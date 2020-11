En matière d’innovation, le marché des enceintes intelligentes et connectées n’a pas fini d’avancer ni de nous surprendre. En effet, il s’accorde parfaitement avec l’émulation autour de la haute technologie domotique et l’accès croissant à la culture audiovisuelle. Dans cette perspective, l’enceinte intelligente Soundform Elite signée Belkin semble bel et bien illustrer les derniers progrès réalisés dans ces deux domaines. Spécialisée en matériel informatique, la marque américaine dispose d’un catalogue très fourni d’objets connectés nomades. Comment donc ne pas un jour se risquer à un équipement audio innovant ? C’est aujourd’hui chose faite, notamment grâce à sa collaboration avec Devialet, pionnier français dans le domaine du son. Voici donc ce que ça donne !

Unboxing de l’enceinte intelligente SoundForm Elite par Belkin

Lorsque vous recevez votre produit, c’est un petit coffret noir aux dimensions cubiques que vous vous apprêtez à ouvrir. On pourrait légitimement s’attendre à la musique des coffres de Zelda ; on se contentera de se la passer dans notre tête. Quoi qu’il en soit, le trésor pèse son poids… Le nom de la marque, “Belkin” figure au milieu du couvercle, en relief noir et lustré. Passé le minimalisme hyper régulier du packaging, vous tombez sur votre enceinte protégée par un moule en carton blanc. Sur la partie supérieure, un petit message de bienvenue que nous traduirons ainsi : “Bienvenue dans l’évolution de la puissance et du son”. On attend au tournant ce qui se cache derrière cet audacieux effet d’annonce !

Excepté l’enceinte en elle-même, vous n’aurez pour accessoires que le fil de recharge et quelques renseignements disséminés dans quelques pièces de papier plié. Elles renferment des conseils d’utilisation sous forme de schémas plutôt lisibles et les conventionnelles consignes de sécurité. Si besoin, vous pourrez les consulter en langue française.

Ergonomie et Design selon Belkin

Les avis sont très subjectifs, alors laissons-y libre cours : nous apprécions ce design qui fait ressembler la Soundform Elite à un gros demi-œuf de Pâques. La découpe de biais renforce en la brisant l’impression géométrique qu’elle dégage. Elle permet d’accueillir une station de recharge sans fil pour votre smartphone. Les dimensions relativement larges de l’enceinte inspirent une confiance naïve en sa puissance sonore. Une housse en tissu mat fait le tour de l’appareil, ce qui donne envie de penser que le son sort à 360°. En somme, on a envie de l’essayer. Pour égayer un peu l’allure ténébreuse du modèle SoundForm Elite noir, des LED réagiront à l’activation de Google Assistant. D’autres encore, beaucoup plus discrètes, s’allumeront au moment de la recharge.

Quelques défauts de finition

D’abord, les cinq boutons tactiles sont assez difficiles à distinguer. Certes, leur couleur, ne tranchant guère avec le noir, ne jurent pas. Cependant, les icônes apparaissent mal. En conséquence, le moindre reflet vous empêche carrément de les identifier. Elles auraient pu, par exemple, revêtir un coloris plus métallique. En outre, si l’on observe plus attentivement les mailles qui enveloppent l’objet, on peut leur trouver un air fragile. À voir avec le temps… Mais la véritable épine pour notre pupille ne se fait sentir qu’après quelques jours… En effet, la station de recharge sans fil est très salissante. Poussières, traces de doigts, tout s’y imprime allègrement ! Heureusement, le modèle blanc (que nous avons illustré un peu plus haut) accuse beaucoup moins ce problème de style. Autre compensation : le téléphone cache cette imperfection lorsque vous l’utilisez.

Utilisation de l’enceinte intelligente SoundForm Elite

C’est en essayant que l’on devient critique. Entre la qualité sonore, la connectivité de l’appareil et la recharge sans fil, nous vous rapportons les atouts occasionnés par l’innovation de la marque américaine.

Commandes et connexion de votre enceinte

Nous l’avions décrit plus haut, vous le constatez ci-dessous : les boutons de commandes perdent en visibilité à la moindre altération lumineuse. Certes, les LED éblouissent un peu l’objectif de la photo, mais tout de même ! En outre, nous n’avons pas réussi à nous connecter du premier coup à notre enceinte, laquelle avait déjà subi d’autres tests par des pairs. Ainsi, plusieurs fois, lors de l’installation, nous nous sommes heurtés à ce message d’erreur : “un problème est survenu […] une modification de vos paramètres Wi-Fi est peut-être nécessaire.” Si cela vous arrive (prêt de l’enceinte à un ami, changement de réseau Wi-Fi, achat d’occasion), on vous fait gagner du temps : procédez à un reset d’usine de l’enceinte en suivant ce tuto d’assistance technique Belkin.

