Premier pays européen en nombre de brasseries, la France consomme plus de bière que de coca cola ou de cocktails. Depuis des lustres, la bière a le vent en poupe. Cervoise pour les Gaulois, Ale pour les Vinkings, elle a même une déesse pour la représenter : Ninkasi.

Mais, même si le nom de la bière a changé, ce n’est pas le cas de son contenant. Le fût, qu’il soit en bois ou en fer, a réussi à traverser les époques. Si les bouteilles et canettes ont pu lui faire de l’ombre, ce dernier résiste encore et toujours grâce au concept des tireuses à bière. Parmi elles : Beer Up. Cette marque ne date pas d’Astérix, mais a bien compris l’intérêt premier de la bière, une boisson faite pour être partagée !

C’est donc avec plaisir que nous marchons sur les pas de nos ancêtres à travers le test de cette tireuse, un verre de bière dans une main et une cuisse de sanglier dans l’autre. Beer Up n’est pas pour autant une relique d’antan et propose un système innovant destiné à tous les consommateurs : une tireuse portative avec remplissage par le dessous de son verre. Après plusieurs sorties et afterworks arrosés, voici notre avis sur la tireuse de cette marque.

On aime… La facilité de transport

La conservation de la température

Le système de remplissage On aime moins… La qualité un peu cheap de la tireuse

La durabilité des verres

Le prix de la tireuse et des accessoires

Présentation de la tireuse Beer Up : un concept intelligent

Avant de passer aux aveux, voici pourquoi Beer Up a attiré notre attention. Quand on a découvert le concept de cette tireuse portative française, on a été conquis. Pouvoir transporter un fût frais n’importe où avec un système de remplissage on ne peut plus simple, c’est du génie. Cette tireuse est le compagnon idéal pour toutes sortes de sorties, à la page comme en festival. Et forcément, ça nous a plu.

Mais au-delà du concept, il y a la réalité. Est-ce que la tireuse Beer Up est aussi réussie qu’elle en a l’air ? Voici notre avis.

Une découverte de la tireuse en demi-teinte

Premièrement, quand on découvre la tireuse, notre premier réflexe a été une marque d’étonnement. La Beer Up « version standard » fait plus penser à un gadget en plastique qu’à une véritable tireuse à bière. De même, les verres en plastiques n’inspirent pas plus confiance que cela.

En même temps, notre dernier test de tireuse était celle de la Philips Perfectdraft. Pas le même budget et pas le même objectif certes, mais une pointe de déception à la vue de la tireuse Beer UP, dont la qualité interroge.

La tireuse jure par rapport à la qualité du plateau porte-gobelet.

En termes d’accessoires, on n’a pas non plus été très emballé. Seuls 10 verres similaires de 25 cl en plastique sont inclus, ainsi qu’un disque de froid, 3 films de gel pour garder la fraicheur et enfin, un kit de remplissage. On a là vraiment le strict minimum pour une petite soirée entre amis.

Une hanse permet à la tireuse d’être portée et emmenée partout avec vous.

Face à ce constat, on n’avait qu’une hâte : tester la tireuse pour balayer les aprioris de l’apparence. Rappelons que l’innovation principale ne se situe pas au niveau du design : ce n’est pas une tireuse à mettre dans sa cuisine comme élément de déco, c’est un objet passe-partout qui ne craint pas d’être en extérieur.

Utilisation : de la bière, en veux-tu ? En voilà !

Après la déception du côté du design, tous les projecteurs sont braqués sur ce que la tireuse sait faire de mieux : servir des bières. Pour commencer, il faut savoir que tous les fûts ne sont pas compatibles. Il est nécessaire d’acheter un fût de 5L « compatible BeerTender » (que l’on trouve dans la plupart des supermarchés). On retrouve une quinzaine de bières compatibles avec un prix qui varie entre 13€ et 30€. Après l’avoir conservé au frais pendant 11h (10h au frigo puis 45 mn au congélo !), vous pouvez l’insérer dans la tireuse, en faisant bien attention de l’entourer de disque de froid et gel.

Le « tricks » de la tireuse, pour permettre de remplir son verre par le bas, se résume à deux bouts de plastique ! Très simplement, il suffit de remplacer le bec verseur du fût par un kit composé d’une buse et d’une gâchette–un tuto d’installation Beer Up est disponible sur le site. Durée de l’opération : 10 secondes. Une fois la manipulation faite, il ne reste plus qu’à placer votre verre compatible sur la tireuse pour que la bière se remplisse.

