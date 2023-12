Test Dyson V15s Detect Submarine : ce premier aspi balai laveur de sol est-il réussi ?

Ça y est ! Dyson fait le grand plongeon et décline son V15 Detect en aspirateur balai 4-en-1, baptisé V15s Detect Submarine. Un modèle qui nous a séduit, mais pas forcément pour les raisons que vous imaginez…

C’est officiel : un seul appareil Dyson peut désormais nettoyer toute une maison, en aspirant tapis et moquettes, en lavant carrelages et parquets et en dépoussiérant même les canapés et fauteuils. Sur le papier, c’est mieux que les aspirateurs balais normaux, qui ne lavent pas, les aspirateurs laveurs (tels que le dernier Ultenic AC1), inefficaces sur tapis, et les aspirateurs robots qui, évidemment, ne nettoient que les sols.

En réalité, nos confrères et consœurs ont pu remarquer et critiquer quelques défauts d’ergonomie. Nous nous attendions donc à un naufrage de la part de Dyson… Mais comme nous avons eu la joie de le tester nous-même, nous avons pu nous faire notre propre avis, lequel va comporter quelques nuances, notamment en ce qui concerne l’inhabituel et le pseudo-inconfort.

À savoir que ce test Dyson V15s Detect Submarine va se concentrer sur la brosse dédiée au lavage, sachant que l’appareil aura les mêmes performances qu’un V15 Detect Absolute par ailleurs, sur lequel nous avons également rédigé un avis détaillé !

Les plus Brosse submarine motorisée,

Écran LCD,

Relativement silencieux,

Très bonne autonomie en mode lavage,

Compatible avec tout type de sol. Les moins Aspiration et serpillère non simultanées,

Maniabilité moyenne,

Tendance à baver,

Le plus cher des aspi-balais Dyson.

Caractéristiques techniques du V15s Detect Submarine

On prend les mêmes et on recommence !

Hauteur : 1 276 cm

1 276 cm Longueur : 276 cm

276 cm Largeur : 250 cm

250 cm Poids : entre 2,9 et 4,1 kg

entre 2,9 et 4,1 kg Type de batterie : Li-ion

Li-ion Temps de charge ≈ 4 h 30

4 h 30 Autonomie : 60 min (135 min en submarine) Filtre : 99.99% jusqu’à 0.3 microns

99.99% jusqu’à 0.3 microns Contenance du collecteur : 0,76 L

0,76 L Réservoir d’eau : 0,33 L

0,33 L Puissance d’aspiration : 240 AW

240 AW Niveau sonore : entre 60 dB et 70 dB

entre 60 dB et 70 dB Indice de réparabilité : 7,5/10

En lui-même, l’aspirateur profite à peu de choses près des mêmes spécificités techniques que le V15. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle en soi !

Nota Bene : si, en l’espèce, Dyson choisit de greffer une serpillère à son meilleur modèle, la brosse Submarine™ ne peut néanmoins pas se fixer à un V15 Detect classique.

Unboxing : une nouvelle couleur sur l’arc-en-ciel Dyson

Quand on ouvre la boîte du V15s Detect Submarine, outre les éternelles bigarrures métalliques et plastiques de ses composants, on éprouve la satisfaction d’en sortir 4 brosses rotatives, soit un arsenal de nettoyage complet, avec :

la brosse Optic Fluffy™ pour sols durs avec éclairage laser vert ;

pour sols durs avec éclairage laser vert ; la brosse Motorbar™ , dédiée aux miettes et aux poils d’animaux accrochés aux tapis ;

, dédiée aux miettes et aux poils d’animaux accrochés aux tapis ; la brosse Submarine™ , à la robe bleue turquoise, qui fait serpillère mais n’aspire pas ;

, à la robe bleue turquoise, qui fait serpillère mais n’aspire pas ; la mini-brosse auto démêlante, qu’on utilise en aspi main sur d’autres surfaces que les sols (meubles et textiles).

