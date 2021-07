Nous nous attaquons dans cet article au test croisé de deux haut-parleurs d’audioconférence. L’intérêt de ces produits est de vous accompagner au mieux pendant vos réunions téléphoniques. Grâce à leurs micros et leurs haut-parleurs, c’est comme si votre interlocuteur était dans la pièce. Ils facilitent les échanges et permettent d’éviter écho et bruits parasites lorsque plusieurs personnes parlent en même temps. Ici, nous confrontons deux marques très plébiscitées dans l’audio avec deux produits de qualités qui ne nous ont pas déçus.

Présentation des produits

Jabra est spécialisée dans les produits audio et dans les systèmes de vidéoconférence. La marque danoise a lancé en 2010 un haut-parleur pour conférence très performant qui continue, plus de 10 ans après sa sortie à plaire, le Jaba Speak 510. Il est vendu autour de 110€ sur Amazon.

En face, un produit beaucoup plus récent – sorti en août 2020 – et moins cher, le Anker Powerconf S3. Ce haut-parleur se targue de posséder les dernières innovations en termes de connexion, de son et réduction des bruits parasites.

La marque américaine, forte de son expérience dans l’audio avec Soundcore, propose-t-elle réellement un haut-parleur pour conférence du niveau de Jabra, la référence en la matière ? Regardons cela de plus près.

Powerconf S3 versus Speak 510 : Design sans match ?

Est-il honnête de comparer le design de deux produits sortis à plus de 10 ans d’intervalle ? Contre toute attente, le Jabra se défend bien. Notons que les deux haut-parleurs sont fournis avec une housse, similaire dans la matière, qui interroge sur sa capacité à réellement protéger.

Design du Powerconf S3 de Anker

Son enceinte feutrée et ses boutons de commande placés au centre donnent l’impression d’un un produit de qualité, épuré et haut-de-gamme. L’arrière possède un antidérapant pratique sur une surface glissante. Le design du Powerconf S3 est donc très réussi laissant présager de bonnes nouvelles pour la suite des tests.

Design du Speak 510 de Jabra

Le Jabra Speak 510 possède un design moins attirant que celui d’Anker. Mais il se défend malgré tout grâce à son poids plus léger et sa taille moins importante. Entièrement en plastique, l’enceinte reste tout à fait pratique avec ses nombreuses commandes situées tout autour de l’enceinte centrale. Le haut-parleur possède aussi des antidérapants qui fonctionnent très bien.





Notre Verdict : C’est logiquement au produit d’Anker que revient la médaille du meilleur design. Même s’il est plus lourd et grand que le Speak 510, le PowerConf S3 propose un design bien mieux pensé et plus qualitatif.

Connectivité sans défaut autant chez Anker que chez Jabra

La connectivité est très importante, surtout si l’on veut changer d’appareil facilement, comme passer d’un call sur ordinateur à un appel téléphonique. C’est donc un des points qu’il ne faut pas négliger. Voyons lequel se débrouille le mieux dans le contrôle à distance et les différents modes de connexion.

Contrôle de l’appareil

Il existe deux moyens de contrôler son appareil, directement sur le haut-parleur ou depuis une application.

Les touches/boutons de contrôle sur le haut-parleur

Le Jabra possède un grand nombre de touches tactiles aux fonctions diverses — décrocher, raccrocher, appareiller en Bluetooth, monter/descendre le volume, couper le micro, mettre play ou encore le bouton power —. Il suffit de passer son doigt dessus pour les activer. Toutes ces commandes se situent autour de l’enceinte centrale. Un petit défaut est à souligner : il est difficile de déplacer le Speak 510 sans toucher aux touches. On n’est pas à l’abri d’une mauvaise surprise.

Côté Anker, ce défaut n’existe pas. Les touches de commandes se situent au milieu du haut-parleur. On retrouve le bouton de volume, le bouton play, celui pour décrocher l’appel et celui pour mute. Deux boutons supplémentaires viennent s’ajouter sur le côté du produit, le bouton power et celui pour appareiller votre appareil. Le contrôle est très pratique est là encore, le Anker s’en sort mieux que son concurrent.





Les applications dédiées au haut-parleur

Un avantage indéniable que possède le PowerConf S3 est son application mobile, Soundcore. Dessus, il est possible de mettre à jour le logiciel, d’augmenter ou baisser le volume et même de choisir entre un mode « une voix » ou un autre « multi-voix ». le Speak 510, lui, possède un logiciel compatible uniquement sur PC et MAC, Jabra direct, qui permet de mettre à jour le logiciel et d’ajuster certains contrôles.

