Test Dyson Gen5detect : le nouvel aspirateur-balai ultra premium

Décidément, Dyson ose tout ! Un nouvel aspirateur-balai qui atteint les 1 000 € ! L’explication ? La force (d’aspiration), l’endurance et surtout… l’intelligence ! Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous êtes chauds ? Parce que nous, on attend des records ! Voici notre avis complet sur le tout nouveau Dyson Gen5detect.

Chez meilleure-innovation.com, on commence à avoir l’habitude des aspirateurs sans fil made in Dyson. Leader depuis quelques années sur le marché, la marque cherche encore à creuser le concept en rendant ses appareils de nettoyage plus intelligents. Le V15 Detect Absolute nous avait donné un avant-goût prometteur des ambitions du célèbre fabricant. En effet, après l’intégration d’un écran à l’aspirateur-balai, des capteurs piézoélectriques installés sur la tête d’aspiration nous donnaient sur l’interface la classification par taille des particules finissant dans le bac à poussières.

Bien sûr, nous avions trouvé cette innovation plutôt impressionnante, sans pour autant la qualifier d’indispensable. Aujourd’hui, après intégration d’un nouveau moteur nommé Hyperdymium, le Dyson Gen5detect, qui met peut-être fin à la série des V, vient donner un coup de pied dans la motte pour mieux l’engloutir dans ses tubes : il promet un logiciel plus évolué, et ses caractéristiques techniques inédites dans le haut-de-gamme Dyson. On va donc le mettre à l’épreuve dans un appartement où chien et cheveux longs cohabitent !

Les plus L’écran indique la propreté des surfaces

La tête luminescente Fluffy Optic

Tellement silencieux !

Autonomie pour les grands appartements

Incroyable sur tapis

Le système Point & Shoot Les moins Plus lourd que le V15 detect absolute

Prix élevé

Un ou deux accessoires supplémentaires seraient les bienvenus

Fiche technique : le meilleur de tous les aspis Dyson ?

Dimensions : 127,6 x 27,6 x 25 cm

127,6 x 27,6 x 25 cm Poids : 3,5 kg

3,5 kg Puissance : 260 AW

260 AW Autonomie : entre 10 et 70 min

entre 10 et 70 min Temps de charge max : 4h30

4h30 Bac à détritus : 0,77 L Écran LCD : Oui

Oui Rangement : socle mural

socle mural Niveau sonore : entre 59 et 75 dB

entre 59 et 75 dB Batterie : Li-ion amovible

Li-ion amovible Système de filtration : HEPA (0,1 µm)

HEPA (0,1 µm) Prix de sortie : 999 €

Ok, on est sur le plus cher aspirateur sans fil de la marque, c’est indéniable : 200 € de plus que le V15 detect absolute. En revanche, la puissance de son moteur est inédite pour du Dyson, son autonomie max décroche la palme (contre 60 min pour le V15 et 65 min pour l’Outsize). Dommage pour son poids (le V15 ne fait que 3,1 kg) et son bac à poussières (2 L pour l’Outsize) qui montrent que la firme fait encore des compromis, même à ce prix. Néanmoins, on reste sur des caractéristiques de « pokémon légendaire », qu’on va s’empresser d’essayer après le petit unboxing des familles !

Unboxing Dyson Gen5detect : peu d’accessoires mais beaucoup d’ergonomie !

Pour commencer, dans le carton de la cinquième génération Dyson, on trouve :

le corps principal avec écran, batterie, moteur et réservoir ;

avec écran, batterie, moteur et réservoir ; la brosse Fluffy Optic ;

; la brosse digitale Motorbar ;

; un tube avec brosse à poussières intégrée (on vous explique après !) un socle de station murale

une brosse auto-démêlante

une brosse 2-en-1

une notice d’utilisation

d’utilisation un chargeur ;

On notera le peu d’accessoires inclus, comme les fameux adaptateurs pour meubles bas ou pour les surfaces en hauteur, vu ce que propose la boutique Dyson (10 accessoires en options) et le tarif initial du Gen5detect. Cela étant, on objectera que tout dépend de l’usager, et qu’il vaut mieux ne s’équiper qu’en fonction de nos besoins réels (oui, le suréquipement, c’est nul).

