistance et ses 9 vitesses, les performances du Fiido Titan sont on ne peut plus satisfaisantes. Le moteur de 750W et le couple de 70 nm fait tout simplement partie des meilleurs du marché. Malgré le poids du vélo, la puissance est impressionnante et le 0 à 25 km/h se fait sans effort. Même les côtes ne font pas peur au Fiido Titan. Il monte sans sembler souffrir une seule seconde.

Au niveau de l’assistance, si le mode Turbo+ (le plus haut des cinq niveaux) permet d’atteindre 25 km/h en quelques coups de pédales et sans le moindre effort, celui Eco reste assez puissant pour arriver au maximum de vitesse en une dizaine de secondes. Le capteur de couple n’y est pas pour rien, permettant de bien gérer l’accélération avec le pédalage, sans avoir d’à-coup et sans devoir fournir trop d’effort.

Un débridage possible pour atteindre des records Il est possible de débrider le vélo pour atteindre plus de 40 km/h. Mais, cette manipluation n’est pas légale, car la vitesse max d’un vélo électrique en France est de 25 km/h. Si vous vous décidez à débrider le vélo et à l’immatriculer, il faudra alors appuyer pendant quelques secondes sur la flèches du bas dans les boutons de commande.

Le bruit du moteur se fait entendre à partir du mode sport (3/5), mais ne gène pas outre mesure. Il faut savoir que le vélo est aussi adapté pour aller sur plusieurs types de chemins. Ses amortisseurs avant hydrauliques (60 mm de débattement) et les roues premettent de ne ressentir aucun choc sur des nids de poules ou des dos d’ânes. Mais, l’absence de suspension à l’arrière l’empêche d’être un vélo tout-terrain ! Surtout si vous le chargez avec plusieurs affaires.

A lire aussi Comment bien protéger son vélo électrique ?

Autonomie du Fiido Titan

La batterie du Fiido Titan ne pèse « que » 5 kg pour une autonomie allant jusqu’à 100 km. En fonction du niveau d’assistance, elle oscille entre 50 et 100 km. Utiliser le mode éco pour pouvoir profiter du vélo sur une longue distance ou opter pour le mode turbo pour décoller de votre selle (confortable au demerant) à chaque feu passant au vert.

Après plusieurs utilisations, nous utilisons le mode « Sport », un entre deux permettant d’avoir une une reprise et un démarrage puissant, tout en économisant la batterie pour atteindre une moyenne de 80 km d’autonomie.

Comptez 4 à 5h de charge pour passer de 0% à 100% sur une batterie. Un temps plutôt élogieux pour l’autonomie qu’elle permet. Notez également que le câble mesure 2m, suffisant pour une recharge où que vous soyez.

Côté recharge, il est possible de recharger la batterie directement depuis le vélo si vous avez un garage (un branchement se trouve au niveau du pédalier). Vous pouvez également retirer la batterie pour la charger chez vous (ou la changer avec une autre). Sachez qu’une poignée a été ajoutée sur les batteries, un vrai plus pour le transport !

Faut-il acheter le vélo cargo Fiido Titan ?

Pour 1700€ (ou 2400€ avec deux batteries supplémentaires), le vélo reste abordable au vu des performances qu’il propose. Le confort, la stabilité, la puissance et la charge en font un modèle cargo idéal pour transporter des objets lourds sur une grande distance.

L’utilisation se résume finalement à ça ! Exit la maniabilité d’un vélo slalomant en entre les voitures. Exit le fait de pouvoir le porter. Enfin, exit le fait de l’utiliser sans l’assistance. C’est là un point très important à surveiller : le Fiido Titan est parfait, jusqu’au moment où la batterie lâche puisqu’il est impossible de faire avancer les 38 kg du vélo.

Où acheter le Fiido Titan au meilleur prix ? Voir la vente flash sur fiido.com Voir l’offre