Après avoir donné notre avis sur le Dyson V15, il nous a paru intéressant de revenir à une gamme plus abordable. Pour cela, nous procéderons au test du Xiaomi Mi G9. On connaît la multinationale chinoise pour son art du compromis, afin d’assurer l’essentiel à prix raisonnable. Nous allons donc voir comment le fabricant se prête à l’exercice avec un aspirateur balai sans fil. Quelles caractéristiques font-elles l’objet de sa priorité ? Contenance du collecteur de poussières, puissance d’aspiration, autonomie, accessoires ? Quelle expérience utilisateur son design et son ergonomie nous offrent-ils ? Et, bien entendu, à quelle efficacité peut-on s’attendre sur tous les types de surface pour moins de 200 € ? Pour notre critique, nous allons passer le test Xiaomi Mi G9 dans une maison de plus de 100 m2 dont les occupants sont tous des animaux ou des porteurs de cheveux longs !

LES PLUS Léger

Belle autonomie

Facile à démonter

Très silencieux en éco

Un lot d’accessoires plutôt complet LES MOINS Pas de position parking

Un collecteur relativement petit

Pas d’éclairage LED au niveau de la High Torque

Fiche Caractéristiques Techniques du Mi G9

Nom : G9

Couleur‎ : Blanc et orange

Dimensions : 128,6 x 25,6 x 21,4 cm

Poids : 3,8 kg (colis : 5,43 kg)

Capacité‎ : 0.6 L

Puissance‎ : 120 airwatts

Vitesses : 3

3 Autonomie : 8, 27 ou 60 min Temps de charge : 3,5 heures

3,5 heures Volume Sonore : 75 dB max

Aspiration : multicyclonique

Batterie : 2500 mAh (amovible)

Brosse : 100k rotations/min

Filtre : HEPA

Prix : 190 €



Unboxing du test Xiaomi Mi G9 : un design épuré pour purifier votre appartement

Vous avez eu un aperçu du packaging un peu plus haut. Rien d’extraordinaire : photos du produit (aspirateur blanc sur fond blanc), logo de la marque, liste de fonctionnalités principales et en avant la musique ! Facile à manipuler, la boîte s’ouvre sur l’ensemble des accessoires encartonnés. Astuce : si vous pensez le revendre un jour, vous pouvez garder tous les emballages dans leur carton. Ils vous serviront sûrement, en cas de livraison. Mais pour l’heure, il est temps de tout déballer sauvagement !

Contenu de la boîte test Xiaomi Mi G9

Corps principal

Tube d’extension

Brosse High Torque autodémêlante

Mini-brosse électrique

Brosse 2-en-1

Long suceur Support mural

Vis d’installation support mural

Chargeur

Guides et manuels d’utilisation

Livret de garantie

Sticker de montage pour support mural

On part sur un équipement relativement complet, lequel permettra d’assurer un nettoyage sur plusieurs types de surface. La High Torque a l’avantage de convenir aussi bien aux sols durs qu’aux fibres de moquette ou de tapis. Sa conception autodémêlante récupère cheveux et poils de toutous accros aux caresses. De son côté, la mini-brosse motorisée est un bonheur pour ramasser les poils de chat sur le canapé juste avant l’arrivée de vos convives. Quant aux accessoires, ils permettent de dépoussiérer le dessus des meubles, d’aller chercher au plafond quelques toiles d’araignées récalcitrantes ou d’atteindre des angles très étroits.

Un Design aux couleurs de la marque

La plupart des composants sont blancs, excepté le tube d’extension (gris chromé), une partie du compartiment à poussières et du rouleau de la High Torque (orange et gris). Un design épuré qui nous rappelle le test aspirateur balai Homevac S11 Go et Infinity de Anker. Certes, l’on pourra objecter que le blanc, c’est salissant. Mais d’un autre côté, c’est plutôt apaisant (le plastique du corps principal est doux au toucher), et ça a le mérite d’aller avec la plupart des décors d’intérieur. De nos jours, beaucoup d’appartements en location choisissent la neutralité du blanc, et le Xiaomi Mi G9 colle à cette tendance. Un point positif quand on sait qu’un support mural est prévu pour ranger et recharger votre aspirateur-balai sans fil. Ce dernier intègre même deux emplacements pour ranger les accessoires et éviter de les perdre au fond d’un placard.

Cela compense un peu le premier défaut que nous avons trouvé, mais qui est récurent chez ce type de produit : l’absence de position parking. Certes, on peut adosser l’aspirateur à un mur ou un meuble, mais on a toujours un peu peur qu’il tombe… Finissons ce premier petit tour d’ensemble en précisant que le tout se monte très intuitivement, bien que ce ne soit en rien l’apanage de Xiaomi. Vive l’affordance !

