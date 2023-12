Test Baseus Bowie MA10: les écouteurs à moins de 30 euros valent-ils le coup ?

Si certaines marques d’écouteurs Bluetooth atteignent largement les 200€ (voir plus), d’autres permettent tout de même d’avoir des produits de qualité sans pour autant débourser une fortune. Baseus fait partie de la deuxième catégorie (pour le prix), mais est-ce le cas pour la qualité ?

Vous perdez fréquemment vos écouteurs ou n’avez juste pas d’intérêt suffisant pour dépenser 200€ dans des écouteurs Bose ? Après avoir cherché parmi les meilleurs écouteurs pas chers et parmi eux, vous êtes probablement tombé sur la marque Baseus qui propose tout de même un modèle Bluetooth à moins de 30€ avec de l’ANC et 140 heures d’autonomie ! Les écouteurs validés par Chad Cannon (compositeur oscarisé pour le documentaire American Factory) tiennent-ils les promesses affichées ?

Unboxing des écouteurs Baseus Bowie MA10

Lors de l’ouverture du colis, deux éléments ne passent pas inaperçus. Le premier est un kit de gommette dont l’intérêt reste à trouver (mais qui ne fait de mal à personne), le deuxième est la taille du boîtier !

Il faut dire que les 140 heures d’autonomie doivent bien être emmagasinées quelque part, mais quand on ne s’y attend pas et que l’on est habitué aux boîtes qui tiennent dans la poche : ça surprend.

On apprécie tout particulièrement que les ronds lumineux – signalant la mise en route des écouteurs – ne restent pas éclairés pendant l’écoute : véritable point faible des Gumy Mini de JVC qui clignotent en permanence.

Autrement, on retrouve tout ce qui doit être dans un coffret d’écouteurs, à savoir : les écouteurs et le câble USB-C pour les recharger.

Il y a également un câble USB-C

Un son de qualité

Avant la première écoute, il faudra appairer les écouteurs. Lorsque l’on a pris le coup de main, celle-ci s’effectue facilement. Il faudra cependant bien faire attention à ce que les deux ronds lumineux soient allumés sur les écouteurs, sinon, vous risqueriez d’en appairer qu’un seul…

Une fois les écouteurs connectés, vous pourrez alors profiter de votre musique. En conservant le paramétrage d’usine, aussi appelé « Baseus classic » sur l’application.

Le son est très équilibré : mediums, aiguës et basses se retrouvent toutes au même niveau. Il s’agit là d’un paramétrage classique qui conviendra à celles et ceux qui ne veulent pas fouiller dans les options de l’application et se contenter d’un son déjà très bon pour le prix.

Plus imposante mais avec une charge plus importante !

Une application pour personnaliser le son

Mais si vous préférez un son réconfortant aux basses très présentes, Baseus a la solution !

L’application de la marque permettra de gérer l’égalisation des écouteurs et l’adapter à tous les styles musicaux. Si vous écoutez du rap : le mode « méga bass » viendra largement compenser le manque sur la configuration initiale.

En somme, le son d’origine n’est pas mauvais, il est même tout à fait possible d’apprécier sa musique sur le paramétrage de base, mais pour vraiment en profiter, un passage sur l’application sera nécessaire.

Appairage simple, gestion de l’ANC et égalisation des écouteurs : une appli au top.

Une réduction active du bruit efficace

Fait notable de ses écouteurs, ils possèdent l’ANC (Active Noise Cancellation). S’il est fréquent et même obligatoire de retrouver cette fonctionnalité sur des écouteurs à plus de 100€, il est beaucoup plus rare de la voir sur des écouteurs pas chers à moins de 30€.

Pour rappel, l’ANC est ce qui permet de vous couper du monde extérieur en annulant les sons de votre environnement.

Il s’agit donc là d’un véritable bon point, d’autant plus qu’elle est de plutôt bonne facture ! Alors certes, elle n’atteint pas le niveau de suppression des Bose QuietComfort II (220€) mais elle suffira largement à effacer les bruits de votre voisin bruyant ou de légères perturbations sonores.

Fort heureusement la lumière s’éteint.

Un design confortable et utile

Une fois les écouteurs placés sur les oreilles (avec la gomme qui correspond à vos oreilles), il devient difficile de les remarquer. Légers et adoptant la forme de l’oreille, les Bowie MA10 ne dérangent pas une fois qu’ils sont en place.

Leur design, plus imposant que des AirPods, permet notamment de compléter la réduction de bruit active d’une réduction passive. Concrètement, la forme de l’écouteur bloque complètement le conduit auditif, ce qui permet – rien qu’en plaçant les écouteurs sur les oreilles – d’être déjà en partie coupé du monde extérieur et facilite grandement le travail de l’ANC.

Faut-il acheter les écouteurs Baseus ?

Les écouteurs Baseus Bowie MA10 offriront un confort d’écoute idéal pour les personnes cherchant surtout des écouteurs pas chers. Le son, sans être le meilleur du marché, reste de qualité et peut être adapté à vos goûts en passant par l’application alors que l’autonomie affichée de 140 heures vous permettra au moins de tenir aisément deux semaines sans recharger votre boîtier.

Le tout à moins de 30 euros et, en ce moment, à 20,99€ sur Amazon !

