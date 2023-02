Depuis quelques années, Fiido s’est imposée sur le marché grâce à des vélos électriques de milieu de gamme très bien finis et performants – son dernier, le Fiido X, a même reçu le prix du meilleur design 2022. Après avoir testé plusieurs vélos de la marque, nous nous attaquons au Fiido T1, le seul modèle cargo électrique de la gamme.

Le marché des vélos cargo connait depuis plusieurs années une expansion sans précédent. En 2021, les ventes ont bondi de 54 % en France pour atteindre 17 000 unités — en 2018, pas plus de 1 000 vélos avaient été vendus. Face à cet essor, les modèles électriques se sont aussi fait une place de taille sur le marché, idéal pour assister la conduite de ces vélos au poids conséquent.

Aujourd’hui, la majorité des marques de vélos électriques se sont implantées sur le marché du « cargo » ! Dans cet article, nous nous penchons sur le long trail électrique du constructeur chinois Fiido, le modèle T1. Compact, puissant et avec une grosse autonomie, on a là le cocktail détonnant d’un vélo cargo idéal… sur le papier.

Les plus La puissance (750W !)

La maniabilité et la stabilité

Les suspensions et le confort de conduite Les moins Le poids

L’assistance pas assez fluide

La plage arrière peu utile

Fiche technique du vélo électrique

Dimensions : 180 x 69 x 118 cm

180 x 69 x 118 cm Poids : 36.2kg

36.2kg Cadre : Alliage d’aluminium

Alliage d’aluminium Fourche : Alliage d’aluminium

Alliage d’aluminium Puissance moteur : 750W

750W Position moteur : roue arrière / pédale

roue arrière / pédale Poids max siège conducteur : 120 kg

: 120 kg Poids max bagage arrière : 80 kg Vitesse max : 25km/h

25km/h Freinage : hydraulique avant et arrière

hydraulique avant et arrière Pneus : 20 × 4,0 pouces

20 × 4,0 pouces Étanchéité :

Capacité de batterie : 20 Ah

20 Ah Temps de charge : 5h

5h Autonomie : 150 km annoncés (50 réels)

150 km annoncés (50 réels) Prix : 1699€

Unboxing et assemblage du Fiido T1

Comme dans tous tests, il y a le passage de l’unboxing. Celui du Fiido T1 s’est passé sans encombre. Bien emballé, toutes les parties du vélo à assembler ont voyagé en classe business, avec polystyrène et rembourrage pour ne pas les abimer. Vous vous dites surement que c’est normal et assez anecdotique. Mais en réalité, nombre de déballages de vélos électriques nous ont réservé de mauvaises surprises. Par exemple, notre test du Fiido M1 Pro a été quelque peu biaisé par un phare avant arrivé en piteux état.

Ici, toutes les pièces étaient présentes et en état de marche. Une autre bonne nouvelle : l’assemblage du vélo est simple et ne nécessite pas de tour chez le réparateur pour régler les freins (problèmes rencontrés lors du test du ADO A20 ou du Eleglide M1 Pro).

Sur le T1, il faut monter le guidon, la roue et le garde-boue avant, les pédales et le panier. Tous les outils, vis et écrous sont fournis (attention à ne pas perdre de pièces, il n’y a pas de rab !). En moins d’une heure, le tour est joué. Même si on regrette que la notice fournie soit uniquement en anglais, les images et schémas permettent de comprendre facilement les étapes de l’assemblage.

Design du Fiido T1 : il est beau mon vélo… mais à quoi il sert ?

Une fois assemblé, on ne va pas vous faire un dessin sur le design du vélo : regardez juste les photos ! Fiido est une marque connue pour la qualité apportée à ses produits et le T1 n’est pas une exception. Sans surprise, il arbore de belles finitions et des matériaux haut de gamme. Un design comme la marque nous y a habitué.

Si on pouvait émettre un regret, ce serait la couleur unique proposée par la marque. On aurait bien aimé une personnalisation avec plusieurs choix de coloris.

Au niveau des accessoires proposés par Fiido, la première chose qui saute aux yeux est le phare avant, en particulier sa taille et sa puissance. Quelle mouche a piqué Fiido pour faire un luminaire aussi imposant ? En attendant, on trouve ça fun et assez réussi. Globalement, que ce soit le panier avant, la béquille ou la plage arrière, on ne note aucune erreur manifeste, la marque propose un modèle où il ne manque rien.

