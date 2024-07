Test de l’alarme connectée de Yale : ce dispositif de sécurité vaut-il son prix ?

Vous connaissez peut-être déjà Yale pour sa gamme de serrures connectées, mais saviez-vous que cette entreprise américaine fabrique également des systèmes d’alarmes pour sécuriser votre domicile ? Découvrez sans plus attendre notre test complet de l’alarme intelligente Yale.

Vous aimeriez avoir l’esprit (vraiment) tranquille lorsque vous partez en vacances ou que vous êtes absent(e) de chez vous durant quelques jours ? Dans ce cas, il n’y a pas 36 solutions : vous avez besoin d’une alarme connectée.

Le principe ? Vous installez un (ou plusieurs) détecteur(s) de mouvement à plusieurs emplacements stratégiques de votre domicile. Ces derniers sont connectés à une alarme intelligente, qui est elle-même reliée à votre téléphone.

Résultat : si un intrus tente de pénétrer chez vous pendant votre absence, l’alarme se déclenche immédiatement. Elle émet alors un puissant signal sonore pour effrayer le rôdeur et alerter votre voisinage.

Vous recevez également une alerte sur votre téléphone. Et ce, en temps réel. Ce qui vous permet de désactiver l’alarme à distance, ou d’alerter la police si vous pensez qu’un cambriolage est en cours sur votre propriété.

Il existe de nombreux systèmes d’alarme. Mais tous ne se valent pas. Aujourd’hui, nous vous présentons l’alarme intelligente de Yale. Facilité d’installation, rapport qualité-prix, fonctionnalités disponibles… Nous avons fait le test pour vous.

Où acheter l’alarme intelligente de Yale au meilleur prix ? PROFITEZ DE 50€ de promo sur yalehome.fr

A lire aussi notre test de la serrure connectée Yale Linus Smart Lock L2

Les plus Très facile à installer et à utiliser au quotidien.

Pas d’abonnement obligatoire pour faire fonctionner l’alarme.

Compatible avec Alexa, Google Home et Philips Hue. Les moins Un seul détecteur de mouvement inclus dans le kit de départ.

L’application n’est pas toujours très intuitive

Caractéristiques de l’alarme connectée de Yale

Caméra incluse : Non

Portée de l’alarme : 1 km

Smartphones compatibles : iOS ou Android

Nombre de zones : 1 à 4

Poids : 1 450 g

Coloris : Blanc

Connectivité : Bluetooth, WiFi, câble Ethernet

Prix : 349,99€ sur 349,99€ sur yalehome.fr

Depuis sa création, il y a plus de 180 ans, Yale développe des solutions pour sécuriser votre propriété. À ses débuts, l’entreprise produisait uniquement des cadenas. Mais désormais, sa gamme comprend :

Des caméras de sécurité,

Des verrous connectés,

Des sonnettes vidéos,

Et des coffre-forts.

Yale commercialise également des alarmes connectées. C’est de ce dernier produit dont nous allons vous parler aujourd’hui. Et plus précisément, de l’alarme intelligente (Starter Kit) que nous avons eu la chance de pouvoir tester.

Ce kit de départ comprend une centrale d’alarme Yale et plusieurs accessoires, tels qu’un détecteur de mouvement et un dispositif de sécurité pour vos portes et fenêtres. L’ensemble est vendu 349,99 euros.

Si nécessaire, vous pouvez acheter des détecteurs de mouvement supplémentaires. Leur prix unitaire est de 59,99 euros, ce qui reste plutôt abordable comparé à ce qu’on peut trouver chez certains concurrents.

Autre point fort : le système d’alarme de Yale fonctionne avec ou sans abonnement. Des forfaits existent pour débloquer des fonctionnalités en plus, mais ces dernières ne sont absolument pas indispensables.

Le Pack Alarme, disponible pour 6 euros par mois, vous permet par exemple d’accéder au réseau cellulaire. Ce dernier peut servir de solution de secours pour faire fonctionner votre alarme en cas de panne d’Internet.

Vous pouvez également connecter votre alarme à des caméras de surveillance. Mais celles-ci sont vendues séparément. Enfin, la technologie Yale Horizon+ vous permet d’être protégé sur une portée de 1 km.

Unboxing de la centrale d’alarme de Yale

Après avoir passé commande, l’alarme intelligente de Yale nous a été livrée en moins de 5 jours ouvrés. Le packaging est simple, mais efficace. Chaque élément du dispositif est à l’abri dans son compartiment.

