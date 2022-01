VPN encore récent, créé en 2019, Atlas VPN revendique déjà 6 millions d’utilisateurs. Il est peu connu en France, où l’on entend surtout parler de sa version gratuite. Et pourtant, Atlas propose aussi un VPN premium prometteur, aux tarifs très intéressants. Et s’il n’égale pas les poids lourds du marché VPN, son rachat par Nord Security, il y a quelques mois, pourrait vite changer la donne. Voici notre test et notre avis complet sur les performances d’Atlas VPN.

On aime…

La très grande rapidité de connexion

Une offre de prix vraiment intéressante

Les serveurs SafeSwapp, une option originale pour améliorer la confidentialité

On aime moins…

La politique de confidentialité, qui semble perfectible

Les connexions inconstantes à Netflix US

Fiche Technique : caractéristiques de Atlas VPN

NOMBRE DE SERVEURS 750 serveurs, dans 31 pays NOMBRE DE CONNEXIONS SIMULTANÉES illimité INTERFACES POUR Windows, MacOS, Android, iOS, Android TV. GARANTIE Satisfait ou Remboursé 30 jours TORRENTS, STREAMING & P2P Oui

Technologie : Atlas VPN est-il bon pour la sécurité ?

Atlas VPN voit sa taille augmenter rapidement. Cependant il reste encore un fournisseur VPN d’ampleur modeste. Pour autant, Atlas VPN offre de très bonnes performances techniques à notre avis. Et il se montre surtout un VPN étonnamment rapide.

Quels sont les serveurs proposés par Atlas VPN ?

A l’heure où nous rédigeons ces lignes, Atlas VPN dispose de 750 serveurs, répartis sur 31 pays et 37 localisations. On les trouve dans de nombreux pays européens, ainsi qu’en Amérique du Nord, en Australie et dans 5 pays d’Asie. Il s’agit de serveurs physiques (et non virtuels) cryptés. Atlas VPN ne donne pas d’informations plus détaillées sur le fonctionnement de ses serveurs.

Pays disposant de serveurs AtlasVPN

Trois différents types de serveurs VPN

Atlas VPN propose 3 catégories de serveurs :

des serveurs ouverts à tous les usages VPN,

des serveurs VPN optimisés pour le streaming ,

, des serveurs dénommés SafeSwap, optimisés pour la confidentialité. Ils remplacent de manière originale les serveurs multihop que l’on trouve chez certains fournisseurs VPN.

Comment fonctionnent les serveurs SafeSwap ?

Lorsque vous vous connectez à un serveur SafeSwap d’Atlas VPN, l’adresse IP de votre appareil change de façon aléatoire à chaque nouvelle activité sur le web. Par exemple, si vous consultez Wikipedia, puis ensuite AirBnb, vous resterez connecté depuis le même pays mais votre adresse IP se sera modifiée entre ces deux sites. Nous avons testé l’un de ces serveurs et constaté que notre adresse IP se modifiait effectivement à chaque fois.

Atlas VPN propose 3 localisations pour ses serveurs Safeswap : les Pays-Bas, Singapour et les USA. Si vous vous connectez à Singapour, vous allez passer d’une adresse IP à une autre située à Singapour. Ce sera la même chose si vous vous connectez depuis les Pays- Bas ou les Etats-Unis.

De quels protocoles de connexion dispose Atlas ?

Quelle que soit l’application utilisée, le service Atlas VPN ne propose que deux protocoles de connexion : IPSec/IKEv2 et Wireguard. Il s’agit de deux protocoles sécurisés et fiables. Les meilleurs VPN actuels disposent tous de Wireguard, en raison de la rapidité qu’il permet. On peut regretter cependant l’absence de OpenVPN, considéré comme un protocole particulièrement sûr lorsqu’on recherche la meilleure confidentialité possible.

Pour en savoir plus sur le jargon des VPNS et les critères importants, rendez-vous sur notre guide d’achat des VPN pour tout comprendre et bien choisir.

Comment Atlas VPN assure la sécurité de ses utilisateurs ?

Atlas utilise un cryptage en AES-256 bits pour son VPN. C’est le meilleur cryptage existant. Considéré comme inviolable, il protège donc parfaitement les données émises et reçues par votre appareil connecté.

