Un antivirus ultra-fiable avec une interface simplifiée au maximum, mais tout de même quelques fonctionnalités avancées… Oui, ça existe ! On vient de le découvrir avec Avira Prime, un logiciel anti-malware complet à un tarif fort raisonnable et compatible avec tous vos appareils. Pas vraiment du luxe quand on sait que certaines applis peuvent dissimuler des programmes malveillants…

Dans le secteur très concurrentiel des programmes de protection informatique, on appelle aujourd’hui un des plus performants. En effet, il était temps de passer au test Avira Prime, très bien noté un peu partout (Google Play, TrustPilot, confrères et consœurs, etc.). Mais est-ce pour autant un choix raisonnable ? Quel type d’utilisateur en tirera le plus profit ? Nous allons de ce pas étudier la question, à travers les critères habituels comme l’ergonomie de l’interface, les fonctionnalités disponibles ou tout bonnement l’efficacité du petit parapluie blanc !

Les plus Version gratuite intéressante

Un VPN inclus

Le gestionnaire de mot de passe

La protection du Dark Web

Le Game Booster

L’anti ransomware Les moins Pas de période d’essai

L’impact du scan sur les performances

De légères failles sur les menaces Zero Day

Pas de version gratuite pour mobile

Pas de pare-feu

En premier lieu, rendez-vous sur le site d’Avira, où la version gratuite est d’office mise en avant (uniquement sur PC et Mac). Cliquez sur le bouton “Télécharger gratuitement”, puis exécutez simplement le fichier obtenu.

Vous aurez un bon avant-goût de l’interface avec quelques fonctionnalités de base comme :

500 Mo/mois de bande VPN ,

, Un nettoyeur de PC ,

, Un gestionnaire de mot de passe ,

, Un Speed Booster (pour un démarrage plus rapide du système, notamment), Un assistant de mise à jour de pilotes et d’applis,

et d’applis, L’économiseur de batterie ,

, Le destructeur de fichiers.

Un premier lot très complet qui rivalise facilement avec les versions gratuites d’Avast ou d’AVG. Puis, pour une éventuelle mise à niveau, trois choix s’offriront à vous, qu’on classera ici par niveau de services proposés :

Avira Antivirus Pro.

Avira Internet Security 3-en-1.!

Avira Prime.

Inscription via un compte utilisateur

C’est le processus normal de nos jours : beaucoup de logiciels ne fonctionnent à leur plein potentiel qu’à condition que vous vous fassiez un compte.

Ainsi, avant de vous décider pour une des versions payantes, il faudra fournir une adresse mail valide et un mot de passe. Vous recevrez alors un mail pour confirmer l’ouverture de votre compte Avira !

Phase de paiement

Quel que soit l’abonnement que vous choisissiez d’activer, vous atterrirez sur une page vous proposant le règlement par carte bancaire, prélèvement SEPA ou encore Paypal. Il s’agira ensuite de renseigner votre adresse de facturation et de confirmer votre achat. Attention, le renouvellement est activé par défaut, mais très facile à annuler.

Si vous n’êtes pas sûr de garder votre antivirus à la fin de la période que vous avez choisie, il vous suffit d’aller sur la page d’accueil et de cliquer sur “Mon Compte”.

Dans la liste déroulée, vous trouverez les paramètres de renouvellement.

Prise en main de l’interface d’Avira Prime : une arborescence claire

Depuis ses débuts, Avira a fait des progrès en UX Design, si bien qu’on se retrouve avec une page d’accueil très lisible, qui vous fait l’état des lieux de la santé de votre ordinateur.

Nous avons choisi le mode nuit !

Pour cela, elle présente d’emblée les trois principaux types de services qu’on attend des suites antivirus complètes, à savoir :

La sécurité antimalware,

Le renforcement de la confidentialité,

L’optimisation des performances de votre appareil.

Si des problèmes ont été détectés automatiquement, ils s’affichent sous chaque catégorie afin que vous sachiez tout de suite de quoi il en retourne.

Et si vous souhaitez approfondir, le scan intelligent est disponible directement sous les icônes symbolisant les trois grands types de protection.

