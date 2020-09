Suite à notre comparatif des meilleurs aspirateurs balais de 2020, nous avons décidé de nous attarder sur notre coup de coeur du rapport qualité-prix. Il s’agit du Homevac S11 Go et S11 Infinity de la marque Eufy par le fabricant Anker. Pour un budget relativement abordable, situé dans la moyenne des aspirateurs-balais – laquelle tourne autour des 300 €, l’aspirateur-balai Homevac S11 a su optimiser l’essentiel des principales qualités attendues de ce type d’aspirateur. Voici donc notre avis détaillé sur notre expérience avec cet appareil.

Fiche Technique

Marque : Anker Eufy

Poids : 1,5 kg

Aspiration max : 120 AW (air watts)

Autonomie : jusqu’à 40 min

Temps de charge : 3h30

Batterie remplaçable : oui

Rangement : socle mural

Capacité du réservoir : 0,5 l

Accessoire(s) fourni(s) : tube flexible (tube extensible) ; fixation motorisée pour rideaux et canapés, fixation de brosse, fixation 2 en 1 avec bord dur et poils souples

Niveau sonore : NC

Couleur : blanc/noir et bleu

Unboxing de l’aspirateur balai Homevac S11 Go et Infinity

Le premier impact visuel au contact de la boîte donne le ton : croquis du produit épuré sur fond blanc, nom de l’article (Go ou Infinity) et de la marque en bleu turquoise et mise en avant de trois grandes caractéristiques portant sur l’autonomie, le ramassage des poils et des cheveux, et la technologie multicyclonique. Le produit se veut donc tourné vers l’efficacité, sans verser dans la fioriture. Malgré ce premier aveu d’utilitarisme, l’article vous offre une agréable surprise au déballage. Le contraste entre le blanc laiteux de la majorité de ses composants et le bleu électro-métallique du tube, de la brosse et du bac à poussière flatte la rétine. Le reste est tout aussi léché, avec des angles arrondis qui encouragent à être saisis pour un premier essai.

Contenu de la boîte

Aspirateur HomeVac120 AW Max

Batterie au lithium (2 pour la version infinity)

Brosse de sol avec éclairage Led

Accessoire de montage mural (avec chevilles et vis)

Outil multi-usages 2-en-1

Mini-brosse cylindrique motorisée

Adaptateur de charge

Buse longue

Rallonge flexible

Assemblage de l’aspirateur balai Homevac S11 Go et Infinity

Outre le fait d’incarner la propreté par son design lumineux, le Homevac S11 remplit une nouvelle fois son office en proposant des composants faciles à manipuler. En déverrouillant le bouton d’entrée, vous pourrez clipser chaque accessoire au tube ou directement sur la version main de l’aspirateur. Vous pourrez séparer le collecteur de poussière de son socle sans difficulté, au moyen d’un bouton pressoir.

Seul le changement de la brosse nécessite une petite minute de tâtonnements, mais pas au point d’en arriver au premier seuil de frustration. Le support mural de rangement inclut des anneaux-supports faciles à solidariser. Vous pourrez ranger chaque accessoire proprement juste à côté du bloc principal (on en ferait presque une déco !)

Expérience d’utilisation

Avec sa petite sélection d’accessoires faciles à interchanger, voyant si les performances du Homevac S11 Go et Infinity sont à la hauteur de son aspect si moderne.

Puissance et Aspiration

Au moment d’allumer l’appareil, des LEDs situées au-devant de sa tête éclaireront sa trajectoire. C’est un avantage pour passer sous certains meubles et attirer le regard vers les résidus les moins visibles. Vous commencerez toujours à la vitesse standard (25 min d’autonomie) en appuyant continûment sur la gâchette. Un bouton Boost situé à l’avant de l’aspirateur augmentera l’intensité de l’aspiration après une première pression (8 min). Une seconde pression vous fera passer au mode économique (40 min).

Dans tous les cas, vous aurez la puissance nécessaire au ramassage de la plupart des poussières et autres particules indésirables, y compris les allergènes. La brosse rouleau vous débarrassera des poils du chien et des longs cheveux en un clin d’oeil. Vous l’aurez constaté, l’autonomie est juste suffisante pour chaque niveau d’aspiration. Astuce : si vous avez la version Inifinity, rien ne vous empêche de switcher avec la batterie de rechange…. surtout si vous vous êtes engagé dans une séance particulièrement ardue !

Bruit

Vous obtiendrez un niveau sonore raisonnable, excepté pour le mode Boost, à ne pas utiliser si quelqu’un téléphone à côté.

Maniabilité

Le Homevac S11 est très maniable. D’une part pour son poids inférieur à 2 kg, d’autre part pour la capacité rotative de la tête, autorisée par l’articulation du bas du manche. Cependant, cette flexibilité l’empêche de tenir debout seul, un véritable point noir dès que vous avez à le poser. Sinon, vous déplacerez chaises, tapis et autres tables basses à une seule main, ou avec le pied pour les plus adroits… C’est aussi ennuyeux à l’usage que le support mural est pratique concernant la recharge. Pour cela, vous devrez le disposer à proximité d’une prise.

Entretien

Petit conseil pratique : si vous voulez profiter du potentiel intégral des batteries en lithium, mettez-les à charger à fond avant la toute première utilisation. À ce titre, une jauge à LED située vers la poignée de l’aspirateur vous avisera de l’état de charge quand vous serez en plein ménage. Le réservoir à déchets a une contenance plutôt limitée, mais la vidange est simple, soit en retirant le bac soit en dévissant le dévidoir. À l’instar du filtre et de tous les accessoires, le collecteur de poussière pourra être rincé à l’eau.

Quelle est la différence entre le Homevac S11 Go et le Homevac S11 Infinity ?

En somme, c’est exactement le même produit, excepté que le package Infinity inclut une batterie au lithium de rechange pour une différence de 50€. Ainsi, le Homevac S11 Go coûte 250 € et 300 € le Infinity.

Conclusion : Pourquoi choisir le Homevac S11 Go et Infinity comme aspirateur balai ?

Parce qu’il rassemble la plupart des qualités recherchées chez un bon aspirateur : légèreté, maniabilité, polyvalence et le sans fil, tout en parvenant à compenser indirectement ses défauts. Son autonomie moyenne peut se solutionner grâce à la batterie de rechange, et sa contenance n’est plus un problème si la vidange est simple.