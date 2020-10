Dans notre atelier défilent les aspis-balais, dont nous apprécions comparer les performances. Après notre test de l’aspirateur-balai Homevac S11 Go et Infinity de la marque Eufy, et notre avis sur le Dyson V11 Absolute Extra, le petit nouveau de Proscenic, l’aspirateur-balai P11 nous a rendu visite. Il a donc subi plusieurs heures d’essai au cours desquelles nous avons évalué l’ensemble de ses capacités. Il semblerait que les améliorations proposées par l’enseigne ont eu l’effet escompté : voici ce que nous en avons retenu !

LES PLUS Caractéristiques équilibrées

Un écran LED

Support/recharge murale

Gâchette verrouillable

Le réservoir d’eau LES MOINS Plutôt bruyant

Position parking “crispante”

Un filtre qui se met en pièces détachées dès qu’on le manipule

Fiche Technique du P11, le dernier Aspirateur-Balai de Proscenic

Sans être véritablement hors du commun, le P11 montre des caractéristiques équilibrées, dont les points forts sont sans doute la position parking et la capacité d’aspiration. En revanche, l’enseigne indique un niveau sonore de 70 dB minimum ; on aurait préféré de vraies techniques d’ingénieurs pour couvrir ainsi le bruit !

Marque : Proscenic

: Proscenic Dimensions : 122.5 x 25.5 x 22.16 cm

: 122.5 x 25.5 x 22.16 cm Contenance : 0,65 L

: 0,65 L Tension : 22,2 V

: 22,2 V Puissance : 450 Watts

: 450 Watts Poids total : 4 kg

: 4 kg Niveau Sonore : > 70 dB Puissance d’aspiration : entre 8,5k Pa et 25k Pa

entre 8,5k Pa et 25k Pa Autonomie : 50 min max

: 50 min max Temps de charge : 3 h

3 h Support mural : Oui

: Oui Position Parking : Oui (presque)

: Oui (presque) Écran LCD : Oui

Unboxing de l’aspi-balai P11 de Proscenic

À voir la taille du carton, on pourrait presque se demander s’il s’agit bien d’un aspirateur-balai, et pas uniquement un aspi-main. Soyez rassurés, le tube d’extension se cache derrière la première salve de cartons. Tous les éléments sont très bien emballés et disposés de sorte à prendre un minimum de place dans la boîte. On apprécie l’effort sur la sécurité et sur la petite économie d’emballage carton. Le packaging marque ici la différence entre l’épuré et le quasiment vide. Si l’on apprécie toujours déballer de belles boîtes, on conviendra que la facilité d’ouverture (illustrée ci-dessus) est tout aussi agréable.

Composants de la boîte Proscenic P11

Corps d’aspirateur

Brosse motorisée

Mini-brosse motorisée

Tube

Brosse à rouleau

Brosse ronde

Long suceur

Adaptateur

Manuel d’utilisation (français inclus)

Design et Ergonomie d’un aspirateur-balai P11 Proscenic

On associe souvent la sobriété à l’élégance… mais s’en tenir à cet unique principe peut vous conduire sur la pente du terne. On s’en approche quelque peu avec ce gris noir, piqué ça et là du plastique rouge des boutons et leviers qui terminent chaque élément de l’appareil. Malgré tout, on comprend intuitivement comment monter et démonter les composants de l’aspirateur, qu’il soit question de la batterie amovible, des brosses ou du bac à poussière. En outre, le poids, quoique plus important que celui du Homevac et du V11, est bien réparti. Ce modèle accueille l’apparition d’un réservoir d’eau facile à installer. Mettez la batterie à charger, sur le support mural si vous le souhaitez, retirez le plastique de l’écran LCD et vous pourrez bientôt passer à l’action !

Utilisation de l’aspirateur-balai Proscenic P11

C’est ici que l’aspi-balai de Proscenic marque le plus de points, et c’est tant mieux ! Détaillons, si vous le voulez bien, les différentes phases qui composent l’usage d’un P11 :

La gâchette

Placée derrière la poignée, la gâchette rouge peut vous sembler bloquée à la première utilisation. En réalité, c’est qu’elle se verrouille en mode “allumé”, ce qui vous dispense de garder le doigt dessus en permanence.

