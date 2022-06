On l’attendait avec beaucoup de curiosité : la sortie du modèle Dreame D10 +, dernier né de l’écosystème Xiaomi. Juste après notre article Yeedi Vac 2 Pro vs Roborock S7 vs Roomba i3, j’ai reçu ce nouveau challenger blanc comme neige. Sur le papier, le produit a l’air plutôt intéressant : système de navigation sophistiqué LiDAR, station d’auto-vidange, une capacité de nettoyage de 270 m2, et même une fonction lavage des sols, le tout ne dépassant pas les 400 € pour l’offre de lancement. Le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il envoie du rêve, ce nouvel appareil estampillé Dreame… Je l’ai donc testé de fond en comble, à l’affût de la moindre faille, et je m’en vais vous donner mon avis sur le plan de ses caractéristiques, de sa connectivité, de son ergonomie et, bien entendu, de ses performances ! Alors, notre test Dreame D10 + va-t-il vous convaincre d’accueillir un nouveau colocataire robotique à la maison ?

LES PLUS Application très complète

Autonomie confortable

Navigation performante

Faible niveau sonore

Rapport qualité/prix LES MOINS Une serpillère sans système de frottement

Un réservoir d’eau miniature

Plus de 9 cm de hauteur

Fiche Caractéristiques Techniques Dreame D10 + : un quasi sans-faute !

Dimensions : 34,9 x 35 x 9,63 cm

Poids : 3,1 kg

Aspiration : 4 000 Pa

Bac à poussières : 400 ml

Réservoir d’eau : 150 ml

Volume sonore : 55-65 dB

Batterie : Li-Ion 5 200 mAh

Autonomie : 190 min

Durée de charge : NC Surface de nettoyage : 270 m 2

270 m Station : 2,5 L (45 jours d’auto-nettoyage)

Navigation : télémètre laser LiDAR

Connectivité : Wi-Fi 2,4 GHz

Application : Xiaomi Home

Commandes vocale : Oui (Alexa)

Garantie : 2 ans

Date de sortie : 24 juin 2022

Offre de lancement : 399 €

Il semblerait que Dreame ait su prioriser l’essentiel : une belle autonomie, une forte puissance d’aspiration, un volume sonore plutôt réduit et une très large surface de nettoyage sur le papier. On tempèrera quand même nos ardeurs en rappelant que 9,63 cm, c’est assez haut pour ne pas passer sous certains meubles. D’autre part, 3,1 kg, on admettra que c’est plutôt léger pour passer la serpillère avec une bonne pression au sol…

D’aucuns objecteront également que 150 ml d’eau ne nous mèneront pas bien loin quant au lavage des sols, et qu’il eût mieux valu rétrécir le bac à poussières à la place. Certes, mais si jamais l’utilisateur ne prend pas la station d’auto-vidage, les 400 ml du collecteur deviennent d’un coup beaucoup plus intéressants. Vous commencez à comprendre pourquoi je parle d’équilibriste ?

Unboxing de l’aspirateur-robot Dreame D10 + : droit au but !

Je n’ai pas eu de jolie boi-boîte, mais peu importe. Au moins, vous aurez la surprise si vous l’achetez ! Passons donc directement aux éléments qui la compose.

Composants d’une boîte test Dreame D10 Plus

Bon alors, what’s in my boi-boîte ? Somme toute, des ingrédients simples :

1 aspirateur-robot D10 Plus

1 s tation d’auto-vidage automatique

1 brosse latérale

1 brosse principale

1 (mini) réservoir d’eau 1 chiffon lavable

1 filtre à poussière

2 dustbags

1 manuel

1 guide rapide

Je n’ai rien à ajouter, à part peut-être une suggestion à l’adresse des fabricants : une seconde lingette, le temps de passer la première au lave-linge après un cycle de lavage des sols serait la bienvenue (à l’instar du sac à poussières de rechange que l’on a retrouvé directement installé dans notre station)…

Design d’un Dreame D10 Plus : pas de grande nouveauté de ce côté-là

Pour qui a déjà eu un aspi-robot entre les mains ne sera pas dépaysé avec notre test Dreame D10 +. En forme de disque, on sait déjà qu’il aura du mal à passer dans les coins, comparé aux appareils en « D ». Son télémètre laser LiDAR est situé au-dessus, légèrement vers l’avant. Il précède les boutons « Start » et « Home », qui m’ont très rarement servis.