Un vélo cargo qui questionne sur son réel intérêt

Le design et les accessoires, c’est bien beau, mais qu’en est-il de l’ergonomie et de la praticité ? Au niveau du système de selle qui se soulève pour permettre d’insérer la batterie, on trouve ça très fort. Ce principe rend tellement facile le fait de retirer ou remettre la batterie. Et dieu sait que c’est un réel plaisir quand on a déjà eu affaire avec les batteries cachées sous le cadre du vélo. Fin des galères pour insérer la batterie, avec la poignée et la forme de celle du Fiido T1, c’est simple comme bonjour.

Bon, jusqu’à là, nous n’avons fait qu’encenser le vélo. Malheureusement, il n’est pas parfait et voici la première erreur de conception de la marque : la plage arrière !

À quoi sert-elle ? Pourquoi n’y a-t-il pas de marche pied pour une personne étant à l’arrière ? Aucune attache n’est fournie et la marque ne propose même pas d’accessoire supplémentaire pour remplacer cette planche tout bonnement inutile. La marque annonce que le vélo est capable d’accueillir 80 kg à l’arrière. Mais pour quoi faire ?

On se demande combien de fois la caisse est tombée avant d’obtenir ce cliché. Son équilibre semble plus que bancal !

Quand on y réfléchit, le seul intérêt de cette plage arrière allongé est la possibilité d’y accrocher deux sacoches. Et sur le dessus… on cherche encore. Alors, pourquoi appeler le Fiido T1 un « vélo cargo » ? On le définirait plus comme un vélo électrique classique, légèrement plus long, mais pas beaucoup plus pratique.

Sachez que la plupart des composants du vélo sont garantis au moins un an, directement envoyés des entrepôts européens. Pour en savoir plus, retrouvez la politique de garantie chez Fiido.

Fonctionnalités du vélo électrique Fiido T1 : le strict minimum

Au niveau des fonctionnalités du vélo cargo électrique, on a un modèle avec un guidon arborant peu de boutons, et tant mieux. On retrouve d’abord un écran LDC dont la luminosité a été rehaussée en 2022. Sur cet écran, on peut voir plusieurs indicateurs (le strict minimum) :

L’ autonomie restante représentée par cinq barres.

restante représentée par cinq barres. La vitesse — limitée à 25 km/h comme le veut la législation

— limitée à 25 km/h comme le veut la législation Le nombre de kilomètres parcourus

parcourus Le mode d’assistance (de 0 à 3) et l’allumage des phares

Au-delà de l’écran (qui possède un port USB, toujours bon à savoir), le Fiido T1 possède 2 puissances de phares, 7 vitesses, une bague d’accélération (interdite en France, à désactiver lorsque vous recevez le produit) et même un klaxon !

Une application bientôt disponible Une application Fiido devrait arriver début d’année prochaine. On a pu tester sa version anticipée ; pour notre plus grand bonheur. Avec, il est possible de verrouiller/déverrouiller le vélo à distance en Bluetooth, de modifier le code secret ou de choisir une limitation de vitesse. Malgré quelques bugs, l’application promet et on a hâte de voir la version définitive.

Prise en main et utilisation du Fiido T1

Pour l’instant, nous avons un vélo bien fini, facile à assembler et complet malgré un choix de l’appellation « cargo » discutable, au vu de l’intérêt contestable de la plage arrière. Tout ça, c’est bien beau, mais qu’en est-il de sa prise en main ?

Les premières sensations sont souvent les plus importantes. Sur le Fiido T1, elles sont en demi-teintes. D’un côté, on a une impression de sécurité permise par la taille et le poids du vélo (180 cm de long pour 36 kg) et un confort à toute épreuve. De l’autre, on a un moteur capricieux, peu fluide et assez lent à démarrer.

Un confort de conduite bienvenu…

Commençons par la conduite du Fiido T1. Les grosses roues et les dimensions du vélo nous font penser à la prise en main d’un scooter — les roues sont d’ailleurs plus larges que la plupart des scooters 50cc du marché. Le poids permet de se sentir à l’aise et moins sujet à la perte d’adhérence. De même, la maniabilité est très bonne avec un rayon de braquage important et un équilibre rassurant.

