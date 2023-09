Test yeedi cube : est-il le meilleur aspirateur-robot de la marque ?

Le nouveau yeedi cube arrive pour la rentrée ! Disponible à partir d’aujourd’hui sur Amazon. Avec un prix de lancement de 699,99 €, il convient de le tester pour voir si tout est en règle avant de dépenser pareille somme ! Quelles surprises nous réserve donc cet aspirateur-robot 2-en-1 ?

Cela fait maintenant des années que nous connaissons la marque yeedi, apparue sur le marché en 2019. À l’heure où l’on s’arrache les aspirateurs robots, où le marché est saturé de marques fortes comme Ecovacs, Dreame ou i-Robot, où les prix fluctuent entre une centaine d’euros et 1 500 €, les aspirateurs intelligents de yeedi innovent et optimisent pour satisfaire l’utilisateur sans chercher à tout prix la technologie de pointe.



Le nouveau modèle se nomme yeedi cube, probablement en référence à sa station d’accueil plutôt compacte. On le classe d’emblée dans le milieu-de-gamme, au même titre que le yeedi mop station testé en 2022 ou le yeedi vac 2 pro. Mais son prix de 699,99 € le place tout de même dans le haut du panier de cette catégorie. Est-il réellement plus intéressant que les modèles antérieurs de la firme ? Quelle formule a donc été choisie pour nous séduire ? C’est ce que nous allons voir en regardant ses caractéristiques dans un premier temps, puis en le mettant à l’épreuve, sur l’aspiration, la navigation et, bien entendu, la serpillère intégrée !

Les plus La poignée pour le transporter à la main,

La compacité de la station,

Relativement silencieux,

La navigation dans l’appartement efficace,

Le nouveau bac à eau de la serpillère est astucieux,

L’option “nettoyage personnalisé”,

L’auto-nettoyage/séchage de la serpillère Les moins La serpillère moins puissante que d’autre modèles de la marque,

Pas d’option “passer 2x ou 3x”,

Pas de définition manuelle de zone (nettoyage par pièces uniquement),

Vidange automatique qui peut encrasser l’intérieur de la station.

Fiche caractéristiques techniques du yeedi cube

Application Smartphone : yeedi App

yeedi App Compatible Assistants Vocaux : Oui

Oui Batterie : Lithium-Ion 5200mAh

Lithium-Ion 5200mAh Coloris : blanc ou noir

blanc ou noir Puissance d’aspiration : 5100 Pa

5100 Pa Autonomie : 180 minutes max

180 minutes max Volume sonore : 67 dB max

67 dB max Bac à poussières : 360 ml Sac à poussières : 2,1 L

2,1 L Réservoir d’eau : 1L

1L Bac à eau sale : 1,2 L

1,2 L Autovidange : oui (27 000 Pa !)

oui (27 000 Pa !) Serpillère : rétractable et vibrante (8 mm

2500 vibrations/min)

rétractable et vibrante (8 mm 2500 vibrations/min) Navigation : fusion entre navigation visuelle et laser

Avec la meilleure force d’aspiration de la marque à ce jour (3 000 Pa pour le mop station pro) et une autonomie max qui se maintient à 3 heures de fonctionnement (200 min pour la vac max), le yeedi cube part avec de jolis atouts. Concernant le bac à poussières, il est d’un volume intermédiaire entre les 200 et 420 ml. Enfin, les réservoirs d’eau propre et usée sont bien plus petits que le mop station (3,5 L par bac) mais la station gagne en compacité tout en conservant une contenance acceptable.

Unboxing yeedi cube : que trouve-t-on dans le package de base ?

Le packaging a l’élégance d’être un authentique cube, comme l’annonce le nom du modèle. On apprécie qu’il soit aussi compact, et donc aisément transportable comparé à des modèles antérieurs, avec des encoches en guise de poignées sur le côté.

Quand on l’ouvre, sous les protections en carton, voilà ce qu’on trouve :

un aspirateur intelligent 2-en-1 ;

une station de vidange et d’auto-nettoyage ;

deux brossettes latérales ;

un sac de rechange ;

une rampe d’extension ; un guide de démarrage rapide ;

une notice d’utilisation ;

un bouchon pour le bac à eau propre ;

le câble de recharge.