Menu et barre des tâches : tout est intuitif

À gauche, un menu vertical montre les mêmes icônes que sur la page d’accueil, qui n’est autre que l’onglet “État” (symbolisé par une loupe). Cliquez dessus pour avoir accès à toutes les actions possibles liées à leur thème.

Chaque section propose entre 5 et 6 commandes, ce qui donne une arborescence équilibrée. Un peu plus bas, dans la même colonne, deux autres icônes vous donnent accès à l’identity assistant, qui traque toute fuite de vos données personnelles sur le Dark Web.

Enfin, la dernière icône donne sur un QR Code pour installer l’application Avira Prime sur votre appareil mobile. En principe, à ce stade, vous aurez déjà un compte, il suffira de vous connecter dessus pour qu’Avira enregistre votre smartphone ou tablette comme un nouvel appareil sous protection.

Quant à la barre des tâches (au-dessus), elle rassemble, de gauche à droite :

Une boîte de réception des messages provenant d’Avira,

des messages provenant d’Avira, La gestion de votre compte et de vos appareils ajoutés,

et de vos appareils ajoutés, Un emplacement pour envoyer votre avis sur la suite antivirus, L’ensemble des paramètres (langue, apparence, journal d’activité, configuration des fonctionnalités ci-dessous, etc.),

(langue, apparence, journal d’activité, configuration des fonctionnalités ci-dessous, etc.), Une aide avec un lien vers le support Avira.

Tout est donc parfaitement clair et bien segmenté.

La question à se poser avant tout est bien évidemment : sommes-nous sur un logiciel vraiment fiable ? Certes, nous n’avons pas les compétences nécessaires pour nous auto-infecter. C’est pour cette raison qu’il existe des laboratoires indépendants comme AV-Test (ci-dessous) ou AV-Comparative.

Par exemple, selon ce classement glané sur AV-Comparatives, datant de fin 2022, les performances d’Avira sur la détection de logiciels malveillants sont dans le top 3 du marché, derrière Avast et AVG. Cela dit, on constate qu’aucune note n’est parfaite (détection en ligne, détection hors-ligne, protection en ligne) excepté sur un point : les faux positifs. 0 pour Avira, comme ESET et Kaspersky, respectivement classés 2 et 5 rangs plus bas. Autrement dit, si Avira lance une alerte, c’est sans doute qu’il a de bonnes raisons de s’inquiéter. Une fiabilité fort appréciable.

Quoi qu’il en soit, il existe toute une batterie de tests auxquels Avira obtient des scores plus que satisfaisants, faisant de lui un des acteurs les plus sérieux du marché. Mais tâchons à présent de réaliser un tour d’horizon des services dont vous bénéficierez en utilisant Avira, à commencer par ceux auxquels vous aurez accès dès la version gratuite !

3 options de scan antivirus (gratuites)

Fonction principale de tout antivirus qui se respecte, le scan effectue l’analyse de votre machine, de manière plus ou moins approfondie. Le scan intégral va passer au peigne fin tout le système, tandis que le scan rapide va se concentrer sur les zones vulnérables.

Enfin, l’option “Gérer vos scans” permet de lancer des analyses personnalisées, en choisissant tel ou tel dossier de votre ordinateur, l’ensemble de vos périphériques, ou encore la santé de votre système d’exploitation.

Le scan rapide dure environ une minute, sans impact significatif sur l’ordinateur. En revanche, sa version approfondie peut durer plus d’une heure et tirer assez fort sur les ressources du système. Le mieux est encore de le lancer le soir, si vous savez que vous n’allez pas utiliser votre machine pendant plusieurs heures. À ce titre, vous pouvez planifier un horaire et une fréquence (Avira recommande 1 fois/mois). Idem en ce qui concerne le scan rapide (hebdomadaire de préférence).

Enfin, les paramètres avancés vous permettent d’automatiquement supprimer, mettre en quarantaine (recommandé) ou même ignorer les fichiers trouvés.

