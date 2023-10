Un aspirateur-laveur balai sans fil léger et intelligent à moins de 300 € pour la fin d’année, ça vous tente ?

Il y a près d’un an, nous publiions le test Uwant X100, un aspirateur-balai sans fil avec une fonction serpillère bien énervée. Aujourd’hui, c’est la marque chinoise Ultenic qui vient nous challenger avec son nouveau modèle AC1 Elite !

Selon son site officiel, l’ADN de la marque est d’explorer l’intelligence des appareils d’aspiration via des logiciels toujours plus pointus et favoriser l’expérience utilisateur grâce à un design ultra ergonomique. Au programme de ce test Ultenic AC1 Elite : unboxing, tests d’aspiration et de nettoyage, entretien de l’appareil, et nos impressions finales sur son rapport qualité/prix ! Le tout dans un appartement de plus de 100 m2 !

Les plus Très fort au nettoyage.

Maniabilité impressionnante.

Système de traction intéressant.

Séparation des déchets solide/liquides.

Fonction auto-nettoyage.

Fonctionnalités intelligentes.

“Bave” très peu.

Pièces détachées disponibles 15 ans. Les moins Aspiration limitée.

Assez bruyant dans l’ensemble.

Indice de réparabilité incomplet.

Ne passe pas partout.

Fiche caractéristiques techniques AC1 Elite

Dimensions : ‎71 x 34 x 31 cm.

‎71 x 34 x 31 cm. Poids : 4,3 kg.

4,3 kg. Bac à eau propre : 650 ml.

650 ml. Bac à eau sale : 500 ml.

500 ml. Autonomie : 50 minutes.

50 minutes. Temps de charge : environ 4h.

environ 4h. Puissance : 230 Watts. Niveau sonore : 78 dB.

78 dB. Modes d’aspiration : 3 .

3 . Filtre : HEPA.

HEPA. Écran digital : oui.

oui. Batterie amovible : oui.

oui. Garantie : 2 ans.

2 ans. Disponibilité des pièces détachées : 15 ans.

On remarque qu’à l’instar de l’Uwant X100 Cordless, on n’a pas davantage de précisions sur la puissance d’aspiration. En revanche, l’autonomie du AC1 Elite est meilleure (44 min pour le X100). D’autre part, l’appareil est à la fois plus léger et plus compact que son homologue de l’année dernière.

Enfin, on apprécie que la disponibilité des pièces détachées s’étende au moins jusqu’à 2038. Dommage, néanmoins, de ne pas avoir un indice de réparabilité complet…

Unboxing du nouvel aspirateur-balai laveur d’Ultenic

Avec ce genre d’appareil, on s’attend vraiment à sortir un tank du carton, mais là non.

Le AC1 Elite et ses quelques accessoires bien emballés sont peu encombrants.

Contenu de la boîte

Corps de l’aspirateur-laveur AC1 Elite.

de l’aspirateur-laveur AC1 Elite. Base de chargement.

de chargement. Adaptateur secteur. Filtre HEPA supplémentaire.

supplémentaire. Solution de nettoyage.

de nettoyage. Brosse de nettoyage.

Le corps principal est facile à sortir ; Ultenic fait le choix du noir et blanc classique dans ce secteur. La base d’accueil est muni d’emplacements spéciaux pour y glisser des accessoires (rouleau supplémentaire ou brosse de nettoyage par exemple). Un écran est placé au milieu du corps principal, qui nous assiste dans les sessions de nettoyage.

Quant à la brosse, elle embarque un rouleau de moins que l’Uwant X100.

On verra plus loin quels sont les impacts de ce choix sur l’efficacité et la maniabilité de l’objet. Pour l’instant, contentons-nous d’apprécier le gain d’espace, qui permet de ranger l’engin aux mêmes endroits qu’un aspirateur-balai standard.

D’abord, comme d’habitude, ayez le réflexe de remplir la batterie avant la toute première utilisation. Pour cela, placez la base d’accueil à côté d’une prise électrique, et installez le bloc principal dessus.

Ensuite, munissez-vous du chargeur, puis branchez-le sur le côté gauche, un peu au-dessus de la brosse. L’écran s’allumera pour vous donner l’état de charge de la batterie en temps réel selon une jauge de 5 barres. Pendant ce temps, récupérez le bac à eau propre et remplissez-le d’eau, avec juste un bouchon de solution lavante.

Puis replacez-le en faisant bien attention de le clipser correctement.

Nota Bene : dans son guide, Ultenic n’a pas recommandé son produit plutôt qu’un autre, à notre connaissance du moins. Mais quel que soit celui que vous utilisez, gardez la main légère !

Système de commande : un aspirateur-balai vraiment intelligent ?

