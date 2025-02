J’ai testé le Cookeo Wifi 9-en-1 : a-t-il remplacé mon ancien Cookeo + ?

Déjà adepte de ce multicuiseur, j’ai pu testé le petit dernier : le Cookeo Wifi 9-en-1. Et on ne va pas se mentir, en comparaison de mon Cookeo +, la différence est assez flagrante. Un produit premium à un prix d’entrée de gamme.

On ne va pas se mentir, la marque Moulinex fait partie intégrante de ma cuisine. Air Fryer, Soupmaker, grille-pain, bouilloire, machine à pain et évidemment Cookeo, Moulinex a pris possession des murs. Mais ce n’est pas pour autant que mon avis est biaisé. J’ai grandi, comme beaucoup, avec cette marque française qui gravitait aussi dans la cuisine de ma mère. Et comme les chiens ne font pas des chats… Je l’ai adopté à mon tour.

J’ai eu mon tout premier Cookeo + il y a de ça quelques années maintenant. Et à part quelques rayures (oups l’éponge à gratter), il est encore en parfait état. Alors quand on nous a proposé de tester le Cookeo Wifi 9-en-1, j’ai évidemment sauté sur l’occasion.

Nous en avions déjà parlé à sa sortie en octobre avec son fidèle acolyte, le Wifi 10-en-1. Et nous ne tarissions pas d’éloges déjà. Avec seulement 80€ de plus que celui que j’ai actuellement, l’évolution est énorme et se rapproche des modèles premium de la marque.

Les plus 9 modes de cuisson (3 nouveaux : sous-vide, yaourtière, slow-cooking),

Programme différé,

Connecté Wifi,

Gain de temps,

Écran de couleur et interface sensitive,

Design revu,

Durabilité,

Marque française,

Rapport qualité-prix. Les moins Les accessoires ne sont pas inclus (à part le panier vapeur),

Pas d’écran tactile,

Temps de préchauffage,

Imposant,

Pas de balance intégrée.

Découvrir le Cookeo 9-en-1

Les caractéristiques du Cookeo 9-en-1 promues par la marque

9 modes de cuisson : sous pression, vapeur, mijotage, dorage, cuisson lente, réchauffage, maintien au chaud, sous-vide et yaourtière.

: sous pression, vapeur, mijotage, dorage, cuisson lente, réchauffage, maintien au chaud, sous-vide et yaourtière. Capacité de 6 litres : permet de préparer des repas pour 2 à 6 personnes.

: permet de préparer des repas pour 2 à 6 personnes. Connexion Wifi : accès à des milliers de recettes via l’application MyMoulinex.

: accès à des milliers de recettes via l’application MyMoulinex. Cuisson rapide : jusqu’à 5 fois plus rapide qu’un mode de cuisson classique grâce à la haute pression.

: jusqu’à 5 fois plus rapide qu’un mode de cuisson classique grâce à la haute pression. Écran couleur intuitif : navigation facile avec instructions détaillées pour chaque recette.

: navigation facile avec instructions détaillées pour chaque recette. Fonction de programmation différée : possibilité de programmer la cuisson à l’avance.

: possibilité de programmer la cuisson à l’avance. Cuve antiadhésive amovible : compatible lave-vaisselle pour un entretien simplifié.

: compatible lave-vaisselle pour un entretien simplifié. Accessoires inclus : panier vapeur.

: panier vapeur. Compatibilité avec l’écosystème Moulinex : possibilité d’enrichir son utilisation avec d’autres ustensiles de la marque.

Point sur la marque Moulinex

Impossible de parler d’électroménager sans évoquer Moulinex. Présente dans nos cuisines depuis des décennies, la marque française s’est imposée comme une référence en matière d’innovation et de praticité. Grille-pain, mixeurs, machines à pain, robots multifonctions… Difficile de ne pas trouver au moins un appareil signé Moulinex dans un foyer (si ??).

Derrière ses produits, un savoir-faire qui a su évoluer avec le temps. Créée en 1937, l’entreprise a marqué les esprits avec des appareils qui ont simplifié le quotidien, du premier moulin à légumes au légendaire Companion. Si la marque a connu quelques turbulences, elle a su rebondir et s’adapter aux nouveaux usages, notamment avec sa gamme de multicuiseurs Cookeo.

Accessibilité & simplicité L’un des points forts de Moulinex ? Son attachement à l’accessibilité et à la simplicité d’utilisation. Pas besoin d’être un cordon bleu pour se lancer avec leurs appareils : les interfaces sont intuitives, les fonctionnalités bien pensées et l’écosystème toujours en expansion. Et avec l’arrivée du Wifi sur certains modèles, la marque continue d’innover pour coller aux attentes des consommateurs.

En somme, Moulinex, c’est une marque qui traverse les générations, avec une ambition claire : rendre la cuisine plus facile, plus rapide et toujours aussi gourmande.

Unboxing du Cookeo Wifi 9-en-1

Je dois vous avouer, lorsque j’ai réceptionné le colis, j’ai eu un peu la même sensation que lorsque j’étais petite et que j’ouvrais mes cadeaux au pied du sapin. C’est un peu nos nouveaux jouets d’adulte.

