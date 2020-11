Attention les yeux… Ou plutôt attention à vos oreilles, parce qu’Anker a frappé un grand coup. En sortant son casque Bluetooth Soundcore Life Q30, la firme, également connue pour concevoir les produits de la marque Eufy, persévère sur un marché déjà bien encombré. Pour y survivre, pas le choix : il faut se montrer très concurrentiel. Après le Life Q10, puis le Life Q20, qui avaient déjà convaincu le public, leur successeur arrive avec un troisième opus des plus généreux. Nous en avons donc réalisé la critique pour vous. Roulements de tambours…

LES PLUS autonomie excellente

son haute-résolution

connectivité double-appareil

le réducteur de bruit

le design style haut-de-gamme

portée d’environ 15 m LES MOINS fil USB-C sans chargeur

NFC non-compatible avec IOS

micros plutôt décevants

volumineux

Caractéristiques techniques du casque audio

Marque : Soundcore

Soundcore Connectivité : Bluetooth 5

Bluetooth 5 Réduction de bruit : Digital Hybrid ANC Multi-Mode

Digital Hybrid ANC Multi-Mode Mode transparence : oui

oui Charge : USB-C

USB-C Taille du pilote : 40 mm Temps de chargement : 5 min de charge/4h d’autonomie

5 min de charge/4h d’autonomie NFC : Oui

Oui Son : Haute Résolution

Haute Résolution Autonomie : entre 40h et 60h

entre 40h et 60h Micro pour téléphone : 2

2 Application : Soundcore

Unboxing casque Bluetooth Life Q30 de Soundcore : le luxe démocratisé

En vérité, nous ne trouvons pas la boîte extraordinaire. Une égérie blonde affichée sur la tranche, le regard perdu au loin… c’est un peu lisse, pour ne pas dire désuet. Par ailleurs, les photos à l’arrière n’apportent pas grand chose non plus. Les informations principales apparaissent sur la face et au dos du carton, avec une image du produit, décoré par un effet “fréquence sonore”… sans être vraiment raté, le packaging, quitte à être un peu fade, aurait pu être encore plus épuré. On vous rassure : les défauts du Life Q30 se résument à cette entrée en matière que nous jugeons bien sévèrement. Par ailleurs, nous en avons trouvé un autre emballage sur Amazon qui relève bien le niveau. Quoi qu’il en soit, le carton mis à part, on tombe sur une pochette rigide noire à fermeture éclair, que l’on s’empresse évidemment d’ouvrir.

La moulure pour ranger le casque nous fait voir directement que la partie écouteurs est pliable vers l’intérieur. Cette élégante dissymétrie en première présentation (certes, d’autres l’ont fait avant eux), nous inspire plutôt confiance. Le sceau Soundcore cuivré, apposé au dos des coussinets, donne au nouvel arrivant un aspect presque classieux. Sur l’autre versant de la pochette, une fermeture éclair très discrète donne accès à tous les accessoires ci-dessous (nous consentons même à vous montrer du même coup une autre face de ce carton si mal chéri) :

Accessoires du nouveau casque audio sans fil de Soundcore

Il est toujours plaisant, lorsqu’on déballe quelque chose, de se trouver bien équipé sans se sentir encombré. Autrement dit, on aime savoir ce qu’on peut jeter sans vergogne, et si ce que l’on garde sous la main (ou dans un tiroir) risque vraiment de nous servir. Sur cette image, on vous laisse deviner ce qui nous a été fondamentalement utile. Petit indice : la couleur sera un bon facteur discriminant… Blague à part, vous obtenez donc un fil de charge USB-C, un câble pour une écoute auxiliaire, le fameux casque et sa pochette de protection, et une notice à tout petit format, décomposée en trois parties : un carton dépliable pour le SAV, un manuel “Quick Start” écrit en anglais – à l’instar du carton, et une livret pour les conseils de sécurité, traduit cette fois en plus d’une douzaine de langues.

Design et ergonomie du casque audio sans fil Life Q30

Comme tout bon casque qui se respecte, le Life Q30 est composé de coussinets très confortables. D’ailleurs, leur envergure laisse beaucoup de place à vos oreilles. On remarque les lettres L et R qui vous indiquent dans quel sens le porter si vous écoutez vos musiques ou vidéos en stéréo. L’ensemble est plutôt lourd (0,77 kg), ce qui a tendance à laisser une impression de qualité (même si ce n’est pas un indicateur fiable). On apprécie l’effet bois verni en haut du serre-tête et les reflets qui lustrent la face extérieure des écouteurs. Bien qu’un peu serré, le serre-tête est ajustable : en outre, la partie inférieure est moelleuse à souhait, ce qui compense légèrement avec le poids du casque. Finalement, le vrai bémol réside dans ses dimensions qui vous coiffent un peu façon princesse Leia…

Vous n’aurez à manipuler que cinq boutons : marche/arrêt, NC (Noise Cancellation = réducteur de bruits), play/pause et les deux boutons dédiés au volume. En outre, une étiquette circulaire décollable vous renseigne sur deux fonctionnalités tactiles. La première concerne le NFC (appairage rapide) : vous pouvez connecter votre Smartphone Android par simple contact. La seconde concerne le mode transparence, pour ne pas trop vous couper du monde extérieur. En effet, la fonction NC pourra être surprenante pour les non-habitués (mais résolument jouissive !).

