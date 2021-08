Test de l’aspirateur balais sans-fil Trouver Power 12

Si la firme Xiaomi a créé la marque Redmi pour vendre sous son label des smartphones pas cher, elle a bâti l’entreprise Trouver qui conçoit des aspirateurs-balais à des prix compétitifs. Ces derniers sont vendu sous l’égide de Youpin, une plateforme d’achat en ligne tierce de Xiaomi. Moins d’un an après la sortie du Power 11, cette dernière s’apprête donc à dévoiler son successeur au grand public. Que vaut donc ce Power 12 ?

Les plus Bonne autonomie

Bonne puissance d’aspiration

Léger

Plutôt silencieux en mode Eco Les moins Contenance plutôt faible du caisson à poussière

Temps de recharge un peu long

Le prix hors réduction

Fiche technique du Trouver Power 12

Poids : 1,45 kg

1,45 kg Puissance moteur : 450W, 125 000 tours/min

450W, 125 000 tours/min Puissance d’aspiration : 150 AW, 22 000 Pa

150 AW, 22 000 Pa Batterie : 2500 mAh

2500 mAh Autonomie : 70/30/6min Temps de charge : 3h30

3h30 Rangement : socle mural

socle mural Capacité réservoir : 0,4 L ( à vérifier)

0,4 L ( à vérifier) Niveau sonore : 65/72/75 dB

65/72/75 dB Prix : à venir

Unboxing de l’aspirateur balais Trouver Power 12

Dans la boîte, l’appareil est accompagné par deux brosses motorisées amovibles. La première sert pour les passages sur le sol tandis que la seconde s’avère utile pour une table basse ou bien un canapé. Une troisième, non motorisée cette fois, complète le tableau. Celle-ci permet sans doute de passer dans les coins. Tout ce beau monde vient avec un chargeur, un support de brosse à clipser sur l’aspirateur et un support mural. Après avoir cherché un double fond en vain, nous devons nous rendre à l’évidence : le socle de la version précédente n’est pas là. Dommage, car sans ce dernier, il ne reste que le support mural comme option pour que le Power 12 tienne debout…

Le design du Trouver Power 12

Exit le blanc mêlé à l’orange de la version précédente, l’aspirateur arbore à présent un gris métallisé sur presque toute sa surface. Histoire de marquer le regard avec un contraste, le tube est plus clair que la partie supérieure. En revanche, les extrémités de ce dernier sont en plastique gris tout court. Le réservoir transparent trône au-dessus du tube et succède à une partie cylindrique avec le logo de la marque et une dizaine de stries sur chaque flanc. Celles-ci évacuent l’air brassé par le moteur placé juste derrière. En dessous, on trouve une poignée avec une gâchette recouverte d’une peinture moins flatteuse que le reste. Si l’on descend encore un peu on tombe sur la batterie amovible. Enfin, un écran repose sur le haut du cylindre, ainsi le regard de l’utilisateur atterri directement sur ce qu’il affiche.

Des pièces démontable ?

Sans grande surprise, la partie supérieure se scinde en plusieurs pièces amovibles pour faciliter son entretien. Par exemple, le flanc gauche de la batterie arbore un bouton qui permet de la détacher en la poussant vers l’avant. Ce qui s’avère pratique pour en utiliser une d’appoint ou simplement la faire charger n’importe où. En outre, toute la partie filtration peut se détacher du réservoir pour la nettoyer si besoin.

Le système de filtre du Trouver Power 12

Lorsqu’un aspirateur-balai récupère la saleté sur le sol, celle-ci doit se retrouver bloquée dans le caisson de poussière pour que l’air évacué en fin de course soit le moins chargé possible en résidus. Pour cela, le Power 12 dispose de cinq couches de filtration :

Un filtre cyclonique

Un filtre à maille en nid d’abeille

Un filtre cyclonique multi cône

Une mousse filtrante

Un filtre HEPA (Haute Efficacité pour les Particules Aériennes) qui capture 99 % des particules avec une taille supérieure ou égale à 0,3 micron

Selon Trouver, tout cet attirail permet à l’air évacué d’être propre à 99,88 %. Étant donné que nous ne sommes pas en mesure d’évaluer cette donnée, on préfère y croire. Tant que l’aspirateur ne relâche pas un nuage de poussière à chaque utilisation, ça nous va ! En revanche, la contenance du caisson à poussière nous va un peu moins. Disons que 0,4 L c’est un peu léger. Enfin, sachez que tout ce dispositif se lave à l’eau si besoin. Veillez bien sûr à que tout soit sec avant de repartir en guerre contre la saleté.

