À peine quelques mois après avoir eu le privilège de tester le modèle Dyson V11, nous voici déjà en train de procéder au test Dyson V15 Detect Absolute, un nouvel aspirateur-balai sans fil haut-de-gamme. Nous sommes en pleine démonstration miniature de ce que Joseph Schumpeter appelait “grappes d’innovations”. Nous poursuivons donc notre Odyssée de l’électroménager en essayant un nouvel appareil nettoyeur de sols. Celui-ci embarque un curieux système sur son écran LCD, à savoir l’analyse des particules aspirées pendant votre ménage. D’où son nom “Detect”. Ok… Intriguant, on peut l’admettre. Avant de souffler (et non d’aspirer !) de dépit en se disant que réellement nous allons nous intéresser à la composition précise de tout ce qui parsème le canapé, les tapis et le carrelage, laissons faire l’expérience empirique et voyons ce que notre Dyson V15 flambant neuf a dans le moteur !

LES PLUS Plein d’accessoires

Silencieux (sauf grosse brosse)

Aspi main efficace pour les canapés

Articulation pour passer sous les lits

Analyse des particules LES MOINS Fatigant à tenir à la longue

Pas de position parking

Test Dyson V15 Detect Absolute : les caractéristiques techniques

Dénomination : V15 Detect Absolute

Dimensions : 126 x 26,6 x 25 cm

Type : 2-en-1 sans sac

Écran LCD : oui

Batterie : Lithium

Autonomie : entre 5 et 60 minutes

Temps de charge : ≈ 4h 30

Puissance max : 230 AW

Moteur numérique : 125 000 tr/min Niveaux de puissance : 3

Réservoir : 0,77 L

Niveau sonore : 75 dB max

Filtre : cinq couches

Poids : 3,1 kg

Support : mural

Prix : 699 €

Garantie : 2 ans

Unboxing Dyson V15 Detect Absolute

On passera sur la boîte très minimaliste, un fond blanc sur lequel s’affiche la photo du produit. Comme vous pouvez le constater, chaque élément de l’appareil est bien emballé dans un carton à sa mesure. Notez qu’il est possible de tout déballer sans endommager les cartons, ce qui peut servir dans les cas où vous voudriez livrer l’aspirateur lors d’une revente sur leboncoin.fr. Voici à présent la totalité de l’équipement !

Contenu de la boîte d’un aspirateur-balai haut de gamme signé Dyson

– Aspirateur V15

– Manche

– Support mural

– Brosse High Torque

– Brosse Laser Slim Fluffy

– Mini brosse motorisée

– Mini brosse douce – Brosse rigide

– Accessoire combiné

– Long suceur

– Adaptateur pour meubles bas

– Clip rangement accessoire (tube)

– Chargeur

– Guides d’usage

Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’on a un appareil complet, avec un joli trio de brosses motorisées à changer en fonction de la surface que vous nettoyez. La grosse High Torque et la mini-motorisée sont autodémêlantes : parfait pour récupérer poils et cheveux. Quant à la brosse Slim Fluffy, elle se dote d’une tête douce et d’un laser vert qui permet de voir toutes les particules à aspirer sur sol dur. En outre, l’on bénéficie d’un lot de mini-brosses, qui vous permettront de faire des nettoyages de printemps à fond. Notez également la présence d’un support mural, qui pourra vous être utile dans la mesure où le Dyson V15 n’a pas de position parking. L’avantage, c’est qu’il permet de faire passer le fil de charge afin de ne pas déloger la batterie au moment de la remplir…

Test Dyson V15 : l’Expérience Utilisateur dans une maison avec animaux

Nous avons le plaisir d’effectuer notre test directement dans une maison habitée par deux boules de poil : un berger blanc suisse (coucou Ipsy !) et un chat sacré de Birmanie (coucou Raven !). Autant dire que les aspirateurs-balais ont la plus haute estime de leurs maîtres.