Un design élégant et jovial

Dyson continue son choix assumé de couleurs, lesquelles alternent entre gris sombre, rouge, violet chromé et bleu ciel au niveau du filtre. Quant à la brosse Fluffy Optic, elle se drape toujours de son duo bleu électrique et jaune poussin.

Cette cascade ultra-périlleuse du Dyson Gen5detect, en équilibre contre une table basse, a été réalisée par un professionnel. Ne tentez surtout pas ça chez vous !

Comme toujours, l’appareil cherche à attirer l’attention, à transformer une corvée en moment quasi esthétique, notamment grâce à une inspiration vaguement pop art. C’est totalement marketing, mais nous, ça nous réjouit. Certes, il ne faut pas que cela nous détourne de sa véritable fonction platonicienne !

Des améliorations UX fort appréciables

À ce titre, remarquons cette idée qu’a eue Dyson d’intégrer directement un tuyau brosse dans le tube principal. Il suffit de retirer ce dernier pour utiliser la fonction aspi-main, ce qui nous épargne une manipulation supplémentaire. D’autre part, c’en est fini de la gâchette qui obligeait à garder le doigt appuyé (sauf si on avait acheté l’accessoire adapté) pour aspirer.

À la place, on trouve un bouton rouge ON/OFF et un bouton gris argenté qui servira à changer la puissance d’aspiration. Enfin, on apprécie le fait de pouvoir retirer la batterie, ce qui peut permettre de la recharger en la remplaçant par une autre (à se procurer en pièce détachée sur le site de Dyson), si vraiment on habite un château…

Les éléments se clipsent et se déclipsent normalement.

Robustesse et maniabilité OK !

Quant à la préhension, on constate sans surprise que l’engin pèse quand même son poids, bien que Dyson vante les mérites de son nouveau moteur Hyperdymium, plus puissant, mais aussi plus compact. Pour être totalement transparent, en tant que sportif ultra-régulier, nous avons pu le soulever aussi aisément qu’une plume ; une personne affaiblie aura sans doute un peu plus de mal.

Quoi qu’il en soit, le poids reste bien réparti et les composants de l’appareil semblent assez robustes. Le seul endroit apparemment fragile est certainement le bloc principal avec le collecteur en plastique et l’écran LCD. Donc attention à ne pas le faire malencontreusement tomber !

Test intégral du Dyson Gen5detect : vaut-il réellement son prix ?

Après avoir laissé charger la batterie à son maximum (ayez toujours ce réflexe avant première utilisation) afin de conserver sa capacité, nous avons procédé à une séance « normale » de nettoyage. Au programme : cheveux, poils de chiens, poussières et autres micro détritus. Ensuite, nous avons essayé du plus gros calibre, dans les limites de ce qui nous paraissait faisable, bien sûr. Allez, en scène !

Capacités de nettoyage : tellement (trop ?) puissant !

Déclenchez l’aspiration d’un Dyson Gen5detect, vous serez abasourdi·e par le bruit. Enfin, plutôt le non-bruit. Certes, on est déjà pas mal habitués avec les Dyson, mais c’est toujours un plaisir de se voir offrir, à la place d’un vacarme à faire siffler les oreilles d’un mort, ce bourdon mécanique presque aussi tranquille qu’une brise de printemps.

Même à fond et avec la brosse Digital Motorbar, il ne dépasse pas les 75 dB. Aussi, on adore toujours autant ce bruit très caractéristique à l’extinction, assez indescriptible et beaucoup trop satisfaisant… Mais passons !

Tapis et canapés : des performances hallucinantes !

Nous avons attaqué assez rapidement les tapis, laissant les sols dur à la brosse Fluffy Optic pour plus tard, quand il ferait sombre, tant qu’à faire. Pour cela, nous conseillons soit la brosse Motorbar, soit la mini-brosse auto-démêlante.

