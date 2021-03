On a reçu, à l’atelier, les nouveaux écouteurs Liberty Air 2 Pro d’Anker. Or, nous connaissions déjà leur marque Soundcore, notamment depuis notre test du Life Q30, un excellent casque audio bluetooth à moins de 100€. Le rapport qualité/prix était si impressionnant que nous n’avons pas hésité à nous jeter sur les écouteurs connectés sans fil du même fabricant. Plusieurs challenges sont au programme : une isolation de qualité, un son léché et personnalisé à votre oreille, des commandes tactiles et une application pas piquée des hannetons. Nous avons réalisé un essai de plusieurs jours dans des contextes différents. Nous vous délivrons donc en détail les performances de ce nouveau modèle, sa fiche technique, son prix et notre bilan général. Et pour mieux les situer au sein de la concurrence, n’hésitez pas à passer sur notre comparatif écouteurs bluetooth !

LES PLUS Un ANC qui isole vraiment

qui isole vraiment Des appels téléphoniques fluides

Stables à l’oreille

à l’oreille Recharge très rapide

très rapide Appli très convaincante

très convaincante Appairage fluide LES MOINS pas de NFC ni de multi-appairage

minuscules grésillements entre deux pistes

entre deux pistes commandes tactiles peuvent manquer de réactivité

Fiche caractéristique des écouteurs sans fil d’Anker

Marque : Anker de Soundcore

Anker de Soundcore Dimensions : 11.7 x 6.1 x 17.1 cm

11.7 x 6.1 x 17.1 cm Autonomie : 6 h (ANC actif) à 7 h + 21h (boîtier)

6 h (ANC actif) à 7 h + 21h (boîtier) Indice étanchéité : IPX4

: IPX4 Assistants vocaux : compatibles ANC : Oui

Oui Bluetooth : 5.0

5.0 Égaliseur : HearID sur appli Soundcore

HearID sur appli Soundcore Microphones : 6

Unboxing écouteurs sans fil Liberty Air 2 Pro

Question mise en bouche, l’on peut dire que Soundcore sait s’y prendre. Typographie brillante sur package en carton rigide gris mat, quelques illustrations bien senties et introduction aux caractéristiques principales du produit, c’est classique, mais efficace. À l’ouverture, l’on apprécie le déroulé du panneau en triptyque, dévoilant les écouteurs mis sous protection transparente.

Nul besoin de s’encombrer d’une tonne d’accessoires avec ce type de produit. Un câble USB-C, un triple mini-livret d’utilisation et 9 paires d’embouts auriculaires accompagnent les écouteurs true wireless et leur boîtier de recharge. L’on se prépare une playlist et l’on part mettre tout ce beau monde à l’épreuve…

Boitier et autonomie des écouteurs Liberty Air 2 Pro

Avant tout chose, nous avons pris l’habitude de recharger au max la batterie de tous nos appareils avant de les essayer. Les écouteurs Liberty Air Pro 2 n’ont donc pas dérogé à la règle, et nous vous recommandons de faire pareil de manière générale. Vous disposez, pour cela, d‘un fil USB-C, sans chargeur fourni. La prise de situe juste à côté du bouton de synchronisation. De l’autre côté, trois LED blanches vous indiquent l’état de charge. Pas de surprise de ce côté-ci.

Le boîtier ressemble à un gros galet poli, de taille moyenne, très agréable au toucher. Quand vous l’ouvrez, les LED s’allument et vous vous faites une idée du nombre de recharges qu’il vous reste. À ce titre, la batterie se remplit à hauteur de 3h d’écoute (sans ANC) pour 15 minutes de branchement. En résumé, en une demi-heure de pause déjeuner, vous récupérez entre 5 et 6 heures d’écoute. De ce côté-là, pas de grandes nouveautés non plus. Nous avons mesuré que la batterie des écouteurs tenait tout juste 6 heures avec ANC en continu et à volume raisonnable. Lorsqu’on arrive au dernier quart, une voix nous avertit : “low battery”, toutes les 15-20 minutes environ, mais il faudra encore plus d’une heure pour qu’ils soient totalement déchargés.

Appairage des écouteurs connectés sans fil d’Anker

Là non plus, rien de particulier par rapport à ce qui existe déjà dans le monde du Bluetooth 5.0. Pour une première synchronisation, il suffit d’appuyer longuement sur le bouton situé à côté de la prise USB-C et de trouver sur votre ordinateur, tablette ou téléphone, le périphérique Liberty Air Pro 2. En quelques secondes, vous êtes relié(e). On apprécie toujours l’appairage intelligent, lequel s’active à l’ouverture du boitier lorsque le smartphone associé est à proximité. L’on note cependant que ce modèle n’admet pas la synchronisation à plusieurs appareils à la fois, ce qui peut surprendre pour ceux qui en avaient pris l’habitude.

Utilisation sportive des écouteurs sans fil Liberty Air Pro 2 : en avant la musique !

Voici, ci-dessous, notre cobaye chevelu de meilleure-innovation.com (on l’appellera CCMI). Il a prévu de courir 5 km, puis d’enchaîner avec une séance de HIIT à la maison. CCMI enfile les écouteurs true wireless et se sent d’ores et déjà dans sa bulle. Il ajuste l’inclinaison des oreillettes. Celles-ci s’adaptent bien à ses oreilles : elles ne bougent pas d’un millimètre. CCMI met ensuite en route l’ANC (réduction active de bruit) avec la commande tactile, puis commence à passer une playlist plutôt punchy. Dès lors, il n’entend presque plus le monde extérieur, pas même quand on lui dit “bon courage, à tout à l’heure !”.

