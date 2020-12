Composants et Accessoires inclus avec le H-Free 500 Hydro Plus

Et voici un nouvel aspirateur balai sans fil : le H-Free 500 Hydro Plus ! Ce modèle est conçu par Hoover, et autant vous dire que nous l’attendons au tournant ! D’une, parce que des aspirateurs, nous en avons déjà essayé un paquet (à voir notamment dans notre comparatif aspirateurs balais) ! De deux, parce que Hoover est une marque d’électroménager connue pour ses modèles d’aspirateurs, lesquels ont longtemps dominé le marché. La firme sévit d’ailleurs depuis plus d’un siècle… Qu’a donc à nous proposer, à l’approche de l’année 2021, un fabricant qui a pu surfer sur les Trente Glorieuses ? Nous savons déjà qu’une fonction de nettoyage au détergent est à découvrir ensemble. Quant au reste, nous l’évoquerons au fur et à mesure de notre test. C’est donc parti pour le H-Free 500 Hydro Plus !

LES PLUS l’Hydro Roller 360°

le parking vertical hyper stable

entretien et rangement faciles

maniable et plutôt léger LES MOINS le bruit !!

la contenance

le système Park and Go émet un bruit inquiétant

Caractéristiques techniques de l’aspirateur balai H-Free 500 Hydro Plus

Marque : Hoover

Hoover Dimensions : 1079 x 252 x 195 mm

1079 x 252 x 195 mm Poids : 2,6 kg

2,6 kg Puissance : NC

NC Modes d’aspiration : 4

4 Contenance : 0,45 l Niveau sonore : entre 66 et 82 dB

entre 66 et 82 dB Batterie : Li-Ion

Li-Ion Autonomie max : 45 min

45 min Temps de charge : 2h30

2h30 Filtre : microfibre lavable

Unboxing de l’aspirateur balai sans fil de Hoover

Nous voici devant notre carton, fin prêt à déballer avidement ses composants et à les disposer les uns à côté des autres pour une jolie vue d’ensemble. Une première remarque toutefois : les deux premières structures de rangement cartonnées ci-dessus nous ont paru légèrement too much. Elles n’encadrent en effet que le chargeur (emballé lui aussi) et le manuel d’utilisation. Certes, cela permet probablement de surprotéger les autres éléments de la boîte (qui eux-mêmes bénéficient d’une armature marron clair et/ou d’un conditionnement plastique)… Quoi qu’il en soit, cela nous a laissé avec une impression de superflu.

Composants et Accessoires inclus avec le H-Free 500 Hydro Plus

Aspirateur H-Free 500

Bac à poussière

Brosse principale

Rouleau Hydro Roller 360°

Rouleau Hybrid Care

Brossette rotative

Tube

Bloc de batterie

Chargeur

2 filtres microfibres Tube de pré-hydratation

Suceur plat

Brosses meubles

Brosse de dépoussiérage

Suceur long

Support mural

Vis de montage mural

Guide d’utilisation

Sac de rangement des accessoires

Dans l’ensemble, les matériaux des composants et accessoires disponibles sont de bel aspect. Finitions nettes, des matériaux qui ne flairent pas le “toc”, de jolis reflets lustrant le bleu du tube et le clair-argent de la brosse… Le petit sac Hoover dédié aux accessoires fait office de cerise sur le gâteau, même si ce n’est pas ce qu’on a fait de mieux en matière de rangement. Petite mention aux filtres, lesquels sont bien blancs et épais, laissant volontiers croire à leur efficacité. Bien entendu, tout cela n’est que spéculatif, mais un utilisateur rassuré se montrera moins rétif au moindre petit blocage.

Manipulation et assemblage des différents éléments de l’aspi balai sans fil de Hoover

Ce n’est guère une surprise, mais nous pouvons tout de même le mentionner : les composants de l’aspirateur balai sans fil de Hoover ont une bonne ergonomie. La plupart des boutons et petits leviers sont marqués de bleu, tout s’emboîte assez facilement et de façon relativement intuitive. Seule la batterie ci-dessous vous demandera un peu de force dans les doigts (appuyez vers le bas et tirez vers vous en même temps). On prend le coup de main assez vite, d’autant plus que le besoin s’en fera rarement sentir. En effet, le câble est assez long pour la recharger, et la prise se trouve sur le côté. Il est donc facile de la brancher sans la retirer de l’aspirateur, ni même la reposer sur son socle mural.