Face avant du Dreame D10 +

Tout à l’avant, on retrouve bien entendu le traditionnel pare-choc (ou bumper), qui invite le pâté à roulettes à changer de direction, assorti à une bandelette de caoutchouc permettant d’amortir le moindre choc. Fiché en plein milieu du bumper, un renfoncement noir aux bords arrondis nous signale la présence d’un capteur de retour au socle. Et pour celles et ceux qui auraient remarqué les pointillés qui lui mouchètent le séant dans la partie « Fiche Caractéristiques », il s’agit à la fois de la sortie d’air et des trous du haut-parleur. Mais il est désormais temps d’ouvrir le capot…

À l’instar de notre test Yeedi Vac Max, on retrouve le collecteur de poussières à cet endroit, au même titre que le bouton reset, l’indicateur de connexion Wi-Fi, des QR codes pour accéder à l’appli smartphone, et enfin la petite brossette qui, l’air de rien, fait bien plaisir lorsqu’il s’agit d’épousseter certains éléments de l’appareil sans les rincer. Vous avez même un autocollant vous présentant les précautions d’usage par schémas. Bref, on referme le capot et on s’empresse de retourner M. Dreame afin de voir ce qui se cache sous son revêtement immaculé !

Les dessous du Dreame D10 + : classique mais sexy

Comme toujours, trois roulettes dont deux tout-terrain avec battement d’environ 2 cm pour passer les petites margelles. On remarque également, 4 capteurs de vide (contre 6 pour le Roborock S7), les deux petites plaques de charge, et la brossette latérale à trois branches, très facile à fixer. Quant à la brosse principale, elle s’équipe de lamelles en caoutchouc et de bandes de fibres noires. On verra que l’ensemble ne laisse strictement rien passer : ni particules, ni cheveux, ni poils, ni plumes, ni écailles ! Enfin, vous remarquerez sur la partie basse un espace vide afin d’y loger la plaque de serpillère (on y reviendra).

Et la station ?

Station ouverte avec sac

Tout comme l’aspi-robot, elle est… hyper blanche. Le câble d’alimentation se branche à l’arrière et voilà. Voilà voilà. Sympatoch. Ouaip.

Station ouverte sans sac (inutile)

Moi je dis : c’est l’heure d’aller faire fonctionner tout ça !

Préparatifs Dreame D10 + : fluide dans l’ensemble

Avant d’entamer quoi que ce soit, branchez la station en prenant soin de laisser 1 m 50 d’espace sur le devant et 50 cm sur les côtés, puis entreposez l’aspirateur-robot sur son socle de charge. Ensuite, préparez votre code Wi-Fi avant de télécharger l’appli Xiaomi Home et de vous laisser guider.

Connexion à l’application : bien mais pas parfait

Connectez votre smartphone à la Wi-Fi, et lancez l’application. Ignorez le premier écran (ci-dessous à gauche) qui semble afficher un temps de chargement sans fin. Tapez directement sur l’icône « + » puis sur « ajouter un appareil ». Pendant que l’application travaille, placez votre téléphone à proximité du Dreame D10 +. Vous n’avez plus qu’à suivre les instructions. En deux minutes, l’affaire est dans le sac ! Il ne vous reste plus qu’à laisser charger l’appareil à fond avant de passer à la suite (pour ma part, j’en étais à 44% de batterie à ce stade)…

« Diantre, mais pourquoi nous dit-il que ce n’est pas parfait, dans ce cas ? ». La raison est simple. Il m’est arrivé, après avoir déconnecté puis reconnecté mon téléphone au Wi-Fi (en quittant la maison par exemple), que le Dreame D10+ s’affiche en hors-ligne. Impossible de faire quoi que ce soit sinon réinitialiser le Wi-Fi (heureusement facile à faire). Bon, quand on est patient·e comme moi, on passe vite à autre chose… Et fort heureusement, nous n’avons relevé aucun phénomène du genre chez les consœurs et confrères testeurs.

Par ailleurs, dans les « paramètres » suivis des « réglages de l’appareil », vous avez accès à :

un mode boost automatique pour vos tapis ;

pour vos tapis ; un verrouillage enfant ;

; un mode « reprise de nettoyage automatique après recharge de batterie » (oui c’est très précis) ;

après recharge de batterie » (oui c’est très précis) ; un mode DND (« do not disturb », I guess ?) pour éviter que l’aspi-robot fasse du tintouin la nuit…

(« do not disturb », I guess ?) pour éviter que l’aspi-robot fasse du tintouin la nuit… changer la langue de l’appareil dans la section « Voix et Volume ».