Seul le bouchon dans sa petite boîte bleue nous a paru inhabituel, mais ne le laissez pas au fond du carton, vous en aurez besoin très vite !

Un design innovant

On ne reviendra pas sur la compacité de la station, qui offre de bonnes latitudes pour trouver un endroit où l’installer. De même, on passera sur les capteurs anti-obstacle et anti-chute et sur la petite caméra du dessus : on sait déjà que cette technologie, yeedi la maîtrise depuis longtemps.

Là où le fabricant marque un gros point en termes d’ingéniosité, c’est sur l’aspirateur en lui-même, qui intègre un bac à eau étendu sur toute l’aire supérieure de la machine. Pour le retirer sans peine (mais aussi pour déplacer le robot-aspirateur d’un étage à un autre), le réservoir est équipé d’une poignée en caoutchouc. Il n’y aura qu’à actionner le petit levier aussi bien pour le libérer que pour le replacer (ou le mécanisme restera bloqué !).

Enfin, on apprécie la présence des boutons de remise en marche ou de retour à la station sur le dessus du robot. En effet, quand on doit le tirer d’une mauvaise passe (empêtré dans les fils ou coincé sous un meuble), c’est pratique de le mettre en route sans avoir à passer par l’appli.

Installation du yeedi cube : c’est simple, c’est carré !

D’abord, fixez la rampe à la station d’accueil du yeedi cube, puis branchez-la en laissant 50 cm d’espace sur les côtés et 1 mètre sur le devant, afin que l’aspirateur-robot puisse manoeuvrer tranquillement. On voit que le système est bel et bien branché à la lumière bleue qui s’allume juste au-dessus de l’ouverture.

Puis, laissez charger le robot jusqu’à 100%, car au-dessous de 80%, la cartographie est moins efficace. Ensuite, comme d’habitude, munissez-vous de votre code wi-fi, et connectez-vous à l’application yeedi. L’opération est quasi instantanée. Place à la cartographie !

Épreuve de la cartographie : on s’est fait une frayeur !

Ne commettez pas la même erreur que nous, qui avons négligé de retirer les autocollants servant à protéger les capteurs du robot-aspirateur. En effet, après avoir ouvert les portes, mis les chaises sur les tables et retiré les fils – conformément à la petite vidéo proposée par l’appli -, nous avons lancé la cartographie, et le yeedi cube s’est mis à faire n’importe quoi, à commencer par oublier des pièces entières ! Difficile ensuite de lui faire mettre à jour une carte incomplète au départ…

Heureusement, il est très facile de supprimer une mauvaise carte ou de la restaurer si on s’est trompé de manipulation. Lorsque nous nous sommes aperçus de notre bévue, le yeedi cube, enfin débarrassé de ses oeillères, a accompli du premier coup une cartographie complète, précise et modifiable en ce qui concerne :

le nom des pièces ;

des pièces ; la fusion ou la cloison des pièces ;

ou la des pièces ; ajouter des barrières virtuelles ;

Certes, nous n’avons pas trouvé de cartographie 3D mais, jusqu’ici, c’est une fonctionnalité que nous n’avons vue que sur des appareils dépassant les 1 000 € !

Test d’une séance de ménage par le yeedi cube : quels atouts ?

Cette fois, nous avons choisi de tapisser tout le couloir de marc de café, de sauce soja et de mayonnaise, en plaçant deux obstacles : Huguette la poule et Bruno le nounours.

Côté yeedi cube, l’on a à disposition :

la serpillère à vibrations (2 500 à la minute) et 1L d’eau propre ;

(2 500 à la minute) et d’eau propre ; les 2 brossettes latérales ;

latérales ; trois niveaux d’aspiration et de débit d’eau ;

d’aspiration et de débit d’eau ; la programmation par pièce (mais non par zone définie manuellement), dans l’ordre que l’on veut avec le niveau d’intensité souhaité ;

(mais non par zone définie manuellement), dans l’ordre que l’on veut avec le niveau d’intensité souhaité ; la détection automatique de tapis, qui permet soit de les éviter, soit de passer dessus en relevant la serpillère, et d’augmenter la puissance d’aspiration au contact de la fibre ;

En revanche, pas de fonctionnalité de type “déplacement téléguidé”, ni la possibilité de configurer un cycle en prévoyant d’office deux ou trois passages. Enfin, on apprécie le fait de pouvoir l’activer à distance (même si on se trouve à plusieurs kilomètres de lui) et de suivre son parcours depuis l’application, tant qu’il reste connecté au wi-fi de l’appartement – vous pouvez jouer à effrayer vos colocataires comme ça ! Ah, les joies de l’IoT !

