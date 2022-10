Oui, notre test AVG Antivirus est enfin tombé, avec toutes les options détaillées et les offres disponibles. On a décidé d’installer AVG sur PC avec l’ensemble des fonctionnalités du fournisseur antivirus, et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il en y avait, des choses à débroussailler ! Entre l’antivirus en lui-même, le VPN, le booster de performances, l’économiseur de batterie, l’antitrack et j’en passe, on a décidé qu’il était temps de clarifier les choses. On en profitera pour donner notre avis sur l’antivirus gratuit, déjà très sécurisant et bien fourni en options de configuration. Ensuite nous allons mettre à niveau le logiciel petit à petit, avant d’arriver sur l’équivalent d’un abonnement à AVG Ultimate.

Les plus Version gratuite assez impressionnante

Offre sur mesure et multi-appareil

Interface didactique aux options avancés

Sécurité de haute volée

Les périodes d'essai gratuit

Le service après-vente Les moins Pas d'essai gratuit pour le pack Ultimate

Le pack le plus complet n'embarque pas tout

Le navigateur AVG Browser

Logiciel splité en plusieurs programmes

Ralentit l'ordinateur quand il analyse

Caractéristiques AVG Antivirus

Options d'analyse : rapide, approfondie, localisée

rapide, approfondie, localisée VPN : en option

en option Booster de performances : en option

en option Antitracker : en option

en option Économiseur de batterie : en option

en option Pare-feu : oui Broyeur de fichiers : oui

oui Gestionnaire de mots de passe : non

non Anti-ransomware : oui

oui Nombre d'appareils protégés : 1, 5 ou 10 appareils

1, 5 ou 10 appareils Sécurité enfant : non

non Version gratuite : oui

Téléchargement AVG Antivirus : nos premières impressions avant utilisation

Pour lancer AVG, rien de plus simple, il suffit de télécharger l’application en précisant sur quel type d’appareil vous êtes.

Une minute plus tard, vous voilà équipé·e de la protection basique. À voir également, si besoin, dans le menu qu’on décrira plus avant, le lien de téléchargement pour votre smartphone à envoyer via l’adresse e-mail de votre choix.

Nota bene : au moment de l’installation, faites attention à bien décocher AVG Secure Browser (voir partie dédiée) si vous ne voulez pas changer de navigateur.

Découverte de l’interface d’AVG

Dans son propre style noir et vert, AVG présente une patte graphique très proche d’Avast, l’autre logiciel fourni par la même entreprise (l’acquisition d’AVG par Avast date de 2016). L’ambiance est zen et l’on repère assez vite où on doit aller pour checker les options disponibles. Les fonctionnalités verrouillées et l’accès à la mise à niveau sont également très présents sur la page mais sans se manifester activement.

Intégrer sa propre publicité comme un élément constitutif de l’interface la rend moins intrusive qu’un pop-up qui s’active toutes les 2 ou 3 manipulations. Les autres interactions possibles sont :

le lancement rapide d’un scan et la vérification des résultats d’analyse ;

et la vérification des résultats d’analyse ; voir le détail de la protection basique (onglets “Informatique” et “Web et email”) et activer ou désactiver chaque module ;

(onglets “Informatique” et “Web et email”) et activer ou désactiver chaque module ; ouvrir les notifications de l’application ;

; ouvrir le menu, qui contient, entre autres, les paramètres et les outils avancés.

C’est dans ce même menu qu’on trouvera toutes les mises à niveau comme le VPN, l’Antitrack ou le Tune Up.

On en reparlera une fois qu’on les aura installés. Notons qu’au tout début, la manipulation d’AVG nous a paru assez labyrinthique comparé à Avast One, mais finalement l’arborescence reste cohérente et peu profonde. Aussi quelques minutes suffisent-elles à en faire le tour, et on a très vite le logiciel en main.

Section paramètres du logiciel PC : beaucoup d’informations d’un coup !

C’est un des endroits les plus fournis de l’application, donc si vous avez peur que ce soit trop indigeste, filez directement au point suivant !