Et si vous retournez dans les paramètres généraux, vous noterez la section « Durée résiduelle », qui vous indique l’état d’usure des brosses et filtres.

Cartographie de l’appartement en 6 minutes chrono

Le Dreame D10 propose d’effectuer un cycle sans aucun nettoyage, simplement pour dresser une cartographie complète de votre domicile. Il vous recommande de ranger la maison, ce qui lui laissera le champ libre pour bien scanner les alentours avec le télémètre laser LiDAR. En 6 minutes, l’appareil avait fait le tour d’environ 90 m2.

Nota Bene : le Dreame D10 admet la cartographie multi-étages !

Ensuite, libre à vous de modifier la carte en divisant les zones, en les fusionnant, et en renommant chaque pièce. Vous pouvez également faire pivoter la carte pour une meilleure visibilité. Cette étape va notamment servir à cibler les zones que vous souhaitez nettoyer, au lieu de lancer chaque fois un cycle complet. D’ailleurs, on va essayer ça tout de suite pour les deux vraies grosses épreuves coefficient 12 : l’aspiration simple et la serpillère…

Test Dreame D10 Plus : navigation et nettoyage à hauteur de ses promesses !

Pour commencer, nous avons procédé à un cycle complet, afin de voir le comportement de l’appareil, mais aussi afin de constater l’efficacité de la serpillère lors d’une vadrouille de routine. Mais avant, voyez ci-dessous comment on procède aux paramètres de nettoyage, avec les 3 niveaux d’aspiration et de débit d’eau. Rien de moins original jusqu’ici, mais on remarquera également la possibilité de choisir un niveau d’aspiration pour chaque zone (à gauche) et de réduire la fréquence d’auto-vidage (à droite).

Quoi qu’il en soit, pour ce premier test, le Dreame D10 a très bien fait le job. Il est passé dans chaque pièce sans se perdre ni se cogner avant de regagner tranquillement sa station.

Au cours du cycle de nettoyage, constatant qu’il contournait l’étendoir à linge au lieu de rentrer dedans, j’ai pris M. André le nounours et l’ai jeté en pâture au robot-aspirateur… qui l’a grâcieusement épargné !

Rencontre entre le Dreame D10 et Dédé Immobile et en sueur, Dédé sort de l’expérience indemne

Enhardi par ce happy end, j’ai donc réalisé le test de l’enfer, cerbère des robots-aspirateurs : chaussette + fils + tapis. Résultat ? Triple échec…

Chaussette prise dans la puissante brosse principale Le mode serpillère ne semble pas esquiver les tapis…

On terminera cependant cette première expérience sur une note positive en arborant fièrement une belle lingette bien sale, qu’on passera à la machine avant de la remettre à l’épreuve sur du liquide renversé.

Lingette dégueue

Ce sera pour moi l’occasion de revenir sur les détails de son fonctionnement.

Test des mille grains : une performance logique

Terre + graines de lin + sucre glace + haricots rouges

Je vous rassure, il n’y a pas vraiment mille grains dans ce test. L’idée était surtout de voir si l’aspirateur-robot s’en sortait aussi bien sur de petites graines que sur de la matière poudreuse, voire sur des corpuscules un peu plus gros qui peuvent avoir tendance à rester coincés dans la brosse. J’ai donc configuré la zone exacte où je voulais que passe l’appareil.

Petite remarque avant le verdict : la sélection de zone est assez peu ergonomique. Si vous n’avez pas de stylet, même sans avoir de très gros doigts, on peine à déplacer l’encadré. Une fois sorti de cette petite corvée, j’ai pu mettre l’aspi-robot en marche une deuxième fois. Le résultat ? Mi-bluffant, mi-décevant. Certes, le tracé de l’appareil sur le sol (indiqué ci-dessus à droite) est net et précis, et ne laisse aucun espace vide.

Cependant, c’est toujours la même chose avec les brossettes latérales : elles expédient une partie des détritus dans un coin, et l’aspirateur-robot regagne ensuite sa niche électrique avec toute la tranquillité d’esprit du monde. Voici néanmoins trois astuces pour pallier ce problème :

retirer la brossette latérale ;

; prévoir un second, voire un troisième round dans les paramètres, section « Séquences de nettoyage » ;

; utiliser la télécommande de l’appli.

