Test Eureka AK10 : est-il le meilleur aspirateur balais à moins de 200 € ?

La marque américaine Eureka cherche à concurrencer le Dyson V10 Absolute, en beaucoup moins cher ! De l’esbroufe ou un véritable pied de nez au grand leader des aspirateurs-balais ?

C’est la première fois que nous testons un aspirateur Eureka ! Et pourtant, la marque est déjà centenaire ! C’est donc forte de son expérience qu’elle a sorti, dernièrement, le modèle AK10, dont l’ambition est de rivaliser avec un classique des modèles Dyson : le V10 Absolute.

Son argument pour sortir son adversaire du ring ? Des performances similaires à un prix trois fois moins élevé. Alors là, si c’est vrai… ce serait assez incroyable ! Mais n’aurait-on pas affaire à une grenouille qui se veut faire plus grosse que le bœuf ?

Nous allons donc nous confronter à cette affirmation en testant l’efficacité et l’ergonomie de ce nouvel aspirateur-balai, qui tient peut-être entre ses mains une petite révolution dans le domaine ! En conclusion, vous aurez notre avis complet sur le véritable rapport qualité/prix proposé par l’Eureka AK10 !

Les plus La légèreté et la maniabilité.

L’écran LED et la gâchette.

LED sur la tête rotative.

Facile à démonter.

Système de filtration sophistiqué.

Aspiration efficace même en mode éco. Les moins Perte d’efficacité dans les coins et vers les murs.

Vidange du réservoir perfectible.

Pas de position parking.

Fiche caractéristiques techniques AK10

Dimensions : 20 cm x 20 cm x 1,10 mètres.

: 20 cm x 20 cm x 1,10 mètres. Poids : 3 kg.

: 3 kg. Puissance d’aspiration : 145 W et 26 KPa.

: 145 W et 26 KPa. Tête rotative : 180° et 110000 rotations/min.

: 180° et 110000 rotations/min. Autonomie : 60, 30 ou 8 minutes.

: 60, 30 ou 8 minutes. Niveau sonore : 72 dB.

: 72 dB. Temps de charge : 3,5 heures. Capacité : 0, 65 litres.

: 0, 65 litres. Niveaux d’aspiration : éco, standard et boost.

: éco, standard et boost. Système de filtration : HEPA, MIF et cyclonique.

: HEPA, MIF et cyclonique. Écran LED : Oui.

: Oui. Indice de réparabilité : 7,9/10.

: 7,9/10. Prix : 167,99€.

Certes, l’AK10 est un tout petit peu plus lourd que le V10 (3 kg contre 2,68 kg), embarque un collecteur plus petit (0,65 L contre 0,76 L), et une puissance d’aspiration max de 145 AW (contre 151 AW pour le V10). Mais ces quelques légères infériorités sont largement compensées par le prix très aguicheur et un indice de réparabilité un peu supérieur (7,5/10 pour le V10).

Il vous sera possible d’acheter des batteries de rechange sur Amazon d’ici peu.

Unboxing de l’Eureka AK10 : un design sans fioritures

Le design de l’AK10 est moins chatoyant que celui du Dyson – lequel ne plaît d’ailleurs pas forcément à tout le monde – mais cette alternance simple de gris et de bleu n’est pas repoussante.

Les pièces donnent une impression de robustesse et sont faciles à assembler et à désassembler ; il s’agit juste de trouver comment s’emboîtent la poignée, la batterie et le corps principal. Après quelques tâtonnements, on y parvient sans peine.

Contenu de la boîte et accessoires

Les acheteurs du AK10 auront droit à un équipement vraiment complet pour le prix :

Corps de l’aspirateur (moteur + filtres).

Batterie amovible.

Support de charge mural (avec vis).

Chargeur.

Tête à brosse rotative. Mini-tête à brosse rotative.

Tuyau de rallonge souple.

Mini-brosse à poussières.

Tube suceur.

Guide d’utilisation.

