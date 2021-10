Test eccity model3 : un scooter trois roues électrique qui en a dans le ventre

Un scooter made in France et écoresponsable …

eccity a récemment sorti une nouvelle version de son scooter 3 roues : le eccity model3. Après l’introduction de ce scooter électrique en 2019, l’entreprise française lance la V2 de cet équivalent 125 avec notamment un design remanié et un nouveau tableau de bord.

Doté d’une technologie unique avec 2 roues à l’arrière, le m3 possède des caractéristiques techniques que très peu de scooters peuvent se targuer d’avoir : 120km/h de pointe, 3h de charge, 100 km d’autonomie, etc. Son constructeur, eccity, est une entreprise spécialisée dans les scooters électriques équivalents 50cc et 125cc. Déjà plus de 800 en circulation. Après plusieurs jours de test, on vous livre notre expérience et nos ressentis de ce m3. Est-il aussi impressionnant que ses caractéristiques le laissent penser ? Réponse dans cet article.

LES PLUS Puissance et reprise

Tenue de route

Confort d’assise

Nouveau tableau de bord digital réussi

Autonomie

Suspensions arrières LES MOINS Design pas au goût de tous

Batterie non amovible

Scooter (avec options) coûteux*

*Le prix, en ajoutant les options, est important mais ne signifie pas que ce scooter n’est pas un bon rapport qualité/prix. En effet, pour les performances qu’il propose, le prix est largement justifié. Si votre budget le permet, c’est un investissement sur le long terme que vous ne regretterez pas. Reste qu’investir 9 000€ dans un scooter est une somme. Le temps de rentabiliser votre m3 par rapport à un scooter thermique est de plusieurs années. Aussi, réfléchissez aux performances que vous souhaitez pour votre prochain scooter (scooter moins cher mais moins performant ?). C’est un calcul à réaliser avant d’acheter le eccity model3 afin de prendre la bonne décision en fonction de vos besoins.

Caractéristiques techniques du eccity model3

Autonomie : 100 km

: 100 km Puissance : 10 kW (13,6 ch)

: 10 kW (13,6 ch) Vitesse de pointe : 120 km/h

: 120 km/h Mode : Normal & éco Poids : 191 kg

: 191 kg Accélération : 0 à 50 en 3s

: 0 à 50 en 3s Temps de charge : 3h

: 3h Accessoires : boîte à gant, frein à main, marche arrière

Ergonomie et design du eccity model3

Le design du m3 a été revu et corrigé en 2021 et notamment avec un nouveau tableau de bord digital. Ce scooter français nous a plu par sa démarche écologique et son ergonomie bien pensée, même si le design ne plaira pas à tous. Explications…

Un scooter made in France et écoresponsable …

Dans une démarche de développement durable, eccity fabrique en France et travaille principalement en circuit-court (fournisseurs locaux, français ou européens), ce qui leur permet d’avoir des stocks et de ne pas trop souffrir des difficultés actuelles d’acheminement en provenance de l’Asie. Chacun de leur modèle est fabriqué à la commande en quelques semaines (3 semaines d’attente en moyenne pour recevoir son scooter).

Au delà, eccity s’engage à recycler 85% de leur scooter en fin de vie. Aussi, un scooter est 100% réparable – même ses batteries -, de quoi repousser l’obsolescence de votre scooter un petit bout de temps. Le eccity model3 n’échappe pas à ces démarches écoresponsables, ce qui donne tout le sens de ce « véhicule propre ».

…à l’ergonomie bien pensée

Lors de nos tests, nous avons été agréablement surpris par l’ergonomie. Le scooter est très bien conçu, autant pour l’assise que par ses accessoires. L’espace pour les pieds et les jambes est suffisant même à deux ou pour les personnes de grande taille. Aussi, les rangements sous le siège et le top case – en option – sont spacieux et permettent d’y mettre aisément deux casques. La présence d’une boîte à gants est aussi un ajout utile- même si les objets mis dedans ont tendance à tomber quand on veut les récupérer, faute d’absence de filet ou de cavité.

Au niveau des boutons sur le guidon – belle potence en aluminium -, rien de plus classique. On ne s’y perd pas : klaxon, clignotant et warning – pas trop bruyants, son réglé lors de l’assemblage à la demande du client -, changement de mode, marche arrière. Enfin, la grande nouveauté de cette version 2021 du eccity model3 est son tableau de bord digital. Et à ce niveau, c’est vraiment une réussite. Les informations sont pertinentes et l’affichage est plaisant à regarder. On peut y voir :

Le pourcentage de charge et l’autonomie restante

La température (à tendance à être plus élevée puisque son capteur se situe sous le phare qui chauffe) et l’heure

La vitesse et le mode de conduite

Le kilométrage pendant le trajet et celui total du véhicule

Indicateur d’éco-conduite

Des options nombreuses De nombreux accessoires sont en option. comme un top case – à partir de 140€ -, un support smartphone – 89€ – ou encore un antivol – 93€ -. Si vous souhaitez acheter ces accessoires, nous vous conseillons de les chercher auprès d’autres vendeurs bien moins cher.

