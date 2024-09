Test bureau assis-debout Harrison de Fezibo :  le meuble idéal pour le télétravail ?

Vous êtes entrepreneur ? Souvent en télétravail ? Vous avez sûrement dû voir passer le bureau « assis-debout ». Et pour savoir s’il vaut vraiment le coup, nous avons testé le Harrison de Fezibo.

Si vous travaillez assis derrière un bureau, les douleurs à la fin de la journée vous sont sûrement familières. Peut-être avez vous déjà cherché un remède à ça ? Coussin, chaise de bureau plus ergonomique, changement régulier de positions… Mais les résultats ne sont pas flagrants voire nuls. Et le bureau « assis-debout » alors ? Ce nouveau meuble de travail qui envahit internet, il vaut quoi ?

Pour pouvoir en juger, nous avons testé le Harrison de Fezibo. La marque asiatique a conquis le marché avec ses prix plus qu’attractifs mais côté qualité et ergonomie, on en pense quoi ?

Les plus Le prix,

Le design,

La qualité. Les moins Réinitialisation à chaque coupure de courant.

Les bureaux assis-debout : pour quoi faire ?

Avant d’entamer le test du bureau Harrison de Fezibo, voyons ensemble quelques chiffres assez alarmants (études scientifiques) sur la sédentarité dans le monde du travail…

Les personnes derrière un bureau passent 75% de leur temps (lorsqu’elles ne dorment pas) assises (60% pour les autres).

(lorsqu’elles ne dorment pas) assises (60% pour les autres). Le risque de mort prématurée est 37% plus élevé chez la femme travaillant assise au minimum 6h par jour contre celle qui le reste seulement 3h par jour. Et de 17% chez les hommes.

chez la femme travaillant assise au minimum 6h par jour contre celle qui le reste seulement 3h par jour. Et de chez les hommes. La position prolongée assise serait la cause de : troubles de la circulation sanguine , perte de masse musculaire , douleurs lombaires , troubles digestifs , risques cardiovasculaires et apparition du cancer du colon .

, , , , et apparition du . Nous serions également bien plus fatigués que ceux travaillant debout.

À l’inverse la position debout, nous apporterait bien des bienfaits.

Liberté de mouvement et zone de travail plus grande.

et zone de travail plus grande. Sollicitation de l’ensemble des muscles (pas que ceux des mains et des bras…).

(pas que ceux des mains et des bras…). Réduction de la fatigue et de l’endormissement après une bonne pause déjeuner par exemple.

Bien que cette position semble efficace, elle peut être à la longue aussi inconfortable que sa prédécesseur… C’est pourquoi les scientifiques recommandent d’alterner entre les deux positions. Et c’est là que les bureaux assis-debout rentrent en jeu. Ils permettent in fine de :

Favoriser votre circulation sanguine .

. Solliciter vos muscles .

. Et réduire la fatigue à la fois morale et physique.

Sources : US National Library of Medicine / National Institute of Health, American Cancer Society et https://www.ergotron.com/en-us/ergonomics.

Si l’on fait ce détour, ce n’est pas pour créer un climat anxiogène quant au travail assis mais plutôt pour montrer que les bureaux assis-debout ne sont pas qu’une simple trend sur internet. C’est même une solution à la fois pour votre santé et votre productivité.

Bureaux assis-debout Fezibo : prix compétitifs et designs illimités

La marque asiatique s’est imposée sur le marché grâce à ses prix. Il faut dire que par rapport à certains autres concurrents, leurs bureaux assis-debout sont très accessibles. 239€ pour le « Base » qui dans le même style peut être vu chez d’autres à pas moins de 330€.

Mais la marque n’a pas que cet atout dans son sac. Vous avez un large choix de bureaux : d’angle, avec tiroir, plateau pour clavier, en bambou, en chêne… Bref, difficile de ne pas trouver celui qui nous convient. Niveau design, on ne peut qu’être satisfait. Testons maintenant l’un d’entre eux : le Harrison.

Unboxing du bureau assis-debout Harrison de Fezibo

Il faut tout d’abord que vous sachiez que les colis arrivent séparément. Vous recevez dans un carton, la cadre (autrement dit les pieds) et dans l’autre le plateau du bureau. Pour la livraison, elle est très rapide. En seulement trois jours, nous avons reçu la première partie du bureau. La deuxième a mis quelques jours de plus.

Dans chaque colis, nous retrouvons tout ce qu’il nous faut pour nous attaquer au montage (cf photos)…

Les notices ,

, Les vis et autres objets qui nous permettrons de monter le bureau assis-debouts,

et autres objets qui nous permettrons de monter le bureau assis-debouts, Les pieds, planches, crochets, support clavier, câble électrique, attaches câble et boîtier clavier pour monter et descendre le bureau.

Le bureau Harrison est disponible en plusieurs coloris : noyer clair, noyer noir, rustique clair, chêne foncé, blanc ou noir. Pour notre part, nous avons opté pour le noyer clair (un indémodable).