Le système innovant Beer Up

La réussite d’un système innovant qui prend très vite la fuite

Ce système simple mais innovant permet plusieurs choses : conserver au frais votre doux nectar et éviter la mousse. Sur ces points, rien, à redire. On a été conquis par la conservation de la fraicheur pendant plus de 20h ainsi que par la proportion de mousse parfaite.

On se demande pourquoi ce concept n’inonde pas le marché aujourd’hui, tant il parait simple et efficace.

Mais des limites surviennent très vite, non sur le système en lui-même, mais sur la fiabilité des verres. Ils possèdent une valve en silicone étanche qui s’ouvre lorsque la buse rentre dans le verre et se referme automatiquement quand on récupère son verre. On a fait le test : sur 10% des verres, la valve s’est ouverte et nous a obligé à faire un cul-sec… par le cul du verre. Ce qui pourrait vexer un pote démasqué par sa non-capacité à engloutir 25 cl de bière en 5 secondes. Oups.

Le verre va-t-il être étanche ?

L’étanchéité des verres questionne aussi sur le long terme. Après plusieurs utilisations, on a remarqué que plusieurs verres gouttaient de temps en temps. Rien d’alarmant quand on est dehors, mais plus agaçant quand une goutte de bière tombe sur le tapis blanc de grand-maman.

Verdict sur l’utilisation de Beer Up : on reste sur notre soif

Finalement, notre avis final sur la tireuse est mitigé : globalement, c’est un pari réussi avec un système fonctionnel qui fait son effet « whaou » quand on l’utilise. La bière est fraiche et ne fait pas trop de mousse. Le fait de pouvoir l’emmener partout sans prise électrique nécessaire est difficilement critiquable. Mais, très vite, on se rend compte que le système de remplissage est son propre ennemi : les verres ont tendance à goutter et leur étanchéité sur le long terme interroge.

L’achat de 20 verres supplémentaires coûte 20,90€ : il est possible de les personnaliser pour les rendre uniques (dommage que ce ne soit pas le cas pour les verres de base fournis avec la tireuse).

Entretien : le mal de crâne supplémentaire d’après soirée

La soirée a été arrosée grâce à la tireuse Beer Up (et dans tous les sens du terme). Il est maintenant temps de passer au nettoyage. Entre les gouttes de bières et les verres non étanches, il y a du travail. En effet, on a remarqué que la buse qui remplit les verres fuit légèrement à chaque utilisation et un beau liquide jaunâtre s’amasse dans le fond de la tireuse. Beurk ! Surtout quand on doit récupérer le système de refroidissement pour le remettre dans le congélo.

Du bon jus de bière à boire en lendemain de soirée

À part ce détail, l’entretien reste simple : lavage des verres au lave-vaisselle, rinçage de la tireuse et changement des fûts. Attention à ne pas oublier de récupérer le kit de remplissage sur le fût. À 19€ pour en acheter deux nouveaux, on passe notre tour !

Prix : un coût de remplacement évitable

Au niveau du prix, le pack « Beer Up Standard » est commercialisé à 109€. Il comprend la tireuse, 10 verres 25 cl, 1 kit de remplissage et 4 accumulateurs de froid. Le prix reste correct pour une tireuse à bière, mais assez élevé quand on doit ajouter plus d’une vingtaine d’euros pour chaque fût de bière et quand on connait la simplicité du système utilisé.

De même, chaque accessoire supplémentaire a un cout non négligeable : 20,9€ pour 20 verres, 19,9€ pour une ceinture porte-gobelet, 50€ pour un plateau porte-verre en bois et surtout 20€ pour un kit de remplissage (soit 4 bouts de plastique) !

Le plateau porte gobelet coûte 49€ et le pack de 20 verres en plastiques est à 20,9€.

Faut-il acheter la tireuse à bière Beer Up ?

Finalement, la tireuse vaut-elle le coup ? Oui… si votre budget le permet. Après le test de la tireuse, on a été séduit par le remplissage de la bière, la portabilité du fût ainsi que sa conservation au frais. Sur le principe, le système Beer Up est unique sur le marché pour particulier et fait son petit effet. Malgré ses petits défauts (verre défaillant et liquide dans la tireuse), il n’existe aucun système aussi bien pensé pour l’extérieur.

Mais, le prix pourrait en rebuter certains. Un exemple : les différences entre la tireuse et un fût dans une glacière sont minimes. Seules une plus grande facilité d’utilisation et moins de mousse (et encore, tout dépend de la façon dont on sert la bière) sont à mettre au crédit de Beer Up. Et pour 109€, questionnez-vous sur le rapport intérêt/prix de la tireuse — même si, on vous l’avoue, une fois qu’on possède la tireuse, difficile de s’en séparer.