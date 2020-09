Après le très satisfaisant aspirateur balai Homevac S11 Go et Infinity, signé Eufy, du fabricant Anker, nous avons décidé d’explorer la gamme au-dessus, avec la Rolls Royce de la marque Dyson, la version V11 Absolute Extra. Il existe un pack encore supérieur, baptisé V11 Absolute Extra Pro, mais l’engin ne change pas : vous avez simplement un meilleur support de rangement et une batterie supplémentaire. Quoi qu’il en soit, même sans avoir la version la plus aboutie, c’est une occasion unique de se représenter les véritables qualités d’un aspirateur balai réputé comme étant l’un des plus puissants et complets. Vous avez hâte ? Nous aussi !

Caractéristiques techniques

Dénomination : V11

Type : 2-en-1 sans sac

Écran : oui

Batterie : Lithium

Autonomie : jusqu’à 70 minutes

Temps de charge : ≈ 4h

≈ 4h Puissance max : 220 AW Niveaux de puissance : 3

Réservoir : 0,76 L

Niveau sonore : 75 dB

Filtre : multicyclonique

Poids : 3,09 kg

Support : mural

Couleur : bleu/argent

Prix : 650 €

LES PLUS Grande puissance d’aspiration

Écran LCD

Facilité d’assemblage et d’entretien

Accessoires et maniabilité LES MOINS Réservoir un peu limité

Pas de LED

Relativement bruyant

Unboxing du Dyson V11 Absolute Extra

En elle-même, la boîte n’a rien d’extraordinaire : nom et photo du produit sous plusieurs angles, le tout sur fond blanc. Là, vous vous empressez de découper le scotch qui bouche les ouvertures et vous découvrez un paquetage des plus optimisés. Chaque élément est bien à sa place, engoncé dans un morceau de carton pour rester protégé. Un QR code vous est proposé, qui donne accès à votre garantie, une assistance et une vidéo. Mais vous êtes trop pressé de déballer votre joujou pour vous attarder là-dessus maintenant. À l’intérieur, on a du gris mat (accessoires) et métallique (aspi-main) , du bleu électrique (tube et brosse principale) et du rouge (marquant les articulations). Vous soupesez tout ce qui vous tombe sous la main : c’est solide, agréable à manipuler. La phase d’assemblage vous tend les bras !

Contenu de la boîte

Rouleau de nettoyage doux

Brosse High Torque nickel

Mini brosse motorisée

Brosse rigide

Long suceur

Pince de rangement du tube

Accessoire deux en un

Mini brosse douce

Support mural

Chargeur

Assemblage de votre Dyson V11 Absolute Extra

Pour vous accompagner, un livret au format A4 est fourni, qui vous servira de notice dans plusieurs langues. Il est très bien fait, comporte des illustrations etc. Posez-le sur la table, laissez-le bien fermé, et au boulot ! Vos mimines (propres!) et un peu d’intuition feront le job.

Tout se clipse et se déclipse facilement. Il est bon de remarquer que les deux brosses principales (High Torque et rouleau doux) ont leur propre rouleau, amovible uniquement pour les phases d’entretien, ce qui est finalement assez pratique. À titre de comparaison, le Homevac n’était muni que d’une seule brosse pour deux rouleaux. Donc pas besoin de trifouiller dans la poussière pour passer d’un type de sol à un autre : vous pourrez switcher les deux ensembles sans manipulation superflue.

Le silo à déchets

Ensuite, c’est au tour du réservoir (toujours une véritable découverte quand il s’agit d’aspi-balais), pour lequel vous tâtonnerez un peu plus. En fait, il vous faut opérer en deux temps : avec le petit levier du bas, vous faites coulisser le bac vers l’extérieur et pouf ! Il s’ouvre tout seul ! Pour le retirer complètement, une languette marquée d’un 1, apparue entre-temps, vous permettra de le désolidariser de la machine. Pour le remettre, vous reclipsez le tout et vous pouvez désormais passer à autre chose.