Dans cet ensemble, presque rien ne manque et tout est utile. Seul accessoire qu’on substituerait bien au tuyau de rallonge souple, ce serait une articulation supplémentaire permettant de passer plus facilement sous les lits !

Design du AK10 d’Eureka : des efforts notables sur l’ergonomie

Avant même de le mettre en marche, nous pouvons constater la présence d’un écran d’affichage LED, qui servira aussi bien à vérifier l’état de la batterie qu’à régler le niveau d’aspiration.

D’autre part, la batterie est amovible, ce qui permet de la changer et de doubler l’autonomie si on en achète une autre. On pourrait, ensuite, déplorer le choix d’une gâchette pour activer l’appareil, mais le bouton se maintient sans avoir besoin d’y laisser le doigt. C’est donc la meilleure option possible, et la plus confortable en vérité !

Enfin, on notera la présence de petites LED à l’avant de la tête principale de l’aspirateur-balai, qui permettra de mieux voir les particules et poil à nettoyer.

Usage et efficacité de l’aspirateur-balai Eureka AK10

Avant de le mettre en marche, rappelez-vous de bien recharger la batterie à bloc. Vous pouvez soit utiliser le support mural à visser, soit directement ôter la batterie, soit faire tenir l’appareil en équilibre vers la prise électrique.

À ce titre, une position parking stable aurait été pratique, bien que même les Dyson n’intègrent pas cette option dans leur cahier des charges. Quoi qu’il en soit, quand la batterie est fixée à la partie qui inclut l’écran LED, ce dernier affiche en pourcentage le niveau de charge en temps réel, par tranches de 5.

Test d’aspiration : des performances étonnantes !

Le rouleau de la tête principale est dans une matière qui permet d’aspirer assez facilement des détritus plus ou moins humides. Malgré tout, nous conseillons de ne pas abuser de cette possibilité, au risque d’encrasser le filtre prématurément.

Un système d’interception et de séparation des débris volumineux permet d’éloigner les plus gros détritus du mécanisme d’aspiration, ce qui a pour effet d’en réduire la perte à court et moyen terme. Ingénieux !

L’AK10 est-il adapté aux poils d’animaux ?

Grâce au berger américain miniature qui se promène partout dans l’appartement, nous avons pu constater que le AK10 faisait parfaitement le job avec les poils d’animaux sur sol dur. Nul besoin de dépasser le mode éco pour les particules légères.

Néanmoins, l’appareil perd légèrement en efficacité dans les coins et le long des murs. Il faudra changer de tête pour un résultat vraiment impeccable au niveau des plinthes (mais on n’a plus les diodes électroluminescentes pour y voir plus clair).

N’hésitez pas à l’utiliser également sur tapis en augmentant d’un cran le niveau de puissance ; les fibres du rouleau feront le job sur les poils et les cheveux longs. Quant aux miettes, vous pourrez vous en occuper grâce aux accessoires décrits un peu plus bas !

Jusqu’où va la capacité d’aspiration de l’Eureka AK10 ?

Nous avons décidé de challenger l’AK10 en dispersant sur du carrelage un peu de sucre glace, du sucre en poudre, du riz et des nouilles de blé crues.

Tout a été avalé en un seul passage sur le mode éco, exceptés les nouilles, plus larges et de forme très irrégulière. Elles ont eu besoin qu’on insiste un peu, mais elles ont fini par rentrer.

Autant dire que le mode boost, dont nous n’avons même pas eu besoin, vous sera utile uniquement en cas de grosses salissures, comme de la terre ou des morceaux de nourriture cuite et à moitié séchée.

À noter que tous les modes d’aspiration sont relativement silencieux. Nous avons mesuré 72 dB grand maximum, et 55 dB au plus bas.

D’abord, un mot sur la maniabilité. L’appareil est relativement léger et compact. Nous avons trouvé son contact au sol extrêmement fluide, avec une tête qui tourne à 180°, en épousant bien les mouvements imprimés par le bras. Le passage sous les meubles est facile, mais nécessite de se pencher un peu, là où une articulation supplémentaire aurait pu augmenter l’allonge de l’aspirateur-balai.

