Le secteur des aspirateurs balais bat son plein. Après les tests récents du Trouver Power 12 et du Xiaomi MI G9, nous nous attaquons ici au nouveau modèle de la filiale du groupe Xiaomi, Shunzao. Cette marque chinoise, créée en 2019, est spécialisée dans les appareils ménagers de nettoyage : aspirateurs à main sans fil, robots -aspirateur ou encore autolaveuses. Sa dernière nouveauté, l’aspirateur balai Z11 MAX, est un produit milieu de gamme qui cherche à se démarquer sur plusieurs points tels son nouveau système de brosse électrique ou encore sa puissance.

Face à la concurrence féroce, nous allons découvrir dans ce test si le Z11 MAX est capable, de par sa conception et ses performances, de se faire une place sur un marché des aspirateurs-balais de plus en plus saturé.

À consulter également : Comparatif des Meilleurs Aspirateurs Balais

PLUS Excellente maniabilité

Système d’anti-enroulement efficace

Qualité des matériaux MOINS Peu d’accessoires

Pour son lancement, une offre promotionnelle en quantité est disponible sur Amazon : le nouvel aspirateur balai Shunzao est à 329,99€ au lieu de 385,99€.

Caractéristiques du Shunzao Z11 MAX

Poids : 1,7 kg

1,7 kg Puissance moteur : 450W, 125 000 tours/min

450W, 125 000 tours/min Puissance d’aspiration : 150 AW, 26 000 Pa

150 AW, 26 000 Pa Autonomie : 60/30/8 min Temps de charge : 3h

3h Rangement : accroche murale

accroche murale Capacité réservoir : 0,5 L

0,5 L Niveau sonore : 67/72/75 dB

67/72/75 dB Prix : 385,99€

Unboxing de l’aspirateur Z11 MAX

On retrouve dans le carton un ensemble d’accessoires qui accompagnent le Shunzao Z11 MAX. La marque se contente du minimum. En plus de la base de l’aspirateur, on retrouve le chargeur, le manche, la notice et 4 types de brosses :

Une brosse électrique anti-enroulement pour le sol

pour le sol Une brosse électrique anti-acariens plus compacte pour les tissus (lit, canapé, couverture…)

plus compacte pour les tissus (lit, canapé, couverture…) Un suceur brosse pour les rideaux, plafond, table basse, etc.

pour les rideaux, plafond, table basse, etc. Un suceur à fentes pour aspirer les zones étroites (coins de portes et fenêtres, plaintes…)

On regrette que les deux suceurs ne soient pas couplés comme sur la plupart des aspirateurs à main. Le fait d’avoir les deux suceurs en un permet d’optimiser son temps et de maximiser les surfaces d’aspiration. Niveau praticité, changer peut devenir vite fastidieux et on préfèrera ne garder qu’une brosse pour la session, quitte à être moins efficace !

On retrouve aussi dans les accessoires un support mural pour faire tenir l’aspirateur lorsqu’il n’est pas utilisé. Ce support vient se clipser au manche du Z11 MAX, pratique, mais moins qu’un socle au sol (que l’on peut retrouver sur un Trouver Power 11 par exemple).

Design et Ergonomie de l’aspirateur Shunzao Z11 MAX

L’esthétique de l’aspirateur balai est réussie, autant dans son design et sa qualité de fabrication que dans son ergonomie.

Un design connu et reconnu

Côté design, on a là un produit qui a reçu de nombreux prix. Parmi eux, la « honorable mention » au Paris Design Award 2021 qui récompense les produits au look les plus innovants et esthétiques. Et le Z11 MAX ne l’a pas volé. Avec son manche orange en aluminium et la qualité de ses finitions, sa conception est une réussite ! Les matériaux utilisés font de lui un produit qui apparait haut de gamme et qui semble pouvoir tenir dans la durée, en tout cas en apparence.

Pourtant, le style de l’aspirateur balai n’est pas des plus innovant. On a là un look qui existe sur le marché depuis longtemps, initié par Dyson. Rien de réellement nouveau sur le Z11 qui est néanmoins loin de démériter en intégrant un écran sobre et classe, une réglette pour les niveaux d’aspiration bien placée ou encore une ouverture du réservoir à poussière.