Un Design qui ne fera pas l’unanimité

Avec d’aussi belles paroles, on ne peut qu’être conquis par la démarche qualité du eccity model3. Et pourtant, même si les matériaux sont de bonnes factures, on peut regretter le design qui ne plaira pas à tout le monde. Pour un concept aussi innovant, on aurait bien aimé avec des lignes plus futuristes. Le carénage, bien qu’avec des finitions réussies et une sensation de robustesse et fiabilité du scooter, reste plus utilitaire qu’esthétique.

Par rapport à la première version du m3, le design de ce nouveau cru n’a finalement pas vraiment changé. Mais, en plus du tableau de bord, on peut louer l’arrivée d’un nouveau phare rond à LED avant – bien venu – qui montre que des petites améliorations arrivent pas à pas.

© Jessica Vanné / Reportage Eccity

eccity est une société indépendante qui a le rêve de faire changer les choses et de pousser la mobilité électrique, avec une conception et fabrication à l’unité en France, une batterie garantie 4 ans et un scooter innovant, fiable et robuste.

Construction et maniabilité du scooter électrique eccity model3

La volonté des constructeurs de ce scooter électrique est intéressante, car ce dernier s’adapte à tous les types de routes. Un autre de ces points forts est sa maniabilité et sa tenue de route. Tellement agréable lors de la conduite.

Un scooter électrique fait pour tous types de routes

La force de ce scooter est sa capacité à s’adapter à tous types de vitesse et de routes. Aussi à l’aise en milieu urbain que sur l’autoroute, le m3 est capable d’aller à peu près partout où l’on veut. Ses jantes 13 pouces, ses pneus Michelin et ses bonnes suspensions arrières – amortisseurs hydrauliques de la marque française Shock Factory – permettent au scooter d’avoir de bonnes sensations de conduite. Les poignées sont aussi agréables – et même chauffantes si l’on prend l’option à 159€ -. Le eccity model3 embarque un frein à main, utile pour se garer dans une pente ou bloquer la roue en cas d’un démarrage en côte.

Aussi, le système de frein est très performant et rassurant grâce au système de freinage hydraulique combiné avant et arrière (CBS). Ce système permet de ne pas freiner qu’avec un seul frein et évite ainsi les accidents – soleil ou dérapages incontrôlés -. Enfin, le freinage avec trois roues permet d’être 40% supérieur au freinage d’un 2 roues.

Le eccity model3 embarque un frein à main, utile pour se garer dans une pente ou bloquer la roue en cas d’un démarrage en côte.

Une conduite des plus agréables

La conduite est rendue si agréable grâce à sa technologie brevetée des deux roues arrière. En plus de leur originalité, le ressenti est bien présent. Plus maniable qu’un trois roues classique – ressenti très proche d’un 2 roues malgré ses 191kg -, cette innovation unique en son genre permet d’avoir une stabilité décuplée et une tenue de route confortable pour que l’on se sente stable et en sécurité.

De plus, le rayon de braquage est assez déroutant, dans le bon sens du terme. Moins importante qu’un scooter 2 roues ou qu’une moto, les 33° d’inclinaison des roues arrière procurent une sensation très particulière de fluidité. On doit s’engager dans les virages à la façon moto avec une manœuvrabilité étonnante. Sensations garanties lors des premières utilisations.

Enfin, l’ajout d’une marche arrière est vraiment pratique pour déplacer les 191kg du eccity model3, mais pas assez précise. Réussir à gérer la puissance revêt du miracle. Il nous est arrivé d’avoir du mal à faire des manœuvres en marche arrière pour sortir d’une place serrée ou de faire un demi-tour sans espace. On préfère alors sortir les muscles et déplacer le scooter à la force de nos bras.

Le anti-tilting est une option très intéressante sur ce scooter. Ce système permet de bloquer les roues à l’arrêt et de maintenir le scooter droit. Un vrai plus pour ne pas poser le pied par terre et devoir retenir les 191kg du scooter à chaque feu rouge.

Puissance et vitesse du eccity model3

Le moteur du m3 d’eccity impressionne par sa puissance pour un scooter électrique, ce qui lui permet d’avoir reprise et accélération quand on en a besoin. Mais comment fait-il ?

