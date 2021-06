Contenu et accessoires Soundcore : toujours simple et efficace

Voici déjà plusieurs mois que nous utilisons le casque audio Bluetooth Life Q30 d’Anker. Une satisfaction quasi totale grâce à un rapport qualité/prix assez inimaginable. Pour rappel, nous avions été bluffés par une réduction de bruit très efficace et un son Hi-Res assez équilibré. Dès lors, à quoi peut-on s’attendre avec sa version itérée ? Nous avons eu la chance de porter à nos oreilles le nouveau casque connecté Life Q35 (2021) pour une comparaison directe. Bien entendu, nous ne nous attarderons pas sur les points communs avec le modèle précédent, notamment en ce qui concerne les commandes. Mais qu’en est-il du design ? De la connectivité ? Des performances sonores ? Et surtout, que vaut la qualité par rapport au prix ? On vous fait le topo.

LES PLUS Design plus joli et plus confort que le Life Q30

Son plus propre que le Life Q30

ANC au top

Détecteurs d’oreilles LES MOINS Indice IP : c’est toujours mystère et boule de gomme

50 € plus cher que le Life Q30 pour le moment

Fiche technique du casque Bluetooth Soundcore Life Q35

Marque : Anker

Modèle : Life Q35

Dimensions : 19.5 x 18 x 7.8 cm

Poids : 272.16 g

Profil Sonore : Son certifié Hi-Res Audio Wireless, haut-parleurs audio dynamiques 40 mm + technologie LDAC

Fréquence : 16 Hz à 40 kHz

ANC : Réduction active du bruit (modes intérieur, extérieur, transport et transparence)

Microphones : 4 microphones avec suppression de bruit Autonomie : 60 h/40 h avec ANC/ Charge 5mins = 4 h d’écoute

Indice IP : NC

NC Application : Soundcore

Soundcore Chargeur : USB-C

Connectivité : Bluetooth 5.0/AUX/NFC/multiappairage 2 appareils

Distance Bluetooth : NC

NC Prix : 129,99 euro s

Date de sortie : Mai 2021

Unboxing Casque Connecté Life Q35

On ne s’attardera pas sur le packaging, à peu de choses près identique à celui du Life Q30. Nous avions un brin critiqué la photo d’une jolie blonde devant mettre en valeur le produit. On ne vous a pas montré le mannequin homme qui la remplace, dont l’effet est tout aussi sommaire. Quant au reste, on retrouve les caractéristiques générales et plusieurs photos du modèle. Le petit papier translucide marqué du sceau Soundcore donne un peu de cachet à l’ouverture de la boîte, ce qui ne gâche rien. Mais passons au déballage proprement dit !

Rien de bien neuf de ce côté-ci, à par peut-être un étui de rangement encore plus joli avec un « S » en mousse qui vous aide à ranger votre appareil sans vous faire de nœud au cerveau. On notera également un câble jack plus long et une prise de voyage qui ne figurait pas dans les accessoires du modèle précédent. Cela vous épargne une commande de 2€ sur Aliexpress, et c’est toujours mieux qu’un coup de pied au derrière ! Enfin, vous retrouvez le câble USB-C et le guide de démarrage rapide, disponible en format numérique sur l’application.

Design Life Q35 : une structure identique au Life Q30 à quelques détails près

Avec juste 10 grammes de plus, que l’on sent lorsqu’on porte les deux casques consécutivement, le casque connecté Life Q35 embarque de petites améliorations pas piquées des hannetons ! D’abord, sur le coloris, on se retrouve avec un bleu gris légèrement luisant, du plus bel effet. En outre, les coutures des coussinets leur donnent une forme plus anguleuse et une meilleure fermeté. Le confort en est légèrement amélioré, puisque sur la version antérieure, la partie molle avait tendance à s’affaisser. Enfin, l’on a remarqué un renforcement de la rigidité de l’arceau. Cependant, difficile de mettre ça sur le compte de la fabrication avec certitude. On pourrait également se dire que c’est dû au fait que le produit soit neuf. Quoi qu’il en soit, nous lui avons trouvé un meilleur maintien que son aîné.

