Après un peu de retard, les écouteurs sans fil true wireless de Microsoft sont enfin disponibles. Notre test complet des Surface Earbuds et nos impressions sur ces nouveaux écouteurs.

Présentés par surprise en octobre 2019 au côté du casque audio Surface Headphones, les nouveaux écouteurs sans fil Microsoft Surface Earbuds sont, après des retards, enfin disponibles à la vente. Ce retard, combiné à la sortie de produits concurrents, a incité la multinationale américaine à revoir son prix, initialement plus élevé, à la baisse. Voulant concurrencer les AirPods d’Apple, ces nouveaux écouteurs true wireless de la firme de Redmond sont assez novateurs et méritaient un test complet. Voici nos impressions sur ces écouteurs performants et surprenants que nous avons testé durant une semaine.

Des écouteurs sans fils robustes et étonnants

Visuellement, les Microsoft Surface Earbuds se démarquent de la concurrence avec un aspect plus imposant et original. Très confortables, ils donnent cependant l’impression d’être plus lourds que les AirPods d’Apple. Malgré leur taille, ils s’ajustent très bien dans l’oreille sans s’insérer trop profondément pour créer le joint dans le conduit auditif. Trois embouts sont livrés, petits, moyens et grands afin de s’ajuster à toutes les tailles d’oreilles. Ils sont classés IPX4 résistants à l’eau, ce qui signifie qu’ils peuvent supporter des éclaboussures de n’importe quelle direction et protègent contre la sueur même s’il ne s’agit pas d’écouteurs fitness. Nous avons vraiment été surpris du grand confort qu’ils proposent.

Leur taille donne toutefois l’impression, pour celui qui regarde que celui qui porte les écouteurs de Microsoft, qu’ils ont un plug écarteur d’oreille. On note de suite qu’il s’agit d’un produit robuste utilisant des matériaux costauds. L’étui de rangement est lui aussi assez volumineux. Cet aspect peut poser un problème dans la poche, car il occupe pas mal d’espace. Petite déception, l’étui ne propose pas de recharge sans fil. Au final, un design original que l’on adore ou que l’on déteste. Ces écouteurs ne conviendront pas à tout le monde, mais présentent l’avantage d’être très robustes. Notez toutefois que le boîtier peut se rayer assez facilement avec des clés notamment. Attention lorsque vous les mettez dans votre poche.

Des écouteurs bluetooth très confortables à porter

Malgré leur grande taille, les écouteurs Microsoft Surface Earbuds sont extrêmement confortables à porter même pour des sessions de plusieurs heures consécutives. Pas de gêne ni de pression intra-auriculaire. Ils sont assez faciles à déloger ce qui ne fait pas d’eux des compagnons idéaux pour le sport ou les activités remuantes. Notez que les écouteurs ne bouchent pas complètement les oreilles. Une petite torsion permet toutefois au silicone d’être plus étanche, mais, d’une façon générale, vous entendrez le bruit environnant.

L’audio des Surface Earbuds est très bon

Côté son, le résultat est très bon et très équilibré. Le manque d’étanchéité fait perdre un peu de basses, mais globalement, le son est très complet et immersif. Si cependant pour vous les basses sont fondamentales alors d’autres produits sont plus indiqués. C’est par l’intermédiaire de l’application Surface Audio que vous pouvez personnaliser l’égaliseur des écouteurs. Microsoft a également réglé les écouteurs pour ne pas dépasser 108 décibels au niveau de volume le plus élevé, afin de protéger les oreilles des utilisateurs contre les dommages permanents. Faites-nous confiance, vous n’avez même pas besoin de tous ces décibels pour étouffer un vacarme ambiant.

Le contrôle des écouteurs se fait via la surface plane des écouteurs. En pressant deux fois, vous mettez la musique en pause ou reprenez l’écoute. En glissant votre doigt sur les écouteurs, vous pouvez changer de piste ou sauter une chanson ou revenir en arrière. Le contrôle de volume se fait en déplaçant votre doigt soit de haut en bas soit de bas en haut selon que vous souhaitez baisser ou monter le volume. En maintenant le bouton enfoncé, vous ouvrez l’assistant personnel Siri ou bien alors Google Assistant. Un petit apprentissage et un temps d’adaptationest nécessaire pour bien comprendre le fonctionnement qui n’est pas aussi intuitif que l’on croit.