Paramètres généraux d’AVG Antivirus

Quand, dans l’onglet “Menu”, vous cliquez sur les “Paramètres”, vous tombez sur ceci, avec ou sans la partie “Protection complète” selon votre mise à niveau :

La section “Général” permet d’établir un mode de fonctionnement du logiciel sur lequel vous n’aurez quasiment plus à revenir par la suite. On y trouve notamment :

les langues ;

; la recherche de mises à jour du logiciel et de sa base virale (à savoir les connaissances du logiciel pour traiter les malwares) ;

et de sa (à savoir les connaissances du logiciel pour traiter les malwares) ; la configuration des notifications en fonction des situations ;

en fonction des situations ; les exceptions (sites, fichiers ou dossiers) que doit toujours ignorer AVG ; les applications à autoriser ou à bloquer par les différents types d’anti-malware ;

ou à par les différents types d’anti-malware ; un mot de passe d’accès à AVG ;

à AVG ; l’autorisation ou le refus de transmettre vos données au fournisseur pour l’aider à s’améliorer ;

au fournisseur pour l’aider à s’améliorer ; un ensemble de leviers à vérifier et à activer ou à désactiver en cas d’anomalie.

Bien que situé tout en bas de la liste, le dernier point (détaillé en images ci-dessous) rassemble beaucoup de choses, comme le mode passif (pour fonctionner de pair avec un autre antivirus), l’enregistreur de problèmes (pour capturer les dysfonctionnements et les envoyer ensuite au service technique), l’activation des rapports de débogage, etc.

On ne saurait être parfaitement exhaustif, mais, sous chaque option à cocher, AVG livre la plupart des explications nécessaires aux néophytes. C’est d’ailleurs ce qui donne cette impression d’un volume important d’informations, un peu effrayant au premier abord.

Paramètres de protection (basique et complète)

C’est l’autre zone particulièrement dense de l’interface, qui se concentre essentiellement sur le niveau de protection que vous souhaitez appliquer à votre ordinateur.

L’ensemble des options offre un paramétrage très granulaire qui se divise en pas moins de 14 sous-sections (9 basiques + 5 avancées) ! Mais tâchons de dégrossir tout ça… En fait, vous allez pouvoir choisir le fonctionnement de tous les agents anti-malware modulables, à savoir :

Gratuit le cybercapture (contre les menaces zéro day) ;

(contre les menaces zéro day) ; l’ anti-exploits (les exploits infectent vos logiciels à distance) ;

(les exploits infectent vos logiciels à distance) ; l’ anti-rootkits (logiciels dissimulant un malware;

(logiciels dissimulant un malware; l’ agent de fichiers (pour une analyse personnalisée) ;

(pour une analyse personnalisée) ; l’agent contre les comportements suspects d’applications ;

d’applications ; l’ agent web (pour une navigation sécurisée) ;

(pour une navigation sécurisée) ; l’anti-ransomware ; l’ agent d’analyses système (pour détecter les menaces cachées) ;

système (pour détecter les menaces cachées) ; l’ agent email (contre les pièces jointes suspects) ;

(contre les pièces jointes suspects) ; l’ inspecteur réseau ;

réseau ; le pare-feu ; Payant l’ agent de mots de passe (et non pas un gestionnaire) ;

(et non pas un gestionnaire) ; l’agent contre l’ accès distant ;

; la protection de la webcam ;

; l’agent de données sensibles ;

; l’anti-attaque DNS.

Dans l’ensemble, tout consiste à rendre l’antivirus plus ou moins “sévère”. Mais bien sûr, les paramètres par défaut sont déjà très sécuritaires, ce qui vous dispense de tout vérifier d’un coup. Pour nous, en tant que profane, cet endroit de l’interface sert davantage à exposer le savoir-faire dont vous bénéficiez avec AVG que de tout modifier de fond en comble.

Toutefois, certaines fonctionnalités ne sont pas expliquées du tout, comme l’analyse du “protocole websocket”, le “boot de l’UEFI”, ou encore les protections “RDP” et “Samba”. Comme on ne va pas transformer ce test (qui promet déjà d’être fort long) en lexique informatique, on vous laissera donc checker ces quelques termes savants sur Google si vous souhaitez approfondir vos connaissances quant aux aptitudes de ce logiciel antivirus.