Appareillage et connexion aux appareils

Il existe plusieurs modes de connexion : USB et USB-C, Bluetooth ou encore Prise Jack. Qu’est ce que nous proposent les haut-parleurs ?

Port USB

La prise USB est le moyen le plus simple de connexion. Il n’y a rien d’autre à faire que de se brancher à un port USB et choisir sur votre ordinateur le produit. Ce câble fait aussi office de chargeur pour le haut-parleur. Les deux appareils possèdent ce mode de connexion mais le Anker propose en plus une connexion en USB-C. Aussi, il est possible de retirer le câble USB du PowerConf S3 pour profiter d’une meilleure portabilité — Sur le Jabra, il est seulement possible d’enrouler le câble autour du haut-parleur.

Bluetooth

Un autre mode de connexion, le plus universel : le Bluetooth. Sur ce point, on a une différence de génération. Le PowerConf d’Anker est doté du 5.0 alors que le Jabra Speak 510 n’embarque qu’un Bluetooth 4.2. Même si pendant nos tests, nous n’avons pas remarqué de réelle différence, cela peut s’avérer problématique si votre terminal n’est plus compatible avec le 3.0. Sinon, la connexion est simple et fluide. En plus, la portée Bluetooth dépasse dans les deux cas 10 m. Notons aussi la possibilité d’appareiller plusieurs appareils en même temps sur les deux haut-parleurs, un vrai plus pour la connectivité.

Prise Jack

Le Powerconf S3 dispose d’un atout que ne possède pas le Jabra, une prise jack. Un dernier moyen de connexion qui peut s’avérer utile notamment pour connecter un appareil sans port USB. Point positif pour le Powerconf — quand on veut économiser la batterie de son portable et éviter le Bluetooth, c’est un ajout très pratique.

Notre Verdict : Au niveau des contrôles situés directement via le haut-parleur, le Anker fait un sans faute comparé au Jabra : boutons mieux placés et moins « fourre-tout », il est plus aisé d’utiliser le Powerconf S3. Concernant la connexion, le Anker possède des technologies plus récentes et propose davantage de moyens de connexion. Mais lors de nos tests, la connexion du Speak 510 était très bonne et le Bluetooth ou la prise USB classique fonctionnaient sans problème.

PowerConf S3/Speak 510 : Un son à toute épreuve

Passons à la partie la plus importante. Faire un call avec un produit qui délivre un son désagréable ou avec des défauts peut très vite devenir pesant. Voyons comment ces haut-parleurs se débrouillent et lequel possède le son le plus agréable – spoiler, l’écoute est bonne pour les deux, mais quelques différences changent tout -.

Microphone des haut-parleurs pour conférence

Fonction à 360°

Les deux enceintes possèdent plusieurs micros permettant de capter les voix à 360 degrés. Lors de notre test, la fonction à 360° des deux haut-parleurs est redoutablement efficace. On peut parler sous n’importe quel angle, impossible de remarquer une différence. Petit plus du PowerConf d’Anker, qui a un voyant montrant de quel côté vient la voix captée par le micro.

Portée

Au niveau de la distance, le micro de la Jabra est largement vainqueur. La PowerConf de Anker ne détecte plus la voix au-delà de 5 mètres alors que la Jabra qui n’annonce pourtant qu’une portée de 2 mètres, les dépasse largement. Pour les deux haut-parleurs, on salue l’ajustement automatique des voix qui, indépendamment de la distance, sont toujours au même niveau sonore. De même si l’on élève la voix, le micro neutralise le volume à chaque fois.

Distinction des voix

Un dernier point, et non des moindres, le son des voix capturées. Ces dernières sont parfaitement claires pour les deux haut-parleurs que l’on soit seul à parler ou plusieurs – jusqu’à 8 participants avec le Anker contre 4 pour le Jabra -. Tous deux annoncent la suppression de l’écho ou autres bruits parasites. C’est à ce niveau que la vraie différence se fait entre les deux haut-parleurs. En effet, le bruit ambiant est pratiquement supprimé chez le PowerConf et bien plus audible chez le Jabra. Pour résumer, le haut-parleur de chez Anker permet aux participants de se concentrer sur la voix, sans être perturber par les bruits extérieurs, alors que celui de chez Jabra, restituant en fond les sons ambiants, rend les calls plus vivantes, comme si vous y étiez !

Notre avis : pour des conférences qui durent, l’Anker paraît plus adapté avec un son agréable et peu fatiguant – gomme les bruits parasites et les nuances -. Le Jabra semble, lui, plus pertinent pour des réunions courtes en toute immersion.

