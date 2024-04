Test Withings Body Scan : la meilleure balance connectée haut de gamme ?

Prendre en main sa santé, c’est avant tout une histoire d’équilibre. Trop de sport et pas assez de repos ? Blessure ! Régime draconien ? Reprise de poids assurée. Alimentation trop grasse ou trop sucrée ? Risques de maladies cardio-vasculaires, etc. Le corps est un casse-tête et ne réagit jamais pareil en fonction des individus.

Depuis 15 ans, la marque française Withings conçoit des appareils pour vous aider à y voir plus clair sur bon nombre d’indicateurs essentiels tels que la qualité du sommeil, le comportement cardiaque, la composition corporelle, etc. Son écosystème connecté comporte des montres, des bracelets, des tensiomètres, des capteurs de sommeil et des balances.

Aujourd’hui, nous nous intéressons à Body Scan, un pèse-personne qui a la particularité d’embarquer une poignée avec des électrodes, pour des mesures plus détaillées que jamais. Associé à l’application Withings, cet appareil promet un suivi précis de comment vos habitudes de vie font évoluer votre corps au fur et à mesure des mois et des années ! Facilité d’utilisation, fiabilité des mesures, fonctionnalités : nous vous livrons nos impressions en détail dans ce test complet.

Les plus Une station de santé complète

L’autonomie

La reconnaissance automatique des profils

S’utilise (partiellement) même sans connexion

Mesure de la qualité de l’air

Les rapports de santé à éditer et partager Les moins Des cas isolés de mesures erronées sur l’impédancemètre

Un prix moyennement accessible

Acheter la Body Scan sur Withings.com En savoir plus Withings Days du 10 au 17 avril 2024 : l’un des très rares moments de l’année pour acheter au meilleur prix les produits de la marque.

Caractéristiques techniques

Withings n’en est pas à son coup d’essai sur les balances connectées. Après la Body, la Body Comp ou encore la Body Smart, voici donc la Body Scan :

Dimensions : 325 x 325 x 25,6 mm

Impédancemétrie : bioélectrique (BIA) multifréquence

Matériau : Plateau en verre trempé haute résistance

Électrocardiogramme : 6 dérivations

Écran : couleur LCD haute résolution 3,2 pouces

Batterie rechargeable : Li-ion

Nombre d’utilisateurs admis : 8

Autonomie moyenne de la batterie : jusqu’à 1 an par recharge

Plage de poids : 5-200 kg (9-440 lb)

Application mobile : Withings Health Mate (android / iOS)

Précision : à 50 g près

Garantie : 2 ans

Connectivité : Wi-Fi (2.4 Ghz) et Bluetooth

Prix : 399,95 €

Capteurs : 4 capteurs de poids

Nettement la plus chère de la boutique Withings, la Body Scan est aussi actuellement la seule à fonctionner sur batterie rechargeable et à embarquer l’ensemble des fonctionnalités développées par le fabricant. Le challenge est donc lancé : les 400 € de la balance sont-ils justifiés ? On va voir ça !

Unboxing de la balance Body Scan

Voici ce que le packaging contient :

1 balance Body Scan Noire

1 Cable USB-C

1 Guide d’installation (Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol)

1 Support mural pour poignée

Question design, on a ce plateau noir en verre trempé avec rayé de bandes plus claires pour vous aider à vous placer symétriquement. Avec de belles finitions et un écran LCD facilement lisible, l’ensemble est très agréable à l’œil, bien qu’assez salissant. En effet, la poussière et autres particules accumulées se voient au bout de quelques jours ; aussi est-il recommandé de laver la surface à l’eau chaude pour ne pas gêner les capteurs et l’impédancemètre.

La poignée est facile à tirer vers vous, mais un support mural est fourni pour que vous n’ayez pas à vous baisser à chaque fois pour la récupérer. Elle est munie de quatre électrodes pour vos pouces et vos autres doigts. Vous devrez la saisir dans un sens particulier, indiqué par les inscriptions “L” et “R” (pour “Left” et “Right”). Son rôle est d’estimer votre composition corporelle segmentée à travers les bras, les jambes et le tronc.