Le duo de couleurs orange/gris mat attire l’œil et présente le Shunzao Z11 MAX comme un aspirateur de qualité

Une ergonomie à toute épreuve

Le Z11 MAX est évidemment démontable avec la possibilité d’en faire un aspirateur à main ou sous forme de balai pour éviter de se baisser. La batterie est aussi amovible et peut être chargée indépendamment de l’aspirateur. Enfin, l’aspirateur-balai intègre un bac à poussière de 0.5L, dans la moyenne haute des concurrents de moyenne gamme – autour de 300€ -.

Prise en main confortable du Shunzao Z11 MAX

Quand on prend en main le Shunzao Z11 MAX, on remarque tout de suite que l’on a entre les mains un aspirateur confortable à utiliser. Pas trop lourd, mais assez pour qu’il racle bien le sol, les premières impressions sont très bonnes.

Pour le lancer, il suffit de presser la gâchette. L’écran s’allume alors et la brosse également. Un point très positif de cet aspirateur est qu’une seule pression suffit à l’allumer, pas besoin de maintenir ensuite la gâchette. Une nouvelle pression et le Z11 MAX s’éteint – là encore, très rapidement -. C’est le seul aspirateur à proposer ce genre d’innovation à notre connaissance.

La maniabilité particulièrement réussie

Que dire de la maniabilité. Le niveau de braquage et le poids font de cet aspirateur un produit parfait pour passer dans tous les recoins sans avoir besoin de se baisser, de lever l’aspirateur, de le retourner, etc. Avec la branche de rotation entre la brosse et le manche permet à cette dernière de se tourner avec un angle de plus de 180°, mieux qu’un Eufy HomeVac S11 Infinity par exemple. Aussi, les différentes brosses n’étant pas hautes, il est possible sans trop de difficulté de passer sous les différents meubles de votre pièce – toutes proportions gardées - !

Le niveau sonore dans la moyenne

Lorsque l’on se penche sur le niveau sonore du Shunzao Z11 MAX, le résultat est mitigé. Pour un nouveau produit, ce n’est pas là qu’il va se démarquer. En effet, ses 75 Db de moyenne en puissance maximum sont pile dans la moyenne de la concurrence. Pareil pour le mode normal (72 Db) et le mode éco (65 Db) qui ne sont ni mieux, ni moins bien que les autres aspirateurs de la même gamme de prix. Le niveau sonore reste tout à fait acceptable pour ne pas nuire à votre confort d’utilisation.

Performance et efficacité de l’aspirateur balai Shunzao Z11 MAX

Passons aux choses sérieuses et aux performances à proprement parler du Shunzao Z11 MAX. Avec ses filtres de qualités et sa puissance d’aspiration, on a là un produit encore une fois abouti.

Les technologies innovantes du Shunzao Z11 MAX

Deux technologies font la force de cet aspirateur balai. La première est le système de filtre. Le Shunzao Z11 MAX est doté de 5 couches de filtrations, dont un filtre HEPA et un filtre à moteur, pour éliminer le gros des particules. Un système qui élimine les poussières fines (moins de 0,3 micron) !

La deuxième technologie est celle qui différencie réellement le Z11 MAX de la concurrence : son système breveté de brosse motorisé anti-enroulement étonne par sa conception. En effet, elle intègre deux jeux de lames, qui fonctionnent par période lors de l’aspiration et coupent activement les cheveux ou poils emmêlés autour du rouleau. Adieux les problèmes de nettoyage à la main de la brosse. Aussi, la brosse est pensée pour s’adapter aux différents revêtements de votre sol (bois, carrelage ou encore tapis). Un vrai plus qui vous simplifiera la vie.

La puissance d’aspiration, point fort de l’aspirateur

On mesure l’efficacité d’un aspirateur à plusieurs caractéristiques. La puissance en est une. Et sur ce point, le Z11 MAX n’est pas en reste. Avec 150 Air Watt (AW) couplés à un moteur triphasé de 125 000 t/min, l’aspirateur de Shunzao se montre très performant et on le remarque rapidement lors son utilisation. Grâce en partie à cette puissance, l’aspirateur est capable d’aspirer la quasi-totalité de la poussière présente (autour de 99%), allant des fines particules aux plus gros morceaux qui ont parfois tendance à résister.

Certains tapis peuvent pelucher lors de l’utilisation de la brosse anti-enroulement ou de celle anti-acariens. Il est alors recommandé d’utiliser le suceur à brosse ou à fente pour passer l’aspirateur.

