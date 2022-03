Créé en 2009, initialement pour les entreprises, ExpressVPN bénéficie d’une très bonne image. Il est considéré comme un VPN sérieux, fiable, sécurisé. Tous les avis reconnaissent aussi à ExpressVPN d’excellentes performances techniques. C’est quoi, ExpressVPN ? Peut-on vraiment lui faire confiance ? Nous vous proposons de découvrir ici les avantages et inconvénients de ce logiciel de réseau privé virtuel. Vous pourrez alors choisir en toute connaissance de cause de télécharger ExpressVPN sur vos appareils connectés.

On aime…

La rapidité de ExpressVPN : on ne détecte pas sa présence lorsqu’on surfe sur Internet ou qu’on regarde des vidéos.

Sa facilité d’utilisation grâce à une application simple et un système qui sait se faire oublier.

La clarté des explications de ExpressVPN sur son fonctionnement et ses caractéristiques techniques. On ressent une volonté de transparence dans son rapport aux utilisateurs.

On aime moins…

L’absence d’options et surtout de killswitch sur l’application ExpressVPN pour iPhones et iPad.

Le rachat de ExpressVPN par Kape Technologies : source potentielle d’inquiétude pour la politique de confidentialité du VPN.

Fiche Technique : caractéristiques d’ ExpressVPN

NOMBRE DE SERVEURS 3200 serveurs dans 94 pays PAYS Iles Vierges Britanniques NOMBRE DE CONNEXIONS SIMULTANÉES 5 INTERFACES POUR Mac, Windows, Linux, iOS, Android, Chrome, Firefox, Edge, Android TV, Fire TV stick, routeurs CENSURE Non TORRENTS ET NETFLIX Oui

Technologie : comment fonctionne ExpressVPN ?

Ce n’est pas pour rien que ExpressVPN caracole en tête des tests de VPN. Il offre en effet des performances de haut niveau, que ce soit en termes de vitesse ou de serveurs.

Peut-on faire confiance aux serveurs de ExpressVPN ?

ExpressVPN dispose d’un réseau de 3200 serveurs. Ils couvrent 160 lieux de connexion, et 94 pays au total. Géographiquement, ExpressVPN est le VPN qui offre le choix le plus vaste choix. Il faut noter cependant que 40 pays sont couverts par des serveurs virtuels : il s’agit de serveurs situés dans un autre pays que celui dont ils offrent la connexion, soit pour des raisons de vitesses soit pour des raisons de censure.

Y a-t-il des serveurs optimisés pour certains usages ?

Contrairement à beaucoup de services VPN, ExpressVPN ne différencie pas ses serveurs en fonction de l’usage qu’on peut en faire. Comme avec Surfshark, vous pouvez utiliser tous les serveurs pour tous les usages. Cela ajoute à la simplicité d’utilisation du VPN. Et notre expérience montre que tous les serveurs fonctionnent très bien quel que soit l’usage que l’on en fait.

Quelles sont les options proposées par les serveurs de ExpressVPN ?

ExpressVPN ne propose aucune option particulière sur ses serveurs. Il affiche seulement, depuis son interface, une liste de « serveurs recommandés » en fonction du lieu d’où on se connecte. Sinon, il n’y a pas de serveurs à IP statique, ni de connexion directe vers le moteur de recherche du deep web Tor (Mais on s’y connecte facilement et rapidement sous la protection du VPN).

Vous ne trouverez pas non plus de double connexion, ou multi hop sur ce VPN. ExpressVPN assume cette absence, en expliquant que les fuites de données ont lieu au début ou à la fin du processus de connexion : une connexion très bien sécurisée apporte donc autant de protection qu’une double connexion, selon les explications de ExpressVPN.

Comment fonctionnent les serveurs de ExpressVPN ?

ExpressVPN utilise uniquement des serveurs à mémoire vive (RAM). Concrètement, cela signifie que toutes les données qu’ils hébergent disparaissent à chaque redémarrage des serveurs. De plus, le logiciel de fonctionnement est entièrement rechargé à chaque redémarrage d’un serveur. Cette technologie, baptisée TrustedServer, permet à ExpressVPN de contrôler en temps réel chacun de ses serveurs en évitant les risques de mauvaise configuration, et donc de piratage. ExpressVPN a fait réaliser un audit indépendant pour confirmer l’efficacité de ce fonctionnement.

