La Blink Mini est une petite caméra de sécurité particulièrement abordable. Une caméra de surveillance qui remplit sa mission ni plus ni moins. Les résultats de notre test de la nouvelle caméra d’Amazon.

Voici la nouvelle caméra de sécurité d’entrée de gamme proposée par une filiale d’Amazon, Blink. Cette caméra est particulièrement accessible (vendue moins de 40 euros) et conviendra à beaucoup de situations pour conserver un œil sur sa maison. Il s’agit d’une concurrente directe de la populaire Xiaomi Mi Home et de la Ring Indoor Cam dans le marché des caméras de sécurité d’entrée de gamme. Des fonctionnalités basiques que l’on attend d’une caméra de sécurité pour maison intelligente à un tel tarif. La Blink Mini répond donc aux attentes ni plus ni moins, mais souffre d’un défaut qui pourrait faire sourciller plus d’un client potentiel.

Caractéristiques techniques de la caméra de sécurité pas cher Amazon

Blink est une marque d’objets connectés pour la maison intelligente propulsée par le géant américain du commerce électronique, Amazon. À la différence des autres caméras de sécurité sans fil et fonctionnant à pile commercialisée par la marque, la Blink Mini est une version filaire qui se connecte à une prise de courant ou une prise USB. La caméra de sécurité permet de filmer des vidéos HD en 1.080p avec un angle de vision de 110 degrés. Un mode nocturne utilisant l’infrarouge est aussi intégré.

La Blink Mini est aussi équipée d’un détecteur de mouvement. Il est possible de configurer des zones de détection pour éviter les fausses alertes. Grâce à sa connexion Wi-Fi, elle peut envoyer des alertes sur l’application smartphone. La caméra est aussi équipée d’un micro et d’un haut-parleur permettant d’écouter les sons, mais aussi dialoguer avec les membres de votre famille ou alors avec le cambrioleur. Bien évidemment, le dispositif est aussi compatible avec Amazon Alexa. Toutes les vidéos enregistrées peuvent être stockées dans le Cloud… et c’est là où le bât blesse.

Test complet de la Caméra de sécurité Blink Mini

Bien que la caméra ne sera commercialisée que le 13 mai prochain (elle est d’ores et déjà disponible en précommande sur le site d’Amazon), nous avons pu tester pendant plusieurs jours la Blink Mini. Voici les résultats de notre test de la Blink Mini même si, du fait de la quarantaine pour cause de pandémie de Coronavirus, le test a été un peu plus limité qu’en conditions normales.

Une installation très facile pour la Blink Mini

La caméra est déjà montée, lors du déballage, sur son support à rotule. Un jeu de vis est intégré au carton et permet d’installer facilement la caméra sur un mur ou autre support. Une fois fixé, il est possible d’orienter au mieux la caméra sur sa rotule pour capter la zone que l’on désire. La petite taille de la Blink Mini permet de l’installer un peu n’importe où tant qu’une prise électrique est disponible à proximité ou alors une prise USB d’une puissance suffisante. C’est la seule contrainte véritable pour son installation. Contrainte que les caméras sans fil n’ont effectivement pas.

Une bonne capacité de détection

Les tests réalisés ont permis de vérifier que le système de détection des mouvements de la Blink Mini fonctionne très bien et est particulièrement sensible. Il est d’ailleurs possible de régler la sensibilité des alertes notamment pour que les propriétaires d’animaux de compagnie ne reçoivent pas de fausses alertes à tout moment lorsque leur animal a décidé de faire un peu d’exercice.

Il est possible d’activer ou de désactiver la caméra de sécurité via l’application ou Amazon Alexa. Il est aussi possible d’armer un calendrier d’activité comme par exemple pour les jours et les heures où vous êtes au travail ou pour la durée de vos vacances, etc. Cependant, il faudra passer par l’intégration IFTTT pour que la caméra s’active ou se désactive selon la position proche ou éloignée de votre smartphone.

