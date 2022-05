Encore peu connu en France, le fournisseur PrivadoVPN mérite pourtant une analyse complète. Car ce jeune VPN offre une protection efficace, avec de vraies garanties de confidentialité. Il dispose en outre d’une version gratuite aux performances alléchantes. Pour en savoir plus, voici notre avis détaillé sur les avantages et faiblesses de PrivadoVPN.

On aime La politique de confidentialité de bonne qualité

L’accès à Netflix avec le VPN gratuit

Le proxy pour télécharger des torrents

L’abonnement étudiant à demi-tarif On aime moins L’absence de connexion au démarrage et de killswitch sur iPhone et Android

Les rubriques d’aide et d’information beaucoup trop succinctes

Quelles performances pour PrivadoVPN ?

Privado a vu le jour en décembre 2019. C’est donc un VPN récent, qui ne bénéficie pas encore d’un grand réseau de serveurs. Mais il protège parfaitement les données et affiche de très bonnes vitesses de connexion. Malheureusement, l’application de Privado pour iOS offre moins d’options de sécurité.

Les serveurs de Privado : un réseau de qualité

PrivadoVPN dispose actuellement d’une liste de 300 serveurs, répartis dans 44 pays, sur tous les continents. C’est beaucoup moins que les gros VPN comme NordVPN ou ExpressVPN, pour ne citer qu’eux. Mais dans la pratique, nous avons pu utiliser le VPN au quotidien sans souffrir d’aucun ralentissement. Privado s’avère particulièrement intéressant si vous cherchez des connexions depuis les Etats-Unis : il y propose 10 lieux de connexions différents.

Les atouts de PrivadoVPN : des serveurs VPN sécurisés Ce sont des serveurs VPN physiques, et non virtuels. Cela signifie qu’ils sont réellement installés dans les pays correspondant aux adresses IP qu’ils fournissent. C’est un atout pour la sécurité des données et la vitesse de connexion.

PrivadoVPN propose une option de compte gratuit fiable qui offre 10 Go d’accès gratuit chaque mois, sans logs, sans publicités et sans limites de vitesse. C’est l’un des seuls, sinon le seul, VPN gratuit qui prend en charge tout le trafic (streaming inclus). Comme l’option de compte premium, le compte gratuit comprend des applications faciles à utiliser pour Windows, Android, macOS, iOS, Fire TV Stick et AndroidTV.

Le service fonctionne bien pour accéder en toute sécurité à des services de streaming comme Netflix, BBC iPlayer, Disney+, HBO Max, Hulu, HotStar, Amazon Prime Video, Apple Music, Youtube Music, TuneIn, Vool, VIU, iflix, Discovery+ . Paramount+, Peacock TV, Premier Sports Player, MLB.tv, Britbox, et plus encore. Les faiblesses : pas de serveurs spéciaux chez PrivadoVPN Privado VPN ne propose pas de connexion multihop , c’est-à-dire le passage par deux serveurs VPN successifs. Cette option peut intéresser lorsqu’on recherche une confidentialité à toute épreuve dans sa navigation sur le Web.

Privado ne propose pas de serveurs VPN avec accès direct à Tor, le moteur de recherche du darkNet. Mais on peut tout-à-fait utiliser le VPN pour s’y connecter ensuite.

Les protocoles de connexion

Privado dispose des deux protocoles de connexion sécurisés que l’on trouve chez tous les VPN de qualité : Open VPN (TCP et UDP), et IKEv2/IPsec.

Dans les applications de Privado pour Windows et Android, on trouve également depuis peu le protocole VPN WireGuard. Ce protocole plus récent est considéré comme le plus rapide actuellement. Privado VPN annonce l’arrivée de ce protocole sur les applications Apple dans les prochains mois.

Dans sa version payante, PrivadoVPN propose également un proxy SOCKS5 pour le téléchargement de torrents (voir ci-dessous). C’est une originalité de Privado : l’option n’existe sur aucun autre VPN, à notre connaissance.

Privado propose une option de connexion automatique, censée choisir le meilleur protocole pour l’appareil connecté. Mais dans nos essais sur iOS, elle n’a pas toujours fonctionné. Il nous a fallu parfois choisir manuellement le protocole OpenVPN et changer de port pour obtenir une connexion au VPN.