Sous-section “Outils”

Cette dernière sous-section vous donne accès à la configuration des outils inclus dès la version gratuite, à savoir :

le mode “ne pas déranger” ;

; le broyeur de fichiers ;

de fichiers ; la zone de quarantaine ;

; le disque de secours.

Dans cette liste, seul le disque de secours ne semble pas proposer de paramétrages spéciaux. En revanche, voici toutes les captures d’écran de la sous-section “Outils” concernant les trois premiers points.

De gauche à droite : configurations du mode « Ne pas déranger », de la zone de Quarantaine et du Broyeur de fichier

Via la liste déroulante du broyeur de fichiers (en bas à droite), la réécriture aléatoire est substituable par les algorithmes Gutmann ou DOD. Eh oui, encore des notions qui s’adressent davantage à des utilisateurs avertis ou simplement curieux… Au moins, grâce à nous vous avez la ref, si besoin ! Enfin, la ligne juste en-dessous propose le nombre de mots de passe que vous souhaitez mettre en place avec le broyeur. Si en voulez 2, 18 ou 54, vous pouvez !

Navigateur par défaut AVG Secure Browser

On l’a évoqué plus haut : si on oublie de décocher le téléchargement automatique d’AVG Secure Browser, celui-ci vient alors d’office remplacer Chrome comme navigateur par défaut. En même temps, AVG nous avertit en caractères assez petits, et on a tendance à skipper. Mais mon petit doigt me dit que c’est totalement à dessein…

C’est vraiment le genre de pratiques fourbes et perturbantes qui amènent des changements non voulus sur votre bureau si l’on n’y prend pas garde (fichiers PDF qui changent d’icône, navigateur qui s’ouvre tout seul, etc.). Heureusement, comme on le voit ci-dessous, une configuration permet de reprendre les manettes.

AVG justifie cette petite intrusion au moment où vous désinstallez le programme en expliquant les avantages d’AVG Secure Browser qui :

détient sa propre Navigation privée ;

; bloque automatiquement les publicités ;

automatiquement ; s’intègre mieux avec AVG Antivirus et son VPN ;

; force le protocole HTTPS sur tous les sites ;

sur tous les sites ; vous protège contre les scripts de suivi ;

; et masque l’empreinte de navigateur.

On ne peut nier que l’effort sur la confidentialité est présent, mais la manière de procéder pour installer le navigateur nous semble véhiculer un message à rebours de ce qu’il est censé défendre, c’est-à-dire un contrôle total sur ce qui se passe sur votre machine. Bref, c’est un carton jaune pour AVG ; attention à tout ce qui pourrait émousser la confiance de l’utilisateur !

Quoi qu’il en soit, si AVG Secure Browse embarque son propre lot d’extensions, on ne retrouvera pas toutes celles qu’on utilisait auparavant sur Chrome. Voilà qui m’a personnellement dissuadé de poursuivre avec ce navigateur, qui, décidément, bousculait trop mes habitudes. Cela étant, si vous utilisez des extensions classiques comme les gestionnaires de mots de passe ou autres, cela vous conviendra peut-être ?

Test AVG Antivirus Freemium : sécurité et outils déjà disponibles

Passons enfin au test AVG Antivirus proprement dit ! Mais qu’en est-il d’abord de la version gratuite ? Essayons d’établir clairement le niveau de protection de base, que nous trouvons déjà relativement élevé.

Partie Informatique

Là, vous avez accès à 4 fonctionnalités de base qui permettent de suivre et de protéger en temps réel toute activité de votre ordinateur : fichiers ouverts ou téléchargés, applications en cours de fonctionnement, identification des dossiers sujets à des ransomwares et les vulnérabilités du réseau.