Protection anti-rançongiciels (gratuite)

Dans les “options de protection”, Avira propose une de ses fiertés : un anti-ransomware (ou anti-rançongiciel) ultra-fiable et primé par AV-Test. Ce type de logiciel malveillant s’empare de vos fichiers et les rendent inaccessibles pour leur propriétaire tant que celui-ci n’a pas payé une rançon. Rien à faire de particulier de ce côté, à part le laisser activé en permanence, car il ne gêne pas le bon fonctionnement de votre appareil. Et au-delà de ce type particulier de malware, Avira signale qu’il s’occupe (toujours gratuitement) des :

Tentatives de phishing ou hameçonnage (faux sites conçus pour soutirer de l’argent),

ou (faux sites conçus pour soutirer de l’argent), Chevaux de Troie ,

, Vers ,

, Et autres joyeusetés empoisonnées…

Pour un bestiaire plus complet des infections possibles dont Avira se charge automatiquement, n’hésitez pas à vous renseigner sur notre top 15 antivirus !

Pare-feu… ou pas (gratuit)

Derrière l’icône intitulé “pare-feu”, représentant un petit mur de briques, Avira ne propose en fait qu’un accès à la gestion du pare-feu déjà présent nativement sur votre ordinateur (Windows Defender en l’occurrence ici).

Il ne s’agit donc aucunement d’une protection supplémentaire, alors ne vous méprenez pas…

Mise à jour des logiciels (freemium)

Cette mesure est à la fois pratique pour faire en sorte que toutes les applis installées sur votre PC fonctionnent à leur plein potentiel, mais également pour éviter de vous prendre un exploit. Mais qu’est-ce qu’un exploit, à part inscrire un but sur coup franc dans les 35 m ? C’est un programme ou un fragment de programme qui exploite les failles d’un logiciel pour semer la pagaille sur votre appareil. Cette fonctionnalité est gratuite en version manuelle, mais nécessite un abonnement (pack Avira Prime ou Internet Security) si vous souhaitez que l’antivirus mette à jour vos logiciels sans avoir à y penser vous-même.

Protection Web et en temps réel (payant)

Retour dans l’onglet “Options de protection”, avec deux modules automatiques : la protection en temps réelle et la sécurité de votre navigation sur le web. La première option sert à lancer des scans réguliers en sous-marin pour détecter des menaces, et la deuxième bloque les sites web (exemple : l’hameçonnage) et les applications suspectes.

Modifications des paramètres de sécurité

Comme pour l’anti-rançongiciel, il vaut mieux laisser les deux modules activés à plein temps. Cela dit, les paramètres vous permettent d’affiner un peu le travail demandé à l’antivirus. Pour la protection en temps réel, vous pouvez vous focaliser sur un type précis de fichiers, en choisissant la catégorie via l’extension du nom (.JPG, .PDF, .WMA, etc.). Vous pouvez également exclure de l’analyse les dossiers et documents de votre choix.

Quant à la sécurité de navigation, elle vérifie notamment le protocole HTTPS, et là aussi, vous pouvez dresser la liste des domaines et applications qui n’ont pas besoin de passer sous son radar.

Dans cette section, vous avez accès à 6 modules que nous allons détailler, en commençant de nouveau par les fonctionnalités gratuites pour aller vers les plus avancées.

Destructeur de fichiers (Gratuit)

Vous avez des fichiers ou des dossiers à supprimer sans risques ? Attention, ne le mettez pas à la corbeille pour ensuite la vider. Si vous procédez ainsi, une personne assez compétente en informatique sera capable de récupérer les documents que vous pensiez avoir définitivement supprimés.

C’est pourquoi les suites antivirus proposent un broyeur de fichiers ou de dossiers, conçu pour ne laisser aucune trace des éléments que vous souhaitez effacer pour toujours. Ainsi, les chevaux de Troie employés pour récupérer des documents privés ou secrets n’auront plus de raison d’être.

Gestionnaire de mots de passe (Gratuit)

Ça, c’est cadeau de la part d’Avira : vous pouvez profiter du gestionnaire de mot de passe comme extension de votre navigateur dès la version gratuite, à la manière d’un Last Pass ou d’un Dashlane.