Un moteur puissant pour un scooter électrique

Quand on rentre dans la partie plus technique du scooter, on n’est pas déçu. 2 moteurs puissants situés dans les roues, 5kW chacun et une puissance de crête de 13,2kW. De quoi envoyer : on a là un véritable équivalent 125. Et lors de nos tests, on n’a pas été déçu. Avec une vitesse maximum de 120km/h – nous n’avons pas été au-delà de 100km/h et le scooter en avait encore sous la main- . Le moteur est donc un vrai atout lors de la conduite du m3 et quel plaisir d’avoir un peu de jus pour un scooter électrique « dit 125″, ce qui n’est pas si commun ! Le test du scooter Nipponia E-Viball équivalent 125 avait révélé par exemple que la puissance n’excédait pas un 80cc.

Le scooter propose deux modes de conduite : le mode normal et le mode éco, moins nerveux et bloqué à 60km/h pour maximiser .

Une accélération et reprise qui impressionnent

Le moteur permet un vrai plaisir dans la vitesse et la puissance de ce m3. Les accélérations sont franches au démarrage comme à « grande » vitesse. Par exemple, à 70km/h, le scooter a assez de reprise pour doubler rapidement ou donner un coup de boost dans une montée. On est vraiment conquis par la possibilité d’un scooter électrique avec autant de puissance. Jusqu’à là, cette puissance réservée aux motos électriques ou au BMW C-Evolution -.

Au démarrage, à condition de se faire à l’accélérateur – prise en main rapide -, pas d’à coup ou de difficulté à se lancer. Petit plus, on peut voir le niveau de l’accélération au-dessus du tableau de bord – représenté par des barres bleues allant de 1 à 5 -.

Utilisation au quotidien

Pour un usage quotidien, le scooter est très intéressant et pratique. De sa prise en main à son arrêt, on salue le travail de facilitation des constructeurs. Voyons ça plus en détail.

Confortable et pratique à condition d’avoir un garage

À long terme, impossible de se lasser ou d’avoir des coûts d’entretien trop lourds. Le confort proposé sur le m3 est rendu possible avec un siège en similicuir de qualité. Une deuxième personne sur le scooter ne gêne ni la puissance – même si elle reste un peu altérée, elle n’en demeure pas moins suffisante – ni l’aisance pour les deux protagonistes. De plus, la réparabilité du eccity model3 et la qualité des matériaux vous épargneront une fin de vie précoce.

Néanmoins, un défaut dans l’utilisation quotidienne concerne la recharge avec des batteries qui ne sont pas amovibles. Impossible de rentrer chez soi pour charger les batteries la nuit. Avant d’acheter ce scooter, il faut donc un garage, un parking couvert ou du moins la possibilité de brancher son scooter pour le recharger pendant plusieurs heures.

Un scooter facile à prendre en main

L’installation et la prise en main du scooter ne peuvent pas être plus simples. Le guide de démarrage est très clair et les premières utilisations se font très bien. Le scooter est doté d’une clef à insérer sous le guidon à droite. Pour démarrer, il suffit de tourner la clef et d’appuyer sur le bouton start. À la fin de votre trajet, tourner la clef sur « lock » suffit à éteindre le m3. Rien de plus facile.

Aussi, pour ouvrir le siège, deux possibilités : tourner la clef vers la gauche ou appuyer sur le bouton situé sur le côté gauche du scooter sous le siège – marche uniquement lorsque le scooter est allumé -. Pas de clé sans contact donc, mais ce n’est pas dérangeant.

Il est possible de choisir la couleur de son eccity model3 : blanc, noir intense ou champagne. Le scooter que nous avons testé et sur les photos était couleur champagne.

Une application attendue

Le eccity model3 version 2021 est annoncé « 100% digital, 100% connecté ». Côté digital, rien à redire, le tableau de bord est parfait. Mais sur la partie « connecté », on attend toujours. L’application « Appeccity » n’étant pas compatible avec le nouveau tableau de bord, une nouvelle version est annoncée en cours de développement . « Appeccity 2 » devrait sortir dans les prochains mois ! En attendant, nous n’avons qu’à nous armer de notre patience.

Batteries et autonomie du scooter 125 de eccity

Malgré sa puissance importante, l’autonomie du eccity model3 réussit à tenir de nombreux kilomètres avant de devoir être rechargée grâce à la qualité de sa batterie.

La batterie, point d’orgue de la conception du m3

La batterie eccity est une totale réussite dans sa conception. Elle est d’abord préassemblée par l’entreprise allemande BMZ, spécialiste dans les cellules batteries, et notamment les Sony Murata, incluses dans le m3. Puis, assemblée par eccity, un circuit court de conception donc. Ensuite, la batterie intègre des systèmes qui lui sont propres : le BMS – battery management system – afin d’optimiser l’autonomie ou encore la régulation de température – brevetée par eccity -. Bref, la batterie eccity est un condensé de qualité de construction et d’innovation qui en fait un composant fiable et durable. Seul défaut, elle n’est pas amovible !

