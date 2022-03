Le Eleglide M1 plus se présente comme un des vélos à assistance électriques tout terrain des moins chers du marché. Pourtant, sa fiche technique n’a pas l’air d’en pâtir. Les bonnes caractéristiques et son allure présage un produit de qualité au niveau de la concurrence pourtant plus chère. Son prix de moins de 850€ nous a donc interrogé : est-il possible d’allier un aussi bas prix et de telles performances ?

Pour y répondre, nous avons demander à la marque chinoise de nous permettre de tester ce produit afin de confirmer – ou non – si le Eleglide M1 Plus tient toutes ses promesses. C’est maintenant chose faite : voici le test complet du VAE annoncé comme un vélo de montagne à la grande autonomie et au petit prix.

Les plus Le prix défiant toute concurrence

Le design et la solidité de la fourche

Moteur puissant dès le démarrage

Autonomie très bonne pour la gamme

Fonctionne tout aussi bien sans assistance Les moins Moteur capricieux à la reprise

Qualité de la selle et de la béquille à revoir

Peu d’accessoires

Fiche technique du Vélo électrique

Dimensions : 179 x 68 x 104mm

179 x 68 x 104mm Poids : 22 kg (17 sans batterie)

22 kg (17 sans batterie) Cadre : Aluminium

Aluminium Fourche : Aluminium

Aluminium Puissance moteur : 250W (500W max)

250W (500W max) Position moteur : roue arrière

roue arrière Vitesse max : 25 km/h Freinage : freins à disque 160mm avant et arrière

freins à disque 160mm avant et arrière Pneus : 27,5 x 2,1 pouces

27,5 x 2,1 pouces Capacité de batterie : 10,5 mAh

10,5 mAh Temps de charge : 7 heures

7 heures Autonomie : Jusqu’à 100 km

Jusqu’à 100 km Prix : 809€

Unboxing du Eleglide M1 Plus

L’énorme carton vient d’arriver dans nos bureaux. En l’ouvrant, on retrouve le vélos démonté et très bien emballé. Au moins, on est sûr que le transport n’a pas abimé les parties les plus fragiles du M1 Plus. Après avoir enlevé les très nombreuses protections sur l’ensemble des parties du vélo, on se dit une chose : il va falloir en mettre du temps pour tout monter !

Avant de commencer l’assemblage, regardons les différents accessoires et outils fournis avec le vélos. En plus du ‘squelette’, on retrouve deux boites : la première contient le chargeur et la deuxième comprend les pédales, les poignées, les catadioptres (réflecteurs jaune sur les roues et rouge à l’arrière du vélo) ainsi que l’ensemble des outils nécessaires au montage – seule manque à l’appel une clé BTR mais cette dernière n’est utile que pour accrocher le réflecteur arrière.

L’assemblage fastidieux

Autant vous le dire, le montage du Eleglide M1 Plus n’est pas une mince affaire. Comptez 2h pour avoir votre vélo prêt à rouler. Le temps de charger une partie de la batterie du vélo électrique, me direz-vous ! En attendant, il faut s’armer de courage et de patience pour l’assemblage. La notice est assez avare en explication (même si une vidéo explication est apparemment en cours de création) et quelques détails ne viennent pas faciliter la tâche.

Par exemple, l’installation de la poignée d’accélération (interdite par la législation française) est fastidieuse : il faut retirer tant bien que mal les poignées en silicone et insérer les nouvelles — à coup de masse pour les insérer, la bête résiste. Autant dire que l’on est pas serein pour un nouveau produit. Ensuite, il faut brancher le câble d’accélération à un câble caché dans le cadre du vélo (évidemment, les constructeurs se garde bien de le dire).

Bref, avec de la bonne volonté, on arrive quand même à assembler le vélo sans avoir peur qu’il se désintègre à la première utilisation ! In fine, nous avons là un beau produit, complet et qui ne demande qu’à être tester. Attaquons nous maintenant plus en détails sur son design et son ergonomie.

Le design du vélo électrique Eleglide M1 Plus

Passons au design et sur ce point, on est unanime dans nos colonnes : il est réussi. Son allure générale et ses les belles finitions balaient tout de suite la méfiance d’un produit d’entrée de gamme que l’on pourrait avoir. On regrette simplement deux chose sur la qualité de ce M1 Plus : la béquille est assez cheap et ne semble pouvoir vraiment tenir dans la durée. De même, la selle parait dure. Est-ce un sacrifice pour permettre ce prix ? Pour la béquille, d’accord. Mais la selle ? Cela serait étonnant tant c’est un élément important !