À l’intérieur du colis, nous avons trouvé :

1 centrale d’alarme intelligente Yale

1 clavier Yale

1 détecteur de mouvement intérieur Yale

1 détecteur d’ouverture porte et fenêtre Yale

1 aimant

1 guide de démarrage rapide

1 câble d’alimentation

1 câble ethernet

8 vis murales

8 chevilles murales

4 vis pour le détecteur d’ouverture porte et fenêtres

6 rubans d’adhésif double face

1 autocollant « Protégé par Yale »

Le design de la centrale d’alarme et des détecteurs de mouvement est sobre, mais efficace. Yale mise sur des lignes épurées, et un coloris blanc, qui rendent ce dispositif de sécurité plutôt discret une fois installé.

Où acheter l’alarme intelligente de Yale au meilleur prix ? ÉCONOMISEZ 50€ sur l’alarme Yale

Installation de l’alarme intelligente de Yale

Et justement, parlons un peu de l’installation. Pour nous, il s’agit du gros point fort de l’alarme connectée de Yale. Il nous a fallu moins de 10 minutes pour installer l’ensemble du système d’alerte. Et ce, sans aucun outil.

Pour installer l’alarme connectée de Yale à votre domicile, commencez par télécharger l’application Yale Home. Puis créez votre compte. C’est gratuit et ça ne prend que quelques secondes.

Choisissez ensuite l’emplacement de votre centrale d’alarme. Idéalement, votre centrale doit être positionnée :

À proximité d’une prise murale,

Près du routeur internet pour assurer une bonne connexion ,

, Au centre de votre domicile afin d’optimiser la couverture du signal pour tous vos capteurs de sécurité,

Loin des miroirs, objets métalliques ou appareils qui émettent de la chaleur.

Enlevez le couvercle de la centrale, cliquez sur Configurer un nouvel appareil depuis l’application Yale Home, et scannez le QR code présent à l’intérieur de la centrale pour obtenir les instructions d’installation.

Branchez le câble d’alimentation, ainsi que le câble Ethernet (optionnel), puis activez l’interrupteur (l) placé en dessous de votre centrale d’alarme.

Patientez 20 secondes, puis cliquez sur Continuer .

. Donnez un nom à votre maison.

Connectez votre centrale d’alarme à Internet via Ethernet ou WiFi. Votre centrale est maintenant prête. Vous pouvez la poser sur une surface plane ou la fixer au mur.

Étape suivante : le clavier.

Ce dernier permet d’armer ou désarmer votre alarme avec un code secret.

Commencez par retirer la trappe et scannez le QR code à l’aide de l’application Yale Home.

Retirez la languette des piles et cliquez sur Continuer pour associer le clavier à votre centrale d’alarme. Vous pouvez ensuite configurer votre code secret (4 à 6 chiffres) ou utiliser le code que Yale a créé pour vous par défaut.

Pour armer l’alarme, cliquez sur Absent, puis tapez votre code. Pour la désarmer, appuyez sur la touche X, puis composez votre code de sécurité. Vous pouvez aussi maintenir enfoncé les boutons Panique pour déclencher l’alarme en cas d’intrusion.

Dernière étape : l’installation du détecteur de mouvement.

Là encore, enlevez le couvercle du dispositif.

Ouvrez l’application, puis rendez-vous dans le menu pour configurer un nouvel appareil et scannez le QR code.

Retirez la languette et à appuyer sur Continuer pour connecter le capteur à votre centrale d’alarme Yale.

pour connecter le capteur à votre centrale d’alarme Yale. Positionnez-le ensuite à environ 2 mètres du sol à l’aide des pastilles adhésives ou des vis murales.