Quels sont les protocoles de connexion offerts par ExpressVPN ?

ExpressVPN propose les protocoles de connexion reconnus que sont OpenVPN et IKEv. On y trouve aussi L2TP/IPsec, moins sécurisé. Mais surtout, le fournisseur VPN a développé un protocole maison, Lightway. Cette solution de connexion très rapide, encore plus légère que WireGuard (1000 lignes de code seulement au lieu de 4000), assure une fiabilité égale à celle d’OpenVPN selon le concepteur.

Quelle est la fiabilité de Lightway avec ExpressVPN ?

Ce protocole breveté par ExpressVPN permet des connexions très rapides. Il a besoin de moins d’énergie pour fonctionner, ce qui fait qu’il pèse moins sur la batterie de votre téléphone ou de votre ordinateur. Gage de sécurité, ExpressVPN a fait valider ce protocole par un audit de la société Cure53. Il propose par ailleurs la base du code de Lightway en open source, sur GitHub.

Comment fonctionne le protocole VPN Lightway ?

Lightway permet notamment à la connexion VPN de perdurer lorsque vous changez de réseau. Si par exemple vous passez de votre wifi au 4G, ou de votre maison à votre entreprise, il ne faut qu’une fraction de seconde à Lightway pour passer de l’une à l’autre : vous restez donc protégé en permanence par le VPN. Nous avons testé ce protocole, et n’avons effectivement remarqué aucun arrêt du VPN entre deux accès internet différents.

ExpressVPN offre-t-il des vitesses satisfaisantes ?

ExpressVPN fait partie des VPN actuels les plus rapides, selon tous les avis. Nous avons nous-mêmes réalisé quelques tests sur les vitesses de ExpressVPN à partir de différents serveurs. Comme vous allez le constater, les résultats se montrent convaincants. Mais ils n’atteignent pas les performances de Surfhark et NordVPN.

Test de débits: vitesse sans VPN

Ci-dessus, la vitesse de notre connexion en l’absence de VPN.

Nous avons commencé par utiliser la « connexion automatique ». ExpressVPN a établi une connexion à un serveur parisien (image 2). Les performances diminuent mais restent largement suffisantes pour visionner des vidéos en haute définition.

Curieusement, notre connexion s’est montrée plutôt meilleure depuis la Grande Bretagne (3).

Beaucoup d’’utilisateurs de VPN choisissent des serveurs situés aux USA, pour visionner des films et vidéos disponibles dans ce pays. Voici les résultats de notre test lorsque nous utilisons un serveur de ExpressVPN situé à New-York : le délai de latence augmente mais la vitesse ne diminue quasiment pas par rapport aux serveurs européens (4).

Pour terminer, nous avons regardé la vitesse de connexion depuis un serveur de ExpressVPN basé de l’autre côté du globe, à Singapour. On retrouve des vitesses très similaires, tout aussi bonnes (5).

Test connexion Paris (2)

Test connexion Grande-Bretagne (3)

Test connexion New-York (4)

Test Connexion Singapour (5)

ExpressVPN protège-t-il correctement les données de navigation ?

Comme tous les bons VPN, ExpressVPN crypte les données en AES-256 bits, le meilleur niveau possible, un cryptage de qualité militaire. Il ne laisse par ailleurs échapper aucune donnée de son réseau VPN. Nous n’avons constaté aucune fuite d’adresse IP, et aucune fuite de données DNS et WebRTC. Vous pouvez d’ailleurs effectuer vous-même ces tests depuis l’application ou le site de ExpressVPN, si vous avez un doute

Confidentialité et vie privée : est-ce que ExpressVPN assure un réel anonymat ?

Les meilleures garanties de sécurité sont inutiles si un VPN ne bénéficie pas d’une politique de confidentialité renforcée. Et même si on ne peut jamais se fier totalement aux garanties d’un VPN, certains critères permettent d’évaluer cette politique. Dans le cas de ExpressVPN, tous les indicateurs sont au vert. Cependant ce VPN vient d’être racheté par un gros groupe technologique à la réputation mitigée : on peut donc s’interroger sur l’avenir.

