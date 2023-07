Test Shokz OpenFit : les premiers (vrais) écouteurs de la marque sans conduction osseuse

Commercialisés depuis le 6 juillet, les écouteurs OpenFit de Shokz sont les premiers de la marque à ne pas utiliser leur technologie de conduction osseuse. Que valent-ils ?

Après nous avoir séduit à plusieurs reprises avec ses OpenRun, OpenRun Pro et ses OpenSwim, la marque présente son premier modèle d’écouteurs sans conduction osseuse. Pour rappel, cette méthode innovante de véhiculer le son avait fait le succès de la marque auprès d’un public sportif. Avec les OpenFit, Shokz s’ouvre à un nouveau marché plus grand public et sort de la conduction osseuse en proposant tout de même une nouvelle technologie baptisée : DirectPitch. On a pu les tester, on vous donne notre avis sur ces écouteurs.

Des écouteurs esthétiques et confortables

La première chose que l’on remarque sur ces écouteurs est la forme particulièrement esthétique des oreillettes et de leur boîtier.

Un simple carré disponible en beige (ou en noir) et des écouteurs en forme de dauphin pour épouser la forme de l’oreille : simple, efficace, rien à reprocher.

Cet esthétisme se lie également avec un confort lors de l’écoute, car une fois posés sur les oreilles, on ne les sent que très peu. Les écouteurs sont légers et ne rentrent pas totalement dans le conduit auditif. En effet, c’est LA grande nouveauté de ces appareils qui abandonnent certes la conduction osseuse, mais innovent tout de même avec la technologie DirectPitch.

C’est quoi le DirectPitch ?



Nous en parlions un peu plus précisément dans un article dédié à la présentation des Shokz OpenFit, mais en résumé, il s’agit d’une technologie brevetée par la marque qui oriente et optimise le son en fonction de la position de l’écouteur.

La meilleure qualité sonore de la marque

Si vous avez déjà testé des écouteurs de la marque, vous savez probablement que les modèles Shokz (conduction osseuse oblige) ne brille pas nécessairement par la qualité du son et surtout par une absence de basse.

Ici, avec les OpenFit, la marque effectue un grand pas en avant et voit enfin des basses arrivées sur ses écouteurs. Certains reprocheront que l’on n’est pas non plus sur les meilleures performances du marché, mais il s’agit tout de même d’une évolution majeure pour la marque et le son sans être le meilleur reste tout de même très qualitatif (bien que les basses soient toujours améliorables).

Une écoute toujours alerte

Point faible ? Point fort ? Tout dépend réellement de comment vous comptez vous servir des OpenFit. Il est important de savoir que Shokz ne vend pas ce modèle comme un appareil pour le sport (pour cela, il vaudra mieux partir sur les OpenRun Pro ou OpenSwim).

De par la position des écouteurs et la technologie DirectPitch, les OpenFit ne disposent pas d’ANC (Active Noise Cancellation, l’option qui vous permet de supprimer les bruits extérieurs). Il s’agit donc là d’un point négatif si vous souhaitez les utiliser dans les transports, mais cela devient très intéressant si vous souhaitez travailler en musique tout en restant alerte et réactif aux remarques de vos collègues.

Pour appairer les écouteurs, il faudra appuyer simultanément sur les 2 touches des écouteurs.

Une application mobile simple et efficace (autonomie et contrôles)

Shokz a créé une application dédiée à ses écouteurs. L’interface est sobre et c’est ici que vous pourrez changer les modes d’égalisation (et augmenter les basses notamment).

L’application Shokz vous donnera également une visibilité sur l’autonomie restante. Notez que les écouteurs durent en moyenne 7 heures et que le boîtier peut les recharger 4 fois pour pousser l’autonomie totale à 28 heures.

Enfin, les contrôles des écouteurs sont modifiables dans l’application. À ce sujet, sans être mauvais, les touches sur les écouteurs ne sont pas les plus simples d’utilisation. Il nous est arrivé plusieurs fois de vouloir les activer sans réussir et au contraire de les activer en voulant simplement repositionner une oreillette.

On regrettera également un indice de protection seulement IP54 et l’absence du multipoint Bluetooth (qui permet de connecter les écouteurs à deux appareils en simultanée et de switcher facilement de l’un à l’autre).

Faut-il acheter les écouteurs OpenFit de Shokz ?

Disponibles à la vente depuis le 6 juillet, les écouteurs OpenFit se destinent donc à une utilisation de bureau (ou du moins d’intérieur). Les oreillettes sont particulièrement confortables et la qualité son qui sans être la meilleure du marché reste tout de même qualitative.

Il ne tient qu’à vous de voir, si vous pourrez rentabiliser votre achat de 199,99€ avec une telle utilisation.

Sources & crédits Crédit(s) : Merci à Ambre_ouilles pour les photos 🙂