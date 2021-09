Test Blackview Airbuds 5 pro : les écouteurs TWS avec réduction de bruit

D’ordinaire occupé à vendre des smartphones abordables et robustes, la firme chinoise Blackview a récemment lancé sa quatrième paire d’écouteurs true wireless. Pour un prix compétitif, ces derniers possèdent la fameuse fonction réduction de bruit en plus d’une certification IPX7. La marque parle également d’une qualité sonore précise avec des basses dites percutantes. Qu’en est-il vraiment ?

À consulter également : comparatif des meilleurs écouteurs Bluetooth.

Les plus Rapport qualité/prix

ANC efficace

Son de bonne qualité

IPX7 Les moins Peu de commandes

Connexion Bluetooth parfois instable

Autonomie réelle plus faible que celle annoncée

Fiche technique des Blackview Airbuds 5 Pro

Dimensions écouteur : 2,1 x 3,3 cm

Oreillette : Intra-auriculaire

Batterie du boîtier : 480 mAh

Autonomie annoncée : 3 h 30 avec ANC + 20 h ( boîtier)

Connectique boîtier : USB-C Étanchéité : IPX7

ANC : Oui

Microphones : 3 par écouteur

Bluetooth : 5.0

Portée du signal : 10 m

Unboxing des Blackview Airbuds 5 Pro

Que cache son écrin ? Rien d’étonnant, le contenu ressemble à celui de tous les produits de ce genre. À vrai dire, nous avons beau chercher, difficile de trouver des choses à ajouter. Les écouteurs et leur boîtier sont donc accompagnés d’un câble USB Type-C pour la recharge faisant une quinzaine de centimètres de long. En outre, on trouve bien sûr des embouts supplémentaires. Blackview a fourni 4 paires de tailles différentes en plus de celle déjà installée sur les écouteurs pour convenir au plus d’utilisateurs possible. C’est appréciable, certains produits de ce genre en proposent moins.

Design des Blackview Airbuds 5 Pro

Après avoir conçu un modèle à l’apparence très proche des Airpods, la firme nous propose un design qui ressemble aux Airpods Pro, mais avec une tige à moitié cylindrique. En effet, son côté extérieur est plat pour servir de surface tactile. Un petit cercle métallique dépasse du plastique et trône en haut de cette dernière. Ce détail les sort un peu de cet aspect générique. Quant au boîtier, c’est une sorte de galet avec le logo de la marque sur le dessus. Pour l’apparence des écouteurs comme leurs contenants, le choix du blanc n’est pas laid du tout, mais nous semble un peu salissant. Enfin, les Airbuds 5 pro possèdent la certification IPX7. Ce qui signifie qu’ils peuvent être immergés à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Autrement dit, un jogging avec ambiance musicale sous une météo capricieuse devrait bien se passer

Le X de la certification veut dire que la résistance des écouteurs contre la poussière n’a pas été testée.

Prise en main des Airbuds 5 Pro

Avant de les utiliser, cherchez le duo d’embouts idéal pour maximiser le confort et l’efficacité de l’ANC. Une fois adaptés à vos oreilles et chargés, il est temps de les appairer. Pour que votre smartphone les détecte, il suffit d’ouvrir le boîtier et de maintenir le petit bouton juste en dessous des écouteurs. La LED au-dessus se met alors à clignoter en blanc. Le reste du temps, cette diode vous informe du niveau de batterie des écouteurs et du boîtier lorsque les Airbuds ne s’y trouvent plus. Pour résumer, le boîtier et l’appairage fonctionnent comme pour les Airpods Pro. Concernant la tenue dans les oreilles, ces Airbuds 5 Pro partagent les caractéristiques communes aux écouteurs dotés d’une tige. On les oublie rapidement, mais ils ne tiennent pas aussi bien que les modèles qui remplissent davantage le pavillon.

Si la réduction de bruit active est bien présente, on aurait apprécié l’existence d’un mode transparence pour mieux percevoir ce qui se passe dans l’environnement si besoin.

Le contrôle des écouteurs

Première chose embêtante, ces écouteurs n’ont pas d’application dédiée. Impossible de définir différents profils d’écoute et de personnaliser la réduction de bruit ou les commandes tactiles. Pour avoir un égaliseur, il va falloir se contenter de celui d’Android ou d’iOS. Ensuite, les contrôles tactiles se montrent décevants. En effet, le tapotement n’est parfois pas reconnu et les commandes disponibles demeurent limitées.

Deux tape sur l’écouteur droit pour passer au morceau suivant/décrocher un appel/raccrocher

Deux tapes sur l’écouteur gauche pour activer ou désactiver l’ANC

Trois tapes sur n’importe lequel pour réveiller l’assistant vocal

Et c’est tout ! Pas de play/pause, de gestion du volume ou de morceau précédent. Heureusement, les Airbuds 5 Pro possèdent la fonction pause automatique lorsqu’on ôte un écouteur de son oreille. Naturellement, la musique repart dès que ce dernier revient à sa place.