Où se trouve ExpressVPN ?

Depuis sa création en 2009, ExpressVPN est établi dans les Îles Vierges Britanniques. Ce territoire possède ses propres lois, différentes de celles de la Grande Bretagne. Il respecte la vie privée et ne demande aucun enregistrement de données aux fournisseurs de VPN. Cette localisation représente donc un gage de sécurité pour les utilisateurs de ExpressVPN. Il y a cependant une limite théorique à cet anonymat : la « présomption de délit punissable d’au moins un an d’emprisonnement ».

Quelle est la politique de confidentialité de ExpressVPN ?

ExpressVPN explique de façon transparente sur son site les principes qu’il respecte en matière de confidentialité. Ceux-ci se montrent respectueux de votre anonymat :

ExpressVPN se revendique VPN no log : il n’enregistre pas les journaux et les historiques de connexion de ses abonnés. Il ne conserve pas non plus d’adresse IP, de date ou d’horaire de connexion.CyberGhost conserve des données anonymes de navigation pour améliorer ses services. On peut limiter cette collecte en évitant d’activer l’option « partager les données réseau pour résoudre les bugs ».

: il n’enregistre pas les journaux et les historiques de connexion de ses abonnés. Il ne conserve pas non plus d’adresse IP, de date ou d’horaire de connexion.CyberGhost conserve des de navigation pour améliorer ses services. On peut limiter cette collecte en évitant d’activer l’option « partager les données réseau pour résoudre les bugs ». ExpressVPN conserve un mail, un nom, et les informations de paiement (sauf si vous payez en monnaie numérique). Il garde aussi les échanges par mail ou chat qu’il peut avoir avec vous. Il garantit ne jamais revendre ces informations.

(sauf si vous payez en monnaie numérique). Il garde aussi les échanges par mail ou chat qu’il peut avoir avec vous. Il garantit ne jamais revendre ces informations. ExpressVPN enregistre la version que vous utilisez de son application, ainsi que votre pays de connexion, votre fournisseur internet, le jour de connexion et le volume de données utilisées. Mais ces données ne sont pas reliées à votre adresse IP. Si vous cherchez un anonymat vraiment complet avec votre VPN, il vous suffit donc d’utiliser une adresse mail créée spécialement pour le VPN et de payer en bitcoins.

Si vous cherchez un anonymat vraiment complet avec votre VPN, il vous suffit donc pour le VPN et de payer en bitcoins. ExpressVPN enregistre enfin, avec votre accord, des données statistiques anonymes pour améliorer son fonctionnement. Ce point peut être désactivé depuis les paramètres de l’application VPN.

pour améliorer son fonctionnement. depuis les paramètres de l’application VPN. ExpressVPN a fait réaliser un audit de sa politique de confidentialité et de sa sécurité en 2019 et 2020. A chaque fois, le cabinet suisse PricewaterhouseCoopers a rendu un avis favorable sur les garanties apportées par le VPN.

Quelles options de sécurité propose ExpressVPN ?

ExpressVPN offre plusieurs options de sécurité intéressantes. Malheureusement, tous les systèmes d’exploitation n’en bénéficient pas. Les iPhones et iPad sont les moins bien pourvus, cela représente selon nous une faiblesse de ce VPN.

Une fonction kill switch

Cette fonction correspond à un arrêt d’urgence : la navigation sur internet s’interrompt si le VPN cesse de fonctionner. Tous les bons VPN ajoutent un killswitch à leur logiciel. Chez ExpressVPN, cette fonction prend le nom de Network Lock, et elle est intelligemment activée par défaut. On la trouve dans les applications pour Mac, Windows et Android. Mais curieusement, ce killswitch n’existe pas sur iOS : vous n’en bénéficiez pas si vous utilisez un iPhone. Cette absence est étonnante dans le cas d’un VPN aussi renommé que ExpressVPN.