Utilisation du casque Bluetooth Life Q30 de Soundcore

C’est là que l’on s’est mis, à la rédaction, à estimer le prix du casque à plus de deux fois sa valeur ! En appuyant deux secondes sur le bouton “marche”, vous obtiendrez quatre notes de musique montantes (do, mi, sol, do) et une voix robotique vous fait état en anglais de la batterie restante (“battery high“, “medium” ou “low“). L’appairage classique, en activant le Bluetooth sur votre téléphone, est très rapide. Idem pour le PC. Et musique !… La baffe ! Nous étions habitués au JVC S80BT, un bon casque à moins de 100 €, mais là, quelle différence ! Le cerveau sursaute à ce changement d’ambiance sonore. Surtout une fois la réduction de bruit activée : c’est d’un confort tellement inouï qu’on peut volontiers porter le casque juste pour le silence. Quant au son, pas besoin de nous croire sur parole : même s’il n’est pas parfait, il est certifié Hi-Res. Ce qu’on aime moins en revanche, c’est qu’il laisse passer du son lorsque le volume est un peu élevé…

Autonomie

Il est annoncé que le casque offrait 40 heures d’autonomie avec la fonction NC. Nous qui le gardons bien souvent sur les oreilles, on a effectivement eu du mal à le tirer jusqu’au niveau medium. Sans réduction de bruit, il est censé grimper à 60 heures. Sans pousser le test en l’utilisant aussi longtemps en une fois, on admettra plus simplement que le problème de la batterie est loin d’être quotidien. Disons plutôt bi-hebdomadaire si l’on s’amuse à la vider entièrement. Mais l’on préfèrera souvent la recharger pendant 20 minutes pour récupérer 16 h de temps d’écoute (4 heures pour 5 minutes). À ce titre, on est content d’avoir le câble USB-C, et l’on considérera que ne pas fournir un chargeur entier aura surtout permis d’économiser sur le coût final du produit.

Résistance à l’eau et autres agressions

C’est le point flou de notre test, mais tâchons de vous donner une vue d’ensemble. Nulle certification IP ne garantit la résistance du casque à l’eau ou à la poussière. Le manuel de sécurité semble toutefois nous avertir contre les fortes chaleurs et toute forme d’exposition à l’eau. Pas de panique : c’est une précaution d’usage. Nous avons déjà passé plusieurs minutes sous une pluie fine et nous n’avons subi aucun choc électrique. Quant au soleil, même sans fondre instantanément, aucun composant électronique n’aime ça. Enfin, nous n’avons pas eu l’occasion de le tester contre les chutes. En soi, c’est bon signe : le poids et la pression du serre-tête l’empêchent de glisser. Nous sommes allé courir et effectuer quelques jongleries avec le ballon : il demeure vissé sur le crâne comme si de rien n’était.

Connectivité, application et micros

Question connectivité, tout appairage s’effectue de manière très fluide. Un petit “mi-sol-do” vous confirme que le smartphone a bien été connecté. S’il ne détecte aucun appareil, le casque s’éteint au bout d’une petite minute. Soulignons la possibilité de connecter deux appareils à la fois : un pour la musique et un pour les appels, par exemple. Quant à l’application Soundcore vous donne accès à un égaliseur. Il sauvegardera vos modifications à condition de vous faire un profil. Petit bonus sympa : vous pouvez installer un raccourci renvoyant directement aux modes d’écoute !

L’interface est très facile d’accès, et fonctionnera avec la plupart des autres produits Soundcore. Pour terminer, le casque Bluetooth Life Q30 utilise pas moins de deux micros pour que vous puissiez passer vos appels confortablement en gardant les mains libres. En captant votre voix, ils sont censés réduire un peu le bruit autour de vous, de sorte à ce que votre échange ne soit pas parasité. Nous avons testé : c’est mieux que rien, mais on note comme une petite latence. Votre interlocuteur aura toujours un meilleur confort d’écoute en appel normal. Ce défaut en amène un autre lorsqu’il vous complique l’utilisation de Google Assistant ou de Siri. Dommage mais pas si grave au vu du prix.

Est-il intéressant d’acheter un casque Bluetooth Life Q30 de Soundcore ?

Là où la firme rattachée à Anker a fait très fort, c’est dans le rapport qualité/prix exceptionnel qu’elle apporte à son nouveau casque audio. C’est une idée cadeau à portée du plus grand nombre, quitte à s’y mettre à plusieurs. Rien que le son, l’autonomie et la “Noise Cancellation” vous procurent un confort d’écoute qu’on estimerait à un prix déjà bien supérieur. Si vous vous mettez seulement aux casques sans fil Bluetooth, celui-ci vous enchantera à coup sûr.

Soundcore Life Q30 vs Sennheiser PXC 550-II

Nous avons récemment eu l’occasion d’effectuer un test du casque Bluetooth Adapt 660, version BtoB du Sennheiser PXC 550-II. Plus haut-de-gamme, mais aussi bien plus cher, il propose un son de qualité comparable, avec un réducteur de bruit assez équivalent. Il dispose d’une meilleure connectivité puisqu’il est compatible avec les assistants vocaux, embarque de bien meilleurs micros pour les appels et propose une expérience ergonomique innovante. En contrepartie, il présente une autonomie assez faible (20h d’écoute ANC), et un prix de deux à quatre fois plus élevé. Ces deux critères ont suffit pour que le plus luxueux soit le moins bien noté des deux. Cela dit, le Soundcore Life Q30 vient tout juste d’arriver sur le marché : la concurrence ne fait que reprendre !