“ Ding ding ding : la base virale VPS a été mise à jour… ”

On la connaît bien, cette voix plutôt horripilante à l’allumage de nos ordinateurs, avec le haut-parleur laissé à fond. C’était déjà Avast, logiciel antivirus né en 1980, distribué gratuitement sur des centaines de milliers d’ordinateurs. Aux côtés de Symantec, Kaspersky, ou encore McAfee, il lutte contre les infiltrations des hackers dans nos disques durs remplis de données personnelles, et divers programmes malveillants transmis, pour la plupart, sur internet (fichiers joints en e-mails, téléchargement, sites de streaming, etc.).

Dans notre test Avast One, nous allons découvrir une version premium : un service complet qui succède à Avast Ultimate, incluant pare-feu, VPN, anti-ransomware, nettoyage de disque dur ou encore protection de webcam. Quelle efficacité, quelle expérience utilisateur mais aussi quel tarif trouve-t-on derrière cette feuille de match, a priori intéressante ?

Installation : rapide et très facile

Pour obtenir Avast One, vous devez d’abord créer un compte avec votre adresse mail. Puis, sur votre espace, il suffit de mettre à jour votre version en choisissant votre niveau de protection :

On attire cependant votre attention sur le fait que la réduction ne s’applique que pour la première année d’abonnement. C’est plutôt honnête, mais l’information est écrite en assez petit (voir ci-dessus), donc ne la skippez pas… Ensuite, suivez les consignes d’installation et vous voilà équipé(e) !

UI Design et Expérience Utilisateur : une interface parfaitement calibrée

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Avast a totalement réussi son interface. Un design à la fois élégant et sympathique et une UX presque sans défaut ! Seulement 4 onglets : Accueil, Explorer, Messages et Compte :

La partie “Accueil” met en avant l’une des dernières notifications et donne accès à des raccourcis (en revanche, la partie scrollable a du mal à défiler sur notre PC. Étrange mais pas grave…).

La partie « Explorer » donne accès à toutes les fonctionnalités Avast One, listées de haut en bas et regroupées selon trois catégories : protection des appareils, cyberconfidentialité et optimisation des performances ;

La partie « Messages » rassemble toutes les notifications d’Avast (problèmes d’appareil, suggestion d’optimisation, informations sur votre compte ou encore mises à jour possibles) ;

La partie « Compte », enfin, qui comprend les paramètres, la gestion de compte, la FAQ, etc.

En plus d’être très bien organisée, l’interface intègre des logos et des descriptions très clairs pour savoir exactement à quoi servent les options à activer/désactiver. En résumé, Avast One est très agréable à utiliser : c’est une incontestable réussite.

Pour protéger votre smartphone, Avast One est également responsive !

Eh oui ! Vu le temps que l’on passe aujourd’hui sur internet avec nos écrans mobiles, mieux vaut les protéger également ! À cet égard, la formule individuelle d’Avast One protège 5 appareils pour un seul compte. Et l’interface est très similaire d’un terminal à un autre, ce qui fait qu’on ne se sent pas perdu en passant sur application mobile (disponible sur iOS comme sur Android).

Avast One sur iOS vs Android : un déséquilibre patent

Si vous hésitez sur les appareils que vous souhaitez protéger, sachez que sur Android, vous serez bien mieux lotis que sur iOS. En effet, en même titre que sur Desktop, vous profitez des fonctionnalités suivantes :

Smart Scan (contre les malwares) ;

Analyse approfondie ;

VPN ;

Analyse du Wi-Fi ;

Analyse et optimisation des performances .

Un ensemble qui intègre à la fois l’antivirus, la confidentialité sur internet et le nettoyage des fichiers inutiles : c’est honnête !

En revanche, la version iOS est beaucoup plus limitée… Juste un VPN (et encore, sans choisir la localisation ni masquer votre adresse IP !). Cela étant, Avast One propose tout de même de quoi protéger vos fichiers (coffre-fort d’images, dossier avec mot de passe) et un programme de surveillance d’identifiants afin de sécuriser votre adresse mail. On aurait bien aimé que cette fonctionnalité s’applique également aux données sensibles, telles que les coordonnées bancaires, par exemple… Bref, ce n’est pas rien non plus, mais on se retrouve à payer pour quelque chose de très léger.

Test Avast One Antivirus : quelle efficacité ?

Loin d’être experts en la matière nous avons néanmoins procédé à quelques tests simples. Et nous avons bien fait, car des questions ont été soulevées, qui auraient pu inquiéter l’utilisateur lambda. Fort heureusement, nous avons pu éclairer ces quelques zones d’ombre…

Qu’attendre d’un bon anti-virus ?

Avast One est censé vous protéger contre :

les virus ;

; les vers (souvent en pièce-jointe de mails) :

(souvent en pièce-jointe de mails) : les fameux chevaux de Troie (qui peuvent prendre le contrôle de votre machine) ;

(qui peuvent prendre le contrôle de votre machine) ; les logiciels espions (ou spywares, qui diffusent vos données personnelles) ;

(ou spywares, qui diffusent vos données personnelles) ; les intrusions et connexions indésirables (c’est notamment le rôle du pare-feu) ;

Test Avast One : quel niveau de protection ?