Découverte du colis

Carton ouvert, on découvre la bête. Toujours très bien emballée, rien à redire. Bon et soyons honnête, elle en impose autant pas son design que par sa taille. Bien qu’elle se soit affinée en largeur, elle reste assez imposante dans une petite cuisine. Niveau poids, aucune différence ou presque avec le Cookeo +, la bête pèse 6,5 kg. De quoi vous faire les bras !

La bête en impose dans une petite cuisine

Côté accessoires, le Cookeo Wifi 9-en-1 s’accompagne d’un panier vapeur que l’on peut retrouver à chaque achat d’un de ces multicuiseurs. Le câble évidemment pour le brancher sur secteur, et un kit découverte pour le prendre en main.

Les accessoires du Cookeo 9-en-1

Craquer pour le Cookeo Wifi 9-en-1

Design du Cookeo Wifi 9-en-1

L’un des plus gros changements par rapport au Cookeo + : le design. Disponible en blanc et en noir, j’ai eu l’heureuse surprise de découvrir la version noire à la sortie du carton. Et ça en jette. Comme nous le disions plus haut, Moulinex a troqué son illustre forme arrondie pour un design plus affiné. Mais n’ayez crainte, la capacité de la cuve, elle, reste inchangée. Toujours 6 litres.

La cuve est d’ailleurs réalisée principalement en céramique avec un revêtement antiadhésif, facilitant le nettoyage et empêchant les aliments d’adhérer.

Différences entre le Cookeo + et le Cookeo 9-en-1

L’interface du Cookeo Wifi 9-en-1

L’interface du Cookeo Wifi 9-en-1 a été pensée pour être intuitive et accessible. Pas besoin d’avoir fait Top Chef pour savoir s’en servir.

Dès l’allumage, l’écran est de couleur ! Gros différence avec le Cookeo + qui lui était un peu morose. Il affiche un menu clair et fluide, avec des icônes qui permettent de naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités. Que ce soit pour lancer une cuisson rapide, programmer un plat à l’avance ou suivre une recette guidée, tout se fait en quelques clics.

Des couleurs sur l’interface !

Grâce à la connexion Wi-Fi, l’appareil se met à jour automatiquement et synchronise de nouvelles recettes via l’application MyMoulinex. Un petit plus, on doit bien l’avouer. Plus besoin de chercher une recette sur son téléphone ou de feuilleter un livre de cuisine : tout est intégré directement dans l’appareil. Youpi.

Application My Moulinex et association avec le Cookeo 9-en-1

Le gros point fort de l’interface ? Les instructions détaillées pas à pas. Le Cookeo nous guide en affichant chaque étape en temps réel, avec des indications précises sur les ingrédients, les temps de cuisson et les manipulations à effectuer.

Enfin, le bouton rotatif central permet une navigation fluide entre les menus, et le retour tactile sur l’écran rend l’expérience plus agréable. Bien qu’on aurait peut-être pas dit non à une vraie évolution avec une interface complètement tactile.

En résumé, une interface pensée pour rendre la cuisine simple, rapide et sans prise de tête.

Les accessoires optionnels disponibles

Alors, oui la grande nouveauté du Cookeo 9-en-1 est qu’il dispose de 3 nouveaux modes de cuisson. Malheureusement pour préparer les yaourts par exemple, il vous faut des verrines qui ne sont disponibles qu’en les achetant en plus. Après vous avez aussi la possibilité d’utiliser des anciens pots de yaourts en verre. Bémol de cette technique : il n’y a pas de couvercles.

Les verrines du Cookeo 9-en-1

Le Kit de 6 verrines proposé en option par Moulinex comprend six pots en verre avec des couvercles en silicone proposé à 32,99€. Vous avez aussi une autre version disponible sur Amazon avec 7 pots pour 23,85€. Ce qui fait légèrement augmenter le prix final. Mais vous verrez que vous avons tester la solution des pots en verre recyclés qui fonctionne aussi très bien. Et puis c’est écologique.

Les trois nouveaux modes du Cookeo 9-en-1

Parlons peu mais parlons bien. Ce qui nous attire le plus dans ce nouveau Cookeo, c’est l’arrivée de trois nouveaux modes de cuisson qui élargissent encore les possibilités. Bien que mon Cookeo + n’avait pas non plus la connectivité Wifi, ce que j’ai envie de savoir c’est si c’est trois nouveaux modes changent vraiment la donne.

Cuisson sous vide : une cuisson basse température dans un sachet hermétique immergé dans l’eau qui permet de préserver les saveurs et la texture des aliments.

: une cuisson basse température dans un sachet hermétique immergé dans l’eau qui permet de préserver les saveurs et la texture des aliments. Cuisson lente : pour mijoter des plats longuement sans surveillance et à basse température.

: pour mijoter des plats longuement sans surveillance et à basse température. Mode yaourtière : une première sur un Cookeo ! Il permet de préparer des yaourts maison si bien sûr vous avez les verrines pour.

Si sur le papier, toutes ces qualités nous font saliver. Il ne nous reste plus qu’à tester.

