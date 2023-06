Test répéteurs WiFi devolo 3000 et 5400 : la solution idéale pour optimiser sa connexion internet ?

Il est parfois compliqué d’avoir une bonne couverture WiFi dans l’ensemble de sa maison. Pour ce faire, il existe plusieurs moyens d’optimiser votre connexion comme : installer des répéteurs WiFi. Parmi ce type d’appareils, la marque devolo propose plusieurs modèles dont deux que nous avons pu tester !

Vous avez un sous-sol où vous souhaiteriez avoir du WiFi ou êtes tout simplement trop loin de votre box pour capter un réseau optimal ? Pas de soucis, les répéteurs WiFi sont probablement ce que vous cherchez. Ces petits boîtiers à brancher sur de simples prises de courant permettent de « répéter » et prolonger le signal de votre box.

La marque devolo possède différents modèles dont le Repeater 3000 et le Repeater 5400 que nous avons pu tester : sont-ils les appareils qu’il vous faut ?

Unboxing

Que ce soit pour le Repeater WiFi 3000 ou le 5400, il y a bien peu de choses dans la boîte. On se retrouve ainsi avec un simple boitier (pour le 3000) et un boitier plus un câble pour le 5400. On pourrait alors penser que cela suffit largement et qu’il n’y a pas besoin d’ajouter quoique ce soit, mais c’était sans compter sur un bouton présent sur les deux boîtiers : le bouton « Reset ».

En effet, le bouton « reset » n’est pas comme l’ADD. Il vous faudra un trombone ou du moins une tige très fine pour appuyer sur le bouton qui se situe dans un petit trou. Bémol ? La tige (ou le trombone) n’est pas fournie…

Mais, soit, admettons que tout le monde possède des trombones chez soi : les boîtiers en eux-mêmes sont très bien équipés. Le 3000 peut accueillir un câble Ethernet et le 5400 peut en prendre 2 en charge : largement suffisant pour brancher un PC fixe, une smartTV ou un décodeur.

Il y a de quoi brancher un ou plusieurs appareils en Ethernet : bon point.

Une installation simple… quand ça marche

Sur le papier, l’installation des répéteurs WiFi est on ne peut plus simple. Il suffit de télécharger l’application de la marque et de suivre pas à pas les indications à l’écran… Seulement, nous nous sommes retrouvés plusieurs fois dans la situation où tout semble se dérouler à merveille jusqu’à ce que l’application ne trouve pas le répéteur WiFi.

Tout est paramétré et prêt à l’usage : mais impossible de le retrouver dans les paramètres réseau du PC ou du smartphone. Nous avons donc décidé d’appeler le support technique qui – après nous avoir demandé si nous avions débranché puis rebranché notre box – nous a indiqué que le produit devait être défectueux et qu’il fallait le renvoyer.

Tout est très simple, sauf quand l’appareil devolo n’est pas détecté.

Toutes les étapes précédentes semblaient fonctionner, nous avons donc décidé de nous obstiner un peu plus et, sans changer quoique ce soit, le répéteur WiFi est apparu dans les paramètres réseau.

En résumé, seule la détection du répéteur WiFi peut être compliquée : tout le reste du paramétrage se fait en 2 clics. Pour contrebalancer, la détection du Repeater 3000 s’est faite du premier coup et son installation a pris 3 minutes montre en main : peut-être avons-nous joué de malchance sur le 5400…

ATTENTION



Il est possible que le problème de détection ne s’applique pas à tous les répéteurs WiFi de la marque et que lors de votre achat : tout se passera correctement du premier coup. La vérité d’un test ne constitue peut-être pas celle de tous les appareils sur le marché.

Un répéteur efficace pour optimiser son WiFi ?

C’est LA partie la plus importante du test. Après tout même si l’installation peut souffrir de quelques difficultés : une fois installé, on ne touche plus son répéteur WiFi.

À l’aide d’un « Speed Test », on retrouve peu ou prou les données affichées sur l’application :

Téléchargement : 1201 Mbps ,

, Transfert : 1200 Mbps.

Attention, ces données sont basées sur une fréquence de réseau en 5 GHz. L’application de devolo nous indique qu’en 2,4 GHz le débit ne serait que 286 Mbps : une baisse vraiment drastique des performances.

Toutefois, si vous possédez d’une fréquence en 5 GHz, vous pourrez bel et bien profiter pleinement de votre connexion WiFi même à l’autre bout de la maison : un très bon point pour les répéteurs WiFi devolo.

NOTA BENE



Les mesures du réseau se basent sur celui présent au domicile du testeur et varieront inévitablement en fonction de la couverture de votre habitation, de la façon dont votre répéteur capte le réseau (WiFi, Ethernet) et des obstacles sur son parcours (murs, portes, etc.)

Les répéteurs WiFi devolo face à la concurrence ?

Pour comparer les répéteurs WiFi devolo, nous les avons opposés au modèle Orbi de Netgear.

Que ce soit l’installation, les paramètres modifiables dans l’application, la zone de couverture ou la fréquence (6 GHz) : le répéteur Orbi propose des fonctionnalités bien plus complètes et puissantes que les boîtiers devolo.

Cependant, la performance (en 5GHz) n’en est pas pour autant bien meilleure alors que le prix des Orbi est, lui, nettement supérieur. On parle ici d’un répéteur WiFi coûtant plus de 700€ face à des répéteurs devolo coûtant 99,90€ pour le Repeater 3000 et 149,90€ pour le 5400.

Cette différence massive de prix ne sera justifiée que si vous comptez bidouiller votre réseau et gérer très précisément l’attribution de débit selon les pièces. Autrement, les appareils devolo suffiront largement à véhiculer votre connexion d’un point A à un point B.