Atlas VPN protège par ailleurs votre navigation web des fuites d’identité IP (votre adresse informatique). Les différents tests que nous avons effectués confirment cette protection. De plus, Atlas VPN prend en charge la protection des adresses IPv6. Peu de VPN proposent cette option.

Atlas VPN semble également bien éviter les fuites de données DNS et WebRTC, selon tous les tests réalisés.

Atlas VPN est-il rapide ?

Les vitesses proposées par Atlas VPN nous ont impressionnés. On n’observe quasiment pas de différence entre la connexion sans VPN et la connexion VPN, et ce quel que soit le pays où se situe le serveur. Le niveau de débit représente donc un gros point fort d’Atlas VPN.

Test de débits : Vitesse SANS VPN

Ci-dessus, notre vitesse avant activation du VPN, pour référence.

Lorsqu’on utilise la fonction « connexion automatique au meilleur VPN », on obtient des débits similaires, et même un débit ascendant légèrement supérieur (image 2).

En utilisant un serveur « streaming » d’Atlas VPN basé à New York, la vitesse ne diminue quasiment pas (3). Bien sûr, le délai de latence (le « ping » en langage informatique) augmente, mais c’est tout-à-fait normal compte-tenu de la distance géographique.

(3). Bien sûr, le délai de latence (le « ping » en langage informatique) augmente, mais c'est tout-à-fait normal compte-tenu de la distance géographique. Nous avons fait le même test avec un serveur US de la liste générale, et obtenu les mêmes résultats (3.1).

Depuis l’Australie enfin, de l’autre côté du globe, Atlas VPN affiche des performances un peu moins bonnes. Mais cette baisse reste vraiment réduite (4) si l’on tient compte de la distance géographique .

Test Connexion automatique (2)

Test Connexion USA streaming (3)

Test Connexion USA normal (3.1)

Test Connexion Australie (4)

Confidentialité et vie privée : Atlas VPN est-il sûr ?

La confiance envers un VPN s’avère fondamentale, lorsqu’on cherche à protéger ses données. La politique de confidentialité d’un VPN signe en effet un VPN de qualité. Atlas VPN offre des garanties correctes de ce point de vue, nettement inférieures cependant à celles de VPN réputés comme Proton VPN. Elles gagneraient à être améliorées et confirmées.

Où se situe le siège du VPN ?

Le VPN Atlas est installé aux USA, dans l’Etat du Delaware. Les USA sont un membre fondateur de l’Alliance de renseignement des 5 eyes. Ils font partie aussi de celle des 14 eyes. Ce n’est donc pas un bon point pour Atlas. Cependant, il ne s’agit pas forcément d’un gros handicap, si le VPN n’enregistre aucune activité ni aucun identifiant de ses utilisateurs. Mais comme on va le voir, Atlas ne répond pas parfaitement à cet impératif.

Atlas VPN conserve-t-il des données de ses utilisateurs ?

Atlas VPN revendique une politique de non-enregistrement des données, il s’affirme comme VPN no log. Ainsi, Atlas affirme ne conserver aucune donnée qui permettrait de relier l’usage du VPN à un utilisateur particulier. Il ne retient notamment aucune adresse IP.

Cependant, la politique no log d’Atlas VPN n’a pas encore fait l’objet d’audit indépendant de vérification. Atlas a seulement fait auditer son application VPN pour iOS. Et par ailleurs, il semble bien que Atlas conserve un certain nombre de données lorsqu’on l’utilise. Voici quelques éléments de la politique de confidentialité du VPN :

Atlas VPN conserve le mail d’inscription et les données de paiement. Il garde aussi les données des demandes d’aide par chat ou par mail. Jusque là, rien d’anormal : la plupart des VPN en font autant.

et les données de paiement. Il garde aussi les données des demandes d’aide par chat ou par mail. Jusque là, : la plupart des VPN en font autant. Plus problématique, Atlas enregistre les changements que l’on fait sur l’application, ainsi que les dates et horaires de connexion. Il retient aussi le type d’appareil connecté, son modèle et sa marque, la langue utilisée, le fuseau horaire, et même la localisation approximative (ville). Il affirme conserver ces élément de façon anonyme, pour évaluer les performances de son application.