Pendant sa sortie, même en accélération, il ne sent pas bouger les oreillettes, et l’isolation lui permet de se concentrer sur sa course à pied. De retour à la maison, c’est parti pour le HIIT : pompes, abdos, dorsaux, squats, et moult tortures sur tapis. Niveau de transpiration : piscine. Pourtant, les oreillettes restent vissées comme si de rien n’était. Puis il sent qu’on lui tape sur l’épaule. Il retire ses écouteurs, et le titre Nightcall se met automatiquement sur pause : “Tu n’aurais pas besoin d’un verre d’eau, CCMI ?”. Il acquiesce, essoufflé, replace ses oreillettes et la musique reprend toute seule. Enfin, pour le challenge, CCMI termine sa séance en appui tendu renversé, mais, même tête en bas, il ne note aucun vacillement entre le tragus et l’antitragus. Bilan : exercice physique OK.

Qualité du son des écouteurs Liberty Air 2 Pro

La technologie driver PureNote occupe le flanc de la boîte, illustrée par dix nanocouches rigides superposées. Avec ça, les écouteurs Liberty Air 2 Pro mettent l’accent sur les basses. Les métalleux, fans de hip-hop ou d’électro qui tache pourront ainsi se régaler. Toutefois, comme souvent, cette intensité n’existe qu’au détriment des médiums et des aigus. Ainsi, à cause d’un effet creux dans les voix, et des instruments de premier plan voilés dans les harmoniques supérieures, les morceaux pop et classiques perdent en texture. Les percussions sont malgré tout très bien restituées, et l’ensemble reste régulier et cohérent, notamment grâce à une excellente isolation. En outre, on n’entend guère votre musique depuis l’extérieur, même en passant du Slayer à fond. Enfin, l’on soulignera la qualité des micros lors des appels téléphoniques : de quoi crâner façon homme (femme) d’affaires surbooké(e)…

Application Soundcore pour les écouteurs Liberty Air 2 Pro

C’est vraiment l’un de nos coups de cœur, vis-à-vis de ces écouteurs connectés somme toute assez classiques. D’abord, un détail : pas besoin de se faire un compte ou de s’identifier pour en utiliser les fonctionnalités. Pouvoir sauter cette étape d’ordinaire systématique est presque reposant ! En outre, la connexion avec les écouteurs s’établit sans trop de latence, et vous avez rapidement accès à l’interface, dont nous pouvons dire qu’elle est à la fois simple d’utilisation est relativement bien travaillée graphiquement.

On y retrouve l’égaliseur Hear ID, qui se décline en 22 profils sonores prédéfinis ou en votre configuration propre. Une excellente façon de compenser cette petite faiblesse concernant les mediums et les aigus, ou au contraire, de surenchérir sur les basses déjà bien calibrées de l’appareil. Mais ce n’est pas tout…

Configuration des écouteurs connectés d’Anker

Lorsque l’appli enregistre votre modèle de Soundcore Anker, elle vous propose de calibrer le rendu sonore en fonction de votre profil, afin que vous bénéficiiez d’un maximum de confort. Placez-vous dans une pièce calme pendant 5 bonnes minutes (ambiance sonore au-dessous des 30 dB – l’appli le mesure pour vous), et faites un petit test d’audition. Au vu de ce qu’aura calculé l’appli, les écouteurs intelligents adapteront leurs fréquences pour un rendu plus précis. C’est loin d’être une obligation pour profiter de votre musique (on n’a pas senti de grande différence, à vrai dire), mais on se dit toujours que ce serait bête de ne pas essayer.

Commandes tactiles des écouteurs connectés : un bilan mitigé

On a vraiment le sentiment d’être passé juste à côté d’une belle réussite. D’abord, le nombre de commandes disponibles nous a paru un peu léger. Double tap et pression prolongée sur chaque oreillette, cela n’offre que 4 options, là où un triple tap aurait été à peine plus ambitieux. Cependant, les réglages d’origine ne nous convenant pas, nous avons pu les reparamétrer depuis l’appli. Ô joie ! Entre lecture/pause, précédent/suivant, ANC on/off, volume +/-, etc. y a grave le choix, comme dirait l’autre. Cela étant, même avec la configuration idéale, les écouteurs sans fil souffrent d’une certaine irrégularité dans leur sensibilité tactile. Si le matin, l’on parvient à passer cinquante fois au titre suivant sur notre playlist mal triée, l’on n’arrive plus à mettre sur pause en passant à la caisse du supermarché l’après-midi. Heureusement que celle-ci est automatique au moment d’ôter les engins de nos oreilles !

Écouteurs Liberty Air 2 Pro connectés : notre son de cloche

À la lecture de ce test, on se dira qu’il est pour le moins concluant. Mais il y a un “mais”. En effet, Anker (Soundcore) propose encore les Liberty Air 2, vendus 50€ moins chers que les Liberty Air 2 Pro. Certes, ces derniers embarquent deux micros de plus que leurs prédécesseurs, en plus de la technologie Pure Note. D’un autre côté, la version précédente a une meilleure autonomie (4 recharges de boitier), et une étanchéité évaluée à IPX5 (contre IPX4 annoncé pour les Liberty Air 2 Pro). En conséquence, difficile d’être certain de la plus-value du dernier modèle, sachant que son prédécesseur s’était déjà distingué pour le son. Certes, on poursuit la série par un chaînon solide, mais il laisse tout de même l’impression que le prix s’est envolé un peu plus rapidement que la qualité…