Si la technologie VPN est encore obscure pour vous, consulter notre guide pour choisir un VPN.

PrivadoVPN protège-t-il bien les données utilisateurs ?

On peut répondre à cette question à la fois par oui et non. La protection des données offertes par PrivadoVPN est impeccable, rien à dire là-dessus. En revanche l’absence de killswitch et d’auto-connect sur certaines versions affaiblit l’efficacité de cette couverture VPN. Voyons cela dans le détail.

Comme tous les VPN de qualité, Privado chiffre les données de ses utilisateurs en AES 256 bits. C’est le meilleur niveau de cryptage existant, considéré comme inviolable. Il est d’ailleurs utilisé par l’armée.

Nous n’avons par ailleurs constaté aucune fuite d’adresse IP ou de données DNS lors de nos tests de Privado VPN. Nos données sont toujours restées parfaitement protégées.

Sur ses applications pour ordinateurs Windows et Mac, PrivadoVPN affiche une fonction killswitch : elle stoppe la connexion internet si le serveur VPN fait défaut, pour que les données de l’utilisateur n’apparaissent pas en clair sur le Web. Malheureusement, le killswitch de PrivadoVPN n’est pas disponible sur iPhone ni sur Android.

Le VPN de Privado n’offre pas non plus de fonction « auto connect » à l’heure actuelle sur iOS ou Android. C’est un manque étonnant et un réel handicap au quotidien. En effet, le VPN Privado se déconnecte dès que l’iPhone se met en veille. Il faut donc avoir le réflexe d’activer le VPN à chaque fois que l’on se connecte à Internet.

Les vitesses de navigation

Nous avons testé le VPN en nous connectant depuis différents pays. Globalement, Privado offre de très bonnes vitesses de connexion si l’on utilise un serveur situé en Europe ou aux USA. Les performances des serveurs situés dans des pays éloignés géographiquement nous ont moins convaincus. Cependant nous avons effectué tous ces tests avec le protocole de connexion OpenVPN, le seul qui fonctionnait avec notre appareil iOS. En utilisant IKEv, ou mieux Wireguard sur les appareils Windows, on obtient certainement de meilleurs débits.

Voici nos vitesses de connexion sans VPN

De façon originale, Privado nous a connecté aux Pays Bas lorsque nous avons utilisé son option de connexion automatique (nous étions situés en France). Mais comme vous pouvez le voir ci-dessous, les vitesses offertes par PrivadoVPN se sont montrées excellentes

En nous connectant à Paris avec le logiciel VPN de Privado, nous avons également obtenu de très bonnes vitesses de navigation. En pratique, nous n'avons ressenti aucun ralentissement en utilisant le VPN dans cette configuration.

Privado propose 10 lieux de connexion aux Etats-Unis avec son VPN payant. Nous avons obtenu les meilleures vitesses en nous connectant au serveur de Privado basé à New-York

Le VPN de Privado s'est montré nettement moins rapide lorsque nous avons utilisé ses serveurs plus lointains géographiquement. Les débits offerts depuis Singapour sont assez faibles, même s'ils se montrent meilleurs en débit ascendant. Lorsque nous avons testé les serveurs installés en Australie et à Hong Kong, nous avons obtenu des vitesses encore inférieures.

vitesse PrivadoVPN sans vpn (1) vitesse PrivadoVPN connexion auto Pays-Bas (2) vitesse PrivadoVPN connexion Paris (3) vitesse PrivadoVPN connexion New-York (4) vitesse PrivadoVPN connexion Singapour (5)

Peut-on faire confiance à PrivadoVPN ?

Le service VPN Privado affiche des critères de grande qualité pour la protection de la vie privée. Il manque certaines options de confort dans les réglages du VPN, mais cela n’enlève rien à la protection par le VPN de la confidentialité de ses utilisateurs.

Un VPN basé en Suisse

Privado est une compagnie américaine, installée dans le Delaware. Mais PrivadoVPN est établi en Suisse. Il s’agit d’une assurance forte de confidentialité. En effet, ce pays ne fait partie d’aucune alliance de renseignement, 5, 9 ou 14 eyes (lien vers le guide des VPN). Et il bénéficie dans ce pays de lois extrêmement protectrices de la vie privée. D’ailleurs Proton, le VPN peut-être le plus sûr du marché, est lui aussi basé en Suisse.