L’AC1 est doté de trois boutons au niveau du manche et d’un écran LED.

On reconnaît facilement celui qui sert à l’allumage. Les deux autres sont moins évidents. Tout en haut, c’est la fonction d’auto-nettoyage de la brosse, dont on parlera dans la partie “Entretien”. Le bouton le plus bas sert à modifier le mode d’aspiration, selon trois possibilités :

Smart : l’AC1 Elite augmente le niveau d’aspiration s’il détecte un surplus de poussières ;

: l’AC1 Elite augmente le niveau d’aspiration s’il détecte un surplus de poussières ; Max : pour un boost d’aspiration ;

: pour un boost d’aspiration ; Absorption d’eau seule.

Le mode choisi s’affiche sur l’écran LED, au même titre que le niveau de remplissage de la batterie. Et quand les capteurs à l’intérieur de l’appareil détectent une anomalie, l’écran se pare de rouge et affiche un message.

Ainsi, vous serez avisé de :

l’état de l’ auto-nettoyage ;

; le niveau de remplissage de l’eau ;

de l’eau ; la vidange des eaux usées ;

des eaux usées ; les rouleaux encombrés (cheveux ou autres) ;

(cheveux ou autres) ; la batterie faible ;

En outre, chaque fois que vous passerez à un nouveau mode, en veille, en charge, ou que l’aspirateur nécessite une manipulation, un rappel vocal actif par défaut – et en anglais – vous en avisera.

AC1 Elite vous parle… ou pas !

Une fois l’aspirateur branché, il s’allume automatiquement et une voix robotique sort de l’appareil pour directement vous communiquer des indications d’utilisation. Si cette fonctionnalité vous horripile, il vous suffit d’appuyer trois secondes sur le bouton dédié à l’auto-nettoyage.

La voix vous signalera qu’elle se met sur off. En revanche, pour configurer la langue, on s’est heurté à un bug. Le guide propose de tenir le bouton des modes d’aspiration pendant 3 secondes lorsque la machine est en veille. Nous avons essayé maintes fois… Sans succès ! Difficile de comprendre pourquoi… Les non anglophones auront donc sans doute plus de mal à être satisfaits des rappels vocaux.

Test utilisateur : efficace en toutes circonstances ?

Ce qui frappe en premier lorsqu’on prend en main l’AC1 Elite, c’est son poids plume (toutes proportions gardées quant à la catégorie du produit).

On garde à l’esprit qu’un trentenaire bien bâti n’aura pas les mêmes difficultés qu’une personne âgée ou un enfant, mais on peut considérer que c’est un produit qui convient à des utilisateurs de plus d’1,5 mètre.

Le deuxième aspect surprenant est l’auto-propulsion, qui accompagne le geste afin d’alléger encore un peu la sensation de poids. Néanmoins, cela appelle à freiner un peu le mouvement lorsque l’on s’approche des murs.

Attention donc à ne pas diminuer sa durée de vie en le cognant à tous les obstacles ! C’est un coup à prendre, mais loin d’être une difficulté en soi.

Pour terminer sur la maniabilité, le manche s’incline à un angle de 140° maximum, ce qui représente une bonne flexibilité en soi, en plus de celle de la tête, qui épouse vraiment bien la trajectoire que l’on veut imprimer à la tête rotative.

Cependant, l’AC1 ne passe clairement pas sous tous les meubles : tables basses et lits vraiment surélevés à la rigueur.

Idem pour les coins relativement étroits, comme on peut le voir ci-dessus. Mais rien d’anormal en soi. Alors place aux tests d’efficacité !

Test de nettoyage : validé !

Pour cette partie du test, nous avons décidé de réaliser une toile sur sol : éclaboussé de sauce bourguignonne coupée avec de la crème de soja, et sa constellation de grains de riz cuits. Autrement dit, nous avons procédé à une simulation de l’assiette de bébé jetée à travers la pièce, 20 secondes après le service.

L’AC1 Elite s’est goulûment attelé à la tâche. Il a à peu près tout gobé en un seul aller-retour, excepté la partie centrale, dont la tache était plus volumineuse et plus dense. Là, il a fallu insister mais, très vite, l’infâme souillure s’est dissipée.

Après un résultat aussi satisfaisant, nous avons donc essayé sur des marques séchées, toujours sur carrelage.

Cette fois encore, l’AC1 Elite a fait mouche, roulant sur ces gouttes étalées et noircies qu’avait laissé échapper un vieux sac poubelle. En deux temps trois mouvements, la zone était de nouveau immaculée. Une serpillère normale n’aurait pas fait mieux. Cerise sur le gâteau : le débit d’eau n’est pas trop puissant, ce qui laisse une fine pellicule au sol, laquelle sèche donc très rapidement.