Une fonction de connexion automatique

Disponible sur Mac et sur Windows, elle autorise ExpressVPN à établir une connexion VPN dès que vous allumez votre ordinateur. Tout comme le kill switch, c’est une fonction très utile pour prévenir toute fuite de données sensibles.

Des outils pour tester votre connexion VPN

Sur iOS et Android, ExpressVPN propose 3 outils intégrés à son application pour tester l’efficacité du VPN. Vous pouvez ainsi vérifier que le VPN ne laisse pas fuiter votre adresse IP, ni vos données DNS et WebRTC (les deux types de données émises lorsque vous vous connectez à internet). Vous pouvez aussi réaliser ces tests directement depuis le site web de ExpressVPN.

Un générateur de mots de passe

Cet utilitaire crée des mots de passe aléatoires supposés inviolables. Vous apprenez même le nombre d’années nécessaires pour les cracker (de l’ordre de plusieurs centaines de milliers). Cet outil n’a pas de rapport direct avec le VPN. Mais il permet de sécuriser de façon plus générale ses activités sur le web.

Les valeurs de ExpressVPN : faut-il s’inquiéter de son rachat par Kape Technologies ?

En septembre 2021, le groupe Kape Technologies a racheté ExpressVPN. Ce groupe est déjà propriétaire de trois VPN connus : Zenmate, Cyberghost et Private Internet Access. En rachetant ExpressVPN, il consolide donc un pôle extrêmement puissant. Il vient aussi de racheter le site de comparatifs internet VPNMentor.

Mais c’est surtout la fiabilité du groupe Kape Technologies qui interroge. En effet, cette entreprise est d’abord un fournisseur de logiciels publicitaires, donc à l’opposé des valeurs promues par les VPN. Sous son ancien nom de Crossrider, Kape Technologies a contribué en 2018 à répandre un malware qui a infecté de nombreux ordinateurs, dont des Mac. On peut donc s’interroger sur l’avenir des garanties de confidentialité de ExpressVPN : comment vont-elles évoluer dans les mois qui viennent, à la suite de ce rachat ? La question reste ouverte.

Streaming, gaming, censure : pourquoi utiliser ExpressVPN ?

La première mission d’un VPN, c’est de protéger l’anonymat en ligne. Comme on l’a vu, ExpressVPN répond bien à cette exigence. Et même s’il n’accède pas directement à Tor, on s’y connecte facilement avec la couverture du VPN. Voyons maintenant l’efficacité de ExpressVPN pour le téléchargement, le streaming, le gaming et le contournement de la censure. Disons-le tout de suite, les performances du VPN se révèlent excellentes dans ces différents domaines.

Streaming : comment réagit ExpressVPN ?

Ce VPN représente certainement l’un des meilleurs choix existants si vous aimez le streaming. ExpressVPN débloque Netflix depuis tous ses serveurs physiques : nous nous sommes connectés sans aucun souci à Netflix US en activant le VPN. Vous accéderez aussi facilement à Amazon Vidéo, Disney + et toutes les autres plateformes y compris Hulu. Les vitesses offertes par ExpressVPN permettent aussi de consulter confortablement Netflix depuis son smartphone Android ou iOS. En revanche, les serveurs virtuels de ExpressVPN sont moins performants pour le streaming.

P2P et gaming avec ExpressVPN

Même s’il ne le mentionne nulle part sur son site, ExpressVPN autorise le P2P et les torrents. Vous pouvez utiliser tous les serveurs du VPN pour cette utilisation. Ils vous offriront des téléchargements en HD particulièrement rapides et sans limitation de données.

La rapidité des serveurs de ExpressVPN se révèle également particulièrement adaptée aux jeux en ligne. On peut accéder sans difficulté à la Warzone de Call of Duty avec ExpressVPN. En revanche, il vaut mieux se connecter à un serveur relativement proche géographiquement pour jouer : un délai de latence (ping) trop élevé empêche d’interagir correctement avec les autres joueurs.

Peut-on éviter les censures avec ce VPN ?