Modalités d’installation

L’appareil une fois déballé, suivez les opérations suivantes dans l’ordre :

activez le bluetooth de votre téléphone et munissez-vous de votre code Wi-Fi ;

saisissez le code qui s’affiche à l’écran de la Body Scan et tapez votre code Wi-Fi sur smartphone pour ne plus dépendre du Bluetooth ;

téléchargez et lancez l’application Withings ;

une fois la connexion effectuée, prenez le temps de lire les quelques tutoriels qui s’affichent sur votre téléphone concernant les fonctionnalités de la balance (vous pourrez toujours les consulter ultérieurement).

créez-vous un compte et définissez vos objectifs (perte de poids, gain de muscle, perte de gras, en combien de temps, etc.) ;

appairez la balance depuis l’appli, en appuyant sur le bouton marche de l’appareil situé à l’avant ;

Et voilà, vous êtes fin prêt pour une première pesée.

Conditions idéales de pesée

Vu tout ce que la balance a à mesurer, il est préférable de respecter quelques consignes afin de ne pas fausser les résultats, à savoir :

ne pas avoir mangé , ni bu, ni fumé dans les deux heures avant ;

éviter tout contact avec sa propre peau afin d’éviter un court-circuit (en somme on écarte bien les coudes) ;

avoir la vessie vide ;

rester bien immobile avec les pieds symétriques ;

porter les plus petits sous-vêtements possible ;

tenir la poignée bien droite , les pouces et les autres doigts placés sur les électrodes ;

retirer ses bijoux ;

Réitérer à peu près aux mêmes horaires .

une température proche des 22 à 23°C dans la pièce ;

Point fort : on apprécie grandement la reconnaissance automatique de la personne qui se pèse, mais également le fait de pouvoir utiliser ponctuellement le pèse-personne de façon plus traditionnelle, juste pour connaître son poids total, sans faire appel à l’application.

Fonctionnalités de suivi de la Body Scan expliquées

Lorsqu’on se soumet à une pesée Body Scan, il faut quand même avoir une ou deux minutes devant soi pour lui laisser le temps de réaliser tout son panel de mesures.

Pour ne pas vous perdre, nous les avons compartimentées en trois catégories, détaillées ci-dessous !

Données sur la “matière” qui vous compose

De quel bois êtes-vous fait ? La Body Scan vous propose de faire le point sur :

votre poids total ;

votre masse musculaire en kg ;

votre IMC (indice de masse corporelle) qui permet de déterminer approximativement si vous êtes en maigreur, en surpoids ou plus si affinité ;

votre masse osseuse en kg (une valeur vraiment basse peut être signe d’ostéoporose) ;

votre pourcentage de graisse corporelle ;

votre graisse viscérale ;

votre masse hydrique ;

votre taux métabolique de base (combien de kcalories vous dépensez chaque jour sans rien faire).

Tous ces indicateurs sont intéressants, car vous pouvez agir dessus quotidiennement et avoir des résultats assez rapides. Néanmoins, une grande partie d’entre eux dépendent directement de votre hydratation (laquelle pèse assez lourd dans les calculs de l’algorithme), ce qui signifie que la balance affichera des valeurs différentes à plusieurs moments de la journée.

Les véritables évolutions s’observent au minimum hebdomadairement.

Le cœur a ses raisons…

Bien sûr, la santé cardio-vasculaire est très importante à suivre, surtout quand on prend doucement de l’âge. Aujourd’hui, on sait très bien la mesurer, et Withings y parvient en vous donnant :

l’ activité électrique de votre cœur avec un ECG à 6 dérivations qui permet de détecter une arythmie comme la fibrillation auriculaire (indicateur soumis à la réglementation MDR) ;

avec un ECG à 6 dérivations qui permet de détecter une arythmie comme la fibrillation auriculaire (indicateur soumis à la réglementation MDR) ; votre fréquence cardiaque (plus elle est basse au repos, mieux c’est !) ;

(plus elle est basse au repos, mieux c’est !) ; la mesure de la vitesse d’onde de pouls , pour déterminer l’état de vos artères (idem) ;

, pour déterminer l’état de vos artères (idem) ; une estimation de l’âge vasculaire (si vous êtes au-dessus de votre âge biologique, il conviendra de faire attention) ;

Des données qui mettront sans doute plus de temps à s’améliorer si vous enregistrez des scores perfectibles. Quant à l’arythmie, il faudra directement s’en référer à votre médecin. À ce titre, vous pouvez partager facilement vos enregistrements d’ECG à 6 dérivations avec un professionnel de santé directement depuis l’application Withings.

Santé nerveuse

Le score de santé nerveuse (également soumis à la règlementation MDR) s’obtient par l’activation de vos glandes sudoripares au niveau de la plante des pieds, à travers l’application d’une faible tension électrique via la plaque de verre. En fonction du nombre d’ions chlorure qui émergent sur la surface de votre peau, l’appareil en déduit la densité nerveuse autour de vos glandes sudoripares. En gros, plus elle est élevée, mieux c’est.

