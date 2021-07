Vous vous en êtes sans doute aperçu : les aspirateurs balais sans fil ont la cote sur meilleure-innovation.com. De plus en plus, nous nous intéressons aux appareils 2-en-1 ou 3-en-1. En quête de la meilleure alternative au balai serpillère, nous avons pu accueillir dans nos locaux un invité de marque. Ainsi, après le Crosswave de Bissel, c’est l’aspirateur-laveur sans fil Kobold VB100 qui vient parfaire son prestige dans notre atelier ! En effet, son fabricant allemand Vorwerk, a déjà acquis ses lettres de noblesse avec le robot culinaire Thermomix® et le Kobold VK200, son aspirateur-laveur filaire. Qu’en sera-t-il donc du VB100, que nous avons reçu avec sa brosse DuoSpeed ? Ses caractéristiques techniques, sa maniabilité, son ergonomie en feront-ils un trophée de plus à mettre au crédit de Vorwerk ? Attention, spoiler : il y a des chances…

LES PLUS Beau et ergonomique

Très bonne autonomie max

Très puissant

Silencieux

Léger

3-en-1 LES MOINS Sacs filtres jetables

Prix élevé

Aspi’Main vendu séparément

Fiche caractéristiques techniques du Kobold VB100

Marque : Kobold

Fabricant : Vorwerk

Dimensions : 100 x 11 x 11 cm

Poids : 2,1 kg

Poids DuoSpeed : 3,5 kg

Batterie : lithium-ion

Autonomie : entre 11 et 80 min selon le mode

Modes d'aspirations : 6 (2 vitesses x 3 puissances)

Vitesse brosse : 85 000 tours/min
Capacité réservoirs : 0,8 l

Puissance max : 280 W

Tension : 220-240 V, 50/60 Hz

Débit volumétrique : 21 L/sec

Volume sonore : entre 51 et 79 dB

Prix équipement aspirateur-laveur et ses 2 brosses : 1299€

1299€ Prix équipement aspirateur-laveur et ses 2 brosses + brosseur textile : 1499 €

Unboxing Aspirateur-laveur sans fil VB100 de Vorwerk

Comme vous pouvez le constater, nous avons été particulièrement gâtés avec notre colis. On en profite pour préciser que tous les accessoires ne sont pas inclus automatiquement. La DuoSpeed et la brosse textile sont en option avec l’aspirateur-laveur VB100. Un ensemble onéreux mais séduisant, dont nous auront rapidement l’occasion de vous vanter les mérites. Concernant le packaging, aucun commentaire à faire, puisque les cartons nous ont été livrés tels que vous les voyez. Bien que nous appréciions généralement les boîtes bien designées, le choix du minimalisme sur ce genre d’ornement aura toujours notre préférence. Mais à présent : déballons !

Accessoires d’un aspirateur-laveur très haut de gamme

Aspirateur-laveur Kobold VB100

Chargeur secteur

secteur Brosse principale EBB100

EBB100 Mini-brosse 2-en-1

2-en-1 Brosse textiles PBB100 Brosse DuoSpeed

3 lingettes universelles

lingettes universelles Liquide de nettoyage universel

universel 5 réservoirs filtres jetables (= 5 mois d’utilisation)

(= 5 mois d’utilisation) 3 notices traduites en français

Comme précisé plus haut, nous avons obtenu quasiment tout l’attirail accompagnant le VB100. Seul accessoire manquant à l’appel : le second embout du brosseur textile en forme de disque. En tout cas, d’emblée, aucun élément de la boîte ne laisse de doute quant à son rôle et à son utilité. On remarque que le même soin semble avoir été apporté à tous les composants, sauf peut-être sur la brossette 2-en-1, plus cheap que le reste sans être spécialement encombrante. Les notices, également, sont un peu au-dessous du lot. Bien que traduites en français, on n’a clairement pas envie de les ouvrir. Cela dit, on y trouve des schémas explicatifs facilitant certaines manipulations. L’honneur est donc sauf de ce côté !