Pour le montage, soyons honnête, vous n’y arriverez pas seul (et si le dicton a tendance à dire que vous allez plus vite, ici, c’est FAUX). Nous l’avons donc monté à deux et ce n’était pas une mince affaire. Nous avons mis environ 1h30. Mais in fine, ça en valait la peine.

Points forts du montage : tout est très bien expliqué, vous retrouverez des numéros inscrits sur chaque objet présent dans le carton qui se réfèrent ensuite sur la notice. Très pratique pour ne pas se tromper. Chaque petit pochon de vis, boulons et autres manillons en contient un de plus que ce que vous n’avez besoin. Enfin pour les pieds, vous avez deux options : soit des roues blanches, soit des embouts plats à visser. Si vous êtes du genre à bouger régulièrement votre bureau, les roues sont vos alliées. Vous avez également des attaches pour fixer le câble à votre bureau et éviter qu’il ne pendouille.

tout est très bien expliqué, vous retrouverez des sur chaque objet présent dans le carton qui se réfèrent ensuite sur la notice. Très pratique pour ne pas se tromper. Chaque petit pochon de vis, boulons et autres manillons en contient que ce que vous n’avez besoin. Enfin pour les pieds, vous avez deux options : soit des blanches, soit des à visser. Si vous êtes du genre à bouger régulièrement votre bureau, les roues sont vos alliées. Vous avez également des attaches pour fixer le câble à votre bureau et éviter qu’il ne pendouille. Point faible : dans le colis, la visseuse n’est pas fournie. Et franchement, elle est nécessaire. Bien que comme chez Ikea, une clé Allen est présente dans le carton, il y a des endroits très difficiles d’accès avec ce type d’outil. Nous avons donc sorti la visseuse.

Vers l’infini et au-delà

Une fois le montage terminé, place à la prise en main. De chaque côté du bureau, vous avez deux crochets pour mettre soit votre cartable… soit votre casque audio. Vient maintenant la partie excitante : faire fonctionner la machine.

Vous avez toutes les explications relatives au fonctionnement sur une notice très complète. Vous pouvez :

Mémoriser vos positions préférées (pour ma part, je suis à 80.0 en écrivant ses lignes).

préférées (pour ma part, je suis à 80.0 en écrivant ses lignes). Régler la sensibilité pour l’arrêt en cas de blocage.

pour l’arrêt en cas de blocage. Et bien d’autres fonctions sont disponibles.

Une fois la notice lue, nous tentons de démarrer l’engin. Sachez qu’à chaque fois que vous débrancher l’appareil, il faut le réinitialiser… Ce qui est assez contraignant surtout lorsque vous enregistrez vos positions.

Lorsqu’il se réinitialise, il reprend sa position de départ/d’usine. À vous ensuite de vous souvenir des positions qui vous conviennent… Pour monter et descendre le bureau, c’est plutôt assez rapide et silencieux (un avantage si vous travaillez dans un open space). Cependant, le moteur peut parfois se bloquer quelques secondes avant de reprendre sa course. N’hésitez pas à appuyer longuement et de manière intense sur les flèches pour éviter ce désagrément.

Un bureau assis-debout somme toute pratique, robuste et design

Pour un prix inférieur aux autres modèles de la concurrence, nous pensions recevoir un bureau un peu moins qualitatif. Et pourtant, rien de tel. Le Harrison est robuste, plutôt classique certes par rapport à ses comparses sur le site, mais complètement dans les clous de ce que nous recherchions.

Il est assez grand pour accueillir plusieurs écrans et possède aussi un plateau pour clavier (sa conception est moins robuste cependant que le reste du bureau).

Un autre de ses atouts : sa stabilité. Encore une fois, nous ne nous attendions pas à une aussi bonne qualité. Le bureau est stable qu’importe sa hauteur et peut supporter jusqu’à 80 kg.

Nous avons fait plusieurs tests pour vérifier sa stabilité et le résultat est sans équivoque. Bien sûr, nous ne vous conseillons pas de vous asseoir dessus mais vous pouvez taper du poing sans faire tomber votre tasse de café.

Alors on achète ou on achète pas le bureau assis-debout Fezibo ?

Si vous êtes assis 8h devant votre écran, on dit oui. Bien que nous testons le bureau depuis seulement quelques jours, ça a changé notre façon de travailler. Même sans vouloir travailler debout, vous pouvez enfin régler votre bureau à la hauteur souhaitée. Et pour ça, on dit adieu au mal de dos en fin de journée.

La productivité est aussi améliorée (bien plus concentrée qu’avant) et la fatigue bien moins présente. N’oublions pas que c’est un atout indéniable pour notre santé et sûrement pour prolonger un chouïa notre espérance de vie.

Donc à notre humble avis, c’est un investissement rentable sur le long terme et bien moindre que certaines autres marques.