Fonctionnalité de l’alarme connectée de Yale

Vous pouvez piloter le système d’alarme directement depuis l’application Yale Home. Cette dernière vous donne accès à plusieurs fonctionnalité utile pour garantir la sécurité de votre domicile au quotidien, telles que :

Pilotage à distance : vous pouvez activer ou désactiver l’alarme à l’aide du clavier Yale si vous êtes à la maison, mais également à distance, grâce à l’application mobile de Yale.

vous pouvez activer ou désactiver l’alarme à l’aide du clavier Yale si vous êtes à la maison, mais également à distance, grâce à l’application mobile de Yale. Alertes en temps réel : dès que l’alarme est déclenchée, Yale vous prévient en vous envoyant une notification push sur votre téléphone. Vous pouvez alors désactiver l’alarme à distance, ou appeler la police.

dès que l’alarme est déclenchée, Yale vous prévient en vous envoyant une notification push sur votre téléphone. Vous pouvez alors désactiver l’alarme à distance, ou appeler la police. Plusieurs modes d’armement : vous pouvez paramétrer l’alarme pour protéger toute votre maison, ou uniquement certains espaces, lorsque vous êtes là mais que vous souhaitez vous sentir en sécurité.

vous pouvez paramétrer l’alarme pour protéger toute votre maison, ou uniquement certains espaces, lorsque vous êtes là mais que vous souhaitez vous sentir en sécurité. Zones de détection : vous pouvez configurer jusqu’à 4 zones d’alarme à surveiller individuellement, ce qui vous permet de sécuriser toutes les entrées de votre domicile.

vous pouvez configurer jusqu’à 4 zones d’alarme à surveiller individuellement, ce qui vous permet de sécuriser toutes les entrées de votre domicile. Flux d’activité : vous accédez, directement sur votre mobile, à un historique détaillé de votre activité, pour toujours savoir avec précision quand l’alarme Yale a été déclenchée.

vous accédez, directement sur votre mobile, à un historique détaillé de votre activité, pour toujours savoir avec précision quand l’alarme Yale a été déclenchée. Support multi-maison : vous pouvez protéger plusieurs propriétés depuis un même compte, ce qui simplifie la gestion au quotidien et limite les frais. Idéal si vous avez une résidence secondaire.

vous pouvez protéger plusieurs propriétés depuis un même compte, ce qui simplifie la gestion au quotidien et limite les frais. Idéal si vous avez une résidence secondaire. Accès partagé : vous avez la possibilité d’inviter d’autres utilisateurs depuis l’application Yale Home, afin de partager le contrôle de votre système d’alarme avec des personnes de confiance.

vous avez la possibilité d’inviter d’autres utilisateurs depuis l’application Yale Home, afin de partager le contrôle de votre système d’alarme avec des personnes de confiance. Appel automatique : disponible uniquement via un abonnement, cette fonctionnalité vous permet de recevoir un appel téléphonique sur 1 à 3 numéros de votre choix en cas d’intrusion.

disponible uniquement via un abonnement, cette fonctionnalité vous permet de recevoir un appel téléphonique sur 1 à 3 numéros de votre choix en cas d’intrusion. Connexion cellulaire : idem, cette option est payante (à partir de 6 euros par mois) mais elle permet à votre alarme intelligente de fonctionner même lorsque votre connexion Internet est coupée.

idem, cette option est payante (à partir de 6 euros par mois) mais elle permet à votre alarme intelligente de fonctionner même lorsque votre connexion Internet est coupée. Applications compatibles : pour finir, l’alarme connectée de Yale est compatible avec plusieurs écosystèmes domotiques, ou assistants vocaux, tels que Alexa, Google Home et Philips Hue.

Ces fonctionnalités sont plutôt basiques. Mais elles n’en demeurent pas moins largement suffisantes pour protéger votre logement contre des cambrioleurs ou tout autre individu mal intentionné.

Faut-il acheter l’alarme intelligente de Yale ?

Si vous cherchez un moyen efficace de sécuriser votre domicile sans dépenser une fortune, l’alarme intelligente de Yale est une option intéressante, puisque ce système fonctionne sans abonnement mensuel.

Du moins, en théorie. Car pour débloquer tout le potentiel de cette alarme, comme une connexion au réseau cellulaire ou une surveillance professionnelle assurée par un tiers, vous devrez payer 6 à 10 euros par mois.

Le vrai plus de ce dispositif ? La centrale d’alarme de Yale est (très) facile à installer. Pas besoin d’outils et si l’application peut sembler un peu déroutante au premier abord, la prise en main se fait rapidement.

Autre point fort : l’alarme peut être complétée avec d’autres accessoires, comme des caméras de surveillance, et se connecter à votre assistant vocal préféré, ce qui en fait un système flexible, capable de s’adapter à tous les usages.

Où acheter l’alarme intelligente de Yale au meilleur prix ? BÉNÉFICIEZ DE 50€ de promo sur yalehome