Créé en 2018, Surfshark est un jeune VPN qui ne cesse de grandir. Avec plus de 3200 serveurs dans 65 pays, ce service fait déjà partie des plus importants VPN du marché, et ne cesse de s’étoffer. Mais le logiciel Surfshark fait-il partie des meilleurs produits VPN ? Pour le savoir, nous avons passé en revue toutes les caractéristiques de ce réseau privé virtuel. Notre avis sur Surfshark en ressort extrêmement positif. Il fait d’ailleurs parti du podium de notre comparatif des VPN.

On aime :

La fluidité et l’impressionnante rapidité de navigation

La grande simplicité d’utilisation

La qualité de sa politique de confidentialité

Le rapport qualité-prix imbattable

On aime moins :

Le fait que le VPN se soit installé aux Pays-Bas

Les modalités de remboursement un peu obscures

La fonction de connexion automatique « emplacement le plus rapide » pas toujours efficace

Fiche Technique : caractéristiques de Surfshark VPN

NOMBRE DE SERVEURS 3200 serveurs, dans 65 pays NOMBRE DE CONNEXIONS SIMULTANÉES illimitées INTERFACES POUR Windows, Android, MacOS, iOS, Linux, Chrome, Firefox, Apple TV, Amazon Fire TV, Playstation, Xbox, routeurs. SÉCURITÉ par RAM – VPN no log – suite SurfOne en option ESSAI GRATUIT 7 jours GARANTIE Satisfait ou Remboursé 30 jours

Les performances techniques de Surfshark

Un bon VPN doit avant tout afficher de très bonnes performances en matière de sécurité et de vitesse. Ces performances techniques se révèlent en effet essentielles pour pouvoir utiliser un VPN sans contrainte. Et comme vous allez le lire, il n’y a aucun doute à avoir sur les garanties apportées par Surfshark VPN dans ce domaine.

Que valent les serveurs de Surfshark VPN ?

Un bon VPN doit pouvoir, par définition, offrir des connexions suffisamment nombreuses pour que la navigation sur internet reste fluide. En novembre 2021, Surfshark VPN propose 3200 serveurs de connexion : ce nombre conséquent fait de lui l’un des plus gros fournisseurs VPN actuels. Il a en outre l’avantage d’avoir implanté ces serveurs dans 65 pays, sur tous les continents. De ce point de vue, Surfshark fait même mieux que NordVPN, le plus gros VPN actuel.

Les 3 types de serveurs VPN

L’application VPN de Surfshark propose 3 catégories de serveurs :

Des serveurs VPN traditionnels, avec adresse IP dynamique.

Des serveurs avec adresse IP statique . Utiliser une adresse IP statique depuis un VPN permet souvent une connexion plus facile aux plateformes de streaming comme Netflix.

. Utiliser une adresse IP statique depuis un VPN permet souvent une connexion plus facile aux plateformes de streaming comme Netflix. Des connexions dites multihop : la connexion passe par 2 serveurs situés dans 2 pays différents, avant d’atteindre le web. Ce système de double connexion VPN renforce la confidentialité de navigation sur internet.

: la connexion passe par 2 serveurs situés dans 2 pays différents, avant d’atteindre le web. Ce système de double connexion VPN renforce la confidentialité de navigation sur internet. Surfshark VPN ne propose pas de serveurs accédant directement au moteur de recherche TOR.

Des serveurs pour tous les usages

Avec Surfshark, il n’y a pas de serveurs spécifiquement consacrés à une fonction, comme c’est le cas chez d’autres fournisseurs VPN : serveur pour les torrents, pour le streaming, etc. Tous les serveurs de Surfshark sont optimisés pour tous les usages. Cela représente un avantage certain dans l’utilisation du VPN : il n’y a pas besoin de changer de serveur de connexion lorsqu’on change d’activité sur internet.

Quels protocoles de connexion avec Surfshark ?

