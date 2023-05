Tesla va encore transformer l’industrie automobile avec sa Giga Press

Déjà pionnière sur le marché des voitures électriques, Tesla compte bien révolutionner un peu plus l’industrie avec sa Giga Press : une nouvelle façon d’assembler les pièces dans les usines.

Nous l’abordions déjà lorsque l’on évoquait les dernières rumeurs concernant la voiture Tesla du futur, mais la Giga Press -déjà présente dans certaines Giga Factory – pourrait bien permettre à Tesla d’assoir un peu plus sa domination sur le marché des voitures électriques. Cette technique d’assemblage pourrait ainsi permettre à la marque d’Elon Musk de produire plus de véhicules, en moins de temps et à moindre coût.

C’est quoi la Giga Press de Tesla ?

La Giga Press est – comme son nom l’indique – une presse à métaux conçue pour façonner des pièces des voitures Tesla. L’objectif de cet appareil est de créer des blocs entier de la voiture en une seule pièce et de ne pas multiplier les petites parties qui devraient être assemblées manuellement.

Concrètement, cette Giga Press permet à la Model Y de n’avoir qu’un bloc « châssis » composé de quelques pièces au lieu d’avoir une multitude de miniparties à assembler. Le Cybertruck devrait lui aussi profiter d’une Giga Press et voir ses retards de production s’amenuiser.

« Au lieu de faire plusieurs pièces métalliques qu’il faut ensuite assembler, souder et riveter, vous ne fondez qu’une seule pièce » Éric Espérance, associé chez Roland Berger (cabinet de conseil en stratégie sur le plan international)

La fameuse Giga Press Tesla.

Les avantages de la Giga Press

La Giga Press possède des avantages extraordinaires pour la marque et pour le consommateur. Évidemment, Tesla voit ici une manière de produire plus vite ses véhicules, en limitant les interventions humaines et utilisant moins de ressources.

L’intérêt pour le consommateur pourrait alors être une baisse des prix des véhicules Tesla – en admettant que les économies d’échelles réalisées par la marque se répercutent sur le tarif final.

Toutefois, il existe quelques limites et inquiétudes autour de ce projet :

La Giga Press est massive et donc compliquée à intégrer à des usines pré-existantes .

. Pour la rentabiliser, il faudra vendre une immense quantité de voitures. Si le modèle fait un bide et ne se vend pas, la Giga Press dédiée au véhicule pourrait alors plus être un poids pour l’entreprise qu’un gain financier.