Pour aspirer sur le canapé et sur d’autres matières textiles, vous pouvez mettre votre appareil en mode aspi-main et utiliser la mini-tête à rouleau, parcouru sur toute la longueur de fibres rigides. C’est aussi efficace sur les poils que sur les miettes, mais si vous passez sur les plaids, il faudra utiliser une autre tête, telle que la brosse rétractable, par exemple.

Enfin, le tuyau suceur, associé à la rallonge souple, vous permettra d’aller chercher les recoins de votre logis, des poussières dans les escaliers aux toiles d’araignée au plafond (essayez de ne pas les tuer : elles sont souvent le signe d’une maison saine !).

Un attirail très complet, en somme, avec des accessoires classiques mais bien choisis pour une séance de ménage en bonne et due forme !

Entretien de l’Eureka AK10 : aussi pratique que le Dyson V10 ?

Le problème des aspirateurs très efficaces, c’est qu’ils sont vite saturés de poussières. Surtout les aspirateurs-balais, dont le collecteur à détritus fait généralement à peine plus d’un demi-litre.

Celui de l’Eureka AK10, disposé non dans le sens de la longueur, mais perpendiculairement au tuyau d’aspiration, est équipé d’une ouverture plutôt pratique, qui va directement utiliser la gravité pour faire tomber les déchets dans la poubelle sans y mettre les mains.

Hormis en ce qui concerne les nuages de poils et de cheveux, qui ont tendance à rester coincés contre les parois. Dans ce cas de figure, il faut évidemment secouer, tapoter l’appareil, ou mettre les doigts dans le réservoir (on finit tous par le faire !). Par ailleurs, ce dernier est détachable, ce qui va permettre de le passer sous l’eau tiède, au même titre que le filtre, dont l’efficacité touche 99,99 % des particules, de 0,3 micron et plus.

Un anti-allergène très intéressant à rincer régulièrement avant de le laisser sécher 24h à l’air libre, au même titre que tous les autres composants (exceptées les parties moteur et batterie).

Enfin, toujours à cause des cheveux et des poils, vous serez amenés à nettoyer les deux brosses rotatives. Il vous suffira de couper les filaments enroulés avec une paire de ciseaux, et de laver les rouleaux détachables à l’eau pure.

Quelques mots sur l’indice de réparabilité de l’AK10

Avec quelques dixièmes de points de plus que le V10 de Dyson sur l’indice de réparabilité, l’AK10 (7,9 contre 7,5/10) est virtuellement plus durable que son confrère. Bien sûr, cette métrique ne tient pas compte de la robustesse des éléments, que nous ne pouvons pas tester nous-même au risque de casser quelque chose.

Sachez simplement que ce score est obtenu via un barème incluant notamment le prix et la durée de disponibilité des pièces détachées. Avec un score proche de 8, on peut facilement espérer que votre AK10 dure quelques années.

Verdict : l’Eureka AK10 tient-il ses promesses pour moins de 200 € ?

Pour nous, le résultat est impressionnant. Certes, l’AK10 présente quelques imperfections, mais il ne souffre d’aucun défaut pouvant expliquer un prix si bas. Puissance, capacité, autonomie, ergonomie, accessoires, tout y est ! En d’autres termes, c’est le meilleur rapport qualité/prix des aspirateurs-balais sans fil que nous ayons testé sur meilleure-innovation.com.

Néanmoins, en l’absence d’informations sur la garantie, le seul point sur lequel nous préférons garder nos précautions, c’est sur la durabilité de l’appareil.

Certes, son indice de réparabilité est relativement élevé et les composants semblent relativement robustes. Mais il n’y a guère que le temps pour trancher définitivement sur le sujet. Cela étant, si vous habitez une petite surface (50 m2 max), vous l’userez nécessairement moins vite !