Test Xiaomi Mi G9 : première utilisation d’un aspirateur-balai léger et silencieux

C’est presque devenu une tradition : avant de commencer, on met la batterie à recharger à fond (jusqu’à ce que les LED brillent sans clignoter). On s’étonnera un peu de devoir obligatoirement ranger la batterie dans le corps principal de l’aspirateur pour avoir accès à une prise de charge, mais soit.

On profite des 3,5 heures (maximum) de charge pour jeter un œil au guide de démarrage, traduit en français, lequel nous donne quelques instructions importantes :

ne pas aspirer de liquide ni utiliser de l’eau pour nettoyer le corps principal de l’aspirateur ;

ni utiliser de l’eau pour nettoyer le corps principal de l’aspirateur ; éviter de passer sur des objets pointus (clous, morceaux de verre) chauds ou fumants (mégots de cigarettes non éteints) ;

(clous, morceaux de verre) (mégots de cigarettes non éteints) ; ne pas toucher un rouleau en rotation avec les doigts ;

avec les doigts ; éviter les sources d’humidité ou de chaleur pour stocker et brancher votre aspirateur-balai sans fil.

Des recommandations de bon sens dans l’ensemble. Concernant les bouts de verre, cela signifie qu’il faudra en ramasser une partie à la balayette avant de passer l’aspirateur pour les micromorceaux qui se logent sous la plante des pieds.

Commandes des vitesses et indicateurs d’autonomie

On reste sur un système très basique de levier coulissant pour choisir sa vitesse d’aspiration. Comme c’est sous notre nez, on sait toujours à quelle puissance on aspire et l’on peut changer rapidement avec notre deuxième main. Quant à l’autonomie, la jauge constituée de deux fois trois LED offre une vision très approximative du temps restant. Pas de folies de ce côté (compte à rebours numérique sur écran LCD à la Dyson par exemple), rien que du fonctionnel, mais sans défaut particulier ; c’est raccord avec le prix.

Allumage de l’aspirateur balai sans fil : simple, efficace et silencieux

Étrange, cette brise qui s’est engouffrée dans le bureau… Ah, mais non, c’est notre index qui appuie sur la gâchette ! En vitesse 1 (éco), l’aspirateur, quand il n’est pas muni d’une brosse motorisée, émet un son pas plus dérangeant que celui du vent dans les saules (56 dB max). En vitesse 3, on atteint les 67 dB, ce qui est encore très discret pour un mode boost ! C’est uniquement lorsqu’on intègre les brosses motorisées que le bruit enfle jusqu’à près de 75 dB grand max (contre un petit 67 dB à vitesse 2). Un phénomène que l’on observe pour toutes les High Torques et autres mini-brosses autodémêlantes.

Concernant la gâchette, il faut garder le doigt appuyé pour maintenir l’aspiration. Là aussi, c’est monnaie courante sur les aspis-balais, alors qu’on apprécie les boutons qui se bloquent à la première pression. Cela étant, pour le prix, c’est beaucoup moins dérangeant que sur un V15 de Dyson.

Maniabilité et efficacité d’usage avec les différentes brosses

On en arrive au cœur du test Xiaomi Mi G9 ! Comme tout aspirateur balai sans fil, c’est un plaisir à passer aussi bien parce qu’il est léger que parce qu’il accroche bien au sol. La High Torque récupère sans peine poils, peluches et moutons, et tout ce qui est de l’ordre des miettes, granulés de litière et leurs dérivés. On apprécie la maniabilité (la brosse s’incline jusqu’à 90° horizontalement et verticalement) qui permet, en se baissant, de passer facilement sous les lits et autres meubles bas.

Cependant, on regrette un peu l’absence d’éclairage LED pour les coins un peu plus sombres. On l’aura compris, ce qui n’est pas indispensable ne fait pas partie du cahier des charges de Xiaomi. Notez que le mode éco (vitesse 1) suffit dans la plupart des cas, et que les vitesses 2 et 3 serviront surtout pour les textiles et autres surfaces molles. À ce titre, ne pas hésiter à prendre les deux mains lorsque vous êtes sur tapis en mode boost. Quant à la mini-brosse motorisée (autodémêlante également), elle vous retape le canapé et les coussins en quelques secondes.

Enfin, le poids bien réparti de l’appareil vous permettra de le soulever sans peine pour utiliser les accessoires moins lourds en hauteur, avec ou sans le tuyau d’extension. Quant à la puissance, vous pouvez compter sur les 120 airwatts max et les 100 000 tours/min annoncés par le fabricant, mais encore plus sur notre expérience ! Le Xiaomi Mi G9 attrape tout (sauf saleté vraiment incrustée) et ne perd pas d’aspiration grâce à sa technologie multicyclonique (12 cyclones).