Le manque d’accessoires

Un regret porte aussi sur le peu d’accessoires fournis avec le vélo : pas de garde-boues, phare arrière, antivol ou encore support smartphone pour vélos électriques. Aussi, c’est peut être un oubli, mais nous n’avons pas reçu d’accroche pour le phare avant. Des points plutôt décevants, surtout quand le constructeur annonce un VTT et ne fournit pas de garde-boues qui ne coutent pourtant qu’une dizaine d’euros !

L’ergonomie du vélo à assistance électrique Eleglide M1 Plus

Au niveau de l’ergonomie, le vélo possède un avantage de taille par rapport à la concurrence à ce niveau de prix : ses jantes de 27,5 pouces qui en font un vélo grand format adapté aux personnes allant de 1m65 à 1m95. Le plus, l’ajout de suspensions avants et des freins à disques qui présagent un produit capable de s’adapter à plusieurs terrains. Point décevant, seule la selle est réglable, mais c’est une constante chez les vélos électrique de cette gamme. Enfin, le VAE a été pesé par nos soins 21,9kg avec batterie, ce qui en fait un poids très correct pour une aussi grosse carcasse.

Des câbles, en veux tu, en voilà !

Une petite déception du Eleglide M1 Plus sont ses câbles : il y en a un grand nombre qui sont, à la différence de ceux d’un ADO A20F, visibles et attachés ci et là mais se baladent beaucoup. De plus, le câble de la poignée d’accélération et celui du phare avant doivent être placé par nous-même. Il faut être bon en câble management. Aussi, on se pose la question de l’étanchéité de ce « VTT ». Et puisqu’on en parle : le Eleglide M1 Plus assure une protection IPX4, suffisant en cas d’éclaboussures mais pas conseillé si l’on souhaite rouler sous la pluie. On est pas étonné !

Une batterie amovible imposante mais bien pensée

Passons à la batterie : elle est intégrée de façon un peu grossière au vélo et se voit bien sur le vélo, sa taille n’aidant pas. Placée sur le tube oblique du cadre, elle ne gène cependant pas du tout le cycliste — bien qu’elle limite fortement la taille d’un porte-gourde. La batterie du M1 Plus est amovible, un très bon point, et pèse 5 kg. Son système d’accroche et simple et facile à utiliser : il suffit de la glisser sur des rails et de la verrouiller à l’aide d’une clef fournie. Ensuite, un bouton on/off permet d’allumer la batterie et de l’éteindre quand on souhaite faire une pause afin d’économiser la batterie. Une idée simple mais ingénieuse.

Le Eleglide M1 Plus propose donc une batterie bien pensée qui promet des performances intéressantes.

Les fonctionnalités du vélo électrique Eleglide M1 Plus

La nouvelle version du Eleglide M1 Plus nous a réservé une grosse nouveauté : un écran LCD pour contrôler de nombreux éléments et notamment l’assistance du vélo. Même s’il est on ne peut plus classique — on le retrouve de nombreux autres modèle de deux roues électriques–, il était attendu et nous l’avons enfin. Un vrai plus par rapport au version précédente. Dessus, on peut y voir notre vitesse, le niveau d’assistance, le freinage, la batterie restante ainsi que le kilométrage. La luminosité est bonne et l’affichage de toutes ces données et vraiment pratique. Trois boutons accompagnent l’écran :

Le bouton + permet d’augmenter le mode d’assistance et d’ allumer le phare avant – appui de quelques secondes

permet d’augmenter le mode d’assistance et d’ avant – appui de quelques secondes Le bouton – permet de baisse l’assistance et de mettre le vélo en mode « piéton » avec un appui prolongé (ce dernier avance tout seul à quelques km/h)

permet de baisse l’assistance et de mettre le vélo en avec un appui prolongé (ce dernier avance tout seul à quelques km/h) Le bouton « power » permet d’allumer l’écran ou de l’éteindre

Enfin, une dernière fonctionnalité de l’écran permet au vélo électrique de passer en mode DIY ou manuel. En pressant le bouton + et le – en même temps, vous pourrez paramétrer le vélo comme bon vous semble. Il est possible de changer la luminosité, le kilométrage, la puissance du moteur, la vitesse, l’accélération… Tout est modifiable selon vos envies et l’usage que vous voulez du vélo comme privilégié l’accélération ou l’autonomie par exemple.

Attention, selon la législation française, la puissance d’un vélo électrique ne doit pas dépasser 250W pour une vitesse max de 25km/h. Débrider un VAE le transforme en véhicule à moteur non homologué soumis à une amende de 7 500€.

Prise en main du Eleglide M1 Plus

Nous avons expliqué beaucoup de choses sur ce Eleglide, mais pas encore le plus important : comment est son utilisation ? On vous spoil tout de suite, nous n’avons pas à faire à un VTT mais plus un VTC qui, s’il est considéré comme tel, est une réussite sur de nombreux points.