Le choix d’une batterie non amovible est un parti-pris : permettre une autonomie plus importante. Les 30kg de cette dernière n’aurait aucune utilité à être transportée !

Une longue autonomie pour un chargement éclair

La batterie de 6,5kWh est contenue sous le siège. Elle se charge en un temps record de 3h pour atteindre 80% grâce au chargeur rapide de 75,6V fourni avec le scooter. Impressionnant ! La prise pour charger le m3 se situe dans l’espace sous le siège, permettant d’y mettre le chargeur lors de la charge et d’éviter un potentiel vol – on peut refermer le siège par dessus -. Aussi, la batterie est garantie pendant 4 ans ou 30 000 km, une vraie preuve de fiabilité avec une durée de vie annoncée de plus de 2 000 cycles – 200 000 km – même si son autonomie commence à baisser à partir de 50 000km.

L’autonomie, quant à elle, est aussi très intéressante puisqu’elle réussit à atteindre les 100km même si, en condition réelle (vitesse qui dépasse 50km/h et en mode normal), elle ne dépasse pas 85km. Une moyenne tout à fait honorable pour cette puissance et ce temps de charge aussi faible.

Une recharge rapide pas forcément pratique

Qui dit batterie non amovible dit câble, rallonge etc. La charge rapide a beau être pratique, le chargeur est imposant (prend la majeure partie de la place sous le siège). La longueur du câble était lors de nos test assez court, ce qui imposait d’avoir une rallonge. Mais, lors de l’achat, il est possible de demander à allonger la longueur. Enfin, si le scooter est en charge avec le chargeur sous le siège et que ce dernier est fermé, il se peut que le scooter chauffe à l’intérieur à cause de la ventilation du chargeur. Aucun danger annoncé mais on vous conseille d’éviter au maximum !

Il est possible d’acheter en option un câble convertisseur pour borne électrique de 1m à 5m. Son prix varie entre 115€ et 125€.

Quel prix pour le eccity model3 ?

Ce scooter est globalement bon autant dans la puissance que dans le confort avec en plus un prix revu à la baisse pour la nouvelle version (8 990 € contre 9 990 € pour l’ancienne). Mais ce dernier reste assez élevé et vient ternir la note très positive que nous avons eu du model3 d’eccity. Même si l’entreprise propose un scooter très fiable et des possibles LLD, le prix reste conséquent, surtout avec l’ajout des nombreuses options qui sont in fine assez onéreuses – prise USB, Top case et câble pour borne, trois options vraiment utiles nous amènent à une facture de + 349 € -. Par rapport à la concurrence, le prix est plus élevé mais les performances sont meilleures. C’est donc un choix à faire mais si le budget vous le permet, vous en aurez pour votre argent en achetant le eccity model3.

eccity model3 vs scooter électrique 125

Au niveau des concurrents, le scooter à 3 roues – seul avec deux 2 à l’arrière – s’en sort très bien… Puisque la concurrence est inexistante. Seul le trois roues de chez Riders existe en 125, mais ne joue pas du tout dans la même catégorie (moins cher, mais avec moins de puissance – voir comparatif meilleurs scooters trois roues -). Du côté des 2 roues, un seul scooter est plus puissant : le BMW C-Evolution est ses 127km/h max (19kW de puissance). Vendu 15 000€, il possède la même autonomie, est beaucoup plus lourd et moins stable en route. Finalement, le m3 est le scooter le plus performant et le plus fiable en électrique pour moins de 9 000€ !

Le convertisseur DC-DC d’un scooter est une pièce sensible qui lâche rapidement sur la plupart des modèles sur le marché. Ils sont achetés en moyenne 10$ pour un scooter, celui d’eccity coûte 112 € !

eccity model3 vs scooter thermique

Il faut donc regarder du côté des scooters thermiques pour pouvoir vraiment avoir des éléments de comparaison. Et là encore, le eccity model3 performe. Plus cher qu’un MP3 ou qu’un Tricity, les performances sont relativement similaires à cela près que le scooter eccity est bien moins imposant et possède une bien meilleure manœuvrabilité. Enfin, le prix est compensé – sur le long terme voir le très long terme – par le coût d’entretien et de maintenance presque nul chez le m3 contrairement aux scooters thermiques. Une révision des 10 000 km coûte en moyenne 700€ pour un modèle thermique contre moins de 200€ pour l’électrique.