Les véhicules électriques sont-ils écologiques ? La réponse est plus compliquée qu’elle en a l’air. Pourtant, le marché des vélos électriques bat son plein. L’offre proposée est faramineuse, vélos urbains, VTC, VTT… Ici, nous nous arrêtons sur un type de vélos bien particulier, le fat bike et ses grosses roues. Voici le test du modèle chinois de chez Fiido, le M1 Pro.

Le fat bike possède bien des avantages. Style, adhérence et solidité… Ces multiples usages font de lui un vélo électrique très prisé. Fiido l’a très bien compris en se placant très rapidement sur ce segment. Aujourd’hui, la marque se positionne comme l’un des meilleurs rapport qualité/prix du secteur avec la sortie d’une nouvelle version de son fatbike phare, le Fiido M1 Pro. Entre belles finitions et grosse puissance pour moins de 1200€, nous avons testé ce vélo électrique qui n’est pas exactement comme on l’imaginait. Voici notre avis sur le Fiido M1 Pro.

Les plus La finition et l’intégration des accessoires

L’assemblage rapide

La vitesse et l’accélération

L’ergonomie adaptée à tout type de route Les moins Lourd et difficilement transportable

Phare avant cassé lors du déballage

Peu rassurant sur terrain très accidenté

Fiche technique du vélo électrique

Dimensions : 172 x 26 x 106 cm

172 x 26 x 106 cm Poids : 25kg (32kg avec batterie)

25kg (32kg avec batterie) Cadre : Alliage d’aluminium

Alliage d’aluminium Fourche : Alliage d’aluminium

Alliage d’aluminium Puissance moteur : 500W

500W Position moteur : roue arrière

roue arrière Vitesse max : 25km/h Freinage : avant et arrière à disque

avant et arrière à disque Pneus : 20*4.0 pouces

20*4.0 pouces Étanchéité : IP54

IP54 Capacité de batterie : 48V 12.8Ah

48V 12.8Ah Temps de charge : 7h

7h Autonomie : 130km annoncés (50 réels)

130km annoncés (50 réels) Prix : 1300€

Unboxing et assemblage du Fiido M1 Pro

Pour 1200€, on est en droit de s’attendre à un vélo soigné lors du déballage. Et c’est le cas avec ce Fiido M1 Pro : bien emballé, on remarque directement les qualités d’un fatbike avec ses grosses roues à assembler, une selle et des poignées de bonne facture… On a donc qu’une hâte : finir l’installation de la roue avant, du guidon, des garde-boues et du phare pour pouvoir rouler avec.

Mais avant toutes choses, quid de l’assemblage ? Pour rappel, les constructeurs chinois ont la fâcheuse tendance à négliger cette partie avec une notice pas adaptée et mal traduite (ex : Bezior), des freins mal serrés (ex : Ado) ou des accessoires manquants (ex : Eleglide). On redoutait donc un assemblage de 2h et un tour chez le réparateur.

Déballage du vélo électrique Fiido

Chez Fiido, on a été agréablement surpris avec 30mn d’assemblage, pas de problème de freins et tous les accessoires nécessaires fournis. A part une notice non traduite en Français qui présente une version antérieure à celle actuelle du vélo (sans garde-boues par exemple), la rapidité pour tout installer est surprenante. En réalité, le montage n’est pas sorcier et le Fiido est tout simplement le vélo dans cette gamme de prix que l’on a eu le moins de soucis à rendre opérationnel.

Le design du vélo électrique

Une fois monté, le vélo présente bien. De bonne facture, le M1 Pro augure de belles virées dans les bois sans revenir avec un mal de fesses. Mais un élément vient tarir cette cascade d’éloge que nous allions lui faire : lors du déballage, le phare avant était cassé. Défaut de fabrication ou dégradation due au transport ? On vous rassure, il était pourtant très bien emballé dans du papier à bulle et on tend plus vers la première option. Toujours est-il que c’est regrettable, en espérant que notre coup de colle forte suffira à faire tenir le tout.

La partie cassée du phare avant du M1 Pro

Les évolutions du vélo depuis son lancement en 2020 Lancé en 2020, le Fiido M1 Pro a connu plusieurs améliorations. Parmi elles, on peut citer la batterie bienvenue amovible, la béquille plus grosse, l’arrivée des garde-boues ou encore la sonnette électronique. On salue la marque qui est à l’écoute des utilisateurs et fait évoluer son vélo en fonction des remarques sans en augmenter son prix.

Au delà, le design général du vélo est très prometteur. On salue les poignées agréables au toucher, chose rare pour des constructeurs chinois. On est loin Eleglide Citycrosser et ses poignées peu ergonomiques. Chez Fiido, l’ensemble des accessoires sont de bonnes qualités avec une selle en gel confortable, des pneus de 20 pouces ou encore une potence et une fourche avec de belles finitions. Et que dire des suspensions : à l’avant, vous avez deux amortisseurs réglables (de dur à très souple) et à l’arrière, un autre très souple. Autant vous dire que d’apparence, on a affaire à un vélo typé tout terrain avec matériaux qualitatifs et très bonnes suspensions. Et ça tombe bien, le fiido M1 Pro se veut être un fatbike passe partout.