Après quelques semaines d’utilisation, que vaut le Cookeo Wifi 9-en-1 ?

Étant déjà adepte du Cookeo +, je savais déjà que les programmes disponibles sur les deux ne changeraient rien à mon opinion de base. Donc, il fallait s’armer de temps et de patience pour tester les nouveaux modes. Parce que oui, pour des yaourts, comptez environ 8h, pour une cuisson lente, 6h. Mais ce qu’on peut vous dire c’est que le jeu en vaut la chandelle.

Mode rissolage pour la préparation du bœuf bouguignon

J’ai donc retroussé les manches pour réaliser un bœuf bourguignon en 6h.

Bon, pas vraiment, puisque le Cookeo fait tout à notre place. Place au mode rissolage pour faire dorer la viande, les lardons et les oignons. Puis ça y est, vient le moment de mettre le reste des ingrédients avant de lancer la cuisson lente en mode douce (pour la viande et le poisson, sinon forte pour les légumes). Et le petit plus c’est que vous pouvez tout à fait faire votre préparation en amont et lancer un départ différé au besoin.

« Few hours later »

6h d’attente plus tard avec l’odeur délicieuse du bourguignon dans les narines, nous goûtons. Que dire. C’est un peu une madeleine de Proust, ce petit plat réconfortant à souhait qui nous ramène tout droit dans les jupes de maman. La viande est ultra fondante tout comme les carottes. Rien à redire. Et puis, le pied de n’avoir rien à surveiller, la machine s’occupe de tout.

Le résultat après 6h de cuisson.

Nous avons aussi testé le mode yaourtière. Ici aussi, si vous voulez un dessert lacté dans la minute, passez votre chemin. La recette prend 8h, mais le résultat est là : de très bons yaourts à la vanille. Comme nous vous le disions, nous n’avions pas de pots avec couvercle en silicone. Mais qu’importe, les bons vieux pots en verre La Laitière font très bien l’affaire. Nous les avons garder au frigo avec dessus un film alimentaire bien serré pendant une semaine sans problème.

Pour ce qui est du mode sous vide, nous avons testé le magret. Pareil, un vrai jeu d’enfant. Rien de bien compliqué tant que vous avez des sachets hermétiques chez vous. Seulement 1h30 de cuisson cette fois et le résultat est incroyable.

Vous l’aurez compris, ces trois modes valent l’attente ! Nous n’avons pas grand chose à lui reprocher, si ce n’est son préchauffage qui, lui, n’a pas évolué. Vous avez le temps de couper vos légumes et autres aliments pendant qu’il chauffe.

Si vous avez une petite cuisine (comme c’est mon cas), c’est un peu la pièce maîtresse des lieux. Il faut avoir du rangement à côté pour pouvoir entreposer plusieurs appareils.

Acheter le Cookeo 9-en-1

Ce qu’il faut retenir

L’ utilisation est simple comme bonjour. Tout est expliqué pas à pas sur l’écran (et en couleurs qui plus est).

est simple comme bonjour. Tout est expliqué pas à pas sur l’écran (et en couleurs qui plus est). La connectivité donne accès à un nombre infini de recettes (soit de Moulinex, soit des utilisateurs) et à des mis-à-jours régulières.

donne accès à un nombre infini de recettes (soit de Moulinex, soit des utilisateurs) et à des mis-à-jours régulières. Les trois nouveaux modes font vraiment la différence. Surtout si vous aimez les plats fondants et mijotés sans passer 8h derrière les fourneaux. C’est le Cookeo qui s’en charge. Pareil pour des poissons ou viandes tendres à souhait qui gardent tous leurs bons nutriments. Sans parler des yaourts maisons !

font vraiment la différence. Surtout si vous aimez les plats fondants et mijotés sans passer 8h derrière les fourneaux. C’est le Cookeo qui s’en charge. Pareil pour des poissons ou viandes tendres à souhait qui gardent tous leurs bons nutriments. Sans parler des yaourts maisons ! Beaucoup moins de vaisselle ! Pas de casseroles et de faitouts à gogo, juste la cuve du Cookeo qui passe au lave vaisselle.

! Pas de casseroles et de faitouts à gogo, juste la cuve du Cookeo qui passe au lave vaisselle. Le départ différé qui permet de mettre les pieds sous la table en rentrant du travail.

qui permet de mettre les pieds sous la table en rentrant du travail. Si vous ne souhaitez pas suivre une recette, le mode manuel est tout aussi bien. Simple à prendre en main et à utiliser.

Alors on adopte le Cookeo 9-en-1 ?

La question première était de savoir si le Cookeo 9-en-1 pouvait remplacer mon Cookeo +. La réponse est clairement oui ! Au-delà du changement de design (qui fait réellement plus premium), il est connecté et possède 3 nouveaux modes de cuisson pour seulement 80€ de plus que son prédécesseur.

On est sans conteste sur un appareil haut-de-gamme à un prix plus que raisonnable.

À vrai dire, je pense que niveau fonctionnalités et qualité, on se rapproche plus du Cookeo Touch Pro. Bref, nous l’avons complètement adopté ! Et nous vous le conseillons.

