Mise en route et installation de la HomeBase et de la caméra eufyCam 2C

Unboxing : design et ergonomie des caméras eufyCam 2C et de sa base

eufy met à la disposition des particuliers des produits de domotique fiables et efficaces pour créer une véritable smart home. Filiale d’Anker, la marque a su s’imposer avec notamment ses caméras de sécurité connectées mais aussi ses aspirateurs robot. Parmi les concurrentes de la eufyCam 2C on trouve notamment la Arlo Ultra, déjà bien installée dans ce marché en croissance.

Ce kit eufy composé de deux caméras de vidéosurveillance et d’une base intègre les dernières technologies à un prix raisonnable. Mais que vaut donc réellement cette eufyCam 2C sans fil ? Réponse tout de suite dans notre test !

Fiche technique eufyCam 2C 2-Cam Kit

– Dimensions : 8,1 (L) x 4,8 (l) x 5,7 (p) cm

8,1 (L) x 4,8 (l) x 5,7 (p) cm – Poids : 635 g

635 g – Capteur : Sony Starvis

Sony Starvis – Vision de nuit : infrarouge

infrarouge – Définition : HD 1080p

HD 1080p – Champ de vision : 135°

135° – Enregistrement : stockage local de 16GB

stockage local de 16GB – Audio : audio bidirectionnel

audio bidirectionnel – Résistance : IP67

IP67 – Compatibilité : Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit

Unboxing : design et ergonomie des caméras eufyCam 2C et de sa base





Dès sa réception, l’emballage nous offre une première bonne impression, qui va se confirmer par la suite. Une fois le paquet ouvert, on découvre les deux petites caméras connectées ainsi que la HomeBase. Esthétiquement parlant, l’ensemble est simple mais soigné. Il dégage en effet une impression de solidité et de qualité surtout au niveau des deux caméras. Sans surprise la caméra est équipée entre autres d’un capteur de luminosité, d’un micro, d’un détecteur de mouvement et d’un projecteur. Nous avons donc peu de choses à redire de ce côté-là. En plus des deux caméras et de la HomeBase, le paquet contient plusieurs autres éléments. On y trouve un adaptateur d’alimentation, un câble Ethernet et un câble de charge micro-USB, une tige métallique, un support de montage plus vis.

Bonne nouvelle le manuel d’instructions est en français et tout y est expliqué clairement pour l’installation. En 10 minutes à peine nous avons mis en place le système complet avec la HomeBase ainsi que les caméras. Première chose à faire lors de l’installation : brancher la HomeBase au routeur Wi-Fi de votre domicile avec un câble Ethernet. Pas besoin de rentrer son mot de passe Wi-Fi. Ensuite l’application Eufy Security prend le relai, il suffit de choisir votre appareil pour recevoir les indications à suivre. Il n’y a qu’à appuyer sur le bouton du dessus de la caméra pour la synchroniser avec la HomeBase. Une installation super simple qui représente un vrai point fort de la eufyCam 2C ! À chaque caméra, il est possible de leur donner un nom de pièce pour mieux s’y retrouver entre tous les directs.

Petite précision : nous avons volontairement choisi d’installer les caméras en intérieur. Si vous décidez de les installer comme caméras de sécurité extérieures, cela demande un peu plus de temps. Et l’emplacement ne doit pas être choisi au hasard, en effet le signal sans fil doit être suffisamment fort pour permettre l’appairage. L’application vous guide pour l’installer au meilleur emplacement possible.

Passage en revue des fonctionnalités de l’application mobile







Passons à la prise en main de l’application. L’interface est plutôt ergonomique et bien pensée. Le réel point fort de la caméra eufy est le fait qu’il n’y a pas besoin de souscrire à un abonnement pour visionner les enregistrements. Vous avez accès aux clips lorsqu’il y a une détection directement sans payer.

Sur la page d’accueil, vous trouverez directement le flux vidéo direct avec quelques options aménageables. Parmi les paramètres on trouve la fameuse détection de mouvement intelligente grâce à l’IA. Il est possible de définir une zone d’activité spécifique mais également de régler la sensibilité du détecteur sur une échelle de 1 à 7. Nous avons le choix entre recevoir des notifications seulement humaines ou tous les types de mouvement. Nous avons ainsi préféré opter pour la détection humaine pour éviter toute notification superflue. Et il faut dire que le détecteur de mouvement se révèle efficace et pointu ! Dès la réception d’une notification, il n’y a qu’à cliquer dessus afin d’accéder au clip en question. Toutes les vidéos sont accessibles depuis l’onglet « Événements ». Quant au troisième et dernier onglet il vous laisse personnaliser des programmes en fonction de votre présence ou absence. Vous permettant d’activer les caméras seulement quand c’est nécessaire.