Entretien de l’aspirateur balai : des consignes classiques

Si vous avez déjà eu un appareil de ce type dans les mains, vous ne serez pas dépaysé(e). Pour les autres, petit rappel des quelques gestes à effectuer pour faire durer l’aspirateur balai le plus longtemps possible !

Maintenance de la batterie amovible

Comme on l’a vu plus haut, la batterie a besoin d’être rechargée une première fois à fond avant d’utiliser l’aspirateur. D’autre part, il est conseillé d’attendre quelques minutes avant de remettre l’appareil à recharger quand vous venez d’utiliser la vitesse 3 de manière prolongée. En effet, le mode boost provoque une légère surchauffe, et un petit délai de refroidissement est conseillé avant de stocker à nouveau de l’énergie électrique dans la machine. Enfin, prenez-en soin, car la batterie de rechange est à près de 90 €…

Vidange et entretien du compartiment à poussières

Le réservoir à détritus ressemble à la plupart de ceux que nous avons pu tester jusqu’à aujourd’hui. Sa contenance moyenne de 0,6 l manque peut-être un peu d’ambition, mais le système de vidange est simple et pratique. En effet, le couvercle est tourné vers le bas. Il suffit d’appuyer sur le bouton comme ci-dessus pour l’ouvrir et faire tomber les déchets directement dans la poubelle. Bien entendu, certaines particules parmi les plus volatiles risquent de s’échapper, mais difficile de faire autrement.

Les plus attentifs d’entre vous auront remarqué une petite étiquette sur le collecteur. Le message inscrit dessus dit simplement de retirer le réservoir du corps principal lorsque vous voudrez le nettoyer à l’eau (environ 1 fois par mois). Cette fois, il faudra manipuler le petit levier situé juste à côté de la batterie. Des opérations rapides qui néanmoins laissent une impression de solidité pendant la manipulation.

Une fois que vous avez séparé le compartiment à poussières du bloc principal, il faudra retirer le préfiltre, simplement posé sur l’« ensemble cyclone » (la partie trouée orange). Cette dernière partie se dévisse en soulevant la hanse, comme ci-dessous.

Tout se nettoie à l’eau et se fait sécher à l’air libre, et ce pendant 24 heures. Comme pour tous les appareils de ce type, on évitera les sources de chaleur agressives telles que les sèche-cheveux ou les radiateurs montés à fond. Si l’on en croit la notice, l’entretien du préfiltre et des cyclones doit avoir lieu environ 3 ou 4 fois l’an.

Nettoyage du filtre HEPA

Cette importante partie de l’aspirateur, vous n’y avez accès qu’en retirant d’abord le compartiment à débris. Le filtre est intégré sur le dessus un corps principal et il faut tirer dessus pour l’en retirer. Vous rencontrerez une petite résistance, ce qui est normal : n’hésitez pas à forcer un peu ! Il se fixera de la même manière. Pour la phase de nettoyage, rincez simplement le filtre à l’eau claire, sans détergent et sans frotter, car le matériau est fragile. Le séchage dure 24 heures également. Ne restent plus que les brosses !

Démontage et entretien des brosses

Pour les deux brosses motorisées, vous avez accès à un levier rotatif qu’on actionne soit en pinçant avec les doigts (barre de brosse à couple élevé ci-dessus), soit au moyen d’une pièce de 20 cents (mini-brosse électrique ci-dessous).

Ensuite, pour retirer tous les cheveux enroulés autour de la barre, vous aurez peut-être besoin d’une paire de ciseaux. Et pour l’encrassement du fait de la poussière, utilisez un chiffon sec pour les encoches et rincez chaque rouleau à l’eau claire avant de les faire sécher à la verticale pendant… 23 heures et 59 minutes (pour changer un peu) !

Verdict du test Xiaomi Mi G9 : peut-on résolument l’acheter ?

Avec son petit collecteur, le Xiaomi Mi G9 n’a pas vocation à tout récurer les jours de grand ménage, malgré une très bonne autonomie. Nous le voyons plutôt comme votre allié du nettoyage rapide quotidien, le « quick win », la petite satisfaction entre deux articles à écrire pour assainir son espace… Avec un petit quart d’heure d’entretien tous les deux mois en moyenne, vous pourrez le faire durer quelques années, quitte à acheter d’avance une batterie de rechange. On salue le choix cohérent des priorités, d’éviter tout superflu (écran LCD, LED sur la brosse principale, etc.) pour garder un rapport qualité/prix vraiment intéressant et une expérience utilisateur sans véritable point noir. À moins de 200 €, tout le monde est susceptible d’être intéressé (étudiants, jeunes actifs, grand ménage ou retraités). Prévoyez simplement où placer le support mural avant d’investir, pour un meilleur confort d’utilisation !