Un vélo pliable, mais pourquoi faire ?

Attention, scoop : le vélo Fiido M1 Pro est pliable. Une manette situé au niveau du tube central permet de diviser sa taille par deux. Le guidon et les pédales se replient aussi pour prendre le moins de place possible. On vous arrête tout de suite, plier le vélo ne veut pas dire qu’il est plus facilement transportable. Au contraire, ses 32 kg avec batterie ne se soulèvent qu’avec une très bonne condition physique. Une poignée de transport est placé à côté de la selle mais ne permet pas de porter convenablement le vélo. En effet, quand on le soulève, le Fiido n’est pas équilibré et penche vers l’avant, ce qui ne rend la tâche facile pour sa transportabilité.

Finalement, le côté pliable du vélo a seulement un intérêt pratique : si on doit l’entreposer chez soi (à condition d’habiter au rez-de-chaussée).

le vélo plié

Les fonctionnalités du vélo électrique

Parmi ses fonctionnalités, ce Fiido propose tout le nécessaire pour n’avoir à acheter en plus qu’un support vélo pour smartphone. Sur le guidon, on retrouve une console pour allumer ou éteindre le feu avant et klaxonner, une manette de dérailleur avec 7 vitesses, une bague d’accélération ainsi qu’un écran de contrôle LDC. Tout y est, pas d’oubli !

En plus de ces accessoires, il est possible de régler ses suspensions avant avec 8 crans de souplesses des amortisseurs. Enfin, un jeu de clés est fourni avec le vélo, permettant de verrouiller la batterie amovible et éviter son vol.

Un écran avec les principales fonctions nécessaires pour un vélo électrique

Première remarque, l’écran est très beau avec ses bords arrondis et bien plus qualitatif que les écrans standards de la plupart des autres vélos chinois. Deux boutons sur le côté de l’écran permettent de l’allumer et de régler les niveaux s’assistance. Dessus, on peut lire la vitesse du vélo, son autonomie, le nombre de kilomètres parcourus ainsi que le niveau d’assistance.

Le vélo possède deux modes d’assistance électrique. Le premier est la bague d’accélération, interdite en France mais installée sur le vélo. Elle permet d’accélérer comme un scooter, sans le moindre effort jusqu’à 25km/h. Le 2e mode d’assistance et celui d’aide au pédalage. Le moteur du Fiido s’active dès les premiers coups de pédale puis vous assiste jusqu’à une certaine vitesse (en fonction du niveau d’assistance).

Le premier niveau d’assistance permet d’atteindre 18 km/h en pédalant sans effort. Le 2e atteint 22 km/h et le 3e permet de pédaler jusqu’à 25 km/h avec l’assistance. Au delà, vos mollets devrons prendre le relais.

Prise en main du Fiido M1 Pro

Rentrons dans le vif du sujet : la prise en main du fatbike Fiido. Pas besoin de faire durer le suspens : le vélo est très bon en terme de sensations, tant que l’on reste sur chemin. Le off-road est un peu plus délicat, rien de rédhibitoire mais il possède des petits défauts évitables.

Commençons par notre ressenti général du vélo. Lors de sa première sortie sur route, nous avons été agréablement surpris par son confort. Le vélo tient bien la route, les pneus imposants n’impactent pas la maniabilité et le vélo est très simple d’utilisation. Les 7 vitesses sont bienvenues pour ne pas pédaler dans la semoule en niveau d’assistance 3. Mais là où ça coince, c’est sur la mise en route du moteur pour le démarrage. L’assistance s’active après quelques secondes de façon un peu brutale et la vitesse devient difficilement dosable avec les pédales, un coup de frein s’impose. Ce n’est pas très « smooth ». Il faut s’y faire les premières fois pour éviter quelques frayeurs.

Une conduite en off-road qui fait du bruit

Le terrain de jeu idéal du Fiido M1 Pro est sur chemin : l’absorption des chocs et des aspérités de la route est parfaite. C’est tellement satisfaisant de rouler sur les sentiers de forêt ou même dans des zones sablonneuses sans vibrer ou avoir à se mettre en danseuse au moindre obstacle. La puissance du vélo permet aussi une bonne assistance et des efforts limités.

C’est sur le hors-piste que les limites de ce fatbike se ressentent : les suspensions et la puissance font bien le travail d’amortissement des bosses mais un défaut vient ternir le tableau. La chaine, manifestement trop proche du carénage du vélo, vient taper la base à chaque bosse. Même constat pour le dérailleur. Un problème de conception évitable pour la marque. Finalement, dès qu’il y a un gros nid de poule, on entend des chocs peu rassurants. Dans l’absolu, cela n’a pas l’air trop grave pour la durabilité du vélo mais est assez désagréable quand on entend taper dès la moindre sortie des chemins. Surtout pour un fatbike !