Pour nous, par exemple, AVG a trouvé une quarantaine de fichiers méritant d’être préservés des rançongiciels, ces malwares qui bloquent ou corrompent vos documents et vous réclament une rançon pour les récupérer intacts. Cette protection ne prend d’ailleurs effet qu’après achat d’AVG Internet Security, même si vous avez déjà pu débusquer les fichiers à risque avec la version gratuite.

D’autre part, il a tout de suite détecté que la freebox était vulnérable, à cause d’un mot de passe trop faible, que nous avons décidé de changer immédiatement. Enfin, le logiciel n’a pas détecté d’activités louches sur nos propres applications, ni trouvé de fichiers problématiques. Ouf ! On s’attendait à tout vu sa réactivité !

Partie Web et e-mail

La deuxième grande section de la protection basique concerne les interactions avec internet, entre les téléchargements dangereux, les pièces jointes suspectes dans les mails, le pare-feu (à télécharger dans un second temps mais gratuit) et l’alerte en cas de récupération de mot de passe par un pirate informatique.

Le pare-feu n’est pas encore complet : il faut passer à la version premium AVG Internet Security pour y parvenir. Il vous permet de bloquer ou d’autoriser certaines applications, de sélectionner les réseaux de confiance et de consulter le rapport de connexions empêchées par le logiciel.

Nous avons procédé à une petite recherche d’éventuelles fuites de mots de passe, mais il semblerait que les comptes associés à l’adresse mail utilisée pour AVG soient tous inviolés (tant mieux). Aussi, vous pouvez protéger les comptes associés à vos autres adresses e-mails, mais il faudra un abonnement pour cela, isolé ou inclus dans l’AVG Ultimate.

Les différents types de scan

Dès son premier lancement, AVG Free antivirus est diligent et vous propose un scan rapide qui prendra moins d’une minute.

Mais si vous souhaitez réitérer l’opération dans un second temps, l’application vous propose plusieurs manières de trouver les éventuels soucis à régler (voir la liste ci-dessous).

Peu de choses à commenter ici, à part que vous avez accès gratuitement à toutes ces options-là (liste déroulante blanche sur fond noir), y compris l’analyse des performances, dont vous ne pourrez toutefois corriger les problèmes soulevés qu’avec AVG Tune Up.

Quant à l’analyse approfondie, elle a duré facilement plus d’une heure pour nous, et a allègrement fait lagger le PC. Nous conseillons donc de ne n’en lancer une que lorsque vous n’utilisez pas votre machine, la nuit ou quand vous partez au sport.

Heureusement, l’interface vous propose l’extinction automatique de l’appareil une fois le scan terminé. Quoi qu’il en soit, tous les malwares ou les fichiers considérés comme louches ont été placés en quarantaine afin que nous puissions voir quoi en faire dans un second temps. Ce qui nous amène directement aux 4 outils dont on vous parlait plus haut.

4 outils importants à maîtriser

Ce sont les derniers éléments importants de l’offre 100 % gratuite ; on les a déjà évoqués dans la troisième et dernière partie de la section “Paramètres”.

D’abord, on trouve la possibilité d’effectuer des actions isolées et manuelles pour consulter et supprimer les fichiers ou applications identifiés comme malveillants (quarantaine et broyeur de fichiers).

Ensuite, très important, il y a le disque de secours, qui va vous permettre d’importer AVG Antivirus depuis un autre appareil afin de l’exécuter sans faire appel à votre système d’exploitation infecté. Cela peut permettre de sauver un ordinateur qu’on croyait irrécupérable.

Enfin, on trouve le fameux mode “Ne pas déranger”, qui permet de désigner en amont les applications dont vous ne voulez pas que les notifications intempestives viennent vous détourner de ce que vous étiez en train de faire. Ci-dessus par exemple, nos logiciels de téléchargement YouTube… Voilà donc, en substance ce que vous pouvez faire de concret pour votre sécurité grâce à l’application gratuite.

AVG Internet Security : pas forcément le meilleur rapport qualité/prix

Si la version gratuite d’AVG est clairement satisfaisante, l’abonnement standard nous a paru un peu cher pour ce qu’il est. Heureusement qu’une longue période d’essai est disponible (60 jours), ce qui revient à payer 2,5 €/mois les 14 premiers mois pour un seul appareil. Dans ce cas, l’offre à 10 appareils est sans doute meilleure, si vous partagez AVG Internet Security avec votre famille.

