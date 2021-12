Tesla : le tarif des Superchargeurs augmente en France

Tesla se voit obligé d’augmenter le prix de ses Superchargeurs en France suite à l’inflation de l’électricité partout en Europe. Ce qui ne l’empêche pas de demeurer bien plus accessible qu’un plein d’essence.

Comme nous le savons maintenant depuis plusieurs mois, le coût de l’électricité va augmenter partout en Europe. Si jusque là Tesla était le distributeur qui s’en sortait le mieux en proposant les prix les plus bas du marché, il semblerait que la balance soit en train de s’inverser. L’entreprise d’Elon Musk va devoir, elle aussi, revoir ses prix à la hausse pour l’année 2022 et remettre en jeu son titre du distributeur le moins cher en France.

Les prix des Superchargeurs augmentent en France

C’était le 30 septembre 2021 que Jean Castex annonçait comme bonne nouvelle : l’augmentation du coût de l’électricité pour l’année 2022. Avec une hausse estimée à 4 %. La France n’est néanmoins pas la seule touchée par cette inflation qui s’étend sur l’ensemble du territoire européen. Néanmoins, cette augmentation varie en fonction du pays où vous résidez et du moyen utilisé par celui-ci pour produire son électricité. Maintenant que nous avons compris pourquoi les prix allaient augmenter et notre portefeuille diminuer, il ne manque plus qu’à voir comment cette augmentation se répercutera sur les tarifs des Superchargeurs Tesla.

On pense que des chiffres valent mieux que des mots, alors on vous annonce que le prix du kWh sur un Tesla Superchargeurs passera à 0,40 euro/kWh en 2022 contre 0, 37 euros/kWh actuellement. Cette augmentation de seulement 3 centimes se fait néanmoins bien ressentir sur une charge complète. Frandroid a fait le calcul : pour une Tesla Model 3, le coût d’une charge de 10 % à 80 % vous coûtera 18,24 euros en 2022, soit une augmentation de 1,34 euro par rapport à l’année en cours.

Cette augmentation est néanmoins dérisoire face à celle du pétrole, qui ne cesse d’accroitre depuis plusieurs années. Rien qu’au cours de l’année 2021, le prix du Sans Plomb 95 était de 1,40 euro en janvier et est maintenant affiché à 1,64 euro en cette fin d’année. Si l’on souhaite calculer le coût d’un plein sur la voiture la plus vendue en France en 2021, à savoir la Peugeot 208, on constate que pour remplir son réservoir de 40L il faut débourser (approximativement) 66 euros. De notre côté, on préfère payer 18 euros pour recharger notre voiture plutôt que 65 pour faire un plein d’essence. Mais on le sait : le problème est moins le coût de l’électricité que celui de l’achat du véhicule électrique lui-même, cette catégorie de voiture étant toujours vendue très chère. Néanmoins, si vous êtes prêts à sauter le cap pour passer à l’électrique, nous vous conseillons d’aller lire notre guide : tout ce qu’il faut savoir avant d’acheter une voiture électrique.