Efficacité meilleure que la concurrence

Lors de nos tests, nous avons comparé le Shunzao au Trouver Power12 et au Eufy S11 infinity. Nous avons tracé des lignes contenant différents types de « poussières » : du riz, de la terre et des grains de café. Lors du passage des trois aspirateurs, une tendance est ressortie et va en faveur du Shunzao Z11 MAX. Ce dernier a été très bon dans l’aspiration (99% des aliments aspirés) au même titre que le Trouver mais leurs performances se différencient sur un autre point.

Lors de nos tests, les aspirateurs ont tendance à pousser certains aliments et on doit les lever pour aspirer les dernières aspérités. Or, sur le Shunzao, ce détail ne s’est pas fait ressentir. Comparé aux autres aspirateurs, même si un ou deux grains de café restaient sur le sol après un premier passage, l’ensemble de la poussière était aspiré sans laisser de traces ni oublier les plus gros morceaux. Son système de brosse couplé à sa puissance fait de cet aspirateur un produit performant et efficace.

Entretien de l’aspirateur Shunzao Z11 MAX

L’entretien du Z11 MAX est rendu simple par le système innovant de brosse qui permet de ne pas avoir à enlever à la main les cheveux coincés dans la brosse. De plus, le système pour vider le réservoir est intuitif et ne nécessite pas de l’enlever. Une simple pression sur un bouton permet l’ouverture du bac et vide la poussière directement dans votre poubelle.

Au-delà, certaines pièces de l’aspirateur peuvent être lavées. Un entretien du filtre après chaque utilisation est recommandé. Il est aussi possible de nettoyer le rouleur de la brosse anti-enroulement et celui de la brosse anti-acariens.

Autonomie du Shunzao Z11

L’aspirateur fonctionne sur batterie. Cette dernière se situe sous la poignée et est amovible. Il sera bientôt possible d’acheter une batterie de remplacement – pas encore commercialisée – qui devrait coûter autour de 80€. L’autonomie de la batterie est dans la moyenne de concurrence. La session d’aspiration atteint 60 minutes en mode éco et 8 minutes en mode turbo. Le mode normal permet une autonomie d’une trentaine de minutes.

Le chargement se fait sur secteur avec le chargeur fourni. La durée pour avoir une batterie pleine est de 3h, assez rapide pour un aspirateur de moyenne gamme. Lors de la charge, l’aspirateur s’éteint automatiquement et se met en « mode charge » (en indiquant le pourcentage de la batterie). Un niveau de charge apparait aussi sur la batterie.

Shunzao Z11 MAX vs Trouver Power 12

Les deux aspirateurs possèdent des caractéristiques assez similaires. Alors quel est le meilleur produit et qu’est ce qui les départage ? Tous deux dotés d’un écran, le design est similaire, mais le poids diffère : 1,45 kg pour le Trouver contre 1,7 kg pour le Shunzao. Cette différence va contre intuitivement en faveur du Shunzao, car plus de poids permet une meilleure maniabilité. De plus, le Z11 MAX possède un bac à poussière plus grand que le Trouver (0,5 l contre 0,4 l) et sa technologie de brosse lui permet d’être plus maniable.

Au niveau des filtres, les deux aspirateurs possèdent les mêmes couches avec filtre HEPA. Enfin, au niveau des performances, malgré une puissance similaire, le Z11 MAX s’en sort mieux que le Trouver et notamment pour les grosses particules de poussières. Finalement, on vous conseille le Shunzao même si le Trouver Power 12 ne démérite pas.

Avis : faut-il acheter le Shunzao Z11 MAX ?

Dans le monde des aspirateurs-balais sans fil, la concurrence est rude. De nouveaux produits sortent tous les mois et se faire une place tient presque du miracle. Affiché à 299€ (avec promotion), il se place dans la moyenne des aspirateurs sans fil de moyenne gamme. Le Shunzao, comme beaucoup d’autres auparavant, tente d’innover pour se démarquer. Et, sur ce point, il s’en sort bien – notamment avec sa nouvelle brosse anti-enroulement -. Ces performances étant mieux que la concurrence lors de nos tests. Pour l’instant, cet aspirateur est le meilleur rapport qualité/prix du marché. Mais pour combien de temps ? Rendez – vous le mois prochain pour un nouvel épisode !