Quant au bac à poussières, que nous trouvons riquiqui, avec ses 0,45 l de contenance, il se dégage par rotation. Là aussi, il s’agira d’être un peu ferme dans le geste, sans pour autant avoir à forcer franchement. On apprécie l’ouverture très simple, au moyen d’un bouton poussoir des plus classiques.

Enfin, dans les manipulations essentielles, il convient de souligner l’extrême facilité avec laquelle vous retirez les deux rouleaux de nettoyage de la brosse principale. En effet, il vous suffit de tirer sur le petit volet bleu. On n’a jamais fait aussi simple dans tous les tests que nous avons effectués jusqu’ici. Autant dire que l’entretien et l’utilisation de l’Hydro Roller 360° s’en verront grandement facilités. Tout cela nous amène à un bilan général très positif sur l’ergonomie d’assemblage. Aussi est-il désormais temps de convertir l’essai !

Utilisation de l’aspirateur balai H-Free 500 Hydro Plus

Il est temps de passer à la pratique ! Nous avons fait plusieurs tours de l’atelier en prêtant attention aux commandes, à l’affichage/éclairage LED, à la puissance, au bruit (!!), et à la maniabilité. Et voici ce que ça donne :

Interface de commandes et les 4 modes d’aspiration

Cet aspirateur balai n’embarque pas d’écran LED, un sacrifice qui a probablement permis de baisser le prix de l’appareil. Cela étant, les trois boutons de commandes suffisent amplement à la manœuvre. Lorsque vous allumez votre aspirateur balai sans fil, vous activez le mode standard. Notons qu’il ne s’agit pas d’une gâchette sur laquelle il faut abandonner l’une de vos phalanges pour toute la durée de l’aspiration. Ce qu’on apprécie grandement… Deux autres boutons correspondent aux modes “turbo” et “silent” (appuyons sur les guillemets pour “silent”). Quant au mode automatique, il se déclenche lorsque vous retirez la brosse ou le tube. L’aspiration faiblit alors légèrement, afin de faciliter le nettoyage sur les zones situées en hauteur.

Un aspi balai sans fil puissant mais bruyant !

Avec le rouleau Hybrid Care, les cheveux et les particules de toute taille se sont fait ramasser sans opposer la moindre résistance. La brosse est large, souple et maniable. Cependant, elle montre une fâcheuse tendance à rugir sur la poussière (environ 76 dB en silent, > 80 dB en turbo !). Nous ne connaissions pas la stratégie “massacre à la brosse d’aspirateur” consistant à figer d’effroi les corpuscules indésirables afin de mieux les capturer… Fort heureusement, vous aurez l’occasion de vous défaire de la brosse quand vous passerez sous les meubles. Dès lors, vous reviendrez à un volume sonore acceptable, qui, après le bruit de perceuse, se fera presque berceuse. Car sans la brosse, on descend tout de même jusqu’à 66 dB en mode silent !

Mode aspirateur à main et stationnement vertical

Lorsque vous aurez fini d’ébranler le sol avec les vibrations du terrible rouleau, vous pourrez sans difficulté passer à l’aspi à main. Quelques accessoires comme des suceurs longs et plats, l’embout de dépoussiérage ou la brossette rotative seront là pour vous assister. Polyvalent et efficace sans dépasser les 74 dB (en turbo), l’aspirateur nous a paru vraiment léger. Même avec le tube, nous l’avons soulevé d’une main sans problème. Il faut croire que les 2,6 kg (et des poussières) ont été bien répartis…

Autre point fort : la position de stationnement vertical est très pratique ! Elle inclut même la possibilité (rare) de fixer l’aspirateur à son propre tube en un seul clic. De la sorte, il entrera plus aisément dans votre placard. Le support mural en devient beaucoup moins indispensable : une aubaine pour ceux qui n’aiment pas faire des trous dans les murs ! En revanche, nous devons vous prévenir : lorsque vous tirez sur le tube pour quitter la position parking, l’appareil résiste un peu. Il finit néanmoins par céder, laissant échapper un horrible son de plastique meurtri. Tout est normal, pourtant : l’articulation reste intacte. Néanmoins, l’on conviendra qu’il est désagréable de manier un objet qui vous donne l’impression de s’énuquer à chaque utilisation…