ExpressVPN est connu depuis longtemps pour contourner la censure de la Chine. Ses serveurs basés à HongKong permettent l’accès aux TV et sites chinois. Inversement, si vous êtes en Chine, il vous sera possible de contourner la censure et de vous connecter à Netflix France, par exemple, avec ExpressVPN. Outre la Chine, ExpressVPN contourne la censure avec succès aux Émirats arabes unis, en Turquie, en Russie, en Iran. Pour éviter la censure, ExpressVPN conseille d’utiliser la connexion automatique au meilleur serveur.

Ergonomie : ExpressVPN est il facile d’utilisation ?

Pour assurer une protection complète, un VPN doit protéger suffisamment d’appareils. Et surtout, il doit le faire simplement. Une interface agréable à utiliser, un bon service d’assistance technique : autant d’atouts pour l’utilisation d’un VPN au quotidien. Disons-le tout de suite, ExpressVPN excelle à ce niveau. Il est étonnamment simple à paramétrer et protège la navigation sur le web sans même qu’on le remarque.

Sur quels appareils peut-on installer ExpressVPN ?

ExpressVPN ne propose que 5 connexions simultanées dans son compte premium, ce n’est pas énorme. Il peut toutefois s’installer directement sur certains routeurs internet, et protéger ainsi davantage d’appareils. Tout comme les autres meilleurs VPN du marché, ExpressVPN propose de nombreuses interfaces :

Il existe bien sûr des applications ExpressVPN pour Mac, Windows, Android et iOS. Sur Android, vous pouvez aussi utiliser les fichiers apk pour installer ExpressVPN.

pour installer ExpressVPN. Une application facile à installer existe pour Linux. En revanche, elle n’est pas graphique.

ExpressVPN propose des extensions efficaces pour Chrome, Firefox et Microsoft Edge. Un audit réalisé en 2019 a confirmé leur sécurité.

a confirmé leur sécurité. ExpressVPN propose des applications pour Amazon Fire TV, Fire TV stick et Fire TV cube . Vous pouvez aussi installer le VPN sur Apple TV et les autres TV connectées, en utilisant les tutoriels. Toutefois ExpressVPN conseille plutôt d’installer son VPN directement sur le routeur internet.

. Vous pouvez aussi installer le VPN sur Apple TV et les autres TV connectées, en utilisant les tutoriels. Toutefois ExpressVPN conseille plutôt d’installer son VPN directement sur le routeur internet. ExpressVPN est le seul VPN à proposer une application complète pour routeurs. Elle permet de définir des paramètres de connexion VPN différents pour chaque appareil relié au routeur : consoles de jeux, smart TV, portables, etc. Vous pouvez même acheter un routeur directement sur le site du VPN.

L’interface de ExpressVPN est-elle facile à utiliser ?

On aborde ici ce qui représente à notre avis un point fort de ExpressVPN. En effet, son interface nous a impressionnés par sa simplicité et sa fluidité. Elle est très facile à prendre en main car très basique. Si vous souhaitez connaître tous les détails de votre connexion, en affiner les paramètres, personnaliser votre interface, ne choisissez pas ce VPN ! En revanche, il est parfait s’il s’agit de rendre presque invisible l’utilisation et la présence du VPN.

L’application de ExpressVPN présente plusieurs volets :

La page d’accueil du VPN

On y trouve un bouton de connexion automatique, et l’accès à la liste des serveurs par pays. Y figurent aussi les derniers lieux de connexion utilisés. On peut ajouter des raccourcis à cette page d’accueil (sauf sur iOS), pour obtenir une protection VPN directe vers certains sites : Wikipedia ou Gmail par exemple.

Un onglet pour les paramètres

On y accède aux options proposées par ExpressVPN, qu’il y a juste à activer ou désactiver : killswitch, mode auto connect, split tunneling,..). C’est à cet endroit que l’on peut aussi choisir le protocole de connexion, et effectuer un test de vitesse des serveurs du VPN.

Sur smartphone et iPhones, un onglet d’accès direct à l’aide du VPN

L’assistance technique de ExpressVPN

L’aide représente un point fort de ExpressVPN ; elle en fait un excellent « VPN pour les nuls » même si ExpressVPN peut vraiment satisfaire tous les publics. On trouve plusieurs formes de supports sur ExpressVPN :

Des rubriques d’aide illustrées, presque toutes traduites en français. Les traductions se montrent précises, claires, faciles à comprendre.