Cela dit, en ce moment, la promo à -81 % est particulièrement attractive ! Vous la trouverez uniquement si vous téléchargez AVG Free Antivirus dans un premier temps : c’est votre petit cadeau de bienvenue.

Conditions de l’essai gratuit

Sachez simplement que malgré un essai gratuit d’une durée tout à fait alléchante, il faudra tout de même renseigner vos coordonnées bancaires en répondant à cette question habilement formulée : “Une fois votre essai terminé, comment aimeriez-vous payer votre abonnement ?”. On le verra plus loin, mais ce sera pratiquement le même cirque pour chaque mise à niveau…

Quoi qu’il en soit, la mise à jour prend quelques secondes. Mais qu’est-ce qui change concrètement ?

Les améliorations de la mise à niveau AVG Internet Security

Vous aviez déjà quasiment l’essentiel avec AVG Gratuit, mais ce premier échelon ajoute quelques fondamentaux comme :

le renforcement du pare-feu, qui bloque, entre autres, les connexions Remote Desktop, c’est-à-dire le fait de prendre le contrôle d’une machine à distance (et vous ne voulez certainement pas que ça arrive avec un pirate informatique) ;

la sécurisation des mots de passe enregistrés sur votre navigateur ;

la protection de la webcam (déjà évoquée dans la partie “Paramètres) ;

l’activation des verrouillages anti-ransomware et anti-spyware ;

la protection contre les attaques DNS, les sites frauduleux et les transactions en ligne à risque.

Une sécurité un peu plus avancée en somme, qui servira surtout aux personnes qui ont stocké leur vie sociale et professionnelle sur un PC qui leur sert à tout faire sur le web.

Cela dit, lorsque vous avez récupéré l’abonnement, AVG vous oriente déjà vers l’activation du VPN, qui n’était pas inclus. Pour cela, il vous notifie en rouge, en bas de la page d’accueil, que votre emplacement pourrait être plus sécurisé. Si vous cliquez sur le bouton “Résoudre tout”, AVG trouve des complications en dramatisant un peu le propos, du moins à notre avis :

D’accord, il faut bien faire la promotion du VPN, mais cette manière de présenter les choses peut faire sourire, honnêtement, à moins que l’on soit vraiment un·e maniaque de la confidentialité. Et AVG ne fait pas ça que pour son réseau privé virtuel, mais aussi avec toutes les fonctionnalités pas encore installées, ce qui vous donne continuellement la sensation de ne rien avoir, malgré un premier achat. Donc pour les allergiques aux jeux Free2play, cette mécanique d’incitation à l’achat risque de vous rendre chèvre pour de bon… en effet, elle concerne pas moins de 6 fonctionnalités éparpillées dans toute l’architecture de l’application ! D’un autre côté, toujours pas de pop-ups horripilants…

Test AVG Antivirus : installation des options du pack Ultimate

On l’a dit, il existe pléthore de fonctionnalités à rajouter, soit au fur et à mesure de vos activités, soit en passant directement à la version la plus complète possible. L’avantage de cette granularité est bien sûr de ne s’équiper que selon nos besoins. L’inconvénient est qu’on voit moins bien ce qu’on dépense. Par conséquent, on dépasse rapidement l’offre AVG Ultimate (réduite à 80 € comme en plein tarif, soit 122 €), du moins sans compter les périodes d’essai. En effet, pour une année, on franchit facilement le seuil des 150 € juste avec trois options.

On ajoutera qu’à chaque option, une nouvelle icône apparaît sur notre bureau, qu’on pourra bien entendu benner en cas de surcharge. Vous avez accès à tout depuis le menu de l’antivirus mais, à chaque fois, c’est un nouveau programme qui s’ouvre. AVG diffère donc totalement d’Avast sur ce point.