Performances des Airbuds 5 Pro

Avant toute chose, intéressons-nous à la connexion qui les unit avec votre smartphone. Cette dernière passe par le Bluetooth 5.0 et fonctionne jusqu’à dix mètres de distance. RAS ? Pas tout à fait. Au début de nos essais, les écouteurs ont subi des coupures à répétition sans que l’on en comprenne la raison. Heureusement, ce dysfonctionnement ne s’est produit que rarement. Toutefois, ce problème de stabilité entache le confort d’utilisation de ces Airbuds. Lors de nos essais, il est arrivé une rapide activation/désactivation de l’ANC fasse planter le son. Sa qualité se dégrade considérablement et revient à la normale après avoir rompu puis rétablis la connexion Bluetooth. Ça commence à faire beaucoup !

L’autonomie des Blackview Airbuds 5 Pro

Blackview annonce 4 heures d’écoutes musicales avec le volume à 50 % et 30 minutes de moins l’ANC est active. Pourtant, l’écouteur droit a rendu l’âme au bout de 3 heures et 4 minutes pendant notre test. Quant au gauche, il l’a rejoint douze minutes plus tard. Précisons que le signal sonore « batterie faible » a tonné dans les oreilles de notre testeur à partir de 2h45. D’ailleurs, les écouteurs ne ratent pas l’occasion de le répéter toutes les 5-10 minutes au cas où la surdité vous a frappé. Si besoin, le boîtier vient à la rescousse de ses camarades, épuisés par les interminables playlists Spotify. Selon Blackview, ce dernier assure une vingtaine d’heures d’autonomie supplémentaires. Ce dernier est d’ailleurs compatible avec la charge sans-fil. En tout nous avons effectué 5 recharges complètes avec le boîtier plus une partielle. Il a donc assuré 17 heures d’écoutes supplémentaires ce qui donne un total de 20 heures d’autonomie pour ces écouteurs avec l’ANC active.

Sans l’ANC, l’écouteur droit s’est éteint au bout de 3 heures et 50 minutes. On y est presque, celui de gauche a tenu 4 heures !

Qualité du son

À ce sujet, les Airbuds 5 Pro se montrent plus que satisfaisants pour leur tarif. On distingue bien les différents éléments de la scène sonore. Ne vous attendez pas non plus à du Hi-Fi, mais à moins que votre bibliothèque musicale soit en FLAC et que votre oreille soit celle d’un audiophile, cela devrait largement suffire. En outre, Blackview vante la présence de basses percutantes et en effet ces dernières bénéficient d’une mise en avant prononcée. Une comparaison avec une autre paire d’écouteurs sur Humble de Kendrick Lamar permet de bien s’en rendre compte. Cet accent risque de ne pas plaire à tout le monde. Pour faire simple, ces écouteurs conviennent davantage au Hip Hop ou à l’électro plutôt qu’au classique.

Réduction de bruit active

On apprécie la présence de cette fonctionnalité pour une paire d’écouteurs à 50 €. Toutefois, nous craignions avant ce test qu’elle soit inefficace et fasse plus gadget qu’autre chose. Que nenni, nous avons été agréablement surpris. En théorie, l’ANC des Airbuds 5 Pro atténue les bruits ambiants à hauteur de 35 dB à l’aide de 6 micros. Rendez-vous dans une station de métro pour tester la pratique. Le bilan ? Elle étouffe très bien le brouhaha continu créé par tout ce qui se passe autour. Quant à l’arrivée de la rame, elle reste perceptible, mais s’avère plus lointaine et moins agressive. C’est agréable ! En revanche, cette technologie n’est pas non plus miraculeuse. Par exemple, une conversation près de vous ou un bruit sec et court s’entendent malgré l’atténuation. Si vous souhaitez vous couper du monde au maximum c’est un casque qu’il vous faut.

Petite tare commune à beaucoup d’appareils avec l’ANC, ces écouteurs amplifient le bruit du vent lorsqu’elle est activée.

Petit aparté kit main libre

Les 3 microphones par écouteurs ne servent pas qu’à l’ANC. Ils doivent aussi assurer une captation de voix optimale pour que l’utilisateur reste audible malgré un environnement bruyant. Une fois en appel, le résultat est correct mais on aimerait que la voix soit plus claire.

Faut-il acheter les Blackview Airbuds 5 pro ?

On leur reconnaît évidemment des défauts, notamment le peu de commandes disponibles ou leur autonomie en dessous de la moyenne. Toutefois, rappelons qu’il faut débourser une cinquantaine d’euros pour les obtenir en ce moment. Des écouteurs ANC à ce prix ne sont pas monnaie courante. Si ce tarif n’est pas qu’une réduction temporaire et qu’il ne grimpe pas à 90 €, ces écouteurs valent clairement le coup compte tenu de leurs qualités. Dans le cas contraire, passez votre chemin.

Si le sujet vous intéresse, consultez notre test à propos des écouteurs HiTunes X5 Earbuds et celui sur les Shure E535 Wireless.