Si elle est basse, au contraire (score inférieur à 50), cela peut être dû à une neuropathie périphérique, laquelle finit par présenter des symptômes tels que des picotements, des douleurs ou une perte de sensation dans les pieds, voire dans les jambes. On les observe fréquemment en cas de diabète, d’infection ou de certaines maladies auto-immunes.

Bonus

En fin de pesée, la balance nous annonce la météo et la qualité de l’air. Le premier vous permet d’anticiper le lieu de votre prochaine séance de sport (en intérieur ou en extérieur), tandis que la qualité de l’air nous incitera à aérer la pièce, ce qui ne fait jamais de mal.

La Withings Body Scan sur Withings.com

Interprétation des mesures

C’est là que la balance devient vraiment intéressante : que faire une fois qu’on s’est pesé une fois, 10 fois, 50 fois ? Premier point fondamental : plus il y a eu de pesées (dans les conditions optimales) plus vous aurez de la visibilité sur votre état de santé véritable.

Lire vos résultats sur l’application Withings

L’application Withings est très agréable à utiliser. On peut l’associer à tous les appareils de la marque : montres, trackers, tensiomètres, capteurs de sommeil, etc.. Vos données seront centralisées et organisées de sorte à avoir une première vision d’ensemble avant d’entrer dans les détails de vos courbes de progression sur chaque indicateur, avec les données par semaine, par mois, par trimestre ou par an.

Vous pouvez également éditer un rapport de santé complet qui donnera une synthèse de vos mesures, avec le nombre exact de pesées qui ont permis de collecter des données. En quelques taps, un PDF sera envoyé à votre médecin. Toutefois, un rapport fiable demande une certaine discipline car il faut :

se peser régulièrement ;

; sur une période assez longue (plus d’un mois nous semble être un minimum) ;

(plus d’un mois nous semble être un minimum) ; adopter de nouvelles habitudes alimentaires et sportives pour générer des modifications significatives ;

pour générer des modifications significatives ; se peser à peu près dans les mêmes conditions, telles que décrites un peu plus haut.

L’appli vous aide un peu en vous décernant des badges après 5, 10, 15 pesées, etc. Si on couple ce système à la gamification d’une montre de sport qui vous gratifie de moult célébrations après chaque séance, la motivation devrait se maintenir !

Modes spécifiques sur mesure

Si vous correspondez à un certain profil, vous pouvez activer un de ces modes pour davantage de précision :

Athlète, si vous faites plus de 8 h d’activité physique/semaine et enregistrez une fréquence cardiaque au repos inférieure à 60 bpm ;

Grossesse, qui vous accompagne sur votre prise de poids avec des recommandations et des messages de soutien ;

Yeux fermés, qui ne vous donne pas de chiffres en direct pour ne pas vous décourager, mais les enregistre sur l’application afin que vous puissiez les consulter au bout d’une durée assez longue pour espérer des amélioration ;

Pesée simple, qui permet d’utiliser la balance comme un pèse-personne traditionnel (pour les personnes dotées d’un pacemaker ou autre dispositif médical risquant de dysfonctionner en cas de perturbation électrique).

Fiabilité des données

On attaque ici le point sensible du test : que penser des mesures obtenues dans l’absolu ? On vous a servi de cobaye, alors voici à quel point notre profil (33 ans, 177 cm, sport + de 5 fois /semaine depuis 5 ans) colle avec les résultats qui suivent :

Poids total : 73,3 kg ;

Indice de graisse viscérale : 1,1 ;

IMC : 23,5 ;

Fréquence cardiaque : 60 bpm ;

Taux métabolique : 1988 kcal (21 ans d’âge métabolique) ;

Rythme : sinusal (pas d’arythmie)

masse maigre (muscles, os, eau, organes) : 66,7 kg

Vitesse d’onde de pouls : 6,6 m/s

Âge vasculaire : entre 31 et 35 ans

Santé nerveuse : 87

masse graisseuse : 6,5 kg (8,8%) ;

Dans l’ensemble, presque tout se tient : le taux métabolique élevé semble juste, dans la mesure où “le sujet” peut manger d’assez grandes quantités de nourriture sans grossir, la fréquence cardiaque paraît légèrement élevée pour un runner, mais c’est sans doute dû au fait que l’on prend la mesure debout, la vitesse d’onde de pouls est dans les tranches basses, ce qui correspond bien à une alimentation équilibrée, quasi sans sucre, avec très peu d’alcool (un verre de vin rouge/semaine en moyenne) peu de produits industriels et non-fumeur. Rien d’étonnant à ce que les artères soient en bon état. Enfin, la santé nerveuse nous paraît également en adéquation avec notre état de forme.