Quoi qu’il en soit, nous avons été surpris de voir très rapidement se former en tournicotant dans le collecteur à détritus une immonde barbe à papa grisâtre et filandreuse. Que ce soit sur poils ras ou longs, avec des saletés bien incrustées, le Dyson n’en a cure. Tous nos tapis ont vraiment pris un coup de jeune, ça fait du bien !

Quant au canapé, on a essayé avec la brosse située au bout du tube prévu pour l’aspi-main. Pas glop : l’aspirateur nous prévient sans arrêt que le tuyau se bouche. Cela nous a confirmé que sur tissus, il fallait privilégier la mini-brosse auto-démêlante.

Une filtration de pointe pour éviter de tomber malade

À cet égard, Dyson nous informe que les canapés et les matelas sont hautement vecteurs de virus. Une étude devrait sortir d’ici peu pour expliquer l’efficacité du filtre HEPA à 0,1 micron sur ce genre de problématique (contre 0,3 microns pour le V12 et le V15).

L’idée est simple : en passant régulièrement l’aspirateur sur les tissus de canapés, on préviendrait le risque de tomber malade, même si on ignore encore si cela affecterait la Covid-19. On va justement vérifier ce qu’en disent les fameux capteurs piézoélectriques !

Nota Bene : un filtre HEPA piège 99,99% des particules, tient à peu près deux ans, et sera remplaçable depuis la boutique Dyson. On estime qu’il coûtera probablement une cinquantaine d’euros, mais il aura l’avantage d’être compatible avec des versions antérieures comme le V15 ou le V11.

Capteurs Piézos : quelles mises à jour ?

Le premier point, c’est qu’au lieu de nous faire un simple récap de tous les types de particules récoltées rangées par taille, le Gen5detect parvient à nous donner en temps réel le remplissage de chaque jauge, ce qui nous permet de connaître l’état de propreté d’une surface. Autant dire que quand on a vu chaque bande s’affoler sur nos tapis, on a cru que les capteurs devenaient fous.

Mais non, le bac à poussières était concrètement là pour témoigner de la véracité de ce qu’indiquait l’interface. Du coup, on a testé sur le canapé : effectivement, la barre correspondant aux plus petites particules a commencé à s’agiter. Néanmoins, on remarque que si Dyson fait la promotion de sa capacité de filtration à 0,1 µm, les capteurs ne sont pas en mesure d’indiquer des valeurs au-dessous de 10 microns. De ce fait, aucun moyen de savoir si on a vraisemblablement éradiqué un virus de notre salon ou de notre chambre… Dommage !

Focus brosse Fluffy Optic : gadget ou véritable atout nettoyage ?

La nouvelle brosse Fluffy Optic va être l’un des arguments marketing « phare » (haha) du Gen5detect. Un laser équipait déjà son prédécesseur, l’illustre V15 detect, mais celui-ci est annoncé comme deux fois plus puissant. Pourquoi se donner cette peine, nous direz-vous ? En fait, Dyson a réalisé une étude selon laquelle nous ferions moins spontanément le ménage lorsque la poussière n’est pas directement visible.

Cela aurait des conséquences sur l‘inhalation d’allergènes et autres particules néfastes, notamment dues à une négligence de nettoyage. C’est pourquoi le fabricant a jugé bon d’intensifier la lumière située au niveau de la tête Fluffy Optic, pour nous inciter à insister sur les surfaces, qu’elles soient en zone sombre ou non.

Nota Bene : ne pas croire aveuglément une étude réalisée par une entreprise, surtout en cas de conflit d’intérêts ! Voici une autre source, qui semble néanmoins corroborer la position de Dyson sur le sujet.

Quoi qu’il en soit, le résultat en lumens est à la hauteur de ses promesses !