Design de l’aspirateur-balai sans fil

Sans surprise, nous avons constaté des procédés qui reviennent régulièrement quant à la conception de l’objet. D’abord, nous avons une partie contenant la batterie, le moteur, le filtre et le réservoir, puis un long manche et les diverses brosses. Le tout se monte et se démonte en quelques secondes au moyen des leviers rouges situés au niveau des embouchures. Cela donne cet ensemble ci-dessous (avec la brosse Laser Slim Fluffy) :

On peut voir les quatorze cyclones à spirale de la Technologie Root Cyclone protégés sous l’espèce d’anneau doré (on se croirait dans Gurren Lagann !). Le mélange du gris, du noir, du violet, du rouge, du jaune/doré et du bleu n’est pas disharmonieux, mais ne déclenche pas non plus d’extase visuelle. Certes, les finitions sont propres (il y a même des parties chromées) ; on ressent le bel objet un peu lourd dans la main. La première envie est de presser sur la gâchette : ça tombe bien, voilà qui allume l’écran LCD, lequel vous incite aussitôt à charger la batterie (amovible) à fond avant la première utilisation.

En effet, c’est un moyen de calibrer correctement la mesure du niveau d’énergie restant. On ne s’est pas fait prier, et l’on a laissé branchée pendant les 4h30 que préconise la notice afin de la remplir à 100%.

Un Écran LCD très similaire au Dyson V11

Notez que l’écran est quasiment identique à ce que l’on trouvait sur le V11. On y trouve le même bouton qui permet d’interagir avec le menu. Une pression courte fait défiler, tandis qu’une pression longue de trois secondes permet de valider/quitter un paramètre. Il y en a cinq en tout :

le choix de la langue ;

l’activation/désactivation des alarmes ;

l’affichage du compteur de particules ;

le degré de sensibilité pour adapter la force de l’aspiration (faible, intermédiaire et fort) ;

pour (faible, intermédiaire et fort) ; les trois vitesses (éco, auto et boost) et leur jauge d’autonomie (sans valeur chiffrée).

On remarque que Dyson parvient à justifier son prix dès la prise en main, ce qui a le mérite d’être séduisant. Outre ce petit plaisir, passons à présent à la pratique !

Premières Aspirations

Les marques vendent leurs aspirateurs-balais en vantant généralement leur puissance. Dyson ne déroge pas à la règle en nommant son système Root Cyclone™. 14 cyclones utilisent la force centrifuge jusqu’à 100 000 G, ce qui est censé générer un puissant flux d’air sans aucune perte d’aspiration. N’étant pas diplômé d’un master en physique, on ne peut que hocher de la tête en se disant que c’est impressionnant. Et pour vérifier cela, nous n’avons que nos dix doigts de testeur zélé. À ce sujet, un petit mot sur « le petit gâchis de la gâchette ».

Pas de maintien du bouton d’aspiration

Nous avons passé l’aspirateur sur plus de 100 m2 et, à la longue, l’intérieur de la pince que forment ensemble le pouce et l’index a tendance à fatiguer et même à rougir à cause du frottement. Et ce n’est pas de la fainéantise : les mains qui ont essayé le produit sont celles d’un grimpeur assidu ! Notre suggestion : un système pour maintenir l’aspiration sans appuyer, et peut-être un petit rembourrage sur la poignée. Eh oui, au bout de quelques modèles essayés, on commence à avoir des exigences un tantinet fantasques… Notons cependant que presser la gâchette avec le majeur plutôt que l’index peut vous soulager, en cas de lassitude.

Spécificités des trois brosses motorisées de Dyson

Aujourd’hui, pas de passage de serpillère, contrairement à notre récent test aspirateur-laveur sans fil Kobold VB100. Seulement trois brosses sèches qui se répartissent relativement bien les tâches.

Brosse Laser Slim Fluffy

C’est probablement celle que vous utiliserez le plus fréquemment. Pour trois raisons notamment : d’abord, son petit laser pas piqué des hannetons, lequel permet d’apercevoir des particules difficilement décelables, même en plein jour. Il est vrai que poil blanc sur carré de carrelage blanc, ce n’est pas évident à saisir pour l’œil sans un éclairage supplémentaire. À cet égard, remarquez le petit bouton vert qui permet d’éteindre la lumière du pied, et ainsi d’économiser un peu d’énergie. D’autre part, la brosse ne fait presque aucun bruit, ce qui fait que même en mode Boost, on n’atteint jamais les 70 dB (contre 58 dB en mode éco). Enfin, elle est légère et archimaniable, se tordant sur de larges angles pour accéder à tous les recoins du logis.