Ergonomie et Design de l’aspirateur-laveur Kobold VB100

Difficile de ne pas s’appesantir sur ce design blanc, tout en rondeur, ça et là bordé de noir, commandes et LED au centre fardées de vert. Ces lumières constituent en fait la jauge de batterie. Elle s’éteint partiellement au fur et à mesure que la charge se vide. Quant à sa forme affûtée, elle nous fait penser à un serpent nettoyeur de sols. Blanc, vert, serpent… L’aspirateur de Vorwerk nous évoquerait presque une atmosphère pharmaceutique. D’ailleurs, sur le papier, l’appareil est censé amasser la plupart des allergènes présents au sol. Autant dire que manipuler un appareil aussi original et apaisant d’aspect s’est avéré très plaisant.

Concernant les commandes, le gros bouton vert d’allumage précède le modulateur de puissance d’aspiration, placé au deuxième cran par défaut. Une pression, et vous passez à la puissance max. Une seconde pression, et c’est le mode économique qui prend le relai. Mais ce n’est pas tout : un autre bouton se cache sur la brosse principale, lequel sert à sélectionner son niveau de vitesse (nombre de tours par minutes, en somme). Vous l’activez en appuyant dessus avec le pied, comme une pédale. C’est donc six niveaux de vitesse/puissance dont vous disposez avec le Kobold VB100.

Batterie lithium ion amovible : pratique sur le papier mais un peu cachée

La batterie de l’aspirateur-laveur Kobold VB100 a le bon goût d’être amovible, mais un tel avantage ne nous a pas semblé très utile sur cet appareil en particulier. En effet, ce composant n’est accessible qu’en ouvrant l’arrière de l’aspirateur et en tirant sur le petit levier ci-dessus. Ce n’est peut-être rien du tout, mais cela signifie s’accroupir, peut-être poser l’aspi balai directement au sol pour récupérer la batterie. Sachant qu’il faudra réitérer l’opération dans l’autre sens.

D’aucuns auront tôt fait de laisser la machine en position parking et de la brancher directement sans ôter la batterie. À part si la seule vue d’un aspirateur vous irrite, aussi beau soit-il. Dans ce cas, vous pourrez effectivement procéder comme décrit ci-dessus et ranger l’appareil au placard au moment de la recharge.

Dans tous les cas, un signal lumineux vous indiquera si le courant passe et quand le niveau de charge est au max. Quoi qu’il en soit, le lithium ion permet de ne pas perdre en autonomie avec le temps. Malgré cet atout, la batterie n’est garantie que deux ans, ce qui est un minimum qu’on qualifiera juste de décent, au vu du prix du VB100.

Utilisation de l’aspirateur-laveur Kobold VB100 et de sa quadruple brosse

Nous nous sommes donc livré à l’essai des fonctionnalités du Kobold VB100, matérialisées par ses diverses brosses. Toutes se placent sur le même embout, ce qui a l’avantage d’être simple. Cela étant, le VB100 ne dispose pas de mode aspirateur à main (un Aspi’Main Vorwerk est vendu séparément), dans la mesure où l’on ne peut guère en retirer le manche. Ce point noir est légèrement compensé par le poids plume de l’engin (3,5 kg max contre plus de 5kg sur le Crosswave de Bissell), mais on verra que la possibilité de démonter le manche a manqué quelque peu.

Brosse motorisée EBB100 : ultra-maniable avec option turbo

Comme expliqué un peu plus haut, la brosse motorisée EBB100 offre une option turbo de 85 000 tours par minute. De quoi ramasser très facilement les cheveux, poils et autres particules en tout genre. Une performance qui s’applique sur sols durs, tapis et moquettes.

Rien de nouveau sous le soleil de ce côté, par rapport à ce que nous testons d’habitude. Cependant, on notera la présence d’une languette en caoutchouc rétractable, dont on ne peut modifier la position qu’à partir d’une commande placée sous la brosse. Malgré tout, une mention spéciale est à attribuer à son excellente maniabilité. À cet égard, nous avons l’habitude de tester des appareils relativement agréables. Mais avec cette brosse, les 2,1 kg du Kobold VB100 vous donnent le champ libre pour avancer à une main sans forcer.