Support mural et chargeur de batterie

Le support mural, en deux parties, est fourni avec deux vis et deux embouts de plastique. Vous comprendrez tout de suite comment joindre les deux plaques du support. N’hésitez pas à forcer un chouïa pour clipser les différentes parties : une résistance peut vous faire craindre de briser quelque chose, mais il n’en est rien. Idem pour le claquement assez impressionnant du plastique dur : c’est normal.

Pour intégrer le fil du chargeur au support mural, vous verrez vite comment vous y prendre, mais vous devrez tout de même faire preuve d’un peu de patience et de précision dans les gestes.

Utilisation du Dyson V11 Absolute Extra

Vous vous apprêtez à voir enfin ce que le meilleur appareil de Dyson a dans le ventre : voici le détail de chaque étape !

L’Écran LCD

Un petit rond argenté attire votre attention. C’est un bouton : vous appuyez, et l’écran circulaire situé au dos de l’aspirateur vous propose de choisir votre langue. Il y en a bien une quinzaine, classée dans l’ordre alphabétique. Pour naviguer, vous appuyez sur le bouton d’argent ; pour sélectionner, vous pressez 3 secondes, et l’interface vous indique quand votre choix a bien été validé. Vous opterez peut-être pour le turc ou le finnois, mais nous ne testerons que la version française.

Un message s’affiche en jaune, qui vous recommande vivement de recharger l’aspirateur à fond avant sa première utilisation. Une fois cette étape réglée, vous pourrez choisir entre les modes Eco, Intermédiaire et Boost, avec une jauge associée. Vous pourrez également activer ou désactiver les messages d’alerte, et enfin changer de langue (quand vous en aurez assez du finnois). L’écran s’éteint automatiquement.

La Batterie

Comme vous l’aura précisé le petit écran, vous devrez la mettre en charge et différer ainsi la première utilisation, malgré toute la déception que vous devrez surmonter. En effet, la notice explique pourquoi : la jauge de batterie a besoin de se calibrer au fur et à mesure des utilisations. Afin de garder la meilleure précision possible, mieux vaudra brancher la batterie entre deux séances de ménage. Au moins, cela vous évitera de patienter 3 ou 4 heures le jour où vous attendrez des invités. Quoi qu’il en soit, l’autonomie variera entre 8, 50 et 70 minutes environ, selon que vous choisissez respectivement le mode Boost, Intermédiaire ou Éco. Enfin, même si c’est plus utile pour le pack “Absolute Extra Pro” et sa batterie supplémentaire, sachez que la vôtre est amovible sans effort ! Toutefois, si vous souhaitez investir dans une batterie de secours, vous devrez débourser pas moins de 150€.

Le Niveau sonore

Ça y est, il est temps d’allumer votre lame bleutée anti-poussière ! Par défaut, vous commencez en mode intermédiaire. Le niveau sonore est acceptable 70db en standard / intermédiaire), similaire au Homevac pour les 2 vitesses équivalentes. Même le mode Boost est supportable, et le mode Éco est presque discret. Cela étant, avec la High Torque qui vibre sur le plancher, c’est beaucoup plus bruyant qu’avec le rouleau doux. Mais là où magie n’opère vraiment, c’est au moment où vous relâchez la gâchette (laquelle n’a pas d’option de verrouillage…) : vous obtiendrez un son très satisfaisant, assez semblable au rebond de Sonic sur Nes, lorsqu’il saute sur un tremplin, mais en plus grave. Comme un bruit rond de ressort étouffé (une sorte de do diminué ?). C’est incroyablement agréable, bien que ça ne serve pas à grand chose.