Rendu sonore du haut-parleur

Appel téléphonique

Lors d’un appel téléphonique, rien de plus facile : on appuie sur le bouton décrocher du haut-parleur et tout se fait automatiquement – il faut bien sûr au préalable allumer le haut-parleur et se connecter avec son smartphone -. Le son délivré par les deux haut-parleurs se valent, celui du Anker est plus sourd et égal tandis que le Jabra s’approche davantage de la voix naturelle. Point important, surtout quand il y a un grand nombre d’interlocuteurs, le niveau sonore au max est bien moins important sur le Jabra que sur l’Anker. Attention, en cas de cacophonie ou prise de bec durant la réunion, vous risquez de ne plus entendre votre interlocuteur avec le Speak 510.

Appel vidéo

Lors d’un appel vidéo, aucun décalage décelé entre la voix et l’image. Que ce soit sur Skype, Teams ou Zoom, les deux haut-parleurs n’ont aucun mal à se connecter et à se caler sur la vidéo. Le son est le même que lors d’un appel avec encore une fois une puissance plus importante côté PowerConf S3.

Enceinte

Les haut-parleurs font aussi office d’enceinte. Pour le Jabra, sur Amazon, la mention enceinte est même explicitement citée. Et bien, c’est une déception. Même si le son est plus feutré et agréable chez la Anker, les deux haut-parleurs ne font pas le poids face à une véritable enceinte, même d’entrée de gamme. On peut écouter sa musique, mais vraiment en dernier recours ! Si vous préférez investir dans une enceinte digne de ce nom, nous avons réalisé un comparatif des meilleures enceintes portables que vous pouvez retrouver.





Notre verdict : Il y a deux écoles, celle du PowerConf avec une réduction maximale des sons parasites, et celle du Speak 510 à la sonorité plus vivante. À vous de choisir votre camp. Sinon, les deux haut-parleurs proposent une qualité du son presque similaire avec un rendu sonore clair, une portée correcte – avantage au Jabra tout de même – et un micro de bonne facture.

Jabra vs Anker : une autonomie pas au même niveau

L’autonomie peut être un point intéressant quand on utilise le haut-parleur en Bluetooth, qui utilise beaucoup plus vite la batterie. A ce jeu là, c’est le haut-parleur d’Anker qui gagne avec une autonomie de presque une journée (20h environ). Le Speak 510 de Jabra, quant à lui, ne tient pas plus de 15h. La durée de recharge est égale pour les deux produits avec en moyenne 2h pour atteindre 100%.

Point important à souligner, le PowerConf fait aussi office de chargeur pour votre smartphone. Son autonomie tombe à une dizaine d’heure mais votre portable est rechargé !

Conclusion du test : PowerConf S3 versus Speak 510

Voici un résumé et avis des avantages et inconvénients des deux haut-parleurs qui nous mènera à la question : lequel faut-il acheter ?

Résultat et avis du test Jabra Speak 510

Le Jabra Speak 510 est toujours aussi bon malgré son âge. Il est le parfait compagnon de voyage, se connecte facilement et délivre un bon son autant pour vous que pour votre interlocuteur. Mais on peut reprocher à Jabra de ne pas avoir sorti un nouveau haut-parleur un peu plus neuf avec les dernières fonctionnalités existantes.

LES PLUS Son net et vivant

Bonne portée

Léger et facilement transportable LES MOINS Pas de USB-C ou Bluetooth 5.0

Touches tactiles mal placées

Son de l’enceinte un peu faible

Résultat et avis du test Anker PowerConf S3

Le haut-parleur signé Anker frappe un gros coup. Doté des dernières technologies – USB-C, Bluetooth 5.0, application mobile… -, le PowerConf S3 n’a vraiment que très peu de défauts. Si l’on veut être tatillon, on pourrait parler de son poids de 340g ou du son capté par les micros un peu trop monotone à notre goût. Mais à part ça, c’est l’assistant idéal pour vos conférences ou réunions !

LES PLUS Autonomie

Prise Jack

Design et ergonomie

Suppression des bruits parasites LES MOINS Poids

Nuance de voix gommée

Faut-il acheter le PowerConf S3 ou le Speak 510 ?

Le match qui oppose les deux haut-parleurs d’audioconférence tourne à l’avantage du PowerConf S3 d’Anker. Plus efficace dans la suppression des bruits parasites et bien mieux connecté, le produit d’Anker fait presque un sans faute. Pourtant, en regardant de plus près, le Jabra n’a pas à rougir et propose de bonnes performances. On est en réalité frustré qu’il n’y ait pas eu de nouvelle version, pour donner un petit coup de neuf bienvenu.