En selle sur ce VTC aux 21 vitesses

Les premières impressions quand on roule avec le M1 Plus sont plutôt agréables : un guidon long qui vous fera écarter les bras à la mode d’un VTT et une position relativement droite. Les 21 vitesses (avec 3 plateaux) du vélo permettent de s’adapter à tous les terrains et toutes les pentes. Les freins à disques sont performants pour s’arrêter rapidement. Enfin, les suspensions — à l’avant uniquement — sont utiles pour amortir les petits chocs comme des nid de poule ou des pavés. Tout semble parfait pour… un vélo tout chemin.

En effet, le Eleglide M1 Plus n’est pas un VTT cross comme indiqué par son constructeur. Il se débrouille bien sur un chemin damné mais le hors-piste est déconseillé. Les suspensions ne sont pas suffisantes et la selle, très rigide, se fait très vite sentir. De même, le vélo n’est pas adapté à de long trajet, la selle faisant mal à la longue et c’est dommage. Une meilleure qualité aurait permis un confort optimal et aurait gommé pas mal d’imperfections.

Les performances du vélo électrique Eleglide M1 Plus

Au delà du ressenti sur route, il y a celui de la puissance délivrée par le Eleglide M1 Plus. Et, à ce niveau, on est pas en reste. Les 250W avec un couple de 45mn et une batterie de 12.5Ah et 36V permettent de très bonne performances en route. Le moteur s’active très rapidement, après un demi-tour de pédale. Ce qui permet dès le démarrage d’avoir une assistance électrique (il faut, sur certains modèles, attendre quelques secondes avant l’activation). Enfin, pas de capteur de pression sur le VAE mais un très bon temps de réaction pour prendre la route.

Le Eleglide possède 5 niveaux permettant une assistance allant de 12 km/h jusqu’à 25 km/h. Attention, cette aide ne fait pas tout : il faudra pédaler même si le niveau d’assistance est au maximum — bien que l’effort sera minime !

Une fois en route, un note néanmoins un petit défaut : le moteur à du mal avec la reprise lorsque l’on redonne un coup d’accélération après avoir ralenti. Il faut parfois attendre 4 à 5 seconde avant qu’il ne se remette en marche. Sinon, l’assistance est agréable et nous permet de faire un effort sans trop se fatiguer.

La conduite sans l’assistance électrique Un point fort de ce vélo est qu’il est aussi possible de rouler sans assistance électrique et sans batterie : le poids de 17kg et les 21 vitesses permettent de transformer le M1 Plus en véritable vélo classique et c’est une réussite, la conduite est agréable et se fait sans mal.

Quid de l’autonomie ?

Un autre point primordial : l’autonomie et le temps de recharge. Ce sont des aspects qui font souvent la différence entre un vélo électrique premier prix et un VAE haut de gamme. La batterie est le premier sacrifice pour que le prix soit peu élevé. Nous avions donc, avant notre test, des aprioris sur le Eleglide M1 Plus. Et nous avons été agréablement surpris : l’autonomie est très correcte. Estimée entre 50km et 100km en fonction de l’assistance, nous avons pu faire un session de 60km en mode d’assistance max et il restait encore de la batterie ! Un très bon point donc.

Mais, cela s’explique par un très long temps de recharge : 7h pour un chargement complet de la batterie, ce qui en fait un des pires élèves chez les VAE. On a donc un résultat en demi-teinte mais l’expérience en route allongée est très appréciable.

Avis : que penser du vélo électrique Eleglide M1 Plus ?

Il nous avait fait de l’œil avec un prix très bas pour une fiche technique alléchante. Après notre test, on est sous le charme. Malgré quelques défauts, le constructeur chinois nous propose un des meilleurs rapport qualité/prix du marché. Pour 800€, ce VTC – -qui n’est pas un VTT — possède les principales qualités d’un produit complet qui a réussi à ne pas faire de sacrifices majeurs au niveau des performances et du design. Aussi, à l’inverse d’un Radmission 1 et sa vitesse unique, il est parfaitement utilisable sans assistance et même sans batterie, ce qui en fait un VAE polyvalent.

Eleglide M1 Plus VS Decathlon E-ST 100

Comparons le Eleglide M1 Plus avec le E-ST 100, le VAE d’entrée de gamme chez Decathlon affiché à 1 099€. Pour 180€ de plus, quels avantages possèdent le vélo Décathlon ? Quand on regarde au niveau des performances, le moteur et la batterie sont à l’avantage du M1 Plus, ainsi que le poids. Mais, le E-ST 100 se démarque par son usage réellement tous terrains que ce soit au niveau des freins, des pneus ou de l’assistance basée sur la force délivrée et non la vitesse. Aussi, Décathlon bénéficie d’un SAV indétrônable comparé à celui du constructeur chinois. Deux modèles qui ont chacun leur qualité, à vous maintenant de choisir !