Les freins du vélo n’étaient, de prime abord, pas rassurant car ils ne venaient pas d’une grandes marques du domaine. Mais, lors de leur utilisation, on a été heureux de constater qu’ils étaient réactifs et puissants.

Les performances du vélo électrique

Au niveau de la puissance, Fiido M1 Pro se classe dans la cour des grands avec un moteur de 500W, bien supérieur à ses concurrents. C’est d’ailleurs le vélo électrique le moins cher affichant une aussi grosse puissance. Mais, est e que ça se ressent vraiment ? On remarque qu’avec ses 32 kgs et ses grosses roues, la puissance du vélo montre ses limites dans les démarr-ges en montée (où il faudra aider le Fiido au départ).

Au delà, le niveau de puissance, couplée au 7 vitesses, reste une réussite. On note une belle progression de 0 à 25km/h sans pour autant pédaler dans le vide. Les trois modes de vitesses sont pratiques (malgré le dosage difficile au démarrage vu précédemment), même si parfois peu adaptées à l’off-road. On préféra enlever l’assistance s ur terrain plat très accidenté pour éviter d’avoir des à-coup avec le moteur et sauter de sa selle.

Un vélo électrique plus tout chemin que tout terrain

Finalement, on a en face de nous un vélo performant sur route et sur chemin. La puissance d’accélération, la vitesse, le freinage, les suspensions, tout est réunit pour une sortie idéale… tant que l’on ne sorte pas des sentiers battus. Dès lors que l’on fait du hors piste, des petits problèmes apparaissent comme la chaine qui tape sur la base du vélo ou l’assistance trop puissante sur terrain très accidenté. Pas rédhibitoire, mais dommage, surtout pour un vélo type « fat bike » censé être un VTT.

La bague d’accélération est interdite en France, il ne faut donc pas l’utiliser sur le Fiido M1 Pro et se servir de l’assistance seulement en pédalant. De même, si le vélo peut aller jusqu’à 40km/h débridé, la loi française dispose d’une limitation à 25km/h. Le Fiido doit donc être bloqué à cette vitesse.

Autonomie du fatbike Fiido M1 Pro

La marque annonçait 130 km d’autonomie. On vous annonce cette triste nouvelle : c’est un mensonge. Et un sacré gros mensonge. Dépasser 100 km d’autonomie en mode assistance est réservé aux vélos haut-de-gamme. Vous imaginez bien qu’un fatbike de 32km avec une puissance de 500W ne peut qu’être très loin de ces standards.

Ne comptez pas plus de 60km avec une assistance mixte (niveau 1 ou 2) et 40km si vous activez le mode d’assistance maximum. Voir moins si vous utilisez la bague d’accélération. Très loin de l’autonomie annoncée mais cela reste décent face à la concurrence qui tourne autour d’une cinquantaine de kilomètres.

Quid de la recharge ?

Au niveau de la charge, les 7 heures annoncées sont cette fois-ci bien réelles. Ce qui est relativement long mais facilité par la batterie amovible, rechargeable chez soi ou bien directement sur le vélo sans la retirer. Si vous voulez emmener la batterie chez vous, sachez qu’elle n’est pas trop lourde (6kg). Enfin, le chargeur possède un ventilateur qui fera un petit peu de bruit si vous tendez l’oreille. Sa longueur est de 2,15 m, pas besoin de rallonge donc.

Faut-il acheter le Fiido M1 Pro ?

C’est la question à 1200€ : finalement, le Fiido M1 Pro vaut-il le coup ? Personnellement, on a testé un vélo électrique de qualité et avec des bonnes sensations pour cette gamme de prix. Mais, vous le recommander dépend de l’utilisation que vous allez en faire. Pour moins de 1500€, le Fiido est un vélo qui tient la route, propose de bonnes performances globales et saura vous convaincre., à condition de le voir comme un vélo tout chemin. Si on doit le juger comme un vélo tout terrain, on émettra des réserves à son égards. Il fait le travail mais est un peu juste sur certains points, et notamment cette chaine trop basse qui tape sur le vélo.

Alternative : Fiido M1 Pro vs ADO A20F

Face à la concurrence, on vous l’a déjà dit : le Fiido M1 Pro est une très bonne affaire, avec un rapport qualité-prix excellent. Voyons sa comparaison avec le fat bike ADO A20F, son principal concurrent dans cette gamme de prix. En effet, le ADO coûte 1000€ contre 200€ de plus pour le Fiido M1 Pro. Avec une puissance similaire, quelles sont les véritables différences ?

En regardant de plus près, on remarque que le design et les finitions du Fiido sont plus soignées (écran plus beau, sonnette électronique mieux intégrée, béquille plus solide…). De plus, le changement de vitesse est plus agréable sur le Fiido (bien que la chaine soit mieux placé sur le ADO). Enfin, on note l’absence de suspension arrière sur le ADO et des amortisseurs avants non réglables. Le reste des caractéristiques est similaire. Finalement, la différence de prix est logique et on préférera le Fiido à titre personnel, bien que le ADO reste un très bon produit. Votre budget sera le seul maitre de ce choix.