Un protocole VPN, c’est un système qui chiffre toutes les données que vous envoyez et que vous recevez, avant qu’elles passent par un serveur VPN. Elles ne sont ainsi plus lisibles par quiconque. Comme tous les bons VPN, Surfshark chiffre vos données en AES – 256 bits, le meilleur chiffrement existant, considéré comme inviolable. Et il propose les 3 protocoles de connexion VPN réputés les plus sûrs actuellement : IKEv2, OpenVPN, et Wireguard.

Si vous voulez en savoir plus, sur la technologie VPN, vous pouvez consulter notre guide complet pour choisir un VPN.

Surfshark est-il un VPN rapide ?

Surfshark se classe comme l’un des VPN actuels offrant les meilleurs débits. Et depuis octobre 2021, Surfshark commence à utiliser un nouveau type de serveurs particulièrement rapides : de 1Gbps, leur capacité passe à 10 Gbps. Les différents tests que l’on trouve sur le Net témoignent de la vitesse de navigation offerte par Surfshark.

Nous avons fait nous-mêmes plusieurs tests pour évaluer les vitesses de connexion avec le VPN Surfshark activé. Ils donnent une idée des excellentes vitesses proposées par Surfshark. En effet, Un VPN ralentit toujours un peu le débit d’une connexion à internet. Avec Surfshark, ce ralentissement n’est quasiment plus perceptible.

Voici nos vitesses de connexion sans VPN (photo 1).

Voici les vitesses de connexion enregistrées avec l’option « emplacement le plus rapide » activée. La connexion s’est établie à Paris, elle se rapproche beaucoup de la connexion sans VPN (photo 2).

De façon impressionnante, les vitesses mesurées avec une connexion depuis New York, aux USA, sont quasiment les mêmes que sans VPN. Seul le délai de latence (ping) se montre un peu plus élevé, ce qui est normal étant donné la distance (photo 3). Nous avons obtenu des données à peu près similaires avec une connexion depuis le Colorado.

Plus lointaine, la connexion avec un serveur de Surfshark VPN situé à Singapour se révèle toujours excellente (photo 4)

Surfshark est-il un VPN fiable ?

Pour qu’un VPN soit digne de confiance, il faut qu’il protège parfaitement les données de ces utilisateurs. Aujourd’hui, c’est le cas de tous les bons VPN présents sur le marché. Et Surfshark ne fait pas exception à la règle :

Les tests montrent qu’il n’y a aucune fuite d’adresse IP classique avec ce VPN. Malheureusement, Surfshark VPN ne protège pas encore les adresses IPv6.

classique avec ce VPN. Malheureusement, Surfshark VPN ne protège pas encore les adresses IPv6. Surfshark ne laisse pas non plus fuiter de données DNS ou WebRTC.

Depuis sa création en 2018, Surfshark VPN n’a souffert d’aucune faille de sécurité connue.

La protection de la vie privée

Un VPN qui offre de hauts niveaux de sécurité, c’est bien. Mais cela ne sert à rien s’il ne respecte pas une stricte politique de confidentialité. En effet, un VPN masque votre activité sur le web : mais s’il conserve lui-même vos données, votre anonymat n’est qu’une illusion : il peut utiliser vos données ou les revendre (c’est ce que font beaucoup de VPN soi-disant gratuits). Il peut aussi les transmettre aux autorités qui en font la demande. Disons-le tout de suite, Surfshark fait partie des VPN offrant un excellent niveau de confidentialité.

Surfshark garde-t-il des données de connexion ?

Surfshark se présente comme VPN no log. Cela signifie qu’il n’enregistre pas l’historique de navigation de ses abonnés. Il ne garde d’eux que le minimum de données : une adresse mail d’inscription, et un moyen de paiement (sauf si vous payez par monnaie numérique). Surfshark conserve également votre mot de passe, en le cryptant, et votre date d’inscription. Cependant il explique sur son site pouvoir garder ces données jusqu’à 2 ans après la fin d’utilisation du VPN.

