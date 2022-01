Tesla : pas de Cybertruck en 2022, ou n’importe quel autre véhicule d’ailleurs

Elon Musk, grand patron de Tesla, a annoncé qu’aucun nouveau véhicule ne sortirait en 2022. L’espoir de voir le Cybertruck disparaît donc, mais les raisons invoquées sont tout à fait logiques.

Tesla a un grand avantage sur le marché des véhicules électriques : il a été un des grands noms à y croire en premier, et à pouvoir massivement investir pour prendre la première place très tôt dans la partie. Le pari d’Elon Musk, en prime de sa science du marketing, a plus que fonctionné : en 2021, Tesla a doublé ses ventes et brisé ses records de livraison. Son image de marque a tellement grandi qu’aujourd’hui, l’entreprise américaine a réussi à doubler les marques historiques sur le marché allemand, dont la production de voitures est une affaire nationale. Aussi, il n’est pas étonnant que tous attendaient la prochaine vague pour 2022.

Pas de Cybertruck ou de nouvelles voitures Tesla en 2022

Surprise : il n’y aura rien. Lors de sa présentation aux investisseurs pour le dernier trimestre 2021, le PDG de Tesla Elon Musk a annoncé que son entreprise ne lancerait pas de nouveau modèle sur l’année 2022 car « cela n’aurait aucun sens« . La production des modèles déjà présentés et attendus, comme le Cybertruck, le Semi ou le Roadster ne sera pas non plus lancée cette année. Mais alors… Qu’a prévu de faire l’entreprise pendant un an ?

Les observateurs attentifs de la marque le savent déjà : pour Tesla, l’objectif principal à court terme est d’arriver à produire toujours plus de voitures. C’est pourquoi en 2022, il se concentra exactement sur cette mission, en se basant notamment sur les nouvelles Gigafactories qu’il a installé au Texas et à Berlin. Le même plan avait été suivi en 2021, Elon Musk argumentant que l’introduction de nouveaux modèles baisserait sa capacité de production, ce qui ferait baisser les bénéfices de l’entreprise. C’est pourquoi en pleine crise des composants, Tesla s’est focalisé sur ses capacités de production.

Elon Musk s’est particulièrement attardé sur le Cybertruck, le plus attendu de ses prochains modèles. Selon ses dires, c’est avant tout sur les technologies embarquées au sein du véhicule que tout se joue, particulièrement afin de réussir à le vendre au prix initialement annoncé de 40 000 dollars. La production des prochains modèles cible toujours 2023 malgré tout.

À lire aussi : l’impact des batteries de voitures électriques sur l’écologie

D’ici cette année là, on espère que les nouvelles voitures électriques Tesla pourront profiter de cette nouvelle batterie qui promet 20% d’autonomie en plus. La distance qu’il est possible de parcourir en une charge reste la préoccupation principale des consommateurs habitués aux moteurs essence. Et si le gouvernement français s’attend à une production intégralement électrique en 2025, il faudra par la suite convertir les acheteurs.