Nota Bene : les essais de 30 ou 60 jours ont tendance à se débloquer quand on va pour acheter puis qu’on se ravise…

AVG VPN Secure : un service simple à utiliser

Le VPN n’a pas un grand nombre d’emplacements disponibles, mais c’est assez pour améliorer votre niveau de confidentialité.

En outre, le logiciel vous oriente au choix vers les emplacements plutôt pour le streaming ou le P2P (peer-to-peer), à savoir le protocole idéal pour garder l’anonymat tout en échangeant facilement des fichiers avec n’importe quel serveur.

AVG Tune Up booste les performances de votre machine

Très intéressant pour faire un état des lieux de votre appareil, AVG Tune Up trouve plusieurs leviers d’optimisation des performances, et met ainsi un vrai coup de propre dans votre PC.

Il va savoir faire le tri dans vos fichiers, les raccourcis sans intérêt, les programmes inutiles en arrière-plan, les données de navigation, les cookies, etc. En 5 minutes, vous aurez fait le tour, mais très vite, au bout de quelques jours, AVG Tune Up trouvera de quoi épurer.

N’hésitez pas non plus à faire un tour sur le Disk Doctor, qui va fouiller vos disques internes pour trouver d’éventuelles zones corrompues à réparer. Quant à nous, aucune anomalie de ce côté !

AVG Antitracker : votre niveau de confidentialité grimpe en flèche

Dernier élément du package Ultimate, AVG Antitracker vous donne les bonnes pratiques pour une confidentialité optimale même sans le navigateur maudit…

D’abord, il bloque les tentatives de pistage en temps réel et vous en informe à la fréquence que vous désirez (toutes les x heures ou x tentatives). Il permet aussi de procéder au nettoyage automatique des navigateurs que vous utilisez. Vous trouverez également de nouveaux paramètres de confidentialités, tels qu’affichés ci-dessous, lesquels augmenteront instantanément vos statistiques de protection :

En somme, AVG se débrouille pour donner de la visibilité aux bienfaits qu’il procure à votre machine.

Test AVG Antivirus : les dernières mises à niveau pour une suite (archi) complète

Pour l’heure, les extensions suivantes n’appartiennent à aucun pack. Il s’agit donc de les essayer gratuitement pour voir si elles vous sont indispensables.

C’est ce qu’on a fait, et contrairement à Avast, qui avait calé sur VLC, AVG a fait le boulot jusqu’au bout.

Notez que les pilotes non mis à jour peuvent affecter la stabilité de votre ordinateur. Après, est-ce que cette extension vaut le coup après la période d’essai écoulée ? À 43 €/an ? Cela nous semble un peu excessif.

AVG BreachGuard : un zèle de confidentialité ?

Un des principaux défauts d’AVG se manifeste ici : c’est tellement complet qu’on a tendance à se perdre et à confondre les modules. Mais admettons… AVG BreachGuard nous avertit lui aussi sur des mots de passe faibles ou utilisés à plusieurs reprises, vous rend insaisissable vis-à-vis des annonceurs et délivre des conseils de confidentialité pour les sites et applis que vous utilisez.

Pour nous, tout ceci fait un peu doublon avec l’Antitrack et l’abonnement AVG Internet Security par exemple. Seul l’« Assistant identité » nous paraît vraiment innovant sur cette extension, qui va vous permettre de signaler les tentatives d’escroquerie ou de réagir en cas de perte ou de vol d’objets. On est d’accord que dans ces situations de stress, avoir une hotline pour nous dire quoi faire est assez rassurant.

Mais encore une fois… 42 €/an, avec tout ce qui précède, ça commence à chiffrer sévère…

Battery Saver : rien de transcendant

On termine avec cette petite option qu’on aurait là aussi volontiers placée dans un des packs d’AVG. Certes, c’est toujours pratique d’économiser sa batterie lorsqu’il n’y a plus de prises disponibles autour de vous (voyageurs, étudiants en amphi, etc.). AVG vous aide à optimiser la consommation de ressources en baissant la luminosité ou en coupant le Bluetooth, et quelques petits ajustements par-ci, par-là.