La Blink Mini offre une bonne qualité audio et vidéo

Comparée aux autres caméras de sécurité d’entrée de gamme, la Blink Mini offre une qualité d’image plus nette de jour comme de nuit avec le mode infrarouge. Notez toutefois qu’à la différence de sa concurrente Ring Indoor Cam, il n’est pas possible de coloriser les images prises de nuit. Ceci dit, la caméra de Blink est 25 euros moins chers que celle de Ring. Difficile donc d’être déçu de l’absence de cette fonction alors que la qualité d’image semble un peu meilleure. Le résultat est aussi convaincant avec l’écran de l’Amazon Echo Show si vous disposez d’un tel écran.

C’est cependant la qualité de l’audio bidirectionnelle qui surprend positivement. La qualité de la voix transmise par le micro intégré nous a particulièrement bien surpris et ressemblait à celle d’un appel téléphonique HD. La qualité du son émis par le haut-parleur n’est toutefois pas aussi parfaite.

La déception : le surcoût « caché » de la caméra

Alors que la caméra remplit très bien ce que l’on attend d’une caméra de sécurité d’entrée de gamme, la Blink Mini déçoit sur un point important. L’appareil est effectivement livré avec un stockage Cloud gratuit uniquement jusqu’à la fin de l’année. Si vous avez déjà un compte Blink avec une autre caméra plus ancienne alors vous pourrez continuer à bénéficier du stockage Cloud gratuit. Cependant, s’il s’agit de votre première acquisition de la marque américaine alors vous devez savoir qu’à partir du 1er janvier 2021 le stockage aura un coût.

Il faudra effectivement débourser 3 euros par mois par caméra ou 10 euros par mois pour une quantité illimitée de caméras pour pouvoir profiter de la solution de stockage Cloud. Sans cet abonnement vous pourrez tout de même continuer à visualiser, en temps réel, les images de la caméra et recevoir des alertes en direct, mais perdrez la possibilité de visualiser les enregistrements réalisés. Une déception donc qui ajoute un coût à l’investissement à réaliser.

La solution du lecteur flash comme palliatif

Si vous ne voulez pas de stockage Cloud, le prochain module de synchronisation 2 de Blink vous permettra de brancher un stockage amovible pour enregistrer vos vidéos Blink Mini sur un lecteur flash. Il vous permettra également de connecter jusqu’à 10 caméras Blink sur votre réseau. Cela coûtera 35 euros, soit autant que la caméra elle-même. Le module de synchronisation 2 devrait débarquer dans les prochains mois. La bonne nouvelle est qu’il s’agit d’un achat unique qui vous permet d’éviter de payer pour un stockage dans le Cloud.

La moins bonne nouvelle est cependant qu’il prend en charge que 64 Go de stockage. Vous aurez donc probablement besoin d’avoir un deuxième lecteur flash à portée de main si vous souhaitez enregistrer une grande quantité de séquences. Tout compte fait, cela pousse une configuration Blink Mini à une seule caméra à près de 80 euros. Nous préférons définitivement la solution de carte micro SD, plus simple et plus abordable, de la concurrente Wyze Cam.

Comparatif de la Blink Mini avec la concurrence

Côté qualité d’image et de son, la Blink Mini fait plus que rivaliser avec les caméras de surveillance Wyze Cam et Ring Indoor Cam. Côté tarif, la caméra de la filiale d’Amazon avec ses 39,99 euros est un peu plus chère que les 25 euros pour la Wyze Cam tout en offrant davantage et inférieure à celle de Ring à 59 euros tout en offrant une qualité similaire à l’exception de la couleur en mode nuit.

C’est cependant la solution de stockage qui vous pourrait vous décider pour un modèle ou un autre. La Blink Mini risque de vous faire passer par un abonnement ou un autre investissement faisant doubler votre investissement en une année. Avec son système de carte microSD et un service Cloud gratuit de 14 jours, le modèle d’entrée de gamme de Wyze reste la référence pour les petits prix.

Acheter la Blink Mini au Meilleur Prix

Bonne capacité de détection [+] S’intègre parfaitement dans l’univers Amazon LES MOINS [-] Le surcoût lié au stockage Cloud dès 2021

