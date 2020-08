Pour ceux qui cherchent un éclairage de qualité sur le bureau, la ScreenBar Plus de BenQ possède un profil séduisant et moderne. On vous présente cette technologie innovante.

Quand on travaille sur son ordinateur toute la journée, optimiser le confort d’usage, mais aussi l’espace sur le bureau devient vite une fixette. On veut être dans des conditions idéales. Dans ce registre, l’éclairage est un paramètre trop souvent survolé. Et si la lampe BEnQ ScreenBar Plus était l’alternative ?

À quoi ressemble la BenQ ScreenBar plus ?

C’est une lumière DEL qui se pose au-dessus de votre moniteur. Elle est très facile à mettre en place puisqu’il n’y a pas 50 000 câbles à mettre en place, un paramètre appréciable. En effet, vous n’avez qu’un simple câble USB à connecter à la source, probablement votre PC, mais l’idéal est bien sûr que vous puissiez le relier directement à votre moniteur. Ainsi, la connexion sera invisible ou presque. Vous économisez aussi l’espace normalement occupé par une lampe sur votre bureau. L’ensemble est visiblement très bien fini et soigné.

À quoi sert cette lampe de bureau ?

Pour autant, ces paramètres pourraient vous sembler légers à l’heure d’investir 99 euros. Qu’est-ce qui justifie de miser sur cette lampe particulièrement ergonomique. Et bien c’est dans son usage concret. En effet, la lumière est projetée de façon vraiment idéale. Il n’y a pas de mauvais reflet, comme on peut facilement en avoir avec une lampe classique.

Un éclairage idéal

Avec l’angle de diffusion vraiment optimisé de la BenQ ScreenBar Plus, la lumière permet de vraiment bien lire l’écran, mais aussi d’avoir un éclairage sur le clavier ou sur votre carnet de notes. Il suffit de bien vous organiser pour en profiter de la façon idéale. Le contrepoids qui se trouve à l’arrière de la lampe (et donc de l’autre côté de votre écran), permet d’assurer une stabilité complète.

Comment régler la BenQ ScreenBar Plus ?

La lampe ScreenBar Plus propose une fonction d’ajustement automatique, mais vous pourrez aussi la régler manuellement, tant d’un point de vue de la luminosité que de la température. Si vous préférez une lumière froide et blanche ou chaude et jaune, vous pourrez le choisir à votre convenance. Il y a un petit bouton qu’il faudra installer sur votre bureau et que vous pouvez utiliser pour ajuster la luminosité manuellement.

Une lampe qui s’adapte automatiquement aux conditions

Bien entendu, à l’usage, vous privilégierez sans aucun doute l’ajustement automatique, à fortiori si vous passez beaucoup de temps devant votre écran. Votre situation de travail s’adaptera progressivement au fil de la journée aux conditions météo et lumineuses. La lampe s’adapte à l’éclairage extérieur et au niveau de luminosité de votre écran.

Faut-il acheter la BenQ ScreenBar Plus ?

Il s’agit d’un choix cornélien reconnaissons-le. Si on a apprécié particulièrement la lampe à l’usage, c’est aussi parce que l’on passe vraiment beaucoup de temps devant notre écran. Si ce n’est pas votre cas, alors l’investissement pourrait se révéler un peu trop onéreux. 99 euros (129 dollars) constitue un prix à même de décourager de nombreux acheteurs potentiels. Cependant, il faut souligner que le fabricant a fait du très bon travail avec cet équipement, tant au niveau des fonctionnalités que de l’ergonomie et de la finition. Si vous cherchez une nouvelle lampe de bureau innovante et high tech, c’est sans aucun doute vers ce modèle qu’il faudra alors vous tourner. À condition d’avoir les finances à votre disposition pour le faire. Un choix qu’il appartient à chacun de contrebalancer. Si vous cherchez un modèle plus basique, de nombreux autres modèles proposent eux aussi des alternatives intéressantes à un prix souvent plus réduit comme vous pouvez le voir dans notre comparatif des lampes de bureau.

Les Plus

Un design soigné

Très pratique

Ajustement automatique

Idéal pour ceux qui passent beaucoup de temps devant leur ordinateur

Encombrement très réduit

Les Moins