Prise en main de l’aspirateur balais Trouver Power 12

Une fois le tout assemblé dans la configuration qui vous sied, il est temps de commencer le ménage. Une simple pression sur la gâchette suffit pour lancer l’aspirateur et allumer l’écran. Ce dernier affiche le pourcentage de batterie avec un petit cercle autour pour symboliser l’autonomie d’une autre façon. Si le fait de maintenir la gâchette vous agace, appuyez sur le bouton avec un cadenas dessus et l’aspirateur continuera de fonctionner même si vous relâchez votre index. Quant au second bouton, il sert à sélectionner un des trois modes : éco (70 min d’autonomie), médium (30 min), turbo (8 min). À propos du niveau sonore, le premier mode ne dépasse pas les 65 dB. Précisons que les deux autres modèles entrés de gamme que nous avons essayés ne descendent pas en dessous de 70 dB. En outre, le second mode grimpe à 72 dB et le dernier atteint les 75 dB.

Petit point praticité

Le Trouver Power 12 se montre particulièrement maniable. En effet, nous n’avons pas eu de difficultés notables pendant le petit nettoyage de nos locaux. Son poids plume et à son large angle de braquage avec la brosse principale y sont pour quelque chose. Malheureusement, cette utilisation confortable a un prix, car comme la plupart de ces aspirateurs tout légers, il ne tient pas debout. Si vous souhaitez faire une pause dans votre ménage, il faut faire l’effort de l’allonger sur le sol. Concernant la recharge, le support mural est la seule option pour le placer dans une pièce sans qu’il soit encombrant. Dommage, le socle de la version précédente constituait une alternative bien pratique. Dernier bémol, la brosse principale ne possède pas de LED à l’avant comme les autres modèles. Ainsi, on risque de passer à côté des saletés peu visibles.

L’efficacité du Trouver Power 12

Par rapport à son prédécesseur, cet aspirateur-balai possède une puissance d’aspiration en Pa 10 % plus importante et 30 AW en plus. Pour faire simple, il aspire mieux. Les saletés sur votre sol, votre canapé ou vos tapis ne devraient donc pas lui opposer de résistance prononcée. Précisons pour ceux au fond de la classe, ce genre d’appareil ne doit en aucun cas aspirer des choses liquides. Pour ce test, le Power 12 a dû affronter une source de miette particulièrement importante : des petits beurres ! Une fois écrasé par un de nos valeureux rédacteurs, l’aspirateur n’en a fait littéralement qu’une bouchée ! En effet, un seul passage a suffi pour en éliminer la quasi-totalité. Attention toutefois aux gros morceaux, car ils peuvent bloquer l’ouverture vers le caisson à poussière. Heureusement, l’écran montre immédiatement un message d’erreur lorsque cela se produit. Il suffit ensuite de partir à la recherche du coupable…

Une batterie suffisante ?

L’autonomie du mode Eco grimpe à 70 min soit dix de plus que celle de son aîné déjà confortable. En effet, rares sont les modèles dans la même gamme de prix à pouvoir égaler les Trouver Power sur ce terrain. Par exemple, le Eufy Homevac S11 que nous avons testés n’excède pas les 40 minutes. Quant au turbo, il fait perdre 5 % de batterie à l’aspirateur toutes les 30 secondes environ. Ainsi, il tient environ 8 minutes dans ce mode, c’est deux de plus que sur la fiche technique ! Ce dernier servira principalement sur tapis et moquettes où la saleté s’incruste plus en profondeur.

Une réduction importante pour le Trouver Power 12

Notons que du 15 au 31 août, cet aspirateur balais sans-fil passe de 350$ à 199,99$ ce qui veut dire qu’il va revenir à 170 euros ! De plus, vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 10$ avec le code POWER12VAC43. Attention, ce dernier n’est valable que pour trente pièces.