Test Dyson 360 Vis Nav : il analyse vos surfaces à nettoyer !

À la rédaction de meilleure-innovation.com, on est habitués aux dernières technologies Dyson. La célèbre marque spécialisée dans l’élément de l’air, avec ses ventilateurs, purificateurs, sèche-cheveux et aspirateurs de toute sorte, cherche à se frayer un chemin innovant dans le secteur des robots-nettoyeurs.

Cependant, le moins que l’on puisse dire, c’est que la stratégie de Dyson s’inscrit à contre-courant de la plupart des géants du secteur : pas de fonction lavage, pas de station de vidange automatique, aucun compromis sur les prix… Un choix pour le moins audacieux que nous n’allons pas hésiter à questionner frontalement dans ce test du Dyson 360 Vis Nav.

Comme d’habitude, retour sur l’ensemble des caractéristiques, l’efficacité et l’entretien de l’appareil, avant de vous dévoiler notre note finale concernant son rapport qualité/prix !

Les plus Le design qui change des autres marques

La puissance d’aspiration

La brosse triple action

Compact et ergonomique

L’application très bien conçue

Les 26 capteurs et l’IA intégrée Les moins Pas d’auto-vidange

Pas d’option lavage

Relativement bruyant

Onéreux

Caractéristiques du Dyson 360 Vis Nav

Date de sortie : 19/02/2024

Filtration : HEPA

Dimensions : 9,9 x 33 x 32 cm

Moteur : Dyson hyperdymium à 110 000 tr/min

Poids : 4,5 kg

Volume sonore : 65 dB

Application : MyDyson

Assistance vocale : Alexa et Google Assistant

Technologie multicyclonique : force centrifuge de 100 000 g

Fonction lavage : Non

Autonomie : jusqu’à 65 min

Temps de charge : ≈ 1h30

Contenance du collecteur : 0,5 L

Garantie : 2 ans

Disponibilité des pièces détachées : 13 ans

Indice de réparabilité : 6,7

Prix : 1299 €

Unboxing et design du Dyson 360 Vis Nav

Minimaliste, le Dyson 360 Vis Nav opte pour l’ultra-compacité, avec un aspirateur en D et une mini-station de charge, avec un câble assez long pour vous permettre de l’installer où bon vous semble. Comme souvent dans l’écosystème de la firme, la couleur est mise à l’honneur avec un bleu pervenche du plus bel effet (marre du noir et blanc !).

On note la présence d’un conduit latéral extensible pour aspirer les poussières au niveau des plinthes. Cet appendice ne sort que lorsque les capteurs ont identifié que l’appareil longeait une paroi. Petit plus également pour les roues rétractables qui permettent au robot de franchir des obstacles de 2,1 cm de hauteur.

Enfin, le guide d’utilisation se réduit à un petit carnet blanc qui dresse la liste des consignes de sécurité en une trentaine de points, et quelques instructions d’usage. Pas très engageant mais très rapide à lire, avec toutes les mauvaises idées à éviter pour ne pas provoquer sottement un incendie domestique.

Installation et connexion du nouvel aspi-robot Dyson

Là encore, on joue la carte de la simplicité. Choisissez l’emplacement de votre station de charge avec un espace de 50 cm de chaque côté et 1 mètre devant, et placez-y l’appareil afin de charger sa batterie à bloc.

En attendant, effectuez la routine habituelle consistant à :

vous munir de votre code wi-fi et de votre smartphone avec le bluetooth activé ;

et de votre smartphone avec le bluetooth activé ; télécharger l’application MyDyson et vous créer un compte ;

et vous créer un compte ; appairer votre aspirateur en suivant les instructions sur l’appli ;

en suivant les instructions sur l’appli ; sélectionnez la langue d’utilisation directement depuis l’écran LCD tactile et nommez votre appareil comme bon vous semble (pour nous, ce sera “Plum”).

Les manipulations sont intuitives et la connexion s’établit sans problème.

En cinq minutes, l’opération est réglée.

