Qui a dit que le son d’une paire d’écouteurs passe forcément par le tympan ? Depuis quelques années, Shokz (ex AfterShokz) proposent une technologie alternative à celle que nous utilisons d’ordinaire pour écouter de la musique. Véritable fer de lance de la marque, Openrun est peut-être l’un des meilleurs produits audio de ce type sur le marché.

Les plus Léger et confortable

Bonne autonomie (8h)

Très bon maintient

Écouter de la musique avec les oreilles libres Les moins Assez cher pour la technologie

Peu intéressant en dehors d’une utilisation sportive

La conduction osseuse : un autre chemin pour le son

Cette technologie permet à son utilisateur d’écouter de la musique sans que les autres l’entendent comme avec n’importe quelles paires d’écouteurs. La différence ? Il n’y a pas besoin de mettre quelque chose sur ou dans le pavillon auditif pour atteindre ce résultat. Pour cela, le son est transmis jusqu’à l’oreille interne avec des vibrations qui vont passer par les os de la mâchoire et des tempes. Vous écoutez donc de la musique sans qu’elle ne rencontre vos tympans. Par conséquent, si ces derniers sont abîmés voir non fonctionnel, vous pouvez vous tourner vers la conduction osseuse pour essayer de contourner ce handicap. En outre, le fait de pas avoir à mettre d’embouts dans les oreilles rend ce type d’écouteur accessible à plus de personnes. Avec cette technologie, il suffit de placer les haut-parleurs au-dessus pour que ça marche. Peu d’entreprises travaillent sur cette technologie et Shokz se place d’ailleurs comme leader du marché.

Pour en savoir plus sur le sujet, consultez notre article pour tout savoir des écouteurs à conduction osseuse.

Fiche technique des écouteurs à conduction osseuse Shokz Openrun

Poids : 26g

26g Autonomie annoncée : 8h

8h Temps de charge : 2h

2h Port de charge : induction magnétique Étanchéité : IP67

IP67 Codec Bluetooth : SBC

: SBC Portée du signal : 10m

10m Microphones : 2

Unboxing des Shokz Openrun

Première bonne surprise, la boîte s’avère généreuse en contenu. En effet, les écouteurs viennent avec une sacoche souple en silicone, une paire de bouchons d’oreilles et deux câbles de recharge. Étant donné qu’il s’agit d’une connectique inhabituelle, on apprécie ce doublon qui évitera aux étourdis et aux malchanceux de devoir en racheter un exemplaire tout de suite. Comme nous allons le voir, les écouteurs avec la conduction osseuse n’isolent pas des sons extérieurs. Ainsi, Shoks fournit des bouchons d’oreilles dans le cas où les utilisateurs souhaitent les atténuer.

Précisons que la marque Shokz se veut être une entreprise qui conçoit des écouteurs dédiés au sport et au running. La conduction osseuse n’a pas été choisie au hasard. Elle permet par exemple aux coureurs d’écouter de la musique tout en restant vigilant par rapport à son environnement.

Le design des Shokz Openrun

Pour le moment, la quasi-totalité des écouteurs dotés de cette technologie prenne la forme d’un arceau avec toute l’électronique greffée dessus. Ici l’arceau possède une teinte gris clair qui se transforme en gris foncé à ses extrémités. Ces dernières accueillent entre autres l’alimentation des Openrun. Deux tiges courbées en poussent, toutes deux arborent un transducteur en guise bourgeon. Celui de droite porte la paire de microphones pour les appels tandis que celui de gauche laisse dépasser un bouton physique multifonction. Comme le reste de l’objet, les haut-parleurs sont en gris clair et gris foncé. La première couleur se trouve sur la face collée à la tête de l’utilisateur et la seconde sur l’extérieur. Enfin, le port de charge ainsi que les boutons dédiés à l’allumage et à la gestion du volume se trouve sur l’extrémité de droite. Le tout est évidemment protégé contre l’eau ou la sueur.

Prise en main des écouteurs à conduction osseuse Shokz Openrun

Nul besoin de passer une dizaine de minutes à essayer différents embouts ici. Aussitôt sorti de la boîte aussitôt mis ! L’ensemble du casque est suffisamment flexible pour convenir à la plupart des utilisateurs, rare seront les exclus. Son arceau se place derrière la nuque et les transducteurs eux atterrissent juste devant vos oreilles. D’ailleurs, on craignait que ce dispositif laisse une sensation encombrante voir lourde. Ces aprioris ont vite disparu pendant la prise en main. En effet, les Openrun s’oublient rapidement une fois sur la tête et ne procurent pas de gêne particulière même après quelques heures de port. Cela dit, le fait que l’arceau touche la nuque lorsqu’on lève la tête peut agacer certains utilisateurs. Enfin, ces écouteurs sont avant tout conçu pour les sportifs en extérieur, la tenue doit donc être optimale. Le résultat s’avère convaincant, car nous n’avons rencontré aucun problèmes pendant un footing.

Nous avons donc des écouteurs confortables avec une bonne tenue qui n’obstruent pas l’oreille et ne se montrent pas encombrant. Tiercé gagnant pour le sport en ville ?