que l’on fait sur l’application, ainsi que les dates et horaires de connexion. Il retient aussi le type d’appareil connecté, son modèle et sa marque, la langue utilisée, le fuseau horaire, et même (ville). Il affirme conserver ces élément de façon anonyme, pour évaluer les performances de son application. Il utilise enfin certains cookies pour personnaliser les publicités, analyser le trafic VPN, et améliorer son site web. On peut accepter ou bloquer ces cookies depuis les paramètre de l’application

pour personnaliser les publicités, analyser le trafic VPN, et améliorer son site web. On peut accepter ou bloquer ces cookies depuis les paramètre de l’application Enfin, l’identifiant numérique transmis par Atlas VPN pour se connecter à ses services, pourrait être considéré comme une donnée personnelle , selon les propres dires du VPN.

, selon les propres dires du VPN. Bon à savoir : le site web de Atlas VPN spécifie que l’on peut demander à supprimer les informations retenues en en faisant la demande par mail.

Quelles sont les options d’Atlas VPN pour protéger la vie privée ?

Atlas VPN ne propose pas énormément d’options de sécurité, mais elles se révèlent toutes intéressantes. Ce ne sont pas de simples gadgets.

Atlas VPN dispose bien sûr d’un killswitch. On le trouve dans les paramètres de l’application et il est activé par défaut . On ne peut pas le désactiver lorsqu’on utilise le protocole IKEv2.

. On ne peut pas le désactiver lorsqu’on utilise le protocole IKEv2. On trouve un bloqueur de trackers dans l’application de Atlas VPN (sauf sur Mac). Il bloque les fenêtres pop-up, les malwares et empêche l’accès aux sites dangereux. Détail intéressant et peu courant sur les VPN : on a accès à la liste des trackers bloqués.

dans l’application de Atlas VPN (sauf sur Mac). Il bloque les fenêtres pop-up, les malwares et empêche l’accès aux sites dangereux. Détail intéressant et peu courant sur les VPN : bloqués. Un autre outil du VPN, le « data breach monitor », permet de savoir si son adresse mail a subi des fuites sur le Web.

On ne peut pas activer par défaut le VPN lorsqu’on se connecte à internet. C’est un peu dommage

Quelles sont les valeurs de Atlas VPN ?

On ne sait pas grand chose des raisons de la création d’Atlas VPN. Mais la grande actualité du VPN, c’est son rachat par Nord Security en octobre 2021. Ce groupe détient déjà NordVPN, l’un des meilleurs VPN actuels et l’un des plus importants. On peut donc penser que les performances d’Atlas vont rapidement s’améliorer en bénéficiant de l’expérience de NordVPN.

Peut-on se servir d’Atlas VPN pour le streaming et le P2P ?

Atlas VPN convient globalement à tous les usages classiques d’un VPN : torrents, streaming, gaming, shopping en ligne. Atlas assure aussi pouvoir contourner la censure de certains pays comme la Chine ou les Émirats. Nous n’en parlerons pas car nous n’avons trouvé aucune review d’Atlas VPN pour confirmer cette affirmation. Et le déblocage géographique de certaines plateformes de streaming reçoit des avis contrastés selon les commentaires internet.

Gaming et torrents

VPN très rapide, Atlas se montre un bon choix pour le gaming. De plus, il vous protégera efficacement des attaques DDoS. Il possède des serveurs dans de nombreux pays européens, ce qui permet de choisir un serveur géographiquement proche, et d’éviter ainsi un délai de latence pénalisant.

En ce qui concerne les torrents et le P2P, Atlas en autorise la pratique avec son VPN. Les téléchargements se font rapidement même lorsqu’il s’agit de fichiers volumineux.

Le streaming avec Atlas VPN

Atlas assure permettre le streaming en 4K. On regarde effectivement avec plaisir un film avec le VPN activé. En revanche, l’accès aux contenus géobloqués ne fonctionne pas toujours, si l’on en croit les différents tests du VPN. De notre côté, nous avons pu accéder à Netflix USA depuis un seul des serveurs américain d’Atlas VPN. Aucun problème par contre, pour nous connecter à Amazon Prime Video et à Disney +.