Autrement dit, chaque fois que vous avez un mot de passe à créer, le gestionnaire vous en propose un ultra-sécurisé et le retient pour vous. Vous pouvez aussi en choisir un vous-même, et l’enregistrer automatiquement sur l’extension de navigateur. Une icône apparaît à côté de la barre de saisie chaque fois que vous devez à nouveau renseigner le mot de passe en question.

Dans tous les cas, vous devrez faire attention à une seule chose : le mot de passe maître, dont Avira vous avertit qu’il ne sera pas récupérable en cas d’oubli. Si vous avez peur de le perdre, notez-le à côté de votre code Wi-Fi ou dans un dossier caché.

Paramètres de confidentialité (Gratuit)

Il s’agit de choisir les paramètres qui laissent un minimum de traces lors de toutes vos activités sur le web. L’enjeu est ici de subir le moins possible le suivi de votre historique ou de votre géolocalisation, ou encore des actions que vous effectuez sur tel site internet ou application.

En effet, toutes ces données donnent généralement lieu à un sacré paquet de spams.

En gros, il existe trois options :

Paramètres personnalisés, qui nécessitent néanmoins d’y passer du temps, car il y a exactement 17 éléments à surveiller (réseau, télémétrie, multimédia, historique, etc.), eux-mêmes divisés en plusieurs points,

Paramètres recommandés, où Avira vous donne une configuration pré-établie que vous pouvez ensuite ajuster au gré de vos besoins,

Paramètres avancés, où toutes les précautions imaginables sont prises par défaut, et que vous pouvez décocher au fur et à mesure des blocages que vous pouvez rencontrer à cause des restrictions de confidentialité ainsi mises en place.

Avira Browser Safety (Freemium)

Cette extension (à ne pas confondre avec l’onglet “Protection Web” de la partie “Sécurité”) existe gratuitement. Cependant, il semble que bon nombre d’utilisateurs la désinstalle à cause des publicités beaucoup trop présentes.

Avec Avira Prime, nous avons pu installer l’extension sans avoir la moindre réclame. Elle permet d’ajouter réellement une sécurité à votre navigation, en bloquant les sites web malveillants (comme l’hameçonnage par exemple) et les téléchargements masqués d’applis indésirables. D’autre part, les sites déjà infectés par des virus sont identifiés directement dans les pages de résultats des moteurs de recherche. Un vrai plus si vous avez régulièrement besoin de naviguer sur des sites inconnus pour vos propres recherches personnelles ou enquêtes professionnelles.

VPN (Freemium)

Avira Phantom VPN Pro est un réseau privé virtuel simple avec une cinquantaine d’emplacements disponibles. Si vous venez juste de télécharger la suite antivirus dans sa version gratuite, vous aurez accès à une bande passante de 500 Mo/mois. Cela peut suffire à privatiser le temps passé sur internet sans brasser de données trop volumineuses.

En revanche, pour les téléchargements et sites de streaming, vous aurez fatalement besoin d’un accès illimité via un des abonnements proposés par l’antivirus. Mais si vous en voulez un vraiment performant, n’hésitez pas à voir notre test Surfshark !

Identity Assistant (Payant)

Lorsque vous cliquez sur ce module, Avira ouvre une nouvelle page web qui vous reconduit directement sur votre espace personnel. Nous ne saurions expliquer pourquoi, mais toujours est-il que vous atterrissez sur l’onglet “Surveillance du dark Web”, que vous pouvez activer ou désactiver.

Laissez-la active par défaut, cela ne tire pas sur les ressources de votre PC. En revanche, vous ne pouvez surveiller qu’une adresse mail à la fois, c’est-à-dire tous les comptes et les données qui lui sont associées. En cas d’usurpation de votre identité, un spécialiste sera affecté à votre cas pour vous accompagner dans tout le processus de restauration.

Nota Bene : vous ne pouvez surveiller que l’adresse mail associée à votre compte. Elle reste néanmoins modifiable, mais cela signifie que vos identifiants changeront.

Test Avira Prime : qu’en est-il de l’optimisation des performances ?

On arrive à la dernière salve de fonctionnalités, lesquelles concerneront l’optimisation des performances de votre appareil.