Comme on peut le constater ci-dessus, l’articulation offre de belles latitudes pour pivoter latéralement. Mais c’est d’autant plus flagrant avec l’angle vertical, lequel permet au manche de se coucher encore plus bas que sur notre illustration. Pour passer sous les lits, tables basses et canapés, c’est (presque) le rêve. C’est stable, ça glisse bien, et ça ne tire ni sur le poignet, ni sur l’avant-bras. Seul bémol : l’épaisseur de la brosse qui bloquera l’engin au seuil de certains dessous de meubles. Mais, très sincèrement, impossible de lui en vouloir pour si peu. Enfin, notons que son usage n’a pas dépassé les 79 dB annoncés en mode turbo, pour 50 dB en économique.

Brosseur textile PBB100 : idée innovante mais perfectible

Cet accessoire embarque sa propre mini-brosse motorisée. On notera que la thématique du serpent (et on s’en tiendra à « serpent », n’en déplaise à votre imagination débridée) est plus que jamais respectée avec ce module, déjà moins facile à prendre en main. Cette fois, il vous faut obligatoirement utiliser les deux, à moins de laisser gésir le corps principal à côté de vous lorsque vous faites le canapé et autres sièges de voiture. Est-ce qu’une bandoulière ne pourrait pas faciliter la besogne ? Pas évident à dire. Mais on a le sentiment d’un résultat pas encore totalement abouti. Quant à son efficacité, elle est bien réelle, même si elle se traduit par une vibration relativement sonore.

Brossette 2-en-1 : parce qu’il en faut bien une

C’est le seul élément qui ne semble pas avoir fait l’objet d’une conception très poussée. Aussi son usage est-il assez anecdotique par rapport au reste. Sachez simplement qu’elle se présente soit sous forme de tube ultrafin, soit avec les fibres blanches. Pas mal pour passer sur les escaliers, sans toutefois casser trois manches à un balai. Quoi qu’il en soit, difficile de ne pas la rajouter quand tous les autres le font : ce serait motif de reproche !

Fonction serpillère avec la brosse DuoSpeed : la grosse innovation de la bête

Livrée avec 3 lingettes universelles, l’énorme brosse DuoSpeed impressionne. En plus d’alourdir l’aspirateur, son poids la rend difficile à soulever et à retourner. Cela dit, le système d’accroche de la lingette est relativement intuitif.

Le réservoir à eau se situe sur le dessus de la brosse côté droit. Il ne fait pas plus de 300 ml, ce qui suffit, selon la marque, à nettoyer facilement 60 m2. Cela signifie tout de même que dans une maison un peu grande, il est probable d’avoir à recharger la DuoSpeed. Une opération qui s’expédie en 2 minutes montre en main. On notera également que le produit universel proposé en sus est remplaçable par n’importe quel savon bien dilué dans de l’eau chaude. Comparé au seau traditionnel, il faut admettre que c’est bien plus économique et bien plus pratique. Mais le Crosswave de Bissell avait lui aussi des arguments de ce point de vue là. Alors… on se fait un petit fight ?

VB100 de Kobold vs Crosswave de Bissell

Vous vous souvenez de notre test aspirateur balai Crosswave de Bissell ? Il est grand temps de mesure la formule 1 à un adversaire de sa taille. Eh oui ! À meilleure-innovation.com, on fait plus palpitant que les 9 Fast & Furious réunis ! Nous avons effectué la grande épreuve du feu avec les ingrédients suivants : farine, vinaigre de Xérès, grains de riz et grains de café. Prêt ? Partez !

La brosse DuoSpeed du Kobold VB100 ne fait qu’une bouchée de la farine, du vinaigre et des grains de riz. La brosse fait tourner la serpillère, laquelle râcle le sol à toute vitesse comme une grosse langue vorace. Seuls les grains de café, plus gros, sont projetés sur les côtés. Impossible de les faire passer sous l’énorme mâchoire. Comme tout le poids est concentré en bas du manche, soulever l’appareil est une véritable gageure. Cela étant, vous pouvez changer de brosse en un tournemain, ce qui compense.