Bien sûr, on retrouve les autres éléments habituels, à savoir :

le corps principal , avec moteur multi-cyclonique et système de filtration multiniveau ;

, avec moteur multi-cyclonique et système de filtration multiniveau ; le tube d’aspiration ;

d’aspiration ; la batterie lithium-ion amovible et son chargeur ;

amovible et son ; un long tube suceur ;

suceur ; une brosse à textiles ;

; un socle mural de charge ;

de charge ; un manuel d’utilisation ;

En fait, on se sent vraiment bien équipés, rien ne manque à l’appel (le long tube et la brosse à textile n’apparaissent pas en photo car nous les avons malencontreusement oubliés dans la boîte pendant le test !).

Rappel des spécificités du V15 Detect

Chez Dyson, la fonctionnalité serpillère est dissociée de l’aspiration, ce qui nous oblige à utiliser d’abord les autres brosses, et en particulier l’Optic FluffyTM en ce qui concerne les sols durs. C’est avec elle que l’appareil est le plus léger (2,9 kg). La tête embarque toujours ce fameux laser vert qui flashe complètement la moindre micro-particule.

Cette visibilité augmentée est d’autant plus pratique pour en laisser le moins possible avant de passer la serpillère. En outre, quand l’aspirateur balai détecte une forte densité de détritus, il passe automatiquement à la vitesse supérieure, puis revient au niveau d’aspiration initial dès qu’il a accompli le plus difficile.

Sus aux cheveux et poils d’animaux !

Les brosses MotorbarTM et auto démêlantes sont toujours aussi efficaces sur tapis et canapés, qui vont chercher en profondeur entre les fibres un maximum de saletés. C’est toujours très satisfaisant de voir le collecteur à poussières se remplir aussi vite !

Toujours le même système « Push » pour vide le collecteur de poussières

Seul bémol avec cette fonctionnalité : c’est avec ce type de brosses que le Dyson se montre le plus bruyant (autour des 70 dB).

Fonctionnalités de l’écran LCD

Un mot enfin, avant de passer à la nouveauté de Dyson, sur l’écran LCD qui vous assiste lors de vos séances de ménage.

Avec un seul bouton de commande, il vous permet de :

Changer de langue (presque une trentaine de disponibles, dont le français) ;

(presque une trentaine de disponibles, dont le français) ; Choisir entre 3 niveaux d’aspiration (éco, intermédiaire et boost) ;

(éco, intermédiaire et boost) ; Paramétrer et recevoir des notifications d’alerte en cas de problème ;

en cas de problème ; (Dés)activer le compteur de particules ;

; Régler la sensibilité du moteur pour la détection automatique du niveau de saleté ;

En outre, l’écran nous renseigne en temps réel sur l’état de charge de la batterie (y compris lorsque celle-ci est branchée).

Il passe sur le niveau de remplissage du réservoir d’eau propre quand c’est la submarine qui se trouve au bout du tube.

Brosse Submarine : déception ou question de prise en main ?

Nous y voilà enfin, à cette nouvelle brosse lavante made in Dyson ! Pourquoi suscite-t-elle des mécontentements, et pourquoi estimons-nous qu’il est intéressant de voir au-delà des imperfections qu’on a pu relever ?

Préparatifs : une brosse à manier avec précaution !

Côté ergonomie, il sera nécessaire d’adopter les bons gestes avec la Submarine™. Pour retirer la partie avec le réservoir d’eau propre, par exemple il faut tirer assez fort sur le côté en appuyant sur la languette rouge. Dévissez le bouchon, versez un chouïa de détergent puis ajoutez l’eau tiède.

Une fois le réservoir rebouché, il est assez difficile de refusionner le dispositif avec l’autre partie de la tête. Le geste doit être assez lent et précis pour faire glisser le mécanisme dans la rainure. Ensuite, il faut s’assurer que les deux parties sont bien clipsées, ou elles se désolidariseront dès que vous commencerez à nettoyer.