Détection de doublons (Gratuit)

Avira intègre dans sa version gratuite quelques outils appréciables, comme la détection de doublons. Si vous désirez gagner facilement de la mémoire sur votre PC sans trop avoir à choisir ce qui doit être supprimé ou transféré sur un espace Cloud ou un disque dur, la recherche de doublons peut vous être utile. En cliquant sur ce module, vous lancez l’Avira System Speedup Pro, un logiciel complémentaire, pour lequel nous n’avons pas trouvé de raccourci bureau.

C’est l’onglet “Scanner de fichiers dupliqués” qui est alors actif. Sélectionnez les zones de votre ordinateur à analyser et les types de fichier que vous pensez pouvoir trouver en double. En fonction de la configuration, le scanner prendra plus ou moins de temps. Pour un scan total, prévoyez une dizaine de minutes. Par exemple, nous avons récupéré pas moins de 21 Go juste avec cette fonctionnalité !

Optimizer (Gratuit)

Tout premier module de la section “Performances”, l’Optimizer consiste en un scan rapide de votre appareil. Il a vocation à le vider des fichiers inutiles, l’accélérer et le nettoyer (cookies, erreurs, etc.).

L’analyse ne prend que quelques secondes, tout comme le nettoyage. N’hésitez pas à le lancer régulièrement.

Économiseur de batterie (Gratuit)

Toujours dans l’Avira System Speedup Pro, on trouve le gestionnaire d’énergie. Grâce à sa jauge allant de l’économie maximale à la meilleure puissance, vous pouvez doser les ressources utilisées en fonction de si vous êtes sur secteur ou non.

Par ailleurs, vous pouvez ajuster manuellement les paramètres pour n’utiliser que ce dont vous avez besoin à l’instant T.

Mise à jour des pilotes (Freemium)

De la même manière que pour les logiciels, il est nécessaire d’avoir vos pilotes à jour. Pour rappel, un pilote est un programme permettant de faire fonctionner ensemble tous les éléments qui composent votre matériel informatique (écran, clavier, disque dur, périphériques externes, etc.).

La version gratuite d’Avira vous permet d’effectuer les mises à jour manuellement. Avec les abonnements premium, les pilotes sont mis à jour automatiquement.

Game Booster (Payant)

Lorsque le Game Booster est activé avec un des abonnements d’Avira, les performances de votre PC seront optimisées automatiquement pour une meilleure expérience de jeu. En lançant une appli vidéoludique, il fermera les applications en arrière-plan pour gagner de la mémoire vive, et optimisera la configuration réseau. Le tout permet d’éviter les lags sur les jeux les plus lourds, y compris ceux qui tournent en VR. Une fonctionnalité appréciable et de plus en plus répandue sur le marché des antivirus.

Dans la section paramètres, il y a une partie dédiée au Game Booster, qui vous permet de choisir les actions d’optimisation que vous souhaitez voir réaliser et sur quels jeux les appliquer ou pas.

Autres outils avancés de l’Avira System Speedup Pro (Payant)

Avec Avira Prime vous avez accès à une bonne trentaine d’outils divers et variés pour continuer d’améliorer votre PC.

On ne va pas tous vous les citer, juste les catégories auxquelles ils appartiennent :

L’ optimiseur de démarrage , pour que votre ordinateur se lance plus vite (le nôtre est passé de 44 à 29 secondes en moyenne),

, pour que votre ordinateur se lance plus vite (le nôtre est passé de 44 à 29 secondes en moyenne), La libération d’espace (dont fait partie la fonction anti-doublon),

(dont fait partie la fonction anti-doublon), L’ amélioration des performances (défragmenteur de disques, gestionnaire de réseau, etc.)

(défragmenteur de disques, gestionnaire de réseau, etc.) Gestion des sauvegardes et restauration,

et restauration, Maintenance (avec chiffrement ou déchiffrement des fichiers, gestion des extensions et des pilotes, etc.).

Cette dernière partie conviendra davantage à celles et ceux qui touchent un peu leur bille en informatique, ou qui du moins cherchent à avoir un contrôle maximal sur tout ce qui se passe dans le système de leur ordinateur.