Une politique de confidentialité de qualité

Certains VPN affichent plusieurs pages difficiles à lire de politique de confidentialité. Ce n’est pas le cas de Privado : le site du VPN affiche sa politique de confidentialité de façon très claire sur son site internet. Et celle-ci apparaît globalement de très bonne qualité. Privado se montre en effet plus respectueux de la vie privée que beaucoup d’autres VPN. C’est dommage que le VPN n’ait encore fait réaliser aucun audit externe sur ses garanties de confidentialité.

Voici les principaux points de la politique de PrivadoVPN en matière de respect de la vie privée :

Privado est un VPN no log : il ne conserve aucun historique de navigation, aucune adresse IP de connexion, aucune requête DNS. Privado affirme ne pas pouvoir établir de lien entre un utilisateur du VPN et les données qui transitent par leurs serveurs. Il certifie aussi ne pas revendre de données à des tiers.

Privado conserve l’adresse mail de création de compte et le nom d’utilisateur. Mais il ne garde pas lui-même les données de paiement : il utilise en effet un service extérieur pour traiter cette partie.

Comme presque tous les VPN, Privado conserve aussi les données de relations clients lorsqu’on fait appel à son assistance technique.

Privado conserve des données de fonctionnement de ses applications sur appareils mobiles, des statistiques anonymes (type de système et d’appareils, nombre de versions installées), et des données de crash. Aucunes de ces données ne peut être reliés à un utilisateur spécifique

Privado utilise les cookies de Google analytics pour l’amélioration de ses services. Il spécifie que l’on peut installer l’extension Google Opt out pour les éviter. Dans tous les cas, les cookies utilisés ne permettent pas d’identifier les utilisateurs et ne traquent pas leur activité en dehors de Privado.

Utilisations du VPN : streaming, torrents, censure

Streaming et torrents représentent des points forts du VPN. C’est tout particulièrement le cas quand on utilise Privado en VPN gratuit. En revanche, on ne sait rien de l’efficacité de Privado face à la censure. Aucun test du VPN n’a encore été réalisé depuis des pays comme la Chine ou les Émirats.

Privado, un bon VPN pour le streaming

Privado est le seul VPN gratuit qui permette l’accès à Netflix USA. La version payante fonctionne tout aussi bien : nous n’avons eu aucune difficulté à consulter les versions américaines et anglaises de Netflix. Nous nous sommes également connectés facilement à Amazon video US et Hulu. En revanche, nous n’avons pas réussi à accéder à Disney + lors de nos essais.

Un VPN adapté au téléchargement

Privado se montre également un excellent VPN pour le P2P. Il autorise en effet le téléchargement de torrents, même lorsqu’on utilise sa version gratuite. La version payante de PrivadoVPN présente en outre un avantage intéressant pour les torrents : elle dispose d’une fonction proxy qui permet de protéger son identité tout en assurant des téléchargements vraiment rapides.

L’ergonomie ne représente pas le point fort de Privado. Son application est simple à utiliser mais peu agréable. Et sa rubrique d’aide manque vraiment de contenu. Quant aux options, elles sont pratiquement inexistantes. Toutefois, Privado propose les fonctions principales d’un VPN et le fait bien.

Sur quels appareils peut-on installer Privado ?

Le VPN dispose d’applications pour les principaux appareils connectés : Windows, Android, Mac, iOS, Android TV et Amazon FireStick TV. On peut également installer Privado sur Linux et certains routeurs en utilisant une configuration manuelle.

Le download des applications de PrivadoVPN pour mobiles se fait depuis l’App store ou le Play store. On peut aussi télécharger les fichiers apk de PrivadoVPN sur Android.

L’application de PrivadoVPN : avantages et inconvénients

L’application de Privado se présente de façon très simple mais pas toujours cohérente. Sur Windows, l’écran de Privado s’affiche uniquement en petit format, ce qui n’est pas toujours pratique. Elle s’utilise plus agréablement sur les mobiles.

La page d’accueil de l’application Privado

L’écran d’accueil de Privado affiche un bouton de connexion marqué d’une clé, ainsi que la liste des pays de connexion possibles. On peut activer ou désactiver le killswitch directement depuis cet écran d’accueil du VPN.