Le Crosswave s’en sort beaucoup mieux avec les grains de café, mais nous avons trouvé qu’il avait plus de mal à tenir la distance. Embourbé dans le marécage de farine vinaigrée, on l’a senti vite saturé. La brosse en est ressortie plus poisseuse que la lingette de la DuoSpeed. En outre, le sol est un tout petit peu moins uniformément clean. Cela dit, cette dernière remarque est à prendre avec des pincettes : dans l’ensemble, se débarrasser aussi facilement d’une telle couche de matières diverses relève de l’exploit, aussi bien pour l’un que pour l’autre des aspirateurs balais. Pour un usage dit « normal », c’est du gâteau (avec ou sans farine) pour les deux appareils.

Entretien de l’aspirateur-laveur Kobold VB100

Comme pour la plupart des aspirateurs balais que nous avons eu entre les mains, rien de sorcier de ce côté-là. Il suffit d’ouvrir l’arrière de l’appareil pour en changer les réservoirs filtres, d’une contenance de 0,8 L, soit à peu près un mois d’utilisation. Minute… Des… quoi ? Réservoirs-filtres ? Qu’est-ce à dire que ceci ??? 1 par mois en plus ? 15 € les 5 sur Amazon, soit 36 € / an ? Coup dur pour le Kobold VB100 qui, sur le long terme, malgré un système aussi ingénieux qu’hygiénique, revient assez cher, sans parler de l’impact écologique.

Certes, à l’usage, c’est on ne peut plus pratique. Très facile à installer et à retirer, il ne présente même pas le besoin d’être rincé après un gros nettoyage. On concèdera aussi que le filtre étant intégré au bac jetable, il n’a pas non plus besoin d’être nettoyé. Toutefois vu le prix initial du VB100, qui n’est déjà pas donné, l’on se sent légitime à grincer des dents… Encore une fois, on ne peut résolument pas dire que le système soit mauvais. Mais, selon nous, le meilleur rapport coût/avantage revient largement à une vidange façon Bissell ! Un peu d’huile de coude, que diable !

Entretien de la brosse motorisée EBB100

La brosse motorisée est relativement facile à ôter mais, phénomène étrange, nous n’avons pu retirer les loquets de chaque côté qu’en déplaçant la languette en caoutchouc que nous évoquions dans la partie « utilisation ». En plaçant le curseur vert sur la droite, vous débloquez le loquet gauche et inversement. ll faut le savoir, mas on s’en accommode assez vite.

D’autre part, comme on le voit ci-dessous, la brosse se sépare en deux parties. Ce n’est ni mieux ni pire qu’une brosse en un seul bloc. Il est tout aussi aisé d’en retirer les cheveux et autres poils qui viendraient en limiter l’efficacité. Quant à la lingette du module DuoSpeed, elle se rince et se fait sécher comme n’importe quelle autre serpillère.

Pourquoi acheter l’aspirateur-laveur Kobold VB100 ?

Pour notre verdict, nous sommes obligés de prendre le prix en considération. Seul, l’aspirateur-balai de Vorwerk coûte déjà 850€, mais sans ses brosses annexes, son usage est limité. On pense surtout à la DuoSpeed, qui constitue, selon nous, la vraie belle innovation de ce produit. Cependant, pour se la procurer, le plus simple est encore de se rendre en boutique, notamment à Paris, à Marseille, à Toulouse et à Lyon… D’autre part, il est toujours possible d’organiser des ateliers découvertes depuis le site. Quoi qu’il en soit, tout l’attirail vous coûtera la modique somme de 1300 € + 100 € pour toute batterie supplémentaire (afin de doubler l’autonomie), sans compter les filtres. Ainsi, si vous avez des fonds limités, il existe des solutions moins chères sur notre top aspirateurs-balais ! Cela étant, nous considérons que, d’un point de vue strictement technique, le prix du VB100 est totalement justifié, dans la mesure où il s’agit de matériel durable, sur lequel tout est fait pour faciliter la tâche de l’utilisateur. Ainsi, si vous avez de quoi voir venir, c’est un très bel investissement ou une très belle idée de cadeau collectif, à n’en pas douter !