La conduite est une réussite, mais ce n’est pas tout. Un gros point fort du vélo est son confort. Avec une selle à double ressort (dans le rembourrage et dans la tige !) et des suspensions réglables, on ne ressent ni les bosses, ni les dos d’âne, ni les nids de poule. Et c’est tellement agréable !

… malgré un moteur capricieux

Au niveau de l’expérience d’assistance, on est plus mitigé. Le moteur situé sur la roue arrière n’est pas très fluide et réactif. Il faut d’abord atteindre 5 voir 10 km/h pour qu’il s’active. Un mauvais point quand on doit pédaler pour faire avancer les plus de 36 kg. Et une fois le moteur activé, il manque de linéarité. Atteindre les 25 km/h est aisé, mais, le moteur a tendance à se désactiver et se réactiver avec un petit temps de latence. Des défauts dans l’assistance au pédalage évitable.

À éviter : porter le Fiido T1 Le vélo Fiido T1 n’est pas fait pour l’intermodalité. Son poids empêche son transport et on vous déconseille de le porter, au risque de vous coincer le dos — expérience vécue par un membre de l’équipe !

Les performances du vélo électrique

Même si le Fiido T1 possède un moteur parfois irrégulier, la puissance reste excellente. Avec 750W, le poids plus important que les vélos électriques classiques ne se remarque pas du tout ! Les montées ne font pas peur à ces watts qui se situent entre le vélo et le scooter. Côté performances, on apprécie aussi des freins hydrauliques efficaces et les phares avant et arrières puissants directement connectés à la batterie.

À noter que notre test ne tient pas compte de la bague d’accélération qu’on retrouve sur le guidon, dont l’utilisation est interdite sur la voie publique pour un vélo comme le Fiido T1 — depuis un décret du 14 janvier 2022, les bagues d’accélérations sont autorisées si le vélo fait moins de 30 kg et 350W de puissance.

Il est néanmoins possible de l’utiliser sur une voie privée, ce que nous avons fait ! Et le résultat est sans précédent ! Plus aucun effort à faire, le moteur est bien plus réactif et adapté à la bague. On a l’impression qu’il a été construit pour ce type d’accélération. C’est fluide, puissant et bien plus agréable. En deux mots : quel pied ! Dommage que ce système de bague soit interdit en agglomération…

Autonomie du Fiido T1

Dernier point de notre test, l’autonomie. Avec une batterie assez légère pour un vélo de ce poids et de cette puissance (seulement 5,6 kg), on était en droit de douter de sa capacité à atteindre des sommets. Mais, surprise ! L’autonomie est finalement très honorable puisque nous avons pu atteindre 50 km avant d’arriver à une barre restante. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir poussé le vélo au maximum de ses performances en étant tout le temps en mode d’assistance maximum.

On est donc particulièrement satisfait de ce Fiido T1 qui permet de faire de longs trajets sans craindre de tomber en rade. Même si on est loin des 150 km d’autonomie annoncés, le nombre de kilomètres réels du Fiido T1 lui permet de se hisser dans la moyenne des vélos électriques du marché.

Un temps de charge convenable

Le temps de charge est correct, sans être extraordinaire, avec une moyenne de 5h pour passer de 20% à 100%. Pour une batterie d’une cinquantaine de kilomètres, c’est le minimum requis. Le chargeur, quant à lui, est assez long (2,5m) et fait relativement peu de bruit — même si on vous conseille d’éviter de le charger dans votre chambre la nuit.

Faut-il acheter le Fiido T1 ?

Avec un prix avoisinant les 1600€, le Fiido T1 se place dans les modèles milieu de gamme. Même si le vélo cargo pêche dans sa gestion de l’assistance au pédalage, il reste un produit de qualité ; solide, puissant et confortable.

On vous le conseille si vous voulez profiter des 750W délivrés et que vous cherchez le parfait entre-deux entre le vélo électrique classique et le vélo cargo. Puisque oui, le Fiido T1 n’est pas un vrai vélo cargo dans le sens où sa plage arrière est courte et pas adaptée pour accueillir une personne supplémentaire. En résumé, le Fiido est un vélo de ville parfait pour faire ses courses sur les hauteurs de Montmartre !