La fidèle High Torque : bruyante, mais puissante !

Dès que la brosse habituelle commence à avoir un peu de mal, notamment sur sol un peu mou ou sur des tapis coriaces à texture fibreuse, passez à la High Torque. Elle est conçue pour être autodémêlante, ce qui permet d’attraper des poils et des cheveux de n’importe quelle longueur. En revanche, son mécanisme produit un son relativement désagréable, dont on sera heureux de se passer le reste du temps. En effet, en mode boost, on dépasse facilement les 75 dB… Enfin, pour gagner en adhérence, un petit levier situé sur l’avant permet d’abaisser les deux petites raclettes de plastique rouge ci-dessus.

Mini-brosse motorisée pour lits et canapés

Cette sorte de mini high torque est idéale pour mettre un bon coup sur d’autres surfaces que les sols. Elle présente la même qualité autodémêlante, mais émet également un son assez similaire, bien que moins fort. Certes, cela ne gâte en rien son efficacité, mais il y a un peu plus gênant. En effet, le système pour sortir la brosse n’est pas très ergonomique. Et c’est encore pire pour la remettre à sa place. Soyez patient, ne forcez pas ; avec un peu de persévérance, on y parvient tout de même… On ne vous fait pas les détails des brosses traditionnelles non motorisées, on les connaît tous par cœur. Sachez simplement qu’elles sont pratiques pour faire quelques toiles d’araignées à l’occasion !

Articulation pour passer sous les meubles

Cette étrange tête de canard se positionne entre l’aspirateur et le manche. Une fois intégrée au tout, non seulement elle augmente un peu l’allonge de l’appareil, mais en plus, elle sert de coude inversé qui vous permettra de passer aisément sous des meubles très bas. Un délice qu’on souhaiterait voir sur absolument tous les aspirateurs-balais !

Analyseur de particules : qu’est-ce que ça donne ?

C’est à ce moment-là qu’on a eu besoin d’ouvrir la notice. Le format papier, en deux parties, propose plusieurs langues, dont le français. D’un côté, vous avez les précautions d’usage (une longue liste des gestes à éviter) et de l’autre, un guide de démarrage rapide. Autrement, un QR Code vous est fourni pour consulter le manuel. On n’a jamais compris comment faire, alors nous sommes allés dans la section « Assistance » pour télécharger le manuel en PDF (14 pages en français).

Des informations disséminées sur plusieurs supports…

Ce dernier explique qu’un capteur piézo placé au niveau de l’entrée d’air parvient à analyser et classer tous les types de poussière que vous récupérez. Sur le guide papier, on en apprend un peu plus sur ce que représente chaque bâton du diagramme :

jaune : particules entre 10 et 60 microns, à savoir les allergènes ;

: particules entre 10 et 60 microns, à savoir ; orange : particules entre 60 et 180 microns, principalement les squames et micropoussières ;

: particules entre 60 et 180 microns, principalement les ; rose : les acariens entre 180 et 500 microns ;

: les entre 180 et 500 microns ; violet : tout ce qui dépasse les 500 microns (poils, grains, etc.).

Les valeurs se réinitialisent à chaque fois que vous rallumez votre appareil. Sur le site, il est également souligné que ces mesures ne présentent une précision optimale qu’en mode auto.

En outre, l’interface de l’écran nous indique que l’activation du capteur piézo va de pair avec l’adaptation de la puissance d’aspiration. Enfin, en plus du diagramme, nous retrouvons le compte à rebours d’autonomie associé à la puissance que vous aurez choisie. Notre avis sur la question ? Mitigé. Certes, on est toujours preneur d’une information supplémentaire pour prendre soin de notre maison, à supposer qu’elle soit juste. Cela étant, quoi qu’affiche l’écran, nous doutons que cela ait une grosse influence sur notre manière de passer l’aspirateur. Certes, si on repère une grande quantité d’allergènes sans un secteur (proche du jardin par exemple), alors on insistera un peu. Idem pour les acariens sur les lits. Mais tout cela n’est qu’une estimation. Combien vaut ce degré de sophistication dans le coût de l’appareil, c’est ce qui nous permettrait de dire s’il vaut mieux le garder ou s’en passer.