La meilleure option pour moi ? La télécommande ! Déjà, parce que je suis un enfant (j’assume totalement). Ensuite parce qu’elle fonctionne super bien ! Bref, on ne crache pas sur ce petit enrichissement simple, mais ludique.

Test café + sirop d’érable : bien mais pas top

Bon on reprend sur l’utilisation de la serpillère. Vous l’aurez compris, en plus d’embarquer un réservoir d’eau comme ça… :

… la plaque de serpillère ne fait rien de spécial, à part projeter un peu d’eau avant d’éponger le sol sans effet de frottement particulier. Ni rotation, va-et-vient, ni vibration sonique.

En outre, si la plaque est facile à retirer, le système de clipsage ci-dessus ne permet pas de la replacer correctement à tous les coups. J’ai eu le cas de figure où le robot-aspirateur a commencé un cycle avec l’ensemble réservoir + lingette mal arrimé, alors que j’étais certain de l’avoir installée convenablement.

Quoi qu’il en soit, la marque recommande de ne pas utiliser de détergent. C’est vrai que c’est généralement déconseillé avec les aspirateurs-laveurs. Alors, pour cette fois, on a suivi les instructions à la lettre. Simple remplissage d’eau chaude, donc, à travers le trou ci-dessus. Puis on fait Mimi Cracra… :

Café + sirop d’érable pour le goûter du Deame D10

… avant de reconfigurer la zone d’action de notre compagnon cylindrique à roulettes. Et c’est reparti pour un tour sur sol dur, j’ai envie de dire…

Le Dreame s’en sort pas mal du tout, mais laisse tout de même derrière lui quelques traces de pneus. Pour un meilleur résultat, c’est les mêmes techniques de sioux : soit doubler ou tripler la séquence de nettoyage, soit brandir fièrement votre smartphone pour jouer à la galette meringuée télécommandée (ouiiiiii haha hahahaha…) ! À noter que sans une once de détergent, le sucre contenu dans le sirop d’érable a laissé derrière lui une zone un peu collante… Quoi qu’il en soit, pour résumer : serpillère, ok, mais avec Parcimonie (notre grande copine à toutes et à tous).

Nota Bene : n’oubliez pas de retirer la lingette à la fin de la séquence de lavage des sols. Heureusement, l’application se fait un devoir de vous le rappeler.

Entretien : rien de nouveau sous le soleil

Cette fois encore, on retrouve les éléments classiques d’un aspirateur-robot. Vous pouvez passer les brosses principale et latérale à l’eau claire, avant de les laisser sécher 24h à l’air libre.

Facile à retirer, la brosse principale pourra se défaire des cheveux qu’elle aura amassés en deux semaines. Pour ce faire, une paire de ciseaux suffira. Pensez également à vérifier les roues. Même traitement pour le bac à poussières, qui peut lui aussi passer sous l’eau, à condition d’en retirer le filtre au préalable, qu’il conviendra de juste tapoter sèchement sur le rebord de la poubelle. Par ailleurs, Dreame recommande de le remplacer tous les 3 mois.

Quant aux sacs à poussières, malheureusement, il faudra vous en procurer de nouveaux au bout de 90 jours (45 jours par sac) ou bien la station ne servira plus qu’à recharger l’aspirateur-robot. Enfin, si vous vous rendez-compte que votre D10 commence à se cogner ou à se perdre, n’hésitez pas à passer un coup de chiffon sec sur le télémètre laser et l’ensemble des autres capteurs.

Faut-il acheter le nouveau Dreame D10 Plus ?

Bye bye D10 ! Have a nice Dreame !

À ne considérer que le produit en lui-même, vous pouvez sans aucun doute investir dans le Dreame D10 Plus. En effet, pour son offre de lancement, le petit nouveau compense largement les habituels accessoires à racheter environ 4 fois par an (normal pour ce type d’appareil), avec un tarif d’entrée-de-gamme à 399 €. D’apparence sympathique, il a plutôt sa place dans les vastes surfaces.

Concernant la fonction serpillère, elle servira soit à laver rapidement une zone précise, soit à passer un coup de routine sur tous les sols durs de la maison. Quant à la puissance de l’aspirateur, il ne fait aucun doute qu’elle permettra de faire aussi bien que les meilleurs appareils du marché sur tout type de sol. Pas exactement une révolution, mais une belle génération qui s’annonce, capable de rivaliser facilement avec un Roborock Q7 Max à prix plus attractif !

Et si vous l’avez essayé chez vous, n’hésitez pas à nous faire part de vos impressions en commentaires !