L’écran

L’écran s’active donc automatiquement et affiche la jauge de batterie, le niveau de puissance (automatique medium, low ou boost) et un bouton pour varier l’aspiration. Il peut afficher des codes d’erreur pour signaler un court-circuit ou un dysfonctionnement du ventilateur. Ce n’est pas aussi évolué qu’un V11 mais le job est fait de ce côté là !

Manipulation et Accessoires du P11

L’on est heureux de constater que la position parking est possible sur cet aspirateur, même s’il vous faudra un peu de dextérité et de patience pour ne pas laisser le tube perdre l’équilibre. Nous avons essayé plusieurs fois. S’il est beaucoup plus stable de que le Homevac, il ne laisse pas un véritable sentiment de sécurité, même quand il est bien positionné. Soyez vigilant(e). En outre, il est un peu plus lourd que l’appareil d’Anker, sans ce que cela ne nuise à son usage. Vous trouverez également les incontournables accessoires d’un aspirateur-main. Ils se fixent rapidement et sans opposer de résistance. Petit plus intéressant : un réservoir d’eau à placer derrière la brosse pour un effet serpillère.

Aspiration et Niveau sonore de l’apirateur-balai Proscenic

Il est toujours un peu compliqué de mesurer avec précision les capacités d’un aspirateur-balai. Si l’on se fie à la “puissance utile”, exprimée en Watts, le Proscenic affiche 450 W pour 350 W chez le modèle d’Eufy. Ce dernier annonce également les Air Watts (120 AW) quand celui de Proscenic présente les kilopascals (25 kPa max). Difficile de comparer dans ces conditions… Les kilopascals indiquent la dépression, c’est à dire la capacité à faire descendre la pression dans le tube pour produire l’effet d’aspiration. Sachez que 25 kPas max est un minimum pour un aspirateur de bonne qualité, et Proscenic remplit donc ce critère. Néanmoins, c’est au prix des 70 dB minimum, qui montent à 72 dB en standard et à 80 dB en mode Boost. Le mode intermédiaire reste néanmoins très supportable.

Entretien aspi-balai P11 de Proscenic

Le P11 de Proscenic propose le système de vidange le plus intuitif possible, avec un simple loquet de plastique placé en bout de réservoir. Manipulez-le toutefois avec précaution, car même s’il ne présente pas de fragilité, une brisure rendrait le bac à détritus inutilisable ! Quoi qu’il en soit, il est très simple à retirer, en utilisant le bouton rouge comme ci-dessous.

Quant à l’entretien du filtre, c’est là que ça devient laborieux… Imaginez un kinder surprise déjà assemblé, qui se démonte spontanément lorsque vous le manipulez. Heureusement, le manuel pallie ce problème en vous rappelant l’ordre dans lequel il faut remettre les éléments. Les faire tenir ensemble pourra vous coûter quelques secondes de patience, durant lesquelles vous aurez l’impression désagréable de vous débattre avec du matériel un peu “cheap“. Tout se nettoie à l’eau et devra sécher à l’air libre.

Pour la brosse motorisée, RAS, le système est intuitif et rapide. C’est moins le cas du réservoir d’eau, dont les bouchons en caoutchoucs ne se laissent pas ouvrir facilement. Pas sûr que vos ongles suffisent à les déloger. Si vous faites levier avec un objet fin, attention à ce qu’il ne soit pas trop contondant, pour ne pas entamer le caoutchouc… Concernant la batterie, contrairement au V11, rien dans le manuel n’indique qu’il faille la remplir à fond avant la première utilisation. Nous recommandons néanmoins d’adopter ce réflexe avec n’importe quel aspirateur-balai. Une diode s’allumera en blanc lorsque la batterie atteindra les 100 %.

Quel aspi-balai choisir entre le Proscenic P11 et le Homevac S11 Go ?

Clairement, nous avions trouvé le Homevac S11 beaucoup plus joli, en plus d’être léger et relativement silencieux. Des deux appareils, il est le plus séduisant, avec une myriade d’accessoires à disposition… nous avions éprouvé plus de plaisir à l’utiliser que le P11. Pourtant, ses indéniables qualités rendent le modèle de Proscenic très concurrentiel. Avec son écran LED, sa meilleure autonomie, son réservoir un peu plus grand (+0,15 L) et son prix (50€ moins cher), il semble constituer le choix le plus raisonnable. Si vous tenez à vous faire une opinion plus complète, n’hésitez pas à consulter notre test de l’aspirateur-balai Homevac S11 Go et Infinity ou encore notre comparatif des meilleurs aspirateurs-balais de 2020 !