Performances de nettoyage du yeedi cube : satisfaisant ?

D’abord, il faut remplir le bac à eau propre et le refermer grâce au bouchon vu tout à l’heure (très intuitif à manipuler) pour éviter d’en mettre partout dans le robot.

Vu à quel point nous avons volontairement maculé les sols, il était préférable de mettre d’emblée l’aspiration et la serpillère au maximum des capacités du yeedi cube. Niveau navigation, l’appareil a su complètement contourner Bruno, mais a légèrement bousculé l’amie Huguette, qui n’en a pas gardé de séquelles, fort heureusement.

En termes d’aspiration, la puissance est bien évidemment au rendez-vous. Nous trouvons néanmoins que les brossettes latérales ont tendance à éjecter des particules autant qu’elles en ramènent sous l’aspirateur-robot, donc tout n’a pas été parfaitement ramassé, mais on peut estimer que le job est fait à 99%.

Enfin, nous avons trouvé la serpillère un peu en difficulté. En effet, nous avons l’habitude des rotations du yeedi mop station ou encore des frottements furieux du yeedi vac 2 pro, qui forcent l’admiration. La simple vibration va donc laisser de légères traces si la tache est très foncée, plutôt volumineuse, voire assez visqueuse.

Entretien du yeedi cube : un nouveau pas franchi en matière d’automatisation !

Il ne manque absolument rien à la partie “entretien” de l’appareil. D’abord, lorsqu’il a fini un cycle d’aspiration, le robot-aspirateur se laisse vidanger par la station d’accueil, qui aspire le contenu du bac à détritus dans un sac d’une contenance de 2,1 L, capable de tenir une trentaine de séances de ménage. On ignore encore son prix, mais on sait que sur les anciens modèles, un kit d’accessoire complet coûte 79,99 $. L’opération dure une dizaine de secondes, durant lesquelles les 27 000 Pa se manifestent par un bruit sourd.

On a aussi remarqué, en ouvrant le toit de la station, qu’un peu de marc s’était répandu hors du sac. Un peu dommage sur ce coup-là…

Nota Bene : l’application estime l’état d’usure de tous les accessoires comme la brosse principale, les brossettes, le sac, la lingette ou encore, bien évidemment, le filtre.

D’autre part, si la serpillère a été utilisée, un “scrubber”, qu’on peut traduire par “frotteur”, va se charger d’épurer la surface de la mop, puis un souffle d’air chaud d’une quarantaine de degrés va s’occuper de la déshumidifier un peu de sorte à ce qu’elle ne moisisse pas. Elle n’en ressort pas totalement sèche, néanmoins, et il convient tout de même de la passer à la machine de temps à autre.

À ce titre, vous pouvez pousser le temps de séchage à 5 heures. Cependant, le bourdonnement que cette fonctionnalité produit peut rapidement vous lasser si vous demeurez tout ce temps dans la pièce d’à côté…

Et pour ce qui est du réservoir à eau sale, il suffit de le vider dans vos toilettes de temps en temps !

Verdict : doit-on acheter un yeedi cube ?

Bon, vous l’aurez compris, le nouveau venu de la marque yeedi est validé. Néanmoins, son prix reste assez élevé, à savoir 699,99 €, et si vous possédez déjà un modèle antérieur, votre niveau de satisfaction risque fort de ne pas augmenter autant que la dépense requise.

En fait, yeedi a joué la carte du haut-de-gamme abordable, en faisant des compromis sur les gadgets et les contenants. Pour nous, l’unique petite déception, c’est la serpillère à vibrations. On lui préfère les lingettes rotatives ou bien le système de balayage oscillant du Vac 2 pro et ses 480 frottements par minute.

On recommande donc le yeedi cube, soit comme premier aspirateur intelligent, soit pour monter en gamme et obtenir le confort du 2-en-1. Parfait pour un petit nettoyage de routine bi-hebdomadaire ou pour faire le plus gros du travail quand vous avez trop fait la fête la veille !