L’impédancemétrie : le cas isolé

Seule la masse graisseuse nous paraît anormalement basse. Il faut un entraînement de choc ou être en sous-nutrition pour passer sous la barre des 10%. Et dans la glace, on verrait clairement les abdos bien marqués, ce qui n’est pas vraiment notre cas (ni notre objectif ;-P). Nous avons été surpris, car la poignée est censé diminuer l’approximation de cette technique de mesure.

Cela dit, nous avons demandé à une tierce personne de s’adonner à la même expérience. Son bodyfat avait été estimé à 22% avec une balance professionnelle de salle de sport un mois auparavant. Cette valeur a été tout de suite retrouvée par la Body Scan.

Withings justifie ce « deux poids deux mesures » par le fait que l’algorithme utilisé peut encore être biaisé par les statistiques sur lesquelles il fonctionne. Nous sommes malheureusement tombés sur un cas isolé de profil difficile à calculer pour l’appareil.

La bonne nouvelle, c’est que l’augmentation du nombre d’utilisateurs devrait contribuer à l’améliorer. Si vous n’avez aucune idée de comment l’impédancemètre détermine votre taux de masse grasse, voici un petit cours accéléré de l’excellente chaîne Scilabus :

Bref, de façon générale, considérez que votre masse grasse réelle sera plus ou moins sous-estimée, mais que votre courbe d’évolution vous donnera une bonne idée de votre progression, surtout si votre poids total ne change pas beaucoup.

En effet, vous pouvez avoir perdu pas mal de gras au profit de la musculature sans vous en rendre compte ! Les balances connectées vous aident ainsi à mieux comprendre vos résultats et à garder le cap de votre nouveau mode de vie !

Articles et recommandations

Un petit mot enfin sur les conseils de l’appli Withings. Outre les rapports de mesure détaillés de la version standard (claire et intuitive), vous pouvez à tout moment prendre l’abonnement Withings + , lequel, vous donne accès à un grand nombre d’articles, de recettes et de programmes d’entraînement sur plusieurs semaines, à picorer ou à suivre de bout en bout.

Les papiers sont la plupart du temps sourcés. Pas d’astuces miracles à la Tiktok, le ton employé est bienveillant, et les recommandations réalistes, qui promeuvent les grands principes fonctionnels d’une remise en forme réaliste, à savoir :

penser progressif ;

; penser régularité ;

; penser équilibre (notamment dans l’alimentation) ;

(notamment dans l’alimentation) ; penser bien être (ce qui implique repos et satiété !) ;

(ce qui implique repos et satiété !) ; penser sur le long terme (ne pensez pas à cet été, mais à l’été d’après !) ;

Withings a bien compris que la santé (voire la performance) n’était pas une affaire de volonté mais bel bien d’organisation et d’habitudes. La marque vous donne toutes les clés pour vous prendre en main en totale autonomie. Certes, la version premium vous coûtera quelques euros supplémentaires, mais c’est avec ce produit qu’elle a le plus de chances d’être rentable !

Est-il intéressant d’acheter une balance Body Scan ?

Quelle que soit la relation que vous entretenez actuellement avec votre corps, vous trouverez forcément quelque chose pour vous aider à passer un step dans vos habitudes de vie, grâce à la Body Scan.

Le fait de pouvoir suivre huit profils différents n’est absolument pas anodin dans le processus. En effet, être plusieurs à se motiver, s’encourager, voire se challenger (tant que l’ambiance reste bon enfant) peut créer une émulation surpuissante, qui changera le cours de votre vie (histoire vécue !).

Outre l’ajout intéressant de l’ECG à 6 dérivations pour détecter la fibrillation auriculaire et le score de santé nerveuse, on espère que les cas d’estimations erronées sur l’impédancemétrie seront de plus en plus isolés avec le temps, afin que le prix de la Body Scan nous paraisse pleinement justifié !

Withings Body Scan au meilleur prix En savoir plus Withings Days du 10 au 17 avril 2024 : l’un des très rares moments de l’année pour acheter au meilleur prix les produits de la marque.