Pour voir un peu de quoi il en retourne, nous avons bricolé de petits programmes censés être considérés comme malveillants. On vous décrit donc ci-dessous le comportement d’Avast One. Attention néanmoins : les résultats obtenus sont mitigés parce que nous avons employé un protocole d’amateur. Pour chaque problématique, nous avons obtenu une réponse de la part d’Avast.

Ainsi, s’il vous prenait l’envie de bidouiller vos propres tests à la maison, vous saurez d’avance que si l’antivirus ne réagit pas au quart de tour, ce n’est pas forcément dû à un problème d’efficacité. Pour celles et ceux qui voudraient approfondir le sujet, on vous renvoie directement sur AV-Test et AV Comparatives, épreuves dans lesquelles le célèbre logiciel antivirus a l’habitude de performer !

Tests Eicar

D’abord, nous avons essayé de créer un fichier .txt, en utilisant une chaîne de caractères particulière, laquelle, bien qu’inoffensive, doit être identifiée malgré tout comme un fichier malveillant. Après l’avoir enregistré sur le bureau, nous n’avons obtenu aucune réaction. Nous avons posé la question à l’équipe Avast, qui nous a expliqué qu' »Eicar.txt n'[était] pas un bon exemple de détection via File Shield. Un test correct nécessite une extension .com, pas .txt.« . Pour celles et ceux qui auraient essayé la même chose, sachez que c’est trop inoffensif pour être détecté. Puis nous avons simulé le téléchargement d’un fichier similaire, en zip, à partir d’un site internet. Cette fois, le pseudo-malware a été détecté, et le téléchargement a été interrompu.

Test sur fichier .bat

Après avoir préparé un petit programme potentiellement viral, nous avons de nouveau procédé à un téléchargement depuis un site web. Cette fois, pas de réaction… Un comportement attendu selon Avast ; le logiciel laisse s’exécuter les fichiers qu’il considère comme propres. Téméraire, nous avons alors décidé d’exécuter le fichier, et cela a été empêché par… Windows Defender, l’antivirus par défaut de notre PC ! L’équipe d’Avast nous dit, à ce sujet, qu' »un seul [antivirus]peut être en charge de la protection de l’utilisateur, tandis que l’autre peut être utilisé pour des activités telles que l’analyse à la demande ».

Cela étant, vous pouvez donner la priorité à Avast depuis le Centre de sécurité Windows. Plus rassurants, les scans effectués manuellement via la recherche ciblée ont plutôt été efficace pour retrouver les fichiers suspects. Seule remarque : le SmartScan (analyse générale) a totalement ignoré le fichier .bat, lequel se fait malgré tout bloquer lorsqu’on essaye de l’exécuter.

Périphériques de stockages externes

Si vous achetez du matériel d’occasion (clés USB, cartes micro SD, disques durs externes, etc.), ne le branchez jamais sans avoir un bon antivirus. Rien à signaler de ce côté concernant les performances d’Avast One : le File Shield s’occupe de tout.

Test Avast One : modules de défense annexes

En premier lieu, on notera la présence d’une défense contre les rançongiciels (ou ransomwares). Il s’agit d’un type très spécifique de malware, qui vous prive de l’accès à des fichiers importants, tant que vous n’aurez pas versé une rançon. Pour accompagner cette protection, il existe un agent de données sensibles, qui sélectionne par défaut tous les fichiers potentiellement ciblés. Vous pouvez, bien entendu, compléter la liste manuellement.

Ajoutons à cela deux autres protections : d’abord la webcam, qui peut s’activer automatiquement si Avast ne détecte aucune activité suspecte, ou sous permission systématiquement, ou tout bonnement rester éteinte à jamais. Ensuite, contre le détournement web, qui consiste à vous renvoyer sur un site à la place d’un autre. Dans ce cas, Avast One utilise simplement une connexion chiffrée même sur les URLs sécurisées, sans que vous ayez besoin d’intervenir.

Autres fonctionnalités d’Avast One : une suite très complète

Vous en avez eu un aperçu lorsque nous avons parlé de l’interface : outre les pare-feux et les scans antivirus, mises en quarantaine, etc., Avast One déploie un certain nombre d’options faciles à utiliser. Les voici, en détail !

Cyberconfidentialité : l’arsenal Avast One

Si l’une de vos préoccupations premières est de ne pas laisser de traces sur le web, l’équipement d’Avast One aura de quoi vous rassurer. VPN, gestion des mots de passe ou encore protection e-mail : voici à quoi vous attendre !

Un VPN efficace mais qui ne débloque pas Netflix

Navré de refroidir certaines ardeurs, mais le VPN d’Avast ne vous permettra pas, en principe, d’accéder à de nouveaux catalogues sur les sites de streaming. En revanche, la connexion se fait très rapidement, avec un large choix de serveurs dans le monde (sauf si vous préférez simplement rester sur le serveur le plus rapide), afin de naviguer en privé.