Des tutoriels vidéo, pour chaque application et chaque notion importante. Malheureusement, ces vidéos sont en anglais non sous-titré.

Une assistance technique par mail ou par chat en ligne. Le chat de ExpressVPN s’est révélé très réactif lorsque nous l’avons sollicité. Il n’existe qu’en langue anglaise, mais on peut le contacter en français grâce à un traducteur automatique qui fonctionne bien.

Bonus sur mobiles : les applications VPN pour Android et iOS disposent d’un accès direct à l’aide et au chat

La page d’accueil de CyberGhost

Elle apparaît presque vide : sur fond noir, un gros bouton permet une connexion immédiate au serveur le plus rapide. Juste en-dessous, un bouton dénommé « meilleure connexion » ouvre la page des serveurs disponibles. Lorsque la connexion au VPN s’active, l’interface affiche la nouvelle adresse IP, le protocole utilisé et le volume de données traitées.

La page consacrée aux serveurs VPN disponibles

Elle se décompose en 4 onglets :

Les serveurs classiques,

Les serveurs dédiés au téléchargement (sur Windows et Mac)

Les serveurs pour le streaming,

Les serveurs enregistrés en favoris. Pour enregistrer un serveur dans l’onglet des favoris, il suffit de cliquer sur la petite étoile qui se trouve à droite de chaque pays.

Dans chaque onglet, on peut choisir un pays ou parfois une ville de connexion. En revanche, on ne connaît pas le nombre de serveurs présents à chaque endroit.

Tarifs et abonnement : ExpressVPN propose-t-il des tarifs intéressants ?

ExpressVPN a toujours proposé des prix supérieurs à ceux de ses concurrents (à l’exception de Proton). C’est la contrepartie d’un service VPN présenté comme haut de gamme. Aujourd’hui cependant, ses tarifs peuvent interroger : la qualité de ExpressVPN se montre-t-elle vraiment supérieure à celle de Surfshark ou de NordVPN par exemple ? La question mérite d’être posée.

Quels sont les prix de ExpressVPN ?

Les tarifs de ExpressVPN évoluent selon les périodes de l’année, et des promotions peuvent apparaître à certains moments. Nous affichons ici les abonnements proposés en décembre 2021, qui donnent une bonne idée des prix relativement élevés de ExpressVPN. Mais si vous êtes intéressé par ce VPN, nous vous conseillons d’aller consulter son site web.

Tarifs ExpressVPN Mars 2022

Notez que les abonnements pour 6 mois et pour 12 mois se règlent en une seule fois et non par prélèvement mensuel. Par ailleurs, ExpressVPN ne propose pas d’abonnement sur 2 ans. Nous considérons qu’il s’agit plutôt d’un gage de sérieux : on n’a pas à s’engager sur une trop longue durée en s’abonnant au VPN.

Quels sont les moyens de paiement possibles ?

Vous pouvez régler un abonnement à ExpressVPN de différentes manières :

Par carte bancaire (Visa, American Express, Mastercard, etc.)

Via Paypal

En bitcoins (ExpressVPN n’accepte pas d’autres crypto monnaies)

Par différents modes de virement bancaire (Webmoney, Giropay, …)

Attention : même si ExpressVPN affiche les prix de ses abonnements en euros, il facture en dollars américains.

Comment avoir ExpresssVPN gratuitement ?

Il n’est pas possible d’obtenir de compte ExpressVPN gratuit, que ce soit sur PC, Mac ou Android. Le VPN ne propose pas cette facilité. Toutefois, vous pouvez ajouter 30 jours gratuits à votre abonnement à chaque fois que vous parrainez un ami. Les détails de cette offre se trouvent sur le site du VPN et sur l’application pour Android et iOS. Et vous avez par ailleurs 30 jours pour vous faire rembourser votre abonnement, s’il ne vous satisfait pas.

Comment se faire rembourser son abonnement à ExpressVPN ?