La Prise en main

Le V11 de Dyson est plus lourd que le Homevac, mais il est plus long et bénéficie d’une meilleure contenance. De plus, le poids est bien réparti, donc facile à manoeuvrer, même pour soulever l’aspirateur. Sur le sol, la brosse de tête effectue des rotations très souples, mais elle gardera la rigidité nécessaire pour faire tenir l’appareil debout contre un mur. On se souvient que c’était bien plus compliqué pour le Homevac par exemple… En revanche, ce dernier avait quelque chose qui n’apparaît pas ici : les leds au-devant de la tête. C’est peu de chose, mais on ressent tout de même un léger manque ! Enfin, pour vous faciliter la tâche, vous pourrez clipser les accessoires dont vous aurez besoin directement sur le tube ; vous les aurez ainsi sous la main au moment de faire le canapé, les escaliers ou autre toile d’araignée…

La puissance d’Aspiration

La fiche technique annonce une aspiration de 220 AW, donc une belle puissance max. Les 14 cyclones Radial Root assurent une excellente qualité de nettoyage et de filtrage ! Il est vrai que l’on voit le réservoir se remplir très rapidement, et qu’aucune miette, aucun mouton de poussière, aucun cheveu n’oppose de résistance à votre passage, ce qui est très satisfaisant. Vous serez assisté(e) par la rotation du rouleau, doux ou rigide, qui ramasse et écrase la moindre particule au sol. La brosse High Torque est encore plus efficace sur tapis à poils longs et les moquettes. Somme toute, vous aurez rarement besoin du mode Boost, car même le mode Éco est relativement puissant. Bref, de ce côté, difficile de demander plus !

Entretien de votre Dyson V11 Absolute Extra

D’abord, il faudra bien cocooner votre batterie en la rechargeant après chaque utilisation ! Ensuite, les alertes transmises sur l’écran LCD vous indiqueront les problèmes liés au filtre (qu’il soit sale ou mal positionné), les éventuelles obstructions dans les conduits et bien évidemment l’état de la batterie. Le collecteur de poussière est extrêmement pratique à vider, et le filtre se détache en un tournemain ! Vous pourrez le rincer abondamment avant de le laisser sécher à l’air libre pendant 24 heures. Quant aux rouleaux, il vous faudra un peu plus de patience pour les déloger.

Vous aurez affaire à un levier circulaire difficile à manipuler à main nu. Une clef, une pièce de monnaie ou un tournevis vous seront d’un grand secours… Une fois vos rouleaux en main, vous n’aurez plus qu’à réaliser la même opération que pour le filtre, avec, en prime, les cheveux à retirer !

Versus : Faut-il acheter Dyson V11 Absolute Extra ?

Investir plus de 600 € dans un aspirateur n’est pas une décision à prendre à la légère. Face à une concurrence qui propose de très bons articles (comparatif des meilleurs aspirateurs balais) pour la moitié de ce prix-là, il fallait d’excellents arguments ! Or, la liste est longue : une excellente aspiration, un support mural, un écran LCD qui vous guide etc… ses points faibles que sont le bruit et le réservoir sont en réalité dans la moyenne. Voici donc notre raisonnement : quand on l’a entre les mains, on “sent” que le Dyson est d’excellente facture et qu’il pourra durer des années. Sa solidité va de pair avec un entretien simple, qui augmentera sa longévité sans perdre en performance. Sa batterie amovible rend possible de longues séances de ménage, si jamais vous décidez d’en acquérir une deuxième. En somme : pensez long terme !

Différences : Dyson Absolute V11 versus Dyson V10 ?

Pour 200€ d’écart et quelques dizaines de grammes supplémentaires, vous obtiendrez de réelles améliorations en passant du V10 au V11. D’abord, avec cet écran LCD, qui décompte à la seconde près l’autonomie restante et vous livre des consignes utiles pour l’entretien. L’aspiration du V11 est meilleure, au prix de 4 dB de plus. À contenance égale, la plus grosse différence demeure dans l’autonomie : 30 minutes max pour le V10 et plus du double pour le V11. Écrasant !

Que choisir entre Dyson Absolute V8 et V11 ?

Outre une structure très différente, le V8 appartient résolument à la gamme en dessous du V11. Il a une plus faible autonomie (40 min max), une puissance d’aspiration plafonnant à 115 AW et moins d’accessoires à disposition (dont le fameux écran LCD). Bien entendu, vous ferez une économie avoisinant les 250€ si vous choisissez cet aspirateur, par ailleurs déjà haut-de-gamme. Mais quitte à vous offrir un Dyson, vous pouvez appliquer ce conseil : allez aussi loin que possible et préférez le V11, si votre budget vous le permet !