Navigation et cartographie

Pour se diriger dans votre domicile, votre robot-aspirateur utilise la technologie SLAM ( (Simultaneous Localization and Mapping), avec une caméra 360 degrés de laquelle il tire une partie de son nom, et 26 capteurs dont certains dédiés à l’assistance de ses déplacements. Il se démarque donc de la catégorie des aspirateurs-robots à navigation laser. À ce titre, la marque pose un disclaimer en garantissant qu’aucune image capturée par la caméra n’est utilisée à d’autres fins que la navigation de l’aspirateur.

Note Bene : si la luminosité est trop faible, une puissante LED, située au niveau de la caméra, s’allumera pour permettre au 360 Vis Nav de se repérer normalement.

Et conformément à la règle des meilleurs aspirateurs du marché, point d’aspiration sans passer par la phase de cartographie des lieux. Lancez donc le programme dédié, puis utilisez l’interface de votre téléphone pour séparer et renommer les zones en noms de pièces.

Dès lors, vous pouvez renseigner les trois restrictions suivantes :

zones à éviter ;

; zones à aspirer sans l’aide de la brosse rotative ;

sans l’aide de la brosse rotative ; zones où il ne faut pas essayer de franchir des obstacles.

Vous voilà fin prêt pour lancer une première vraie session de nettoyage !

Dyson 360 : quelle efficacité de nettoyage ?

Lorsque vous lancez un programme, l’interface vous demande sur quel périmètre (totalité de la carte ou quelques zones seulement) il doit nettoyer, et sur lequel des quatre modes disponibles, à savoir :

Auto , afin que l’appareil utilise ses détecteurs pour moduler la puissance d’aspiration ;

, afin que l’appareil utilise ses détecteurs pour moduler la puissance d’aspiration ; Rapide , pour un nettoyage express ;

, pour un nettoyage express ; Silencieux , l’équivalent du nettoyage économique ;

, l’équivalent du nettoyage économique ; Boost, pour les zones bien maculées.

Si vous optez pour le boost, faites-le uniquement sur les surfaces vraiment sales. Sinon, la batterie ne tiendra pas le coup, et l’aspirateur, qui gère lui-même ses niveaux de batterie, sera obligé de retourner à la station et de reprendre du service une heure et demie après, à 65 dB. Sursaut garanti !

Enfin, préparez les surfaces en retirant les objets filaires et les habits, afin de ne pas les emmêler dans la brosse rotative à 110 000 tours/minute…

Nota Bene : l’application permet de programmer des horaires de mise en route à l’avance, afin de ne plus avoir à y penser sur moyen ou long terme !

Un système d’aspiration presque parfait

Nous avons procédé de deux manières : un nettoyage de routine et un test plus musclé, avec des cocktails d’ingrédients improbables.

Nota Bene : n’essayez pas d’aspirer des liquides avec cet aspirateur-robot, lequel n’admet pas l’option lavage !

Nettoyage de routine

Comme souvent, un premier passage dans toute la maisonnée en silencieux nous a paru intéressant pour voir si le bac de 0,5 L se remplissait d’un bon gros volume de poussières. En principe, sa brosse triple action, dotée de fibres de nylon doux, de filaments de carbone antistatique et de poils durs, devait être capable de ramasser les cheveux, les poils d’animaux, et une partie des poussières logées dans les tapis.

Conformément aux velléités de purification de l’air qui caractérisent la marque Dyson, le système de filtration HEPA en cinq étapes récupère 99,97 % des particules d’une taille allant jusqu’à 0,1 micron.

L’appareil est donc parti faire une seconde fois le tour du propriétaire en émettant un son légèrement inférieur à 55 dB, ce qui est correct, mais pas non plus au top de la discrétion. Assez bas, il passe sous tous nos meubles et aucun obstacle inférieur à 2 cm ne lui résiste. Il ne se cogne quasiment jamais aux murs et utilise son conduit latéral dans les bonnes circonstances.

Bilan : un bac à détritus bien rempli, alors que l’appartement était déjà relativement propre au départ !

Grand test de la mort

Nous avons pris soin de rassembler des déchets de différentes tailles, de la poudre de cacao aux chips, en passant par d’énormes pâtes crues, des graines de lin et du marc de café.