Dyson Gen5detect ou la ligne verte de la saleté

Il éclaire à une longueur de 30 cm (contre seulement 15 cm pour le V15). Que ce soit en zones sombres ou en plein jour, le faisceau vert (pour rajouter encore de la couleur !) est intense et révèle des saletés là où l’on ne s’y attend pas forcément. Enfin, pour les plus petites poussières aux grosses cacahuètes, la tête Fluffy Optic étant aussi goulue que sa consœur Digital Motorbar.

Mission challenge : réparer les petites catastrophes du quotidien

On a vu chez nos confrères des commentaires disant que dès qu’on sortait des sentiers battus en aspirant autre chose que des grains de riz beaucoup trop dociles, on se retrouvait avec des déconvenues. Nous avons donc essayé avec de longues feuilles mortes, des vieux pétales d’orchidée, de la terre et quelques bonnes cacahuètes bien grasses. Du style « j’ai renversé un pot de fleur » ou « le bol apéritif s’est renversé, diantre qu’allons-nous faire ? »…

Nous avons profité de l’occasion pour aspirer l’ensemble avec l’embout de dépoussiérage situé à l’intérieur du tuyau principal. Pour que l’ensemble ne se coince pas dans le filtre, il a fallu mettre le mode boost quelques secondes, mais c’est passé quasi sans problème. Ok, le volume n’était pas non plus pharamineux, mais réaliste. Certes, le Point & Shoot doit être utilisé deux ou trois fois dans certains cas, et il se peut qu’une feuille ou un mouton reste quand même coincé.

Et bah soit on laisse (à force d’aspirer des trucs, ça va sans doute se dégager tout seul), soit on y met les mains et on se les lave après. La belle affaire… Dans l’ensemble, la tâche reste aisée, à nous simplement de faire preuve de jugeote en :

choisissant le bon embout ;

; en choisissant le bon mode d’aspiration ;

; en anticipant l’encrassage de filtre ou le bouchage de tuyaux si on s’amuse à aspirer ce qui pourrait simplement être ramassé (matière visqueuse ou corpuscule assez gros) ;

Bref, même les outils les plus perfectionnés, il faut apprendre à les utiliser.

Autonomie : Dyson se penche sur les économies d’énergie

Bien sûr, avec le mode éco, on a du temps pour une séance ménage de routine, et l’aspiration est déjà puissante comme ça. Ensuite, il y a le mode auto, qui nous accorde une petite demi-heure, et qui a la particularité de moduler la force d’aspiration en fonction du nombre de particules détectées par les capteurs piézoélectriques. Un bon moyen de ne pas s’endormir sur le boost par exemple ! Ce dernier nous laisse à peine dix minutes de nettoyage, donc à utiliser en dernier recours.

Néanmoins, nous avons noté quelque chose d’un peu étrange : nous pensions que la brosse Fluffy Optic allait pas mal tirer sur la batterie, et que le Dyson Gen5detect allait l’anticiper en diminuant le temps restant indiqué sur l’écran. Ainsi, après avoir vu s’afficher 21 min en mode Fluffy, nous sommes passés en aspi-main (sans brosse rotative à faire tourner en plus !), et la batterie a tout de suite indiqué 18 min. Les mêmes valeurs sont ressorties après que nous avons réitéré l’opération. Comment expliquer cela ? Mystère et boule de gomme.

Enfin, la bonne nouvelle c’est qu’une fois la batterie branchée, le Gen5detect se met automatiquement en mode veille et parvient à réduire sa consommation d’énergie de 50% par rapport au V15 sans augmenter le temps de charge.

Entretien d’un Dyson Gen5detect : tout est lavable à l’eau !

On vous a déjà mentionné le système Point & Shoot qui existe déjà depuis un certain temps sur les aspirateurs-balais Dyson. Voilà pourquoi il est triplement efficace :

le levier permet d ‘éjecter un maximum de détritus sans utiliser les doigts ;

sans utiliser les doigts ; un anneau de silicone rouge a été rajouté au niveau du filet de protection afin de l’épousseter automatiquement chaque fois qu’on effectue la manipulation ;

afin de l’épousseter automatiquement chaque fois qu’on effectue la manipulation ; l’ouverture sur le côté permet d’utiliser les doigts si des éléments restent bloqués (et on en est même pas morts !)