En outre, l’activation automatique peut être configurée selon deux scénarios : la connexion au Wi-Fi public et la consultation de sites comportant un risque. On notera également la fonctionnalité “kill switch”, qui coupe la connexion à la moindre activité suspecte. Néanmoins, le VPN d’Avast a tendance à pas mal ralentir votre débit. Pas idéal, notamment pour le streaming et le téléchargement…

Navigation et communication en toute confidentialité

Si c’est un objet d’inquiétude pour vous, vous pouvez, en tout premier lieu, faire un tour sur le gestionnaire de confidentialité. Il contient tout un ensemble de tutoriels pour configurer vos différents comptes : Google, réseaux sociaux (Facebook, Instagram, YouTube), outils de communication visio (Skype) et même des e-boutiques comme Amazon ! Vous n’avez qu’à suivre à la lettre les instructions pour réaliser les bonnes manipulations en cinq ou six étapes en moyenne. Exemple de paramétrage : “empêcher Facebook d’utiliser vos données personnelles et centres d’intérêt à des fins publicitaires”.

D’autre part, vous pouvez compter sur l’effaceur de données de navigation pour vous débarrasser de la plupart des cookies et autre balisage pouvant ralentir votre bécane. Vous bénéficiez également d’une surveillance de vos mots de passe (à ne pas confondre avec un coffre-fort comme 1Password, LastPass ou Dashlane, qui vous dispense de les mémoriser).

Enfin, vous pourrez également compter sur la protection d’e-mails, afin d’éviter les pièces jointes suspectes, et sur la prévention anti-pistage, qui permet de brouiller les traces de votre passage sur le web.

Optimisation des performances : nettoyage et mises à jour

C’est l’un des premiers messages que nous ayons reçus en installant Avast One sur notre pc : optimiser les applications, nettoyer les fichiers indésirables ou éléments endommagés, et procéder à des mises à jour.

En d’autres termes, l’antivirus se propose de réaliser les tâches d’un CCleaner. Lorsque vous consultez cet onglet, Avast vous dresse la liste des applications mal optimisées, en indiquant le niveau d’impact sur la performance de votre appareil. Les optimiser signifie donc, en gros, les empêcher de s’exécuter à des moments où elles ne sont pas utiles, même en arrière-plan.

Oui, Avast s’occupe même de vérifier si les applications installées sur votre machine sont bien à jour. Ça, c’est la fonctionnalité Software Updater qui le permet. Cela étant, quelques logiciels ont vu leur mise à jour échouer. Ainsi, VLC Media Player et 7-Zip Filemanager sont restés bloqués à leur version actuelle.

Concernant les pilotes (ou drivers : c’est le nom que l’on donne aux programmes informatiques assurant la liaison entre un ordinateur et ses périphériques – clé USB, imprimante, webcam, enceintes bluetooth etc.), Avast a pu nous les mettre à jour dans leur totalité !

Notez, à cet égard, que les mises à jour permettent d’éviter les failles de logiciels et donc d’être moins vulnérables aux attaques !

Avast One : quel impact sur les performances de votre PC ?

Faire tourner un antivirus peut avoir tendance à provoquer un ralentissement de votre PC. C’est également le cas pour Avast, lequel n’est pas le plus léger du marché, et qui peut avoir à effectuer des mises à jour en arrière-plan. Cela étant, ce cas de figure reste rare, et sur Windows 10 (disponible en seconde main si vous jetez un œil à notre article sur Yeslicense) avec une machine de 8 Go de RAM, nous n’avons pas notifié de véritables pertes de vitesses.

Avast Gratuit vs Avast One : quelles différences ?

Vous pouvez commencer par la version gratuite, marque de fabrique d’Avast, qui se veut performant même sans abonnement. Ainsi, l’antivirus gratuit d’Avast vous préserve des virus, des ransomwares et des failles de réseau. En revanche, toutes les fonctions avancées décrites dans ce test (VPN, protection de webcam, mises à jour automatiques, gestionnaire de confidentialité, optimisation des performances etc.) ne sont pas incluses.

Avast One : est-ce que ça vaut le coup d’acheter ?

On pourra d’abord s’en aviser à partir du suivi effectué par le logiciel antivirus de toutes les activités accomplies dans le mois. Le rapport mensuel vous fait donc le récapitulatif des malwares mis en quarantaine, de la place gagnée sur votre pc après nettoyage des fichiers et du nombre d’attaques avortées.

Ainsi, même si vous êtes rarement sur les sites de téléchargement ou streaming – ou plus généralement à risque -, vous pourrez compter sur les autres fonctionnalités d’Avast One. Cela dit, cela ne vous dispense pas de rester prudent·es, au moins en observant les directives du gouvernement. Par exemple, méfiez-vous toujours des logiciels crackés, surtout si vous l’obtenez d’un·e inconnu·e. D’autre part, rappelez-vous de toujours conserver vos fichiers importants sur un équipement hors-ligne. Enfin ça, vous le savez sans doute déjà, c’est davantage à votre procrastination que l’on s’adresse ! Et si vous souhaitez encore davantage de tranquillité pour votre navigation web, n’hésitez pas à découvrir comment marche AdBlock contre les pubs intempestives !