Une autonomie impressionnante pour les écouteurs sans fil Microsoft

La grosse surprise vient du côté de l’autonomie de la batterie des Microsoft Surface Earbuds. Elles offrent effectivement 8 heures d’écoute non-stop avant d’avoir besoin d’une recharge des batteries. Bien davantage donc que les 5 heures offertes par son concurrent à la pomme qui n’est que de 5 heures. L’étui offre l’équivalent de 2 recharges additionnelles soit un total de 24 heures. Charger les Surface Buds pendant 10 minutes vous donne une autre heure d’autonomie.

Notez que si vous laissez vos écouteurs inactifs, ceux-ci s’éteindront automatiquement pour économiser de la batterie. Vous pouvez surveiller le pourcentage de batterie restant pour chaque oreillette, mais, curieusement, Microsoft ne fournit aucun moyen de vérifier la charge restante de l’étui. Vous saurez seulement qu’il a besoin d’une recharge lorsque la seule LED à l’intérieur devient rouge, mais c’est tout.

Microsoft Surface Earbuds : des fonctionnalités intéressantes

Microsoft oblige, les écouteurs Surface Earbuds peuvent vous aider à être plus productif avec les applications Office 365. Vous pouvez dicter du texte dans des applications comme Word et Outlook. Et, si votre rêve a toujours été de contrôler les diaporamas PowerPoint en manipulant une oreillette, c’est votre moment. En réalité cependant, ces astuces Office 365 ne sont pas uniques aux écouteurs Surface. Il y a de fortes chances que vous puissiez faire de la dictée et des traductions de légendes en temps réel avec des écouteurs issus de la concurrence.

Ce qui est plus décevant pour la vie professionnelle, c’est que les écouteurs Surface ne peuvent pas se coupler avec deux appareils simultanément, tels que votre téléphone et votre ordinateur portable. Cela est doublement frustrant, car les écouteurs Surface sont capables de faire exactement cela, mais Microsoft n’a pas apporté la même fonctionnalité multipoint ici. Les micros à l’intérieur des écouteurs Surface, deux sur chaque écouteur, offrent au moins une excellente clarté pour ces fonctionnalités Office et je les mettrais au coude à coude avec les AirPods parmi les meilleurs écouteurs pour passer des appels ou des vidéoconférences. Notez que le couplage se fait très aisément avec l’environnement Microsoft.

Conclusion : notre avis sur les Microsoft Surface Earbuds

Les écouteurs Microsoft Surface Earbuds offrent un excellent son à la première écoute et sont plus propices aux environnements de bureau et extérieurs, comme les rues de la ville. Il s’agit d’un produit de qualité, résistant et très confortable. Ils proposent des fonctionnalités intéressantes. Leur large autonomie est parfaite pour une journée complète. L’interaction qu’ils proposent avec l’environnement Microsoft 365 est un plus très intéressant.

Nous regrettons toutefois leur manque de discrétion et le fait qu’ils ne sont donc pas adaptés à tout le monde. Ils ne sont pas non plus conçus pour les activités sportives. Malgré ces petits défauts et le fait que nous les trouvons un peu cher (219,99 euros sur le site de Microsoft), il s’agit là d’un très bon produit qui rivalise avec les AirPods tout en se différenciant d’eux. Les écouteurs true wireless sont disponibles à l’achat dès maintenant. Ces écouteurs Microsoft Surface Earbuds méritent bien leur place dans notre comparatif des écouteurs sans fil.

Acheter les Microsoft Surface Earbuds au Meilleur Prix

LES PLUS [+] Excellent ajustement et très confortable

[+] Des performances audio impressionnantes

[+] Commandes tactiles faciles

[+] Excellente autonomie de la batterie

[+] Un micro performant LES MOINS [-] Un peu gros et voyants

[-] Un style qui ne convient pas à tout le monde

[-] Pas aussi portable que ses concurrents

[-] Un peu cher

[-] Pas de charge sans fil sur le boîtier