La procédure est simple : il faut en faire la demande par mail ou chat dans les 30 premiers jours d’abonnement. Mais contrairement à d’autres VPN, ExpressVPN affiche la transparence sur ses conditions de remboursement : il ne demande aucune raison à l’annulation d’abonnement, et garantit le remboursement dans les 7 jours. Par contre, il utilise uniquement le dollar, ce qui peut provoquer quelques différences dans le montant remboursé.

Utilisation : comment se servir d’ExpressVPN ?

Installer un compte ExpressVPN premium sur son ordinateur ou son smartphone se réalise très rapidement, malgré une inscription par code un peu déroutante. Il ne vous faudra ensuite que quelques minutes pour comprendre le fonctionnement du VPN.

Comment installer le VPN CyberGhost ?

Il vous faut d’abord créer un compte et choisir votre formule d’abonnement sur le site du VPN. Une fois cette étape accomplie, vous pouvez télécharger l’application de CyberGhost VPN sur chacun de vos appareils connectés. Pour cela, choisissez à chaque fois l’interface qui vous correspond sur le site du VPN : macOS, Windows, Android, iOS, etc. Vous pouvez aussi préférer le download de l’apk de CyberGhost VPN pour Android.

Comment créer un compte ExpressVPN ?

Depuis la page abonnement du site expressvpn.com, choisissez le tarif qui vous intéresse. Communiquez un e-mail dans la case prévue à cet effet, et choisissez votre moyen de paiement. Aller ensuite sur l’onglet ExpressVPN « mon compte », en haut de la page d’accueil du site. Pour vous connecter, indiquez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe Sélectionner « configurer expressVPN » : vous trouverez cette option sous l’intitulé « mes abonnements » Vous pouvez alors télécharger ExpressVPN dans la version qui correspond à votre ordinateur ou votre smartphone.

Comment se connecter à ExpressVPN ?

Le VPN se révèle très simple à utiliser, quel que soit votre système d’exploitation. Après avoir effectué le login sur l’application ExpressVPN, il suffit de cliquer sur le bouton rond de connexion rapide : il se trouve au milieu de la page d’accueil. La connexion s’établit en quelques secondes.

On peut aussi choisir son pays de connexion. Il faut alors cliquer sur les 3 petits points (…) situés à droite du pays de connexion proposé. La liste complète des pays offrant des serveurs apparaît. Ils se divisent en deux catégories : la liste de l’ensemble des pays disponibles, et une liste de « localisations recommandées » pour leur vitesse et leur disponibilité.

Comment régler les paramètres du VPN ?

L’onglet « Options » vous donne accès à quelques réglages simples :

Vous pouvez choisir votre protocole de connexion . ExpressVPN vous recommande plutôt de laisser le VPN le faire pour vous, avec l’option « automatique ».

. ExpressVPN vous recommande plutôt de laisser le VPN le faire pour vous, avec l’option « automatique ». Vous pouvez désactiver la fonction killswitch . Là encore, il est préférable de la laisser activée pour une navigation sécurisée.

. Là encore, il est préférable de la laisser activée pour une navigation sécurisée. Sur Mac et Windows, vous pouvez demander au VPN de se connecter lorsque vous allumez votre ordinateur : il suffit d’activer la fonction « auto connect ».

Avec le split tunneling , dénommé Network Lock, vous pouvez définir les sites et applications qui doivent être protégées par VPN, ou au contraire qui doivent l’éviter (l’option n’existe pas sur iOS).

, dénommé Network Lock, vous pouvez définir les sites et applications qui doivent être protégées par VPN, ou au contraire qui doivent l’éviter (l’option n’existe pas sur iOS). Vous pouvez ajouter jusqu’à 5 raccourcis à la page d’accueil de ExpressVPN (sauf sur iPhone/iPad).

ExpressVPN en résumé

Vous l’avez compris, ExpressVPN figure actuellement parmi les meilleurs VPN existants. Il propose un service efficace, rapide et sûr. La principale réserve que l’on peut avoir sur ExpressVPN porte sur l’avenir : on peut se demander comment vont évoluer les conditions de confidentialité et d’anonymat du VPN, à la suite de son rachat en septembre 2021.