Test d’aspiration de niveau élevé : fail…

Nous avons eu la curiosité de voir jusqu’où irait la capacité d’aspiration du AC1 Elite. En effet, l’appareil ne craint absolument pas l’eau, du moins pas au- dessous d’une hauteur de 5 mm par rapport au sol. En revanche, difficile d’estimer à l’œil nu les dimensions maximales des particules qui peuvent passer dans le tuyau jusqu’au collecteur de déchets.

Nous avons donc essayé le piège des pâtes sèches, une poignée de pennes répandues par terre. L’AC1 Elite est parvenu à en aspirer une partie après quelques tentatives, mais très vite, l’écran a signalé un problème au niveau de la brosse. Après avoir démonté l’engin, nous avons constaté que les pâtes s’étaient bloquées tout le long du tuyau, depuis la tête jusqu’au réservoir, au demeurant vide. Tant pis pour l’épreuve de l’extrême ; cuites, elles auraient facilement passé l’œsophage de la machine.

Toutefois, nous devons signaler un autre résultat mitigé : il s’agit des poils et des cheveux. L’AC1 Elite parvient bel et bien à les récupérer, mais il requiert davantage de patience que n’importe quel aspirateur-balai que nous avons testé jusqu’ici. Un peu dommage sur ce coup-là, mais pas non plus inefficace, fort heureusement !

Modalités d’entretien du AC1 Elite

Une fois que votre session de lavage est terminée, revenez vers le socle d’accueil sans soulever la machine. Sinon, elle risque de baver quelques gouttes par terre.

Fonction auto-nettoyante de l’AC1 Elite : vraiment satisfaisante !

Posez-là sur la charge et vérifiez combien il vous reste d’eau nettoyante. Si le bac est vide, vous pouvez ajouter de l’eau afin d’enclencher la fonction d’auto-nettoyage.

Le socle va recueillir un fond de liquide qui va permettre de laver la brosse avant d’être ravalé direction le collecteur de déchets. L’opération est assez bruyante et dure près de deux minutes. À chaque fois, nous avons retrouvé un rouleau impeccable ! En général, la voix de l’AC1 nous rappelle, à ce moment-là, de bien vider le bac à détritus.

Collecteur de déchets : un design ingénieux

D’une contenance d’un demi-litre, le collecteur de déchets est séparé en deux par un panier-filtre en plastique, qui sépare les résidus solides de l’eau sale. Il suffit de tirer dessus pour le sortir, puis de renverser les détritus à la poubelle avant d’évacuer le reste dans un évier ou dans les toilettes. Seul bémol : l’arrivée d’eau est assez étroite, ce qui a empêché le AC1 Elite de relever le défi des pennes.

Quoi qu’il en soit, rincez le tout abondamment et essuyez (ou laissez sécher à l’air libre) la partie extérieure, avant de la remboîter dans l’appareil. De temps en temps, passez également un peu d’eau tiède sur le filtre HEPA, et laissez-le sécher à l’air libre.

Entretien manuel et remplacement des composants de l’AC1 Elite

Pour le rinçage du rouleau principal, difficile de faire mieux que la fonction auto-nettoyante. Lorsqu’il sera trop usé, il faudra simplement le changer, au même titre que le filtre HEPA. En revanche, vous aurez parfois besoin de le retirer si jamais vous avez été trop gourmands et que des déchets trop volumineux se sont empêtrés derrière.

Ce sera également le cas lorsqu’il sera pris dans des filaments tels qu’un surplus de cheveux longs. En cas d’obstruction, est facile de déboucher le tuyau en allongeant l’appareil et en utilisant la petite brosse d’entretien. En cas de panne plus sévère, les instructions couvrant tous les cas de figure – sous forme de tableau – se trouvent à la fin du manuel d’utilisation (disponible en pdf sur internet !).

Verdict sur notre test AC1 Elite : pourquoi l’acheter ?

Pour toutes celles et ceux qui détestent passer la serpillère, l’AC1 Elite rend la corvée de nettoyage beaucoup plus agréable sur sols durs (oubliez tout bonnement les tapis et autres moquettes !).

Il a le mérite d’être très maniable et d’embarquer une capacité d’aspiration très intéressante, à partir du moment où les corpuscules à avaler restent de taille relativement modeste. La pression exercée sur les taches est impressionnante et la fonction d’auto-nettoyage fait vraiment le job.

Vu l’autonomie, on peut sans problème faire le tour d’un domicile de plus de 200 m2. Si le service après-vente assure aussi bien que ne dure l’accès aux pièces détachées, vos 279,99 € dépensés seront rentabilisés à coup sûr !