Lorsque vous vous connectez à un serveur de Surfshark, le VPN conserve l’information (identité, date et horaire de connexion) mais il la supprime dans les 15 minutes qui suivent la fin de la session. Il garde enfin quelques données anonymes de navigation (pages, durée par page, appareil utilisé, essais de connexion…) pour pouvoir améliorer ses services.

Pour appuyer ces données rassurantes sur la confidentialité du VPN, Surfshark fait actuellement réaliser un audit de sa politique no log.

Où est basé Surfshark ?

A sa création, Surfshark était installé dans les Iles vierges britanniques, à l’abri des législations contraignantes sur la vie privée. Son siège se situe désormais aux Pays-Bas. Ce choix peut étonner de la part d’un VPN qui se veut respectueux de la vie privée. En effet, les Pays-Bas font partie de l’Alliance de renseignement des 14 eyes (lien vers le guide vpn). Ce n’est pas vraiment un gage de confidentialité !

Cependant, il faut savoir que chaque pays des 14 eyes conserve ses lois particulières sur la vie privée. Or il n’y a pas, aux Pays-Bas, de loi obligeant à conserver des données. Surfshark VPN assure n’avoir d’ailleurs jamais reçu de demande de données, et n’avoir jamais communiqué de données sur ses utilisateurs à des autorités gouvernementales.

De plus, les logiciels de Surfshark VPN fonctionnent uniquement avec des serveurs à mémoire vive (RAM). Toutes les informations qui y sont contenues s’effacent donc lorsque les serveurs sont éteints. Si des autorités souhaitent récupérer des données, elles ne pourront donc consulter aucun historique de navigation.

Quelles options de sécurité propose Surfshark ?

Un killswitch intégré

Bien entendu, vous trouvez un Killswitch sur le VPN Surfshark. C’est un outil de base pour un VPN de bon niveau. (Rappelons que le killswitch sert à vous déconnecter instantanément d’internet si la protection VPN arrête de fonctionner). Sur Surfshark, le killswitch est activé par défaut dans les paramètres, et vous pouvez le désactiver.

Des serveurs « obfusqués »

Tous les serveurs VPN de Surfshark sont obfusqués lorsque vous utilisez le protocole OpenVPN. Concrètement, cela signifie que votre fournisseur d’accès internet ne sait pas que vous utilisez un VPN. Pour bénéficier de cette fonction, vous devez choisir le protocole OpenVPN en vous rendant dans l’onglet Paramètres du VPN. Par défaut, Surfshark utilise en effet plutôt le protocole Wireguard, sans doute en raison de sa rapidité.

Un bloqueur de publicité et malwares

Dénommé Cleanweb, le bloqueur de pub de Surfshark fait partie intégrante du VPN. Vous avez juste à l’activer ou le désactiver. Il combat les publicités, les traqueurs et les logiciels malveillants. Il fonctionne bien mais nous avons constaté qu’il empêchait parfois de consulter certains sites de shopping en ligne.

Une fonction spoofing

Lorsqu’il est en service, le spoofing permet de modifier les coordonnées GPS de votre appareil, en le localisant au même endroit que le serveur VPN de connexion. Par exemple, si vous avez choisi de vous connecter depuis la Grande Bretagne, le spoofing vous fera apparaître sur le GPS comme situé en Grande Bretagne. Cette fonction intéressante n’existe que pour Surfshark VPN sur Android.

La suite de sécurité de Surfshark VPN

En plus de l’abonnement au VPN proprement dit, Surfshark propose un complément d’abonnement qui intègre une suite complète de sécurité. Baptisée Surfshark One, elle ajoute trois fonctions au VPN :

Un antivirus

Un moteur de recherche anonyme et sans publicité, pour faire des recherches incognito, sans que personne puisse retrouver votre historique ou vous suivre.

et sans publicité, pour faire des recherches incognito, sans que personne puisse retrouver votre historique ou vous suivre. un système d’alertes en temps réel, pour le cas où vos mails, identités, mots de passe et comptes en banque seraient piratés.