Et les commandes ?

Compte tenu des différences entre ce produit et les écouteurs TWS classiques, il vous faudra un court temps d’adaptation pour utiliser instinctivement les boutons physiques. Celui placé sur le transducteur de gauche permet entre autres de faire pause et de passer au morceau suivant/précédent. Quant aux deux autres qui gèrent le volume, une pression prolongée sur le bouton +/power met les écouteurs en mode appairage. Une LED s’allume en bleu et ce dernier se réalise sans accrocs. On regrette l’absence d’une application dédiée. Si la gestion de l’égaliseur n’a que peu d’intérêt, la personnalisation des commandes en a un.

Le port de charge des Shokz Openrun est magnétique ce qui supprime l’effort colossale que constitue l’insertion d’un câble, pratique ! Un capteur permet d’ailleurs d’indiquer la présence d’humidité pour éviter tout incident.

Retrouvez également notre sélection des écouteurs à conduction osseuse.

L’utilisation des Shokz Openrun

Nous qui sommes habitués aux écouteurs TWS classiques avons apprécié cette découverte. Le premier essai est surprenant, car on sent bien que le son ne passe pas exactement par la voie ordinaire. La musique se joue et on perçoit toujours très bien les bruits qui nous entourent. Ça change des intra-auriculaires et de l’ANC ! Pour autant, vous n’aurez pas de difficulté à entendre votre musique même si votre environnement est bruyant, à condition d’être à au moins 30 % du volume. En dessous, vos morceaux seront quasi inaudibles. Dans le contexte du sport en extérieur, le résultat est franchement agréable. On se sent plus en mesure de réagir à un imprévu sur le chemin tout en profitant d’une playlist « Motivation » qui déverse ses rythmiques pleine d’énergie dans notre tête. Notons qu’à haut volume, votre musique sera en partie perceptible par les personnes à 1 ou 2 mètres de vous.

Quid du son ?

Tout d’abord, précisons que la qualité sonore ne sera pas aussi riche et détaillée qu’avec des écouteurs sans-fil classiques à plus de 100 €. Ici, Shokz se concentre sur un objectif simple : fournir un casque pratique pour le sport qui laisse les oreilles libres. Assez de ces considérations, le son du casque à conduction osseuse Openrun n’est pas mauvais. On peut certes leur reprocher une reproduction des basses perfectibles, mais le reste se montre correct. D’ailleurs, ces dernières font vibrer les transducteurs à haut volume. Si d’autres tests en parlent comme un défaut, ce n’est pas le cas pour nous. Ces vibrations ne procurent pas vraiment une sensation désagréable et permettent même de mieux ressentir les kicks par exemple. Vous n’êtes pas de cet avis ? Baissez le volume en dessous des 70 % et elles disparaissent sur presque toutes les musiques.

Un morceau comme In the Club de Ikaz Boi est un bon moyen pour tester les vibrations en question.

Autonomie & kit mains libre des Shokz Openrun

Ses concepteurs annoncent que la batterie offre jusqu’à 8 heures de musique en continue. Dans les faits, ces écouteurs honorent cette promesse et la dépasse avec plus de dix heures d’écoutes sans recharge pendant nos tests ( à 50% du volume environ). C’est une très bonne surprise sur cet aspect. Concernant la qualité des appels, ces écouteurs font un travail correct sans plus : ils réduisent assez bien les bruits environnants et donnent une voix plutôt claire. Néanmoins, on pourrait s’attendre à mieux pour ce tarif.

Faut-il acheter les Shokz Openrun ?

La réponse est oui si vous cherchez une paire d’écouteurs pratique pour faire du sport en extérieur. Ce produit vous permet d’écouter de la musique tout en conservant la perception sonore de votre environnement. De plus, il laisse vos oreilles tranquilles et ne bouge pas de votre tête même si vous courez. À l’inverse, n’optez pas pour ce produit si la qualité du son doit trôner sur un piédestal selon vous. En effet, si les Shokz Openrun restent corrects pour une écoute à la maison ou au bureau, ils se trouvent bien en dessous des écouteurs TWS classiques aux alentours de 130 €. D’ailleurs, ils sont sans grand intérêt dans un environnement avec un bruit fort et continu que l’on aimerait éviter comme le métro. Gardez donc en tête qu’il s’agit d’un produit taillé pour une utilisation sportive. Enfin, puisqu’ils n’entrent pas dans l’oreille, ces écouteurs se salissent moins vite et leur forme s’avère plus facile à nettoyer que leurs cousins.

Notons que les écouteurs ont changé de nom. Pendant longtemps nommés Aftershokz Aeropex, les Openswim ont aussi été améliorés. En effet, ils intègrent désormais la charge rapide en plus et un prix moins élevé. Shokz commercialise également une version pro des OpenRun pour 180€ ainsi qu’une version mini.

Shokz propose également une version plus abordable. Appelés OpenMove, ces écouteurs à conduction osseuse sont vendus à 79€. La différence réside dans l’étanchéité, le temps de charge, l’autonomie et la qualité sonore.