Mais franchement, on n’a rien de révolutionnaire ici, et les 15 €/an seront sans doute mieux rentabilisés si vous les dépensez dans une batterie externe. À la rigueur, prenez-le en essai gratuit, notez les astuces d’économie d’énergie et procédez manuellement par la suite !

Sur mobile : presque aussi complet que sur Desktop

Bon, sincèrement, il faudrait presque faire un test à part entière pour la partie mobile. Dans l’ensemble, AVG fonctionne de la même manière, même si l’interface ne propose pas exactement les mêmes fonctionnalités.

Notons d’abord les modules spécifiques aux appareils mobiles :

coffre-fort photo ;

photo ; verrou d’applications ;

d’applications ; antivol ;

; test de vitesse du Wi-Fi ;

du Wi-Fi ; bestiaire des menaces existantes sur mobile.

Voici ensuite ceux que l’on trouvait déjà sur PC avec les extensions :

analyses (automatique, scan de fichiers, etc.) ;

(automatique, scan de fichiers, etc.) ; protection contre les arnaques ;

; alertes piratage ;

piratage ; AVG Cleaner (correspond plus ou moins à Tune Up) ;

(correspond plus ou moins à Tune Up) ; VPN AVG Secure.

En revanche, les extensions installées sur ordinateur ne s’appliquent pas à votre téléphone. On a essayé la partage familial, mais pour l’heure, il ne fonctionne que si les membres (5 maximum) avec qui vous le faites sont sur le même système d’exploitation que vous.

C’est là où pour nous, ce n’est ni très clair ni très au point. Si on ne passe pas par les packs classiques, le multi-appareil semble soumis à des restrictions bien plus contraignantes, ou bien vous êtes bon pour payer d’autres abonnements spécifiques pour le smartphone…

Service après-vente et politique de remboursement

C’est un des gros points forts d’AVG : même si on se sent un peu perdu avec la multitude de services proposés, on peut toujours glaner des renseignements très facilement, soit dans « Menu » > “Support”, qui vous donne accès aux différents contacts et à une sorte de forum, soit dans « Menu » > “Aide”, qui vous conduit directement à la FAQ.

Quoi qu’il en soit, le désabonnement s’effectue très simplement depuis votre espace abonné, que vous aurez créé avec votre premier achat (ou en début de période d’essai). C’est également ici que vous pouvez vérifier le temps restant de tous vos abonnements.

Formulaire de remboursement

Vraiment, ça se fait en 2 minutes, c’est très agréable, à partir du moment où vous avez bien conservé les mails de confirmation d’abonnement, car vous aurez besoin du numéro de commande et de la clé d’activation.

Ensuite, vous choisissez un des motifs en suggestion de la liste déroulante. Vous pourrez aussi rédiger un petit mot personnel sur votre situation, pour mieux expliquer ce qu’il en est réellement si elle ne rentre pas dans les clous. Quoi qu’il en soit, de notre côté nous avons reçu une réponse positive dans l’heure suivant l’envoi du formulaire !

Test AVG Antivirus : quelle offre vaut plus le coup ?

Avec un top score sur AV-Test en juin 2022, AVG fait partie des grands acteurs du marché antivirus : son efficacité n’est donc pas le point principal de ce test. Ce qui pose problème, en revanche, c’est quelle formule choisir ? Notre conseil sera simple : commencez par un téléchargement de la version basique, gratuite et illimitée. Ensuite, attendez de voir ce dont vous pourriez avoir besoin à l’avenir. Dès lors, essayez toutes les versions d’essai qui vous tentent pendant 2 mois ou quelques semaines, selon ce que le logiciel vous propose. Le désabonnement est facile et le remboursement aussi.

Ensuite, il vous faudra fatalement passer par la case calcul : mieux vaut-il prendre Avast Internet Security + une ou deux options ? Ou le pack Ultimate seul ? La richesse et la flexibilité d’AVG n’auront d’intérêt que si vous vous y intéressez vraiment et activement. Si vous préférez une solution plus « pépère », foncez sur notre test Avast One, tout aussi efficace et encore plus convivial !