En nous connectant au serveur britannique proposé par Atlas VPN, nous avons réussi à utiliser Netflix mais pas BBC iplayer.

Ergonomie : Atlas est-il un VPN facile à utiliser ?

Disons-le tout de suite, les interfaces du logiciel Atlas VPN offrent un réel confort d’utilisation. On y trouve peu de paramètres, uniquement l’essentiel. Les plus geek n’apprécieront pas forcément, mais les utilisateurs moins expérimentés seront à très à l’aise. En revanche, il faut garder à l’esprit que les applications d’Atlas VPN ne sont pas traduites en français pour le moment.

Sur quels appareils utiliser Atlas ?

Pour l’instant, les interfaces disponibles ne sont pas très nombreuses. Vous pouvez installer Atlas VPN sur Windows 7 et suivants, Mac, iOS, Android et Android TV. Sur Android, vous pouvez aussi télécharger l’apk d’Atlas VPN premium ou gratuit. Mais il n’existe pas encore de version pour Linux, ni d’extensions d’Atlas VPN pour Chrome ou Firefox.

En revanche, le nombre de connexions simultanées est illimité. Vous pouvez donc l’installer sur tous vos appareils, et ceux de votre famille si besoin.

A quoi ressemble l’application ?

L’application de Atlas VPN est à peu près identique quel que soit le support. Elle se compose de 4 onglets, présentant chacun peu de données : on n’est jamais perdu lorsqu’on passe d’un onglet à un autre.

La page d’accueil d’Atlas VPN

Elle présente un gros bouton de connexion animé de façon humoristique. Atlas est l’un des rares VPN (avec Tunnelbear) à mettre un peu de fantaisie dans son interface. Vous trouvez également dans cet onglet la liste des pays de connexion disponibles, classés en 3 catégories : serveurs généraux / serveurs streaming / serveurs SafeSwap.

Les fonctionnalités de sécurité du VPN

Un second onglet vous donne accès au bloqueur de trackers et au « data breach monitor », qui recherche les fuites éventuelles de vos coordonnées sur le web. Vous pouvez activer ou ces outils. Le bloqueur de trackers d’Atlas VPN n’existe pas pour Mac, c’est bien dommage !

Les paramètres du VPN

L’onglet consacré aux paramètres vous permet d’accéder à quelques réglages simples :

le choix du protocole de connexion : automatique, IKEv ou Wireguard ;

de connexion : automatique, IKEv ou Wireguard ; la fonction killswitch ;

l’activation ou désactivation de la transmission de données anonymes à Atlas VPN ;

le split tunneling (sur Android uniquement) ;

l’accès à l’aide du VPN et à votre adresse IP de connexion.

Un onglet de parrainage

Il n’a pas d’intérêt pour le fonctionnement même du VPN. Il vous permet juste d’obtenir 7 jours gratuits pour chaque parrainage effectué.

L’assistance technique d’Atlas VPN est-elle efficace ?

Atlas propose des guides d’installation pour chaque application, une rubrique d’aide, et un service d’assistance client par mail et par chat 24/24h et 7 jours sur 7. L’inconvénient majeur pour un utilisateur francophone, c’est évidemment l’absence d’aide en français. Ce point s’avère particulièrement pénalisant si on souhaite utiliser l’aide par mail ou par chat.

Les tutoriels et les rubriques d’aide nous semblent plutôt détaillées, même si elles ne sont pas toujours très claires à lire.

Le chat s’est montré réactif et pertinent quand nous l’avons sollicité. Nous avons également reçu une réponse à notre premier mail de questions dans les 2 heures. En revanche, il nous a fallu attendre 24 heures pour obtenir la réponse à notre deuxième interrogation par mail.

Tarifs et abonnement : faut-il s’abonner au VPN Atlas ?

On peut imaginer qu’Atlas va continuer à s’améliorer dans les mois qui viennent, grâce notamment à son rachat par Nord Security. Dans cette perspective, les prix d’Atlas VPN ont un réel intérêt, car ils se montrent très concurrentiels.

Quel est le prix de Atlas VPN ?