Assistant Vocal par défaut : Google Assistant

Après que nous avons démêlé nos problèmes de connexion (qui ne devraient pas survenir lors de la première utilisation), occupons-nous de Google Assistant. En effet, la marque Belkin a choisi de l’intégrer directement à son enceinte. À noter que la SoundForm Elite existe désormais en version compatible avec Alexa et Airplay 2 !

Application Google Home

Si vous souhaitez procéder à quelques paramétrages, il vous faudra vous connecter à l’appli Google Home (compatible avec IOS et Android). Dès lors vous aurez accès à un égaliseur néanmoins très sommaire. En effet, vous ne pourrez opérer de réglages que sur les basses et les aigus. Certes, c’est ce qui parle à coup sûr aux profanes en ingénierie du son, mais n’est-ce pas un peu juste pour un produit à trois billets de cent ?

Commande vocale et micros performants

Lorsque vous exploitez l’écosystème Google, vous profitez d’un accès simplifié à Google Play Musique, Spotify, Deezer ou encore Pandora. Vous commandez le passage de vos titres à la voix, et c’est toujours très satisfaisant, même quand on en a l’habitude. De surcroît, pour les séances de visionnage en streaming, c’est exactement le même système. Ainsi, lancez Netflix ou Youtube presque aussi vite que vous y avez songé ! Idem si vous recherchez une information sur Google. Attention toutefois : la commande vocale ne fonctionne pas avec les appareils Apple connectés via Bluetooth. Par ailleurs, les micros sont d’excellente qualité, qui captent vos instructions à plusieurs mètres à la ronde. D’autre part, si vous sentez quelques réticences à les utiliser, sachez que les micros peuvent être désactivés manuellement.

Votre enceinte connectée en Multiroom

Ce n’est pas sans raison que nous avons évoqué l’écosystème Google. Si vous utilisez d’autres enceintes intelligentes avec Google Assistant, la SoundForm Elite pourra se jumeler à elles. Aussi votre musique vous accompagne-t-elle quand vous passez d’une pièce à l’autre ! Mieux encore : l’appareil de Belkin a vocation à être appairée à d’autres objets connectés, auxquels elle pourra relayer vos consignes.

La Recharge à Induction pour smartphone de votre enceinte connectée

Revenons-en au socle de recharge qui, bien que salissant sur le modèle noir, n’en demeure pas moins intelligemment conçu. En premier lieu, sa circonférence peut recevoir des téléphones de belle taille. Ainsi, ceux qui embarquent un écran de 6,5″ ne lui feront pas peur. Ensuite, son inclinaison est bien pensée, qui maintient la stabilité de votre smartphone tout en laissant l’écran visible. Par conséquent, vous ne risquez pas de manquer des notifications, et pourrez interagir de loin.

Coup de Push(-Push) made in France avec Devialet

Mais une autre question s’impose : comment ne pas craindre que le téléphone ne glisse de votre enceinte intelligente à force de vibrations, notamment si vous poussez un peu les basses ? C’est là qu’intervient la technologie Push-Push de Devialet : deux woofers s’opposent pour annuler les vibrations extérieures, non sans conserver la profondeur des basses. En conséquence, votre smartphone ne bougera ni ne glissera le moins du monde. Cela étant, un point noir reste à relever : le chargeur QI de Belkin ne dépasse pas les 10W de puissance, là où on se serait attendu à la rapidité d’un 15W !

Qualité Audio de l’enceinte intelligente SoundForm Elite

Sinon le meilleur, nous avons gardé l’essentiel pour la fin. L’unique haut-parleur du SoundForm Elite consiste en une large bande de 35 mm. En sus, nous avons déjà évoqué les deux woofers de 70 mm, qui assurent le déploiement de basses convaincantes. Comme ils empêchent les vibrations de se répercuter sur l’enceinte, l’acoustique s’en voit légèrement améliorée. À ce titre, la puissance de l’enceinte intelligente couvrira la plupart des pièces où vous la positionnerez. Hélas, on aurait aimé entendre une constance en ce qui concerne les mediums et les aigus, bien moins précis. Immanquablement, cela conviendra mieux à certains styles de musique que d’autres, mais l’égaliseur vous aidera à compenser quelque peu ce genre de problème. Dans le même esprit, il aurait pu être pertinent de miser sur une calibration automatique (quitte à être “intelligente” !) qui prendrait en compte l’environnement sonore.

Est-il intéressant de s’acheter une enceinte intelligente SoundForm Elite de Belkin?

Comme souvent, on se trouve dans un cas où le produit ne peut s’adresser qu’à un certain type d’usage. Pourquoi ? Parce que celui-ci est beaucoup trop cher pour ne pas être amorti par une utilisation à 100% de ses capacités. Si vous ne comptez pas spécialement utiliser la commande vocale, si votre domicile est totalement étranger à l’écosystème Google ou si votre téléphone n’admet pas la recharge sans fil, passez votre chemin. Pour vous consoler, vous pouvez toujours trouver votre bonheur sur notre comparatif des meilleures enceintes connectées de 2020. Quant aux autres, à partir du moment où le budget ne vous fait pas peur : foncez !