L’affichage des lieux de connexion s’utilise facilement : on peut trier les pays de connexion par ordre alphabétique, par ordre alphabétique inversé, ou en fonction du délai de latence des serveurs. Un pictogramme permet de connaître le taux d’occupation des différents serveurs.

L’onglet Paramètres

On accède à la page « settings » de PrivadoVPN par un menu discret, en haut de la page d’accueil. La page des paramètres reste assez sommaire. On n’y trouve pas d’anti-malware ni de bloqueur de publicités, contrairement à d’autres VPN.

On peut activer ou non l’option auto connect (qui n’existe pas sur iOS ou Android)

On peut choisir le protocole de connexion ou bien laisser le VPN le faire de façon automatique

On peut activer ou désactiver le report de crash à l’attention du fournisseur VPN.

Sur Windows et Android, on trouve aussi une option split-tunneling et une option connexion/déconnexion rapide.

Que vaut l’assistance technique de PrivadoVPN ?

La rubrique « Aide », présente sur le site internet de Privado, reste limitée. Bien souvent, elle renvoie à quelques articles marketing sur les qualités du VPN, sans beaucoup d’autres détails. Impossible par exemple de trouver les caractéristiques des différentes applications du VPN.

Avantage en revanche : on peut accéder à une version française du site du VPN. Le changement de langue se fait en haut à droite de l’écran d’accueil : on obtient ainsi une traduction du site de Privado dans la langue désirée.

Privado propose une assistance technique par mail uniquement, mais elle se montre très efficace. Elle fonctionne aussi rapidement qu’un chat en ligne : nous avons obtenu des réponses à nos questions en quelques minutes. Ces réponses n’étaient pas toujours très détaillées. Nous avons eu recours plusieurs fois à l’assistance client de PrivadoVPN pour obtenir des réponses complètes.

PrivadoVPN est-il un VPN bon marché ?

Privado n’est certainement pas le VPN offrant le meilleur rapport qualité-prix du marché. Ses tarifs se montrent pour l’instant un peu élevés par rapport à ses qualités de VPN. Mais rien ne vous empêche d’utiliser d’abord Privado en VPN gratis. La version gratuite de Privado se montre particulièrement performante : elle vous permet de tester pleinement le VPN. Vous saurez ainsi exactement à quoi vous vous engagez si vous souscrivez un abonnement.

Combien coûte PrivadoVPN ?

Outre son VPN gratuit, Privado propose deux formules d’abonnement : un abonnement ponctuel au mois, et un abonnement annuel. Chaque abonnement offre 10 accès simultanés au VPN : c’est l’un des VPN les plus généreux sur ce point.

L’abonnement annuel revient à 5 euros, à l’heure où nous écrivons ces lignes. Il se situe dans la moyenne des tarifs VPN pour cette durée. On peut regretter l’absence d’abonnement sur 2 ou 3 ans à un prix plus compétitif. Cependant nous trouvons aussi intéressant de ne pas avoir à s’engager sur une trop longue durée.

Privado a la particularité d’offrir un abonnement étudiant à demi-tarif : il coûte 30 euros par an (soit 2,50 euros par mois). C’est le seul VPN à notre connaissance à proposer une telle réduction bien appréciable.

Moyens de paiement et remboursement

Privado accepte les cartes de crédit et Paypal comme moyens de paiement de son service VPN. On ne peut malheureusement pas régler l’abonnement au VPN en bitcoins pour le moment. Quant à la période d’essai, elle s’élève à 30 jours, comme pour la plupart des VPN. Vous serez entièrement remboursé si vous souhaitez mettre fin à votre abonnement durant votre premier mois d’abonnement.

L’un des grands intérêts de Privado réside dans sa version gratuite. Elle offre en effet la même rapidité et la même confidentialité que la version payante du VPN. Et surtout, elle autorise le téléchargement de torrents et donne accès à Netflix US. C’est le seul VPN totalement gratuit qui affiche cette possibilité. Vous avez droit à 10 Go de données avec la version gratuite de Privado, et l’utilisation de serveurs de 12 pays différents.

Pour profiter de Privado en VPN gratuit, il suffit de télécharger l’application et de s’inscrire avec un nom et une adresse mail : le login sur Privado se fait ensuite simplement.