Nous vous communiquons les prix en vigueur au moment où nous rédigeons cet article, avec leur conversion en euros. Atlas VPN propose régulièrement des promotions : consultez le site internet régulièrement si vous cherchez à obtenir les meilleurs prix.

Outre sa version gratuite, Atlas propose 3 tarifs :

Tarifs Atlas VPN en Janvier 2022

Quels sont le moyens de paiement du VPN ?

On peut régler les abonnements à Atlas par cartes de crédits, via Paypal ou via Google Play et l’App store. Malheureusement, Atlas VPN n’offre pas la possibilité de payer en bitcoins ou autre crypto monnaie, pour le moment. C’est dommage car cela enlève une couche de confidentialité au VPN. Paradoxalement, on reste plus anonyme en utilisant Atlas VPN gratuit que lorsqu’on prend un abonnement payant du VPN.

Quelle est la politique de remboursement ?

Comme la plupart des VPN, Atlas propose un remboursement dans les 30 premiers jours d’utilisation, si on n’est pas satisfait de ses services. La demande se fait par mail. Cependant, une phrase sur le site du VPN laisse penser que le remboursement n’est pas si facile à obtenir. En voici la traduction automatique par Google : « Vous pouvez demander un remboursement pendant 30 jours (…) Cependant, comme nous recherchons une entière satisfaction pour nos services, nous allons d’abord chercher à résoudre le problème que vous rencontrez. »

Est-ce qu’Atlas VPN est gratuit ?

Atlas propose une excellente version gratuite de son VPN,un peu similaire à Winscribe VPN. Vous avez droit à 2 Go de débit par jour avec cette version gratuite, et 3 pays de connexion possibles : Pays-Bas, Singapour, USA. Les serveurs sont rapides, nous les avons testés. Cependant la navigation pourra se montrer plus lente s’il y a trop de personnes connectées en même temps. Vous pouvez installer Atlas VPN gratuit sur PC, Mac, Android et iPhone.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter notre comparatif des meilleurs VPN gratuits ainsi que notre classement des meilleurs VPN du marché.

Comment utiliser Atlas VPN ?

Comme nous l’avons vu plus haut, Atlas se montre un VPN particulièrement facile à utiliser. Nous avons eu un peu de mal à l’installer sur iPad mais ensuite, son utilisation s’est révélée très aisée. Le VPN ne ralentit pas la navigation sur Internet.

Comment télécharger Atlas VPN ?

Vous pouvez l’installer depuis le site web d’Atlas, ou bien depuis Google Play Store ou l’App store pour les versions mobiles. Pour vous connecter au VPN premium, Atlas vous enverra par mail un code chiffré, à recopier dans l’application pour l’activer. La procédure semble un peu complexe, et surtout, elle ne paraît pas vraiment protéger l’anonymat de connexion.

Lorsque nous avons installé l’app de Atlas VPN sur iPad, nous avons eu du mal à nous connecter la première fois : elle coupait notre connexion internet en s’activant. Il nous a fallu éteindre puis rallumer l’iPad pour pouvoir utiliser le VPN. Si l’on en croit certains commentaires sur Internet, plusieurs utilisateurs ont eu des problèmes similaires en installant Atlas VPN sur un PC Windows.

Comment se connecter au VPN ?

Il vous suffit de cliquer sur le gros bouton de connexion, au centre de l’écran : le VPN vous connectera automatiquement au serveur le plus rapide et vous serez tout de suite protégé. L’animation de l’écran vous indique d’ailleurs clairement quand la connexion VPN est active. Vous n’avez pas à aller activer le killswitch pour protéger votre navigation web : il est actif par défaut.

Pour choisir un lieu spécifique de connexion, il suffit de consulter la liste des pays où le service VPN dispose de serveurs : la manipulation s’effectue vraiment simplement.

Atlas VPN en résumé

Atlas se présente comme un VPN rapide et plein d’avenir. Il n’est pas parfait, sa politique de confidentialité notamment laisse un peu à désirer, mais il peut vous donner toute satisfaction pour une utilisation quotidienne. Par ailleurs, le VPN gratuit d’Atlas est certainement l’un des meilleurs choix actuels dans sa catégorie.