Un support client complet et bien organisé

Au moindre doute sur une fonctionnalité, la FAQ d’Avira pourra sans doute vous donner une réponse sans que vous ayez besoin de contacter le service technique. Les informations sont triées en fonction de l’appareil que vous utilisez (Windows, Mac, mobile), de sorte que vous ne risquiez pas de tomber sur des explications incompréhensibles.

Par ailleurs, c’est dans cette partie que vous trouverez le formulaire assigné aux remboursements, l’édition de facture, etc. Pour le remboursement, vous pouvez indiquer l’objet de votre demande en français.

Un “Numéro de référence Cleverbridge” vous sera demandé : pas de panique, il s’agit simplement de votre ID de transaction, trouvable sur votre compte dans l’onglet “Historique des paiements”. Enfin, celles et ceux qui auront besoin d’une assistance technique pourront décrire leur problème à partir d’un formulaire quasiment identique.

Test Avira Prime : qu’en est-il sur appareil mobile ?

L’application d’Avira n’est disponible que pour les détenteurs et détentrices d’un abonnement.

Les fonctionnalités disponibles sont adaptées au mobile, avec, en plus des modules principaux (scan, protection web et optimizer), intègrent :

un antivol (verrouillage d’écran, suppression de données à distance, localisation de votre appareil, etc.) ;

une protection micro ;

un gestionnaire des autorisations ; un verrouillage d’application ;

; un bloqueur d’appels ;

; le VPN ;

; le gestionnaire de mots de passe

Pour nous, un petit nettoyage nous a permis de récupérer un bon tiers de la mémoire de stockage de notre smartphone. Quant au scan complet de sécurité, il nous a pris seulement 2 minutes. Pour le reste, l’interface est très claire et assez proche de ce qu’on trouvait sur PC.

Nota Bene : l’antivol d’Avira requiert un accès à beaucoup de données de votre téléphone, et notamment la localisation.

Suite Avira : quelle option choisir pour le meilleur rapport qualité/prix ?

La version gratuite d’Avira est toujours un bon début, même si vous bénéficiez déjà de Windows Defender. Outre le VPN anecdotique, vous avez les options de mise à jour et d’optimisation des performances, en plus du gestionnaire de mots de passe. Bien sûr, ce choix vous expose à quelques publicités.

Abonnements Avira Antivirus Pro : pour utilisateurs occasionnels (1,3 ou 5 appareils)

Le principal intérêt d’Avira Pro est d’empêcher les publicités, en plus de procéder à une sécurisation en temps réel avec des scans automatiques et une meilleure protection de la navigation. Vous avez également accès au service client, même si on espère toujours de pouvoir s’en passer. La licence coute 20,95 € la première année au lieu de 34,95 € (1 appareil). C’est 10 € de moins que la version supérieure. Nous la recommandons aux personnes qui veulent se sentir en sécurité en s’occupant du moins de choses possibles, et qui ont une activité informatique relativement modeste. Donc petite pensée à nos papis et mamies.

Abonnement Avira Internet Security : pour les geeks (1,3 ou 5 appareils)

Pour 26,95 € la première année (44,95 € ensuite pour 1 appareil seulement), Avira coche la protection des comptes en ligne et l’automatisation de toutes les mises à jour. Là, on pense plutôt à quelqu’un qui utilise beaucoup de logiciels et de plateformes. On se tournera plutôt vers nos espoirs de demain, la génération des 10 et 25 ans, qui n’ont pas envie d’avoir à racheter un ordi en cas de problème. Merci pour eux si les parents pensent à leur fournir cette protection, aussi pour leur vie privée, souvent plus exposée…

Abonnement Avira Prime : le meilleur choix collectif (5 ou 25 appareils)

C’est la protection complète qui inclut d’office 5 appareils et peut s’étendre à 25 pour 129,95 €/an. Si vous avez une famille nombreuse ou une petite promo d’étudiants, c’est extrêmement avantageux sur le papier. Toutefois, il faudra vous mettre d’accord sur qui tient les comptes. Si vous êtes seul, jeune actif(ve) très souvent sur les écrans, proposez à vos voisins ou collègues de bénéficier de la protection d’un appareil sur les 5 par défaut, même sans dédommagement. Comme ça, c’est jamais gâché, et tout le monde vous aime bien !