Tout ce manège peut sembler rébarbatif, mais avec un peu d’habitude et de doigté, on arrive assez rapidement à maîtriser le système. En outre, avec un peu de pratique et en visant bien, on peut enclencher le tube sur la brosse sans avoir à se baisser.

Nota Bene : il vaut mieux éviter d’utiliser la Submarine™ sans eau, sous peine d’abîmer le moteur. NB2 : gardez la main légère sur le détergent, ou la brosse risque de mousser.

Efficacité : des résultats satisfaisants

On ne fêtera pas le retour de la gâchette pour activer l’appareil, sans aucun moyen de la verrouiller. En outre, avec ses 4,1 kg, la serpillère motorisée de Dyson peut vite sembler lourde, même pour quelqu’un d’assez sportif. Certes, la Submarine™ accompagne votre geste vers l’avant, mais cela nous oblige finalement à freiner le geste, ce qui est tout aussi fatigant. Néanmoins, la maniabilité reste tout à fait acceptable, malgré une tendance à baver si on la fait glisser de gauche à droite (et inversement) plutôt que d’aller d’avant en arrière.

Nous avons décidé d’essayer l’appareil sur des taches du quotidien et sur quelques sauces bien sucrées ou grasses. Et force est d’admettre que le contrat est rempli ! Les petites incrustations comme les plus grosses salissures disparaissent quasiment en un aller-retour. En revanche, après avoir épuisé un quart de la réserve d’eau propre, la tête peut libérer une faible quantité des eaux usées qu’elle récupère dans un réceptacle semi-ouvert et qui a tendance à déborder. À ce moment là, il faut désemplir la Submarine™ avant de reprendre votre ménage. Ce qui nous amène directement à la question de l’entretien !

Entretien : tout à l’eau (et à l’égout) !

Là encore, on retrouve malheureusement des motifs d’insatisfaction. En effet, une fois le nettoyage terminé – ou bien lorsque vous êtes obligés de vider le bac à eaux usées -, il faut retirer la Submarine™ du reste de l’appareil, la maintenir droite pour ne rien renverser et vous rendre au plus proche évier possible. Comme Dyson n’a pas prévu de station auto-nettoyante, il faut tout rincer, y compris la brosse en elle-même. Une opération qui en rebutera possiblement plus d’un…

… mais pas nous, qui avons trouvé (subjectivement, cela va sans dire) assez satisfaisant de passer tout ce bloc à l’eau, brosse comprise ! Ce n’est, certes, donc pas un système qui nous dispense du moindre effort, mais il n’en reste pas moins que la Submarine™ est de nouveau prête à l’emploi au bout trois minutes chrono.

Et si quelques déchets solides peuvent se glisser dedans pour pourrir encore davantage la brosse, jamais aucune saleté visqueuse ne viendra se déposer le long du tuyau d’aspiration.

Nota Bene : la brosse bleue marine ne passe ni au lave-vaisselle, ni au lave-linge. On peut simplement la rincer à l’eau claire ou la frotter avec du savon avant de la faire sécher à l’air libre – mais jamais contre une source de chaleur.

Peut-on acheter le Dyson V15s Detect Submarine ?

Il n’est pas déraisonnable de présager que le meilleur aspirateur de Dyson à ce jour puisse connaître un échec commercial. D’abord à cause du prix, qui approche dangereusement les 1 000 €. Du fait, ensuite, qu’à côté des brosses d’aspiration, la Submarine™ ne se laisse pas totalement faire et requiert une attention particulière sur toutes les étapes de sa manipulation. Toutefois, ce n’est pas parce qu’il appelle à effectuer quelques gestes précis et à mettre occasionnellement les mains dans le cambouis que l’appareil ne réalise pas correctement le travail demandé.

Autrement dit, le Dyson V15s Detect Submarine ne s’adresse pas aux personnes qui ont la flemme de faire le ménage, mais à celles et ceux qui veulent un nettoyage exemplaire sur tout type de surface. Ce n’est donc pas l’outil le plus pratique, mais la performance est bel et bien là, pour peu que l’on veuille bien sortir un orteil de notre zone de confort.