Commandes Life Q35 : aucun changement de ce côté

Par rapport au Life Q30, tout est à l’identique. Aussi bien concernant l’emplacement des boutons que leurs fonctions. Pas de changement non plus sur les commandes tactiles.

Nous passerons donc notre chemin en nous contentant de ces quelques illustrations, dont la magnifique étiquette latérale vous indiquant comment bien utiliser le NFC. Nous, on se débrouille facilement sans, mais sa présence est un vrai plus. Et pour de plus amples renseignements (vous l’attendiez), n’hésitez pas à relire notre test du casque audio Life Q30 d’Anker.

Utilisation du casque connecté Life Q35 : une amélioration notable à appréhender

Et voici un testeur de produits high-tech des plus rigoureux dans un décor estival propice aux heures d’aride labeur. Le casque connecté Life Q35 s’utilise exactement de la même manière que la version précédente. Vous l’allumez en appuyant deux secondes sur le bouton « marche/arrêt » (ce qui, d’ailleurs, nous paraît longuet, à force…). Sinon, toujours le même « do mi sol do » et la même voix qui vous annonce en anglais où en est votre niveau de charge. Comme mentionné plus haut, les commandes sont rigoureusement les mêmes.

Ce qui a changé, en revanche (à part que nous voici de face et sans lunettes grâce à la magie du montage), c’est l‘intégration de détecteurs d’oreilles. On les avait déjà eus dans notre test des Liberty Air Pro 2, écouteurs connectés d’Anker. Ainsi, votre piste musicale (ou autre vidéo) s’interrompt dès lors que vous ôtez votre appareil. Sauf que cette fois-ci, nous avons rencontré un phénomène étrange : des mises sur pauses indésirables et intempestives, tandis que le casque audio était bien vissé sur notre tête fort chevelue… Et c’est précisément là qu’était l’erreur ! Les cheveux placés devant l’oreille affolent complètement les détecteurs. Même chose si vous portez une casquette. Heureusement, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité depuis l’application Soundcore si jamais elle s’avérait dérangeante.

Performances sonores et microphones : des mises à jour un peu partout

Nous avons écouté l’album Léviathan de l’excellent Youtuber Alt 236 pour nous faire une idée avec les casques Life Q30 et Life Q35. Une bonne électro wave un peu dark pour sentir les synthétiseurs, les basses et l’impact des percussions. La différence entre les deux casques connectés est ténue, mais bien réelle. Il s’avère que la technologie LDAC a été ajoutée à la version itérée. Ce système de compression/décompression améliore les flux audio transmis en Bluetooth. Résultat : moins de grésillements, un son plus net et plus précis. En outre, la qualité des micros est en hausse, avec une intelligence artificielle capable de rendre la communication aussi fluide que confortable. Nous avons donc pu passer un long appel depuis la rue sans perdre en qualité de transmission. Un énorme plus par rapport au casque précédent, lequel donnait des résultats plutôt médiocres. Enfin, un mot sur l’autonomie : « éternelle ».

Verdict : faut-il acheter le casque connecté Life Q35 d’Anker ?

Eh bien la réponse est oui… et non ! C’est que l’enseigne Anker est victime de la concurrence avec elle-même. Ainsi, pour moins de 80 €, le Life Q30 fait déjà largement l’affaire. On ne peut nier que le Life Q35 présente un joli panel de rectifications pour le moins intéressantes. Est-on pour autant sur une montée en gamme ? Sans doute, mais pas de quoi réinvestir si vous utilisez déjà la version précédente. Pour 50 € de plus, pas besoin d’avoir fait Saint-Cyr pour estimer que ce serait une mauvaise affaire. Cependant, si vous cherchez un casque et que vous avez le budget, foncez ! Sinon, attendez que le prix baisse un peu, afin de retrouver un rapport qualité/prix équivalent à la version antérieure.