Phase d’entretien du test Dyson V15 Detect Absolute : tout est optimal !

Ce qui est pratique avec ce type d’appareil, c’est que l’entretien est assez léger. Il y a néanmoins quelques petites tâches à effectuer de temps à autre.

Système d’alarme

L’alarme, qui affiche des messages sur l’écran LCD après vous avoir envoyé un signal par pulsation, a quatre fonctions :

prévenir l’utilisateur de recharger la batterie à fond avant la première utilisation ;

avant la première utilisation ; alerter quand un tuyau est bouché ;

; indiquer quand le filtre est mal installé ;

; signaler quand le filtre a besoin d’être nettoyé.

De cette manière, vous avez peu de chance d’abîmer bêtement votre machine. Et outre ces quatre cas particuliers, voici les quelques manipulations que vous aurez à faire.

Vidange du collecteur de poussière

Avec un réservoir de 77 cl, on est plutôt tranquille, du moins dans un appartement pas trop grand ! Car dans une maison de 150 m2 avec des animaux, deux ou trois séances de ménage suffiront pour avoir besoin de vidanger. On apprécie grandement le système : un levier poussoir rouge permet de propulser les saletés directement dans un sac poubelle. Plutôt hygiénique et rapide. Attention toutefois à bien positionner le collecteur de poussière afin que les particules plus légères ne s’envolent pas trop loin du sac.

Changer les brosses Laser Slim Fluffy et High Torque

Mieux que la mini-brosse motorisée, les deux autres ont chacune un système différent pour retirer le rouleau. Nous n’avons aucune compétence en ingénierie, mais nous sommes malgré tout curieux de savoir pourquoi toutes les brosses ne sont pas homogènes sur cet aspect-là. Pas une priorité, peut-être… On le rajoute dans nos suggestions pour améliorer l’ergonomie à peu de frais ! Pour la Slim Fluffy, il s’agit simplement de tourner le flanc gauche vers le bas, et le reste va tout seul.

Quant à la High Torque, c’est également sur le flanc gauche que l’on trouve le mécanisme. Sauf que dans ce cas, vous aurez besoin de vous munir d’une pièce d’un euro, laquelle fera office de tournevis. Ensuite, l’ensemble est très facile à remettre dans sa position initiale. Pour laver les brosses, il suffit de les passer sous l’eau tiède et de les frotter, si besoin, avec un chiffon ou une éponge. Et pour les faire sécher, il suffit de les laisser à l’air libre, posées la verticale. C’est le même traitement pour tous les accessoires. Nota Bene : ne pas les passer au lave-vaisselle !

Nettoyage du filtre

Pour retirer le filtre, il s’agit de le tourner dans le sens contraire des aiguilles d’une montre. Puis tapotez-le au-dessus d’une poubelle pour faire tomber une partie des débris. Et pour un nettoyage total, passez-le sous l’eau tiède en frottant avec les doigts. Vous pouvez même le remplir d’eau et le secouer pour aller chercher toutes les saletés. Ensuite, c’est séchage à l’air libre (et jamais au sèche-linge) !

Verdict du Test Dyson V15 Detect Absolute : faut-il l’acheter ?

Dans l’absolu(te), investir dans un aspirateur-balai Dyson n’est jamais une mauvaise idée. Il vous sera toujours utile, peu importe l’étendue de la surface où vous habitez. Le plus important est peut-être juste de prévoir, avant d’acheter, où fixer le support mural, car l’appareil n’a pas de position parking. Quoi qu’il en soit, cet aspirateur-balai peut amplement servir d’appareil principal ou complémentaire (réservé à un étage, par exemple). Au regard de ses qualités générales et de sa facilité d’utilisation et d’entretien, les presque 700 € nécessaires pour l’acquérir nous ont paru justifiés. Notez que la version Detect Complete Extra du V15 vaut 830 €, avec son filtre HEPA, plus d’accessoires et une batterie supplémentaire, afin d’augmenter artificiellement l’autonomie. En somme, une excellente idée de cadeau collectif pour les budgets limités. Du matériel haut de gamme qui, résolument, ne décevra pas. Et si le sujet vous intéresse, passez dès à présent sur notre comparatif aspirateurs balais !