Bien sûr, d’aucuns préfèreront des systèmes plus simples d’ouverture comme celui de l’Electrolux 800. C’est moins lourd (on n’a pas le corps de l’aspirateur en main pendant l’opération) et on risque moins d’asperger les contours de la poubelle avec des poussières trop légères. C’est juste un peu moins spectaculaire…

Ensuite comme pour le V15 detect absolute, le logiciel intégré vous envoie une alerte si une brosse rotative se bloque ou si un tuyau se bouche, afin que vous puissiez intervenir en sachant déjà d’où vient le problème.

C’est pratique, mais rien de nouveau sous le soleil de ce point de vue. Les six types d’alerte sont les suivantes :

conduit d’air obstrué ;

température de stockage élevée ;

température froide ;

mauvaise batterie ;

besoin de nettoyer le filtre ;

filtre mal installé.

Enfin, sachez que tous les composants sont lavables à l’eau ! Filtre, brosses, et tous les composants amovibles (excepté la batterie bien sûr !) pourront être rincés à l’envi avant de passer au séchage à l’air libre pendant 24 h. Simple et sain ! Attention néanmoins à ne pas les passer près d’une source de chaleur trop forte, au risque d’endommager les matériaux…

Pour conclure, faut-il acheter le Dyson Gen5detect ?

La question n’est pas simple, parce que pour près de 1 000 €, on commence à vouloir un char d’assaut à la clé. Déjà, est-ce qu’un aspirateur-traîneau pour trois fois moins cher ne serait pas plus raisonnable ? Et puis 999 €, cela représente 5 mois de nourriture ou près de trois années d’inscription à la Sorbonne en thèse de doctorat par exemple. À côté, le retour sur investissement d’un aspirateur-balai, même ultra haut-de-gamme, paraît moins tangible.

Ce qui est clair, c’est qu’on est en plein dans le luxe, et qu’on ne peut pas considérer un tel achat comme une priorité. Bref, on n’a pas raté sa vie à 40 ans si on n’a pas encore fait l’acquisition d’un Dyson Gen5detect.

D’ailleurs, si les capteurs piézoélectriques ne vous intriguent pas plus que ça, ni la lumière au bout de la brosse, partez plutôt sur un V11, qui nous a laissé un excellent souvenir, et qui semble demeurer le meilleur compromis aujourd’hui, à 549 € (voir ci-dessus). Quant au V15, il se retrouve un peu coincé entre les deux. Si vous l’avez déjà, n’en changez pas, il reste tout à fait à la hauteur. En revanche, si vous hésitez avec le Gen5detect, vous pouvez aisément sauter le pas vers le plus haut-de-gamme, à partir du moment où ça ne vous pose pas de difficultés financières.

Un produit d’excellente facture qui ne dispense pas d’apprendre à s’en servir !

Quant à son efficacité, c’est une autre histoire. Pour avoir utilisé pendant longtemps exclusivement des aspirateurs-balais bien moins performants que ça, nous pouvons affirmer sans broncher que, s’il tient la durée, même sur une surface habitable de 100 m2, ce modèle remplacera totalement un aspirateur-traîneau, à condition de l’utiliser correctement. À ce sujet, nous pensons qu’il est important de se méfier des promesses marketing, et de réfléchir par soi-même à ce qu’il est bon de faire avec un appareil pour qu’il reste efficace et s’amortisse à long terme.

Une fois que l’appareil est entre vos mains, oubliez tout ce que vous a dit la publicité et référez-vous uniquement à la notice d’utilisation et à votre sens empirique. Il y aura toujours des contraintes inattendues, propres à chaque utilisateur. Pour 1 000 €, on n’achète pas la lune : juste un haut potentiel de satisfaction que rien ne garantit à part un usage rationnel.