Utilisation du rouleau Hydro Roller 360°

Cet accessoire fait partie des atouts phares de l’aspirateur balai de Hoover. Il a vocation à compléter l’aspiration des sols en y passant un coup de détergeant d’un seul et même geste. Très joli sur le papier, mais qu’en est-il réellement ? Pour l’essayer, retirez l’Hydro Roller 360° de la brosse et ôtez le bouchon noir. Celui-ci vous servira de doseur pour le détergeant. Ensuite, remplissez le rouleau d’eau tiède. Mais ce n’est pas tout : il vous faudra aussi en imbiber la surface extérieure. Pour cela, insérez le rouleau dans le tube pré-hydrateur (ou simplement sous le robinet) et faites-y couler de l’eau jusqu’au bord. Après 30 secondes, vous serez fin prêt(e) pour passer à l’action !

Nous avons ainsi parcouru notre atelier avec l’aspirateur équipé du rouleau tout humecté. Les sols subissent son frottement et présentent un aspect légèrement brillant. Toutes les taches qui s’apparentent à de la terre ou de la boue sont parties après deux ou trois coups d’aspi balai. En revanche, les plus tenaces, comme l’encre, n’ont pas bougé d’un millimètre. Aussi cette option est-elle fortement appréciable pour passer derrière vos animaux ou les baskets crottées de vos enfants. Elle ne remplace cependant pas complètement la serpillère. D’autant plus que l’on aura tendance à marcher sur les zones mouillées, du moins si l’on passe l’aspirateur selon la méthode traditionnelle, c’est-à-dire en avançant… Pour finir, le temps de rincer et de faire sécher l’Hydro Roller 360°, vous pouvez toujours continuer l’aspiration uniquement avec l’Hybrid Care.

Entretien de votre aspirateur balai H-Free 500 Hydro Plus

Ce sera peut-être un détail pour vous, mais le démontage du filtre a été pensé pour faciliter la tâche de l’utilisateur. Pour nous, qui avons déjà dû remonter des systèmes de filtrage à la manière d’un jouet kinder surprise auquel il manquerait des pièces, cela veut dire beaucoup. On le voit ci-dessous, les éléments s’emboîtent par simple superposition/rotation, et le tour est joué.

Passez donc à l’eau chaque partie, brossez les zones qui vous sembleront vraiment maculées de poussière, et laissez sécher à l’air libre.

Autonomie d’un aspi balai de Hoover

Avant toute chose, la première bonne habitude à observer avec les aspirateurs balais, c’est de recharger complètement la batterie une première fois. Cela ne prendra jamais plus de 2h30 (pour nous, à peine 40 minutes). Une LED rouge située au-dessus de la batterie blanchira quand la charge sera complète. Comme évoqué précédemment, vous pourrez également la brancher depuis l’aspirateur. Une autre LED s’active alors sous la poignée, laquelle s’éteindra tout bonnement et simplement en fin de charge.

Quoi qu’il en soit, l’autonomie demeure très correcte, avec 45 min max pour le mode automatique. Comptez un peu plus de 30 minutes pour le mode standard. Ce qui est bien… mais sans non plus casser des briques.

Est-il intéressant d’acheter un aspirateur balai H-Free 500 Hydro Plus ?

Ce qui est sûr, c’est que cet aspi balai ne ressemble pas du tout à ceux que nous avons pu essayer dans nos autres tests d’aspirateurs. Il se distingue d’abord par sa position parking hyper stable, enrichie par la possibilité de fixer l’aspi-main à son propre tube, afin de faciliter le rangement. Facile à vider (heureusement vu sa faible contenance), à charger et à entretenir, il embarque en plus ce petit rouleau à détergeant pas piqué des hannetons. En revanche, si vous avez peur des bruits forts et désagréables, passez votre chemin. C’est résolument le gros point noir de cet appareil. Le prix nous semble en tout cas justifié, tant que la surface à couvrir n’excède pas les 50 m2.