Test des performances de la caméra eufyCam 2C





Qualité globale des images

La qualité des images (1080p en haute définition) correspond à ce qu’offre les caméras appartenant à la même gamme de prix que la eufyCam 2C. Ce n’est ni plus ni moins ce que l’on attend d’une caméra sans fil de ce type. Le rendu est net et précis avec une légère présence de bruit tout de même. Mais aucun souci pour voir qui se trouve de l’autre côté de la caméra de sécurité !

De la même manière, en basse luminosité et de nuit le résultat est plus que correct. Il est possible de choisir entre différentes options pour la vision nocturne : en noir et blanc ou en couleur. La caméra étant dotée d’un projecteur, elle peut facilement effrayer un intrus qui tenterait d’entrer par effraction.

Détection de mouvement et reconnaissance faciale

Comme nous l’avons évoqué précédemment, la détection de mouvement est un atout indéniable des caméras de sécurité connectées eufy ! Réglable, celle de la eufyCam 2C s’avère efficace et ne se laisse pas avoir par de fausses alertes. Bien que nous ayons essayé de la piéger avec des éléments non humains… De plus, nous recevons les notifications presque en temps réel où le mouvement se déclenche. Si jamais il s’agit d’un intrus vous pouvez déclencher directement l’alarme de la caméra via l’application mobile.

En vision nocturne, la détection de mouvement reste convenable mais un peu moins précise. Elle va ainsi plus facilement confondre une forme humaine avec une forme animale par exemple.

Intégration des assistants vocaux (Amazon Alexa, Google Assistant et Apple HomeKit)

Le kit des caméras eufyCam 2C a l’avantage d’embarquer l’intégration aux trois assistants vocaux les plus importants du marché. Nous avons testé sa compatibilité avec Apple HomeKit. Pour l’appairage, cela se passe à l’aide du QR Code placé sous la HomeBase 2. Les instructions sont détaillées sur l’application, attention car elles ne sont qu’en anglais. Grâce à HomeKit, les caméras s’intègrent dans votre schéma de smart home. Il devient possible de créer des scénarios ou encore de diriger les caméras avec l’aide de l’assistant vocal Siri.

Enregistrement sur le Cloud

Le stockage se fait localement via la HomeBase avec une carte micro SD, donc pas de frais supplémentaires pour visionner vos enregistrements. Il est possible de stocker jusqu’à 14.68 Go de clips vidéo. C’est un atout de taille sur lequel eufy insiste en comparaison avec d’autres caméras connectées du même niveau. Mais si vous souhaitez enregistrer vos vidéos sur le Cloud, c’est aussi possible via un abonnement à environ 3 euros par mois pour une seule caméra. Vous aurez alors accès à votre historique sur 30 jours.

FAQ : les questions à se poser avant de passer à l’achat du kit eufyCam 2C

Pourquoi choisir le kit eufyCam 2C ?

Le rapport qualité / prix est un facteur à prendre en compte lors de l’achat. Et ce kit contenant deux caméras d’extérieures connectées et la HomeBase pour environ 230 euros remplit ce critère haut la main. Mêlant qualité de conception avec les meilleures fonctionnalités du marché et un prix décent, difficile de faire mieux. Rajoutez à cela que l’abonnement n’est pas nécessaire pour accéder aux enregistrements, on ne peut que vous conseiller ce kit.

Quelles différences existent-ils entre les modèles eufyCam 2C, eufyCam 2E et eufyCam 2 ?

Difficile de s’y retrouver entre tous les modèles de caméras eufy ? On vous aide à y voir plus clair !

eufyCam 2C : c’est le modèle que nous testons ici et aussi le modèle le plus récent de la firme. La caméra offre les dernières technologies notamment en ce qui concerne l’audio bidirectionnel et la reconnaissance faciale. En outre, elle est compatible avec Apple HomeKit.

eufyCam 2E : plus onéreuse que la eufyCam 2C, elle contient moins de fonctionnalités intelligentes mais une autonomie plus importante. La compatibilité avec Apple HomeKit fait défaut sur ce modèle.

eufyCam 2 : cette version de la caméra de surveillance extérieure coûte 100 euros plus cher que la eufyCam 2C. D’où vient cette importante différence de prix ? D’abord d’une autonomie d’un an contrairement au modèle de 2C qui bénéficie seulement de 180 jours. Mis à part leur apparence, les deux modèles sont assez similaires au niveau des fonctionnalités.

Acheter l’eufyCam 2 au Meilleur Prix

LES PLUS [+] Très bonne détection de mouvement

[+] Rapport qualité / prix

[+] Installation simple et rapide

[+] Possibilité de connecter jusqu’à 16 caméras à la HomeBase LES MOINS [-] Pas d’affichage simultané de plusieurs directs

[-] Seulement 16 Go disponibles sur la HomeBase