Ces options de sécurité ont un réel intérêt. Mais pour les utiliser, il faut accepter de confier davantage de détails de sa vie privée à Surfshark : ses adresses mail, numéro d’identité, coordonnées de carte bancaire. Toutes ces informations seront conservées par Surfshark jusqu’à la fin de votre abonnement. A vous de voir si vous acceptez que le VPN ait accès à toutes vos données personnelles.

Pourquoi utiliser Surfshark VPN ?

Un VPN vous permet d’abord de ne pas laisser d’empreinte digitale sur la toile. C’est sa première utilité. Il peut aussi vous être utile si vous êtes fan de gaming : en utilisant un VPN comme Surfshark, vous vous protégez des attaques DDoS. Le VPN masque votre adresse IP, vos adversaires ne peuvent donc plus vous identifier et vous bloquer.

Les VPN permettent aussi d’accéder à trois types de fonctionnalités : le streaming sur des plateformes étrangères, le téléchargement de torrents, et le contournement de la censure. Surfshark excelle dans ces trois domaines.

Peut-on facilement regarder en streaming avec Surfshark ?

Contrairement à d’autres VPN, Surfshark ne propose pas de serveurs spécialement consacrés au streaming. Vous pouvez utiliser n’importe lequel de ses serveurs, statiques ou dynamiques. De notre côté, nous avons testé plusieurs localisations VPN aux USA en étant situé en France. La connexion à Netflix US s’est faite sans aucun problème avec Surfshark. Pas de souci non plus pour accéder à Disney Plus et Prime Vidéo. Avec les serveurs VPN anglais de Surfshark, nous avons ouvert Netflix UK et BBC iplayer.

Surfshark autorise-t-il les torrents et le P2P ?

Vous pouvez tout à fait pratiquer le torrenting avec ce VPN. Surfshark autorise le P2P et vous laisse accéder sans souci aux principaux sites de torrents. Tous les serveurs du VPN sont d’ailleurs optimisés pour les torrents. Nous vous conseillons d’activer deux paramètres importants avant de télécharger des torrents : le killswitch et un protocole de connexion OpenVPN.

Surfshark contourne-t-il la censure?

Surfshark propose une fonction « no border » pour contourner les censures. Nous ne l’avons pas testée nous-mêmes, mais selon tous les avis Surfshark VPN peut contourner la censure chinoise. Il ne se laisse pas bloquer par le grand pare-feu chinois. Le VPN réussit également à éviter la censure des Émirats arabes unis, tout comme celle de la Turquie. Surfshark VPN représente donc un bon investissement pour les voyageurs.

Facilité d’utilisation de Surfshark VPN

Pour qu’un VPN serve quotidiennement, il faut qu’il s’utilise aisément et qu’il sache se faire oublier. L’ergonomie de l’application VPN a donc une réelle importance. C’est particulièrement vrai dans le cas de Surfshark : le VPN propose des connexions illimitées, encore faut-il pouvoir facilement les mettre en place sur tous ses appareils connectés. Voyons comment il s’utilise.

Sur quels appareils peut-on installer Surfshark ?

Vous pouvez installer des applications du VPN sur les systèmes d’exploitation classiques : MacOS, Windows, iOS, Android.

: MacOS, Windows, iOS, Android. Une application de Surfshark existe également pour Linux.

Surfshark propose des extensions VPN pour les navigateurs Chrome et Firefox.

Chrome et Firefox. Une version de Surfshark VPN est disponible pour Apple TV , ainsi que pour Amazon Fire Stick TV. Surfshark VPN peut aussi s’installer sur les autres smart TV comme Android TV.

, ainsi que pour Amazon Fire Stick TV. Surfshark VPN peut aussi s’installer sur les autres smart TV comme Android TV. Surfshark VPN dispose d’une version DNS pour les consoles de jeu PlayStation (PS5) et Xbox.

PlayStation (PS5) et Xbox. La rubrique d’aide de Surfshark offre plusieurs tutoriels pour mettre en place le VPN sur les routeurs internet.

A quoi ressemble l’application VPN de Surfshark ?

Les versions de l’application VPN sont très similaires quel que soit le support. Et l’interface de Surfshark VPN bénéficie d’un design très clair à notre avis. On apprend vite à s’en servir, c’est un bon «VPN pour les nuls». L’interface de Surfshark se compose de 3 onglets : une page d’accueil, une page consacrée aux serveurs disponibles, et un onglet pour les différents paramètres.

La page d’accueil

Elle indique si vous êtes ou non connecté au VPN. Elle propose aussi une connexion automatique : vous pouvez choisir entre «emplacement le plus rapide » et « pays le plus proche ». Nous n’avons pas été convaincus par l’option emplacement le plus rapide » : elle s’est révélée souvent un peu lente et sujette aux blocages.

L’onglet « Emplacements »

Il vous propose tous les pays et les villes de connexion disponibles. Vous avez le choix entre serveurs dynamiques, statiques et multihop (double connexion VPN). Il suffit de cliquer sur le pays de connexion qui vous intéresse pour que le VPN s’active. Une petite icône en forme de cercle plus ou moins plein indique si le serveur est très utilisé ou non.

L’onglet « paramètres »

Il vous permet de préciser les réglages du VPN, si vous le souhaitez. Quelques phrases simples d’explication figurent sous chaque rubrique et sous-rubrique : c’est bien pratique lorsqu’on ne connaît pas encore bien les produits VPN. On trouve également dans cet onglet l’accès à l’assistance technique de Surfshark VPN.

Les options de l’application VPN

Windows et surtout Android bénéficient d’options supplémentaires intéressantes :

Une fonction split tunneling, nommée bypasser , vous permet de définir les applications et sites qui n’ont pas besoin de protection VPN. C’est notamment pratique pour utiliser votre imprimante sans devoir vous déconnecter du VPN.

, vous permet de définir les applications et sites qui n’ont pas besoin de protection VPN. C’est notamment pratique pour utiliser votre imprimante sans devoir vous déconnecter du VPN. Sur Android, Surfshark propose en outre un GPS spoofing : il modifie votre emplacement physique sur les applications GPS.

Que vaut l’assistance technique de Surfshark ?

Surfshark propose une rubrique d’aide et des tutoriels très complets et très bien expliqués. Vous pouvez aussi poser vos questions directement à l’assistance utilisateurs du VPN : elle est joignable par mail ou par chat en direct, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette option représente clairement un grand avantage : quand on a un souci d’installation ou un bug, c’est pratique de pouvoir résoudre son problème sans attendre.

Point faible de Surfshark VPN : les rubriques d’aide et l’assistance technique ne sont disponibles qu’en anglais. Vous pouvez cependant écrire en français dans le chat : l’assistance technique vous répondra en anglais, mais ajoutera la traduction automatique en français.

Tarifs et abonnements à Surfshark

Les tarifs de Surfshark VPN offrent un rapport qualité-prix exceptionnel si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans. C’est d’ailleurs l’un des grands points forts du VPN.

Quel est le prix d’un abonnement à Surfshark ?

Le VPN propose des tarifs dégressifs : vous payerez beaucoup moins si vous choisissez un abonnement longue durée. Comme tous les VPN, Surfhark propose des prix qui évoluent régulièrement. Nous vous indiquons ici les prix affichés par Surshark au moment où nous rédigeons cet article.

Ainsi l’abonnement ponctuel pour un mois ne présente pas d’ intérêt : à 11,47 euros, il semble bien trop cher.

Pour 6 mois, Surfshark propose son VPN en France au prix de 5,49 euros par mois (soit 33 euros).

Si vous souscrivez à un abonnement de 2 ans, vous ne paierez que 1,96 euro par mois, soit 52,93 euros au total.

soit 52,93 euros au total. Surfshark vous propose d’ajouter à ces abonnements 1,32 € par mois pour profiter de sa solution de sécurité Surfshark One.

Comment avoir Surfshark gratuitement ?

Surfshark ne propose aucune version gratuite de son VPN. En revanche, vous pouvez tout à fait l’utiliser sans frais sur une durée limitée, si vous souhaitez essayer ce VPN :

Vous pouvez profiter des 7 jours d’essai gratuit proposé par Surfshark sur son site internet. Cette possibilité est ouverte aux utilisateurs de MacOS, iOS et Android .

proposé par Surfshark sur son site internet. Cette possibilité est ouverte aux utilisateurs de . Vous pouvez souscrire à un abonnement longue durée. Surfshark garantit alors un remboursement intégral jusqu’à 30 jours après le début de l’abonnement.

Comment peut-on payer l’abonnement de Surfshark VPN ?

L’abonnement à Surfshark peut s’effectuer par carte bancaire ou par Paypal. Depuis un iPhone ou un smartphone, le règlement peut aussi s’effectuer directement avec Apple Pay ou Google Pay. Amazon Pay est aussi disponible. Et si vous cherchez davantage d’anonymat, vous pouvez payer le VPN avec des crypto-monnaies.

Comment se faire rembourser de Surfshark ?

C’est un point faible du VPN à notre avis. En effet, il est impossible de résilier son abonnement à Surfshark depuis le site internet ou l’application. Pas moyen non plus d’y obtenir le remboursement des 30 premiers jours d’utilisation. Lorsqu’on cherche l’information dans la rubrique d’aide, on apprend qu’il faut envoyer un mail à Surfshark ou les contacter par chat. Certes, l’assistance technique du VPN semble réactive, mais on préférerait une manœuvre plus simple pour désactiver l’abonnement à Surfshark. Ceci-dit, la plupart des VPN payants procèdent de cette manière.

Installation et fonctionnement de Surfshark

Voyons comment fonctionne Surfshark VPN et comment il s’installe sur un PC ou un smartphone. Les manipulations à effectuer s’avèrent vraiment très simples.

Comment télécharger Surfshark ?

Pour télécharger Surfshark, rendez vous sur le site web du VPN. Vous y trouverez les différentes configurations existantes.

Cliquez sur la configuration de votre appareil (pour Mac, pour Windows, pour Android, etc.) Choisissez le forfait d’abonnement qui vous intéresse. Créez votre compte en communiquant une adresse mail : elle vous servira de login sur Surfshark. Réglez votre abonnement, par carte bancaire, paypal ou monnaie numérique. Téléchargez le logiciel du VPN. Vous pouvez aussi télécharger l’apk de Surshark VPN pour Android. Pour iOS, le download de Surfhark se fera directement depuis l’App store.

Comment installer Surfshark sur Google Chrome ?

Une fois que vous avez souscrit un abonnement à Surfshark, vous pouvez mettre le VPN sur tous vos appareils connectés. Et vous pouvez aussi ajouter le VPN directement dans la barre du moteur de recherche Chrome. Cela permet d’activer et désactiver le VPN directement depuis ce navigateur internet. Pour trouver l’application de Surfshark sur Chrome, il suffit d’aller la télécharger depuis Chrome web store.

Comment bien utiliser le vpn Surfshark ?

L’avantage de Surfshark VPN, c’est qu’il s’utilise vraiment facilement. Une fois connecté au VPN, vous continuez à surfer sur le web comme vous en avez l’habitude, sans percevoir de changement. Si vous souhaitez changer de lieu de connexion, ou si votre navigation devient trop lente, il suffit de cliquer sur un nouveau pays pour continuer à profiter du VPN.

Lors de vos premiers essais avec Surfshark, pensez à vérifier les paramètres du VPN dans l’onglet correspondant :

Activez la fonction killswitch, c’est une protection très utile, notamment pour le téléchargement.

Vous pouvez aussi activer Cleanweb, le bloqueur de publicité et malwares de Surfshark.

Si vous voulez utiliser le mode camouflage (c’est-à-dire cacher à votre fournisseur d’accès internet que vous utilisez un VPN), choisissez un protocole OpenVPN. Sinon Surfshark utilisera par défaut le protocole le plus adapté à votre connexion.