On shake le tout et on le répand sur le sol, ce qui donne un amas de matières un peu surréaliste sur le carrelage pour mettre le Dyson 360 à l’épreuve.

Le résultat est le suivant : les grosses pâtes et les chips très incurvées ne passent tout bonnement pas sous la brosse. Le robot se contente de les repousser. Quant à la poudre de cacao, elle résiste, mais finit par se faire déloger par la brosse triple action, mais uniquement après avoir relancé un programme. Le reste s’est fait gober sans crier gare, en à peine une demi-seconde.

Pour nous, cela signifie deux choses :

une mise à jour pour pouvoir demander d’office un double ou un triple passage peut s’avérer utile ;

tout ce que l’aspirateur ne peut pas aspirer est vraiment facile à saisir avec les doigts, donc c’est ok, d’autant plus que nos autres tests sur des aspis-robots n’ont pas donné de meilleurs résultats sur des particules de cette taille ;

Il est vrai que quand on fait tomber une chip, notre réflexe humain est de la ramasser le plus vite possible afin de respecter la fameuse règle des 3 secondes ! On est donc sur une validation, même si l’épreuve était trop relevée pour un succès total.

Apprentissage du robot-aspirateur après chaque passage

Après les sessions d’aspiration, l’application enregistre les données obtenues grâce aux capteurs, et dresse un rapport sur les points les plus encrassés des surfaces tout juste nettoyées. Sur la carte, ils sont représentés sous forme de zones plus ou moins chaudes.

Celles-ci seront mémorisées et priorisées dès votre prochaine séance de ménage automatisée. En outre, l’application en profite pour vous donner une estimation du temps nécessaire à l’exécution du programme, laquelle va s’affiner à mesure que le Dyson 360 cumule les passages.

Nota Bene : on se serait attendu à des statistiques sur la quantité et la taille des particules aspirées, comme dans les derniers modèles d’aspi-balai de la firme Dyson V15, mais nous n’avons rien observé de tel sur le Dyson 360 Vis Nav…

Entretien du robot-aspirateur : une formule pertinente

En principe, pour aspirateur-robot à ce prix, on pourrait s’attendre à une station de recharge capable de vidanger elle-même l’appareil dans un contenant plus grand, afin de réduire la fréquence des manipulations à la main. Dyson prend le contre-pied de cette stratégie et propose un bac très facile à retirer, avec un système d’éjection des détritus qui, la plupart du temps, vous évite d’avoir à y mettre les mains. Nul besoin de le faire à chaque passage : c’est Dyson qui endosse la charge mentale de vous prévenir quand cela devient nécessaire.

En conséquence, vous n’avez pas de coûts supplémentaires à racheter des sacs de 2 L tous les deux ou trois mois, ce qui est tout à fait appréciable. Par ailleurs, toutes les anomalies et les opérations de maintenance requises (nettoyage de la brosse et du filtre HEPA, notamment) vous seront signalées par notification push. Enfin, les mises à jour logicielles seront lancées automatiquement !

Verdict : faut-il acheter l’aspirateur-robot 360 Vis Nav de Dyson ?

On ne va pas se mentir : les 1299 € pour un aspirateur-robot qui n’embarque pas l’option lavage, ça peut refroidir. Dyson relève le défi en jouant sur trois aspects principaux :

un design ultra-compact , original et ergonomique ;

, original et ergonomique ; une puissance d’aspiration très élevée ;

très élevée ; une intégration de l’IA toujours plus poussée pour renforcer l’efficacité de nettoyage.

Ces atouts non négligeables en soi n’en font pas un instrument de nettoyage révolutionnaire, mais rendent tout à fait décent le prix affiché sur le site de Dyson, même si passer juste au-dessous des 1 000 € le rendrait franchement attractif. Ce à quoi l’on peut ajouter que les appareils de la marque ont plutôt la réputation d’être robustes, et d’aisément dépasser les dix ans d’utilisation. Néanmoins, nous voyons le 360 Vis Nav comme un produit de luxe, qui conviendra principalement